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Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
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И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
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ЖМП № 7 июль 2023 /  17 июля 2023 г. 13:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).

И прошлое нашей Церкви свидетельствует об этом особенно ярко. Сто лет минуло со дня кончины Великого архидиакона Константина Розова, свидетеля начала гонений на веру, который был несгибаем в верности Святейшему Патриарху Тихону и возглавляемой им Церкви, осажденной безбожниками. Ныне же мы являемся свидетелями возрождения порушенных и созидания новых храмов, а главное, преображения возвращающихся к Богу душ человеческих, о чем неоднократно говорил Святейший Патриарх Кирилл во время недавних первосвятительских визитов в Ханты-Мансийскую и Тобольскую митрополии. В условиях религиозной свободы открываются широкие возможности для возобновления некогда существовавших форм церковного служения обществу. Об этом ярко повествует в своем интервью Алексей Заров, главный врач больницы святителя Алексия, митрополита Московского, и ту же тему затрагивает материал, посвященный благотворительности в Подмосковье. Необходимость отвечать на вызовы современности ставит перед духовенством сущностный вопрос о том, как сохранять свое внутреннее духовное устроение в единении с Богом. Размышлениями о молитвенном правиле делятся архипастыри и пастыри нашей Церкви. Многие из них отмечают важность неопустительного и вдумчивого чтения Священного Писания. На протяжении десятилетий экзегезой Нового Завета занимался приснопамятный архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), чьи труды, опубликованные в последние годы, служат подспорьем в углубленном понимании Евангелий и апостольских посланий. 

На страницах этого номера мы также рассказываем о посещении делегацией наших монашествующих во главе с управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Воскресенским Дионисием Коптской Церкви в Египте, где они побывали в монастырях, в которых подвизались основатели православного монашества. Другой наш материал посвящен обучению будущих священнослужителей из стран, входящих в область канонической ответственности Патриаршего экзархата Африки, в Санкт-Петербургской духовной академии. Африканский континент хранит наследие великих святых древности и ищет духовной поддержки Русской Православной Церкви в надежде обрести будущее во Христе. 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха  Кирилла

■ Укрепляя веру Христову в сердцах людей. Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Ханты-Мансийскую митрополию

■ Первосвятительcкий визит в Тобольскую митрополию

Церковная жизнь

■ Александр Черепенин. Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта

Летопись святости

■ Иеромонах Варфоломей (Минин). Созидая храмы во славу Божию. Святитель Феодор Суздальский — сподвижник равноапостольного князя Владимира и первый епископ Владимирских земель

Дата

■ Антон Висков, Алексей Пузаков. «Величавое сладкоголосие». К 100-летию кончины Великого архидиакона Константина Розова

Богословие

■ Священник Артемий Корыхалов. Открывая богатство и глубину смыслов Нового Завета. Экзегетические труды архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

Духовное образование

■ Протоиерей Димитрий Сизоненко. Духовное образование без границ. В Санкт-Петербургской духовной академии завершился первый учебный год для студентов из нескольких африканских стран

Церковь и общество

■ Алексей Заров. Наше правило — не отказывать никому. Традиции милосердия в медицине 

■ Алексей Реутский. Помоги человек человеку. Православное Подмосковье: дела милосердия

Пастырь

■ Молитвенное правило священника. Как не угашать молитвенного духовного состояния в мирской суете, в решении приходских проблем и семейных заботах 

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Максим Обухов

■ Протоиерей Виктор Гнатенко

17 июля 2023 г. 13:00
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