Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

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Статьи на тему
ЖМП
«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала
На сайте нашего издания www.jmp.ru несколько лет назад были выложены сканы «Журнала Московской Патриархии» за 1943-1954 годы. 
26 июля 2023 г. 12:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4 мая 2023 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.  
10 апреля 2023 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 
10 марта 2023 г. 15:30
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь вступаем в Великий пост, когда на призыв к покаянию, прозвучавший в дни Богоявления, христиане откликаются своими поступками.  
2 февраля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.
26 декабря 2022 г. 14:30
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества. 
2 декабря 2022 г. 15:00
Новости
Фото на обложке: Портрет Патриарха Сергия (Страгородского). Изображение предоставлено Издательским отделом Вознесенского Печерского мужского монастыря.
ЖМП № 9 сентябрь 2023 /  16 октября 2023 г. 14:00
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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯ
Призыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.
Как многое об этом напоминает!
Наш Предстоятель посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где в суровых условиях его преподобные основатели во отоце окияна моря создали обитель, в годину гонений превращенную безбожниками в место мучений и убиения святых. Святейший Патриарх Кирилл молился и в Дивееве у мощей преподобного Серафима, несшего свет смиренной любви и слово вразумления миру, уже вкусившему идеи безбожия. Преследования верующих и планомерное разрушение Церкви к началу Великой Отечественной войны приобрели катастрофические масштабы, однако встреча наших иерархов с И. В. Сталиным в 1943 году и последовавшие за тем восстановление Патриаршества, развитие духовного образования и приходской жизни, возобновление выхода в свет нашего журнала  коренным образом изменили путь развития Русской Православной Церкви, трудный и мучительный, но носивший в себе семена нынешнего благодатного возрождения. Величественно и трагично место в этих событиях Патриарха Сергия, принявшего тяжкое бремя водительства церковного корабля в годину бедствий. Память о нем благословенна. В условиях рассеяния, порожденного революцией, трудился выдающийся православный богослов Владимир Лосский, всю жизнь остававшийся верным чадом Русской Православной Церкви. О нем повествует глубокая и содержательная статья протоиерея Валентина Асмуса. В середине минувшего века наша Церковь была настолько обескровлена, что некоторым властителям виделся уже предел ее существования. Господь же послал на ниву Свою верного и благоразумного раба, и тот свой краткий и исполненный свершений жизненный путь посвятил не только сохранению Церкви от дальнейшего разрушения, но и закладке основ духовного возрождения. К 45-летию блаженной кончины митрополита Никодима (Ротова)  — статья о его международной деятельности. Наше общество живет в условиях религиозной свободы, но многое еще предстоит сделать, чтобы залечить раны прошлого. Как это происходит, рассказывает игумения Ксения (Чернега), затрагивая и обще­церковные вопросы, и нелегкий путь восстановления возрождаемой ею обители. Так получилось, что содержание журнала выстраивается в некую последовательность вех того великого и трагического пути, которым шел православный народ через века, имея веру во Христа как безопасный и крепкий якорь для души.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха  Кирилла
■ Первосвятительское посещение Соловецкого монастыря
■ Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию
■ Определения Священного Синода

Дата
■ Послание Святейшего Патриарха Кирилла Редакционному совету, главному редактору,     коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
■ Протоиерей Петр Иванов. Имейте память добрую. К 80-летию избрания Патриарха Сергия на Архиерейском Соборе 1943 года
■ Игумения Ксения (Чернега). «Стараюсь добросовестно исполнять
свои послушания»

Церковь и общество
■ Игумения Ксения (Чернега). Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью

Богословие
 ■ Протоиерей Валентин Асмус. Русский богослов на Западе. К 120-летию со дня рождения Владимира     Николаевича Лосского (08.06.1903–07.02.1958)

Церковная жизнь
■ Иерей Илия Письменюк. Верный cвидетель.     Митрополит Никодим (Ротов) и его деятельность во Всемирном Совете Церквей

Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память
 ■ Протоиерей Рафаил Армор
 ■ Игумения Нимфодора (Свирко)

16 октября 2023 г. 14:00
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