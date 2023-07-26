|
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
|
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯ
Призыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.
Как многое об этом напоминает!
Наш Предстоятель посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где в суровых условиях его преподобные основатели во отоце окияна моря создали обитель, в годину гонений превращенную безбожниками в место мучений и убиения святых. Святейший Патриарх Кирилл молился и в Дивееве у мощей преподобного Серафима, несшего свет смиренной любви и слово вразумления миру, уже вкусившему идеи безбожия. Преследования верующих и планомерное разрушение Церкви к началу Великой Отечественной войны приобрели катастрофические масштабы, однако встреча наших иерархов с И. В. Сталиным в 1943 году и последовавшие за тем восстановление Патриаршества, развитие духовного образования и приходской жизни, возобновление выхода в свет нашего журнала коренным образом изменили путь развития Русской Православной Церкви, трудный и мучительный, но носивший в себе семена нынешнего благодатного возрождения. Величественно и трагично место в этих событиях Патриарха Сергия, принявшего тяжкое бремя водительства церковного корабля в годину бедствий. Память о нем благословенна. В условиях рассеяния, порожденного революцией, трудился выдающийся православный богослов Владимир Лосский, всю жизнь остававшийся верным чадом Русской Православной Церкви. О нем повествует глубокая и содержательная статья протоиерея Валентина Асмуса. В середине минувшего века наша Церковь была настолько обескровлена, что некоторым властителям виделся уже предел ее существования. Господь же послал на ниву Свою верного и благоразумного раба, и тот свой краткий и исполненный свершений жизненный путь посвятил не только сохранению Церкви от дальнейшего разрушения, но и закладке основ духовного возрождения. К 45-летию блаженной кончины митрополита Никодима (Ротова) — статья о его международной деятельности. Наше общество живет в условиях религиозной свободы, но многое еще предстоит сделать, чтобы залечить раны прошлого. Как это происходит, рассказывает игумения Ксения (Чернега), затрагивая и общецерковные вопросы, и нелегкий путь восстановления возрождаемой ею обители. Так получилось, что содержание журнала выстраивается в некую последовательность вех того великого и трагического пути, которым шел православный народ через века, имея веру во Христа как безопасный и крепкий якорь для души.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Первосвятительское посещение Соловецкого монастыря
■ Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию
■ Определения Священного Синода
Дата
■ Послание Святейшего Патриарха Кирилла Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
■ Протоиерей Петр Иванов. Имейте память добрую. К 80-летию избрания Патриарха Сергия на Архиерейском Соборе 1943 года
■ Игумения Ксения (Чернега). «Стараюсь добросовестно исполнять
свои послушания»
Церковь и общество
■ Игумения Ксения (Чернега). Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью
Богословие
■ Протоиерей Валентин Асмус. Русский богослов на Западе. К 120-летию со дня рождения Владимира Николаевича Лосского (08.06.1903–07.02.1958)
Церковная жизнь
■ Иерей Илия Письменюк. Верный cвидетель. Митрополит Никодим (Ротов) и его деятельность во Всемирном Совете Церквей
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Рафаил Армор
■ Игумения Нимфодора (Свирко)
16 октября 2023 г. 14:00
HTML-код для сайта или блога:
|