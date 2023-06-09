Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).

И прошлое нашей Церкви свидетельствует об этом особенно ярко. Сто лет минуло со дня кончины Великого архидиакона Константина Розова, свидетеля начала гонений на веру, который был несгибаем в верности Святейшему Патриарху Тихону и возглавляемой им Церкви, осажденной безбожниками. Ныне же мы являемся свидетелями возрождения порушенных и созидания новых храмов, а главное, преображения возвращающихся к Богу душ человеческих, о чем неоднократно говорил Святейший Патриарх Кирилл во время недавних первосвятительских визитов в Ханты-Мансийскую и Тобольскую митрополии. В условиях религиозной свободы открываются широкие возможности для возобновления некогда существовавших форм церковного служения обществу. Об этом ярко повествует в своем интервью Алексей Заров, главный врач больницы святителя Алексия, митрополита Московского, и ту же тему затрагивает материал, посвященный благотворительности в Подмосковье. Необходимость отвечать на вызовы современности ставит перед духовенством сущностный вопрос о том, как сохранять свое внутреннее духовное устроение в единении с Богом. Размышлениями о молитвенном правиле делятся архипастыри и пастыри нашей Церкви. Многие из них отмечают важность неопустительного и вдумчивого чтения Священного Писания. На протяжении десятилетий экзегезой Нового Завета занимался приснопамятный архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), чьи труды, опубликованные в последние годы, служат подспорьем в углубленном понимании Евангелий и апостольских посланий.

На страницах этого номера мы также рассказываем о посещении делегацией наших монашествующих во главе с управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Воскресенским Дионисием Коптской Церкви в Египте, где они побывали в монастырях, в которых подвизались основатели православного монашества. Другой наш материал посвящен обучению будущих священнослужителей из стран, входящих в область канонической ответственности Патриаршего экзархата Африки, в Санкт-Петербургской духовной академии. Африканский континент хранит наследие великих святых древности и ищет духовной поддержки Русской Православной Церкви в надежде обрести будущее во Христе.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Укрепляя веру Христову в сердцах людей. Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Ханты-Мансийскую митрополию

■ Первосвятительcкий визит в Тобольскую митрополию

Церковная жизнь

■ Александр Черепенин. Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта

Летопись святости

■ Иеромонах Варфоломей (Минин). Созидая храмы во славу Божию. Святитель Феодор Суздальский — сподвижник равноапостольного князя Владимира и первый епископ Владимирских земель

Дата

■ Антон Висков, Алексей Пузаков. «Величавое сладкоголосие». К 100-летию кончины Великого архидиакона Константина Розова

Богословие

■ Священник Артемий Корыхалов. Открывая богатство и глубину смыслов Нового Завета. Экзегетические труды архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

Духовное образование

■ Протоиерей Димитрий Сизоненко. Духовное образование без границ. В Санкт-Петербургской духовной академии завершился первый учебный год для студентов из нескольких африканских стран

Церковь и общество

■ Алексей Заров. Наше правило — не отказывать никому. Традиции милосердия в медицине

■ Алексей Реутский. Помоги человек человеку. Православное Подмосковье: дела милосердия

Пастырь

■ Молитвенное правило священника. Как не угашать молитвенного духовного состояния в мирской суете, в решении приходских проблем и семейных заботах

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Максим Обухов

■ Протоиерей Виктор Гнатенко