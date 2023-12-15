Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Щит веры многогранный



Во время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах народ наш не должен отказываться от веры в Господа, от православной веры», — наставляет нас Предстоятель Русской Православной Церкви. Его Святейшество обратился и к сотрудникам церковных средств массовой информации, и к тем, кто посвятил себя социально-благотворительной деятельности: как важно, чтобы звучало слово, исполненное веры, и одновременно совершались дела, свидетельствующие о жертвенности и любви!

На протяжении всей истории Святой Руси Церковь сугубо молилась о защитниках Отечества, духовно поддерживая и укрепляя героев. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем интервью повествует о том, как в наши дни возрождаются традиции православного воинства.

Многие материалы номера связаны с испытаниями, понесенными Церковью в минувшем столетии. Огромный Казахстан принимал гонимых караванами и давал им последнее пристанище, страшное, мучительное и в то же время открывающее путь к Небу. О новомучениках и исповедниках Казахстанских особый рассказ, побуждающий читателя задуматься, что есть жизнь во Христе. На фоне этих невыносимых страданий может показаться, что исполненный бесконечных унижений и утеснений путь выдающегося церковного мыслителя Сергея Фуделя не так уж ужасен. Но это не так. Он жил в эпоху, когда искусство убивать душу достигло изощренности, выстоял и оставил нам неповторимые уроки мужества, показав, что все возможно верующему.

Есть в жизни Церкви многое, что будто летит над временем, а если и соприкасается с ним, то в итоге преодолевает претыкание. Жабынская пустынь, которой посвящен наш репортаж, в разные века по разным обстоятельствам закрывалась, но монашеская жизнь в ней все равно возобновлялась, потому что Бог благословил это место для молитвы. Так действует щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого (Еф. 6, 16).



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■ День рождения Первосвятителя Русской Церкви

■ Информация стала мощным оружием, которое может оказывать разрушительное действие на миллионы людей. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с участниками X Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово»

■ Церковь и общество: традиционные ценности и глобальные вызовы.

Х Международный фестиваль «Вера и слово»

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению

■ Справедливое общество — это общество милосердия. В Москве состоялся XI Общецерковный съезд по социальному служению



Церковь и общество

■ Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Достучаться до сердец и приобщить воинов к святым таинствам Церкви



Летопись святости

■ Елена Алексеева. Антиминс под открытым небом



Дата

■ Александр Черепенин. Нерушимая обитель и ее заступник



Страницы истории

■ Даниил Дмитриевич Черепанов. Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет. О жизни и творчестве Сергея Иосифовича Фуделя



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Протоиерей Николай Гашпоренко



■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год