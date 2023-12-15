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Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
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17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
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ЖМП № 12 декабрь 2023 /  22 декабря 2023 г. 14:00
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Щит веры многогранный

Во время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах народ наш не должен отказываться от веры в Господа, от православной веры», — наставляет нас Предстоятель Русской Православной Церкви. Его Святейшество обратился и к сотрудникам церковных средств массовой информации, и к тем, кто посвятил себя социально-благотворительной деятельности: как важно, чтобы звучало слово, исполненное веры, и одновременно совершались дела, свидетельствующие о жертвенности и любви!
На протяжении всей истории Святой Руси Церковь сугубо молилась о защитниках Отечества, духовно поддерживая и укрепляя героев. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем интервью повествует о том, как в наши дни возрождаются традиции православного воинства.

Многие материалы номера связаны с испытаниями, понесенными Церковью в минувшем столетии. Огромный Казахстан принимал гонимых караванами и давал им последнее пристанище, страшное, мучительное и в то же время открывающее путь к Небу. О новомучениках и исповедниках Казахстанских особый рассказ, побуждающий читателя задуматься, что есть жизнь во Христе. На фоне этих невыносимых страданий может показаться, что исполненный бесконечных унижений и утеснений путь выдающегося церковного мыслителя Сергея Фуделя не так уж ужасен. Но это не так. Он жил в эпоху, когда искусство убивать душу достигло изощренности, выстоял и оставил нам неповторимые уроки мужества, показав, что все возможно верующему.

Есть в жизни Церкви многое, что будто летит над временем, а если и соприкасается с ним, то в итоге преодолевает претыкание. Жабынская пустынь, которой посвящен наш репортаж, в разные века по разным обстоятельствам закрывалась, но монашеская жизнь в ней все равно возобновлялась, потому что Бог благословил это место для молитвы. Так действует щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого (Еф. 6, 16).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха  Кирилла
■ Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■ День рождения Первосвятителя Русской Церкви
■ Информация стала мощным оружием, которое может оказывать разрушительное действие на миллионы людей. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с участниками X Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово»
■ Церковь и общество: традиционные ценности и глобальные вызовы.
    Х Международный фестиваль «Вера и слово»
■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению
■ Справедливое общество — это общество милосердия. В Москве состоялся XI Общецерковный съезд по социальному служению

Церковь и общество
■ Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Достучаться до сердец и приобщить воинов к святым таинствам Церкви

Летопись святости
■ Елена Алексеева. Антиминс под открытым небом

Дата
■ Александр Черепенин. Нерушимая обитель и ее заступник

Страницы истории
■ Даниил Дмитриевич Черепанов. Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет.    О жизни и творчестве Сергея Иосифовича Фуделя

Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память
■ Протоиерей Николай Гашпоренко

■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

22 декабря 2023 г. 14:00
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