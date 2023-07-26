Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯ

Призыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.

Как многое об этом напоминает!

Наш Предстоятель посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где в суровых условиях его преподобные основатели во отоце окияна моря создали обитель, в годину гонений превращенную безбожниками в место мучений и убиения святых. Святейший Патриарх Кирилл молился и в Дивееве у мощей преподобного Серафима, несшего свет смиренной любви и слово вразумления миру, уже вкусившему идеи безбожия. Преследования верующих и планомерное разрушение Церкви к началу Великой Отечественной войны приобрели катастрофические масштабы, однако встреча наших иерархов с И. В. Сталиным в 1943 году и последовавшие за тем восстановление Патриаршества, развитие духовного образования и приходской жизни, возобновление выхода в свет нашего журнала коренным образом изменили путь развития Русской Православной Церкви, трудный и мучительный, но носивший в себе семена нынешнего благодатного возрождения. Величественно и трагично место в этих событиях Патриарха Сергия, принявшего тяжкое бремя водительства церковного корабля в годину бедствий. Память о нем благословенна. В условиях рассеяния, порожденного революцией, трудился выдающийся православный богослов Владимир Лосский, всю жизнь остававшийся верным чадом Русской Православной Церкви. О нем повествует глубокая и содержательная статья протоиерея Валентина Асмуса. В середине минувшего века наша Церковь была настолько обескровлена, что некоторым властителям виделся уже предел ее существования. Господь же послал на ниву Свою верного и благоразумного раба, и тот свой краткий и исполненный свершений жизненный путь посвятил не только сохранению Церкви от дальнейшего разрушения, но и закладке основ духовного возрождения. К 45-летию блаженной кончины митрополита Никодима (Ротова) — статья о его международной деятельности. Наше общество живет в условиях религиозной свободы, но многое еще предстоит сделать, чтобы залечить раны прошлого. Как это происходит, рассказывает игумения Ксения (Чернега), затрагивая и обще­церковные вопросы, и нелегкий путь восстановления возрождаемой ею обители. Так получилось, что содержание журнала выстраивается в некую последовательность вех того великого и трагического пути, которым шел православный народ через века, имея веру во Христа как безопасный и крепкий якорь для души.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительское посещение Соловецкого монастыря

■ Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию

■ Определения Священного Синода



Дата

■ Послание Святейшего Патриарха Кирилла Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»

■ Протоиерей Петр Иванов. Имейте память добрую. К 80-летию избрания Патриарха Сергия на Архиерейском Соборе 1943 года

■ Игумения Ксения (Чернега). «Стараюсь добросовестно исполнять

свои послушания»



Церковь и общество

■ Игумения Ксения (Чернега). Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью



Богословие

■ Протоиерей Валентин Асмус. Русский богослов на Западе. К 120-летию со дня рождения Владимира Николаевича Лосского (08.06.1903–07.02.1958)



Церковная жизнь

■ Иерей Илия Письменюк. Верный cвидетель. Митрополит Никодим (Ротов) и его деятельность во Всемирном Совете Церквей



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Протоиерей Рафаил Армор

■ Игумения Нимфодора (Свирко)