Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
И прошлое нашей Церкви свидетельствует об этом особенно ярко. Сто лет минуло со дня кончины Великого архидиакона Константина Розова, свидетеля начала гонений на веру, который был несгибаем в верности Святейшему Патриарху Тихону и возглавляемой им Церкви, осажденной безбожниками. Ныне же мы являемся свидетелями возрождения порушенных и созидания новых храмов, а главное, преображения возвращающихся к Богу душ человеческих, о чем неоднократно говорил Святейший Патриарх Кирилл во время недавних первосвятительских визитов в Ханты-Мансийскую и Тобольскую митрополии. В условиях религиозной свободы открываются широкие возможности для возобновления некогда существовавших форм церковного служения обществу. Об этом ярко повествует в своем интервью Алексей Заров, главный врач больницы святителя Алексия, митрополита Московского, и ту же тему затрагивает материал, посвященный благотворительности в Подмосковье. Необходимость отвечать на вызовы современности ставит перед духовенством сущностный вопрос о том, как сохранять свое внутреннее духовное устроение в единении с Богом. Размышлениями о молитвенном правиле делятся архипастыри и пастыри нашей Церкви. Многие из них отмечают важность неопустительного и вдумчивого чтения Священного Писания. На протяжении десятилетий экзегезой Нового Завета занимался приснопамятный архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), чьи труды, опубликованные в последние годы, служат подспорьем в углубленном понимании Евангелий и апостольских посланий.
На страницах этого номера мы также рассказываем о посещении делегацией наших монашествующих во главе с управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Воскресенским Дионисием Коптской Церкви в Египте, где они побывали в монастырях, в которых подвизались основатели православного монашества. Другой наш материал посвящен обучению будущих священнослужителей из стран, входящих в область канонической ответственности Патриаршего экзархата Африки, в Санкт-Петербургской духовной академии. Африканский континент хранит наследие великих святых древности и ищет духовной поддержки Русской Православной Церкви в надежде обрести будущее во Христе.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Укрепляя веру Христову в сердцах людей. Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства
■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Ханты-Мансийскую митрополию
■ Первосвятительcкий визит в Тобольскую митрополию
Церковная жизнь
■ Александр Черепенин. Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
Летопись святости
■ Иеромонах Варфоломей (Минин). Созидая храмы во славу Божию. Святитель Феодор Суздальский — сподвижник равноапостольного князя Владимира и первый епископ Владимирских земель
Дата
■ Антон Висков, Алексей Пузаков. «Величавое сладкоголосие». К 100-летию кончины Великого архидиакона Константина Розова
Богословие
■ Священник Артемий Корыхалов. Открывая богатство и глубину смыслов Нового Завета. Экзегетические труды архимандрита Ианнуария (Ивлиева)
Духовное образование
■ Протоиерей Димитрий Сизоненко. Духовное образование без границ. В Санкт-Петербургской духовной академии завершился первый учебный год для студентов из нескольких африканских стран
Церковь и общество
■ Алексей Заров. Наше правило — не отказывать никому. Традиции милосердия в медицине
■ Алексей Реутский. Помоги человек человеку. Православное Подмосковье: дела милосердия
Пастырь
■ Молитвенное правило священника. Как не угашать молитвенного духовного состояния в мирской суете, в решении приходских проблем и семейных заботах
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Максим Обухов
■ Протоиерей Виктор Гнатенко
17 июля 2023 г. 13:00