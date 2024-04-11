Архиепископ Анатолий (Кузнецов)

28.05.1930–26.01.2024

26 января 2024 года на 94-м году жизни преставился ко Господу старейший архиерей Русской Православной Церкви архиепископ Анатолий (Кузнецов). PDF-версия.

Преосвященный Анатолий (в миру Евгений Власович Кузнецов) родился 28 мая 1930 года в городе Иркутске в многодетной семье инженера Власа Игнатьевича Кузнецова. Мать, Мария Ильинична, происходила из священнического рода. В 1937 году, в период массовых политических репрессий, отец Евгения был арестован и расстрелян.

С раннего детства Евгений, воспитывавшийся в православной семье, полюбил церковные богослужения и уже в юные годы стал прислуживать в алтаре местной приходской церкви.

В 1945 году по окончании средней школы (тогда семилетки) Евгений стал служить алтарником в Крестовоздвиженской церкви города Иркутска. С 1947 по 1949 год исполнял обязанности псаломщика в Воскресенской церкви села Верхоленского под Иркутском, а в 1949 году стал иподиаконом архиепископа Иркутского и Читинского Палладия (Шерстенникова; † 1976).

Осенью 1949 года поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году по первому разряду. Во время обучения в семинарии был призван в Советскую армию, проходил службу на Тихоокеанском флоте в 1951–1954 годах.

Тридцать первого октября 1954 года архиепископом Палладием был рукоположен в сан диакона, после чего продолжил богословское образование в Московской духовной семинарии. Первого июля 1956 года архиепископом Можайским Макарием (Даевым; † 1960) был рукоположен во пресвитера в храме Положения Ризы Господней на Донской города Москвы. В 1956 году был зачислен на первый курс Московской духовной академии, которую окончил в 1960 году со степенью кандидата богословия. Решением Ученого совета академии был оставлен при МДАиС профессорским стипендиатом на кафедре Священного Писания Нового Завета Московской духовной семинарии. С 1966 года — преподаватель на кафедре Священного Писания Ветхого Завета в Московской духовной академии. С февраля 1967 года — доцент Московской духовной академии. Одиннадцатого октября 1960 года был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого мученика Анатолия Никомидийского в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В октябре 1963 года возведен в сан игумена, а к Пасхе 1968 года в сан архимандрита.

Двадцать пятого августа 1972 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви избран епископом Виленским и Литовским.

Третьего сентября 1972 года в Богоявленском патриаршем соборе в Елохове города Москвы состоялась хиротония архимандрита Анатолия, которую совершил Патриарх Пимен († 1990) в сослужении митрополитов Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова; † 1978), Тульского и Белевского Ювеналия (Пояркова), Сурожского Антония (Блума; † 2003); архиепископов Волоколамского Питирима (Нечаева; † 2003), Дмитровского Филарета (Вахромеева; † 2021); епископов Ташкентского и Среднеазиатского Платона (Лобанкова; † 1975), Подольского Серапиона (Фадеева; † 1999) и Зарайского Хризостома (Мартишкина).

После двухлетнего служения в Виленско-Литовской епархии 3 сентября 1974 года владыка Анатолий был назначен епископом Звенигородским, представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

Шестнадцатого ноября 1979 года епископ Анатолий был назначен правящим архиереем Уфимской и Стерлитамакской епархии. За десять лет служения владыки Анатолия его трудами количество приходов возросло с 14 до 48, было построено здание епархиального управления с крестовой церковью святителя Николая Чудотворца, несколько новых храмов. Будучи иконописцем, владыка лично помогал в реставрации икон из храмов епархии. В конце 1980-х годов епископ Анатолий часто выступал с лекциями и беседами о Православии в Уфимском университете, медицинском институте, домах культуры, тюрьмах.

Двадцатого июля 1990 года епископ Анатолий, на основании прошения митрополита Сурожского Антония (Блума), назначен Патриархом Алексием II († 2008) и Священным Синодом Русской Православной Церкви викарием Сурожской епархии с титулом «епископ Керченский». В феврале 1993 года владыка Анатолий был возведен в сан архи­епископа.

В декабре 1990 года епископ Анатолий Керченский прибыл на Британские острова и начал свое служение в Сурожской епархии. Основой архипастырского служения для епископа Анатолия становится духовное окормление многократно увеличивавшейся с 1990-х годов русскоязычной паствы. В 1994 году митрополит Антоний поручил архиепископу Анатолию возглавление общины храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Манчестере, ранее находившейся в юрисдикции РПЦЗ. Владыка Анатолий с энтузиазмом развивал церковно-приходскую жизнь и инициировал строительство нового храма. Осенью 2002 года состоялось освящение закладного камня, а уже в октябре 2003 года, при финансовой поддержке крупных российских благотворителей, строительство было завершено, храм освящен малым чином и в нем начались регулярные богослужения.

Двадцать седьмого декабря 2001 года Священный Синод почислил архиепископа Анатолия за штат согласно поданному им прошению и благословил продолжить служение на приходе ставропигиального Покровского храма в Манчестере. На заседании Священного Синода, состоявшемся 17 июля 2002 года, архиепископу Анатолию было поручено продолжить служение в Сурожской епархии в должности викария с титулом «Керченский».

Девятого ноября 2010 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископ Анатолий, с благодарностью и высокой оценкой архипастырских трудов, был освобожден от обременительных в его 80-летнем возрасте обязанностей настоятеля с оставлением права беспрепятственного служения в манчестерском Покровском храме.

Решением Священного Синода от 4 мая 2017 года архиепископ Анатолий был почислен на покой по состоянию здоровья. Местом пребывания Синод определил Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.

Архиепископ Анатолий был удостоен многих церковных наград: ордена святого равноапостольного князя Владимира (III степени в 1964 году, II степени в 1980 году); ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени) в 1980 году; ордена святых апостолов Петра и Павла (Антиохийская Православная Церковь) в 1980 году; ордена святой равноапостольной Марии Магдалины (Польская Православная Церковь) в 1988 году; ордена святого благоверного князя Даниила Московского (II степени) в 1990 году; ордена святителя Иннокентия Московского (III степени в 2000 году, II степени в 2005 году); ордена святого преподобного Серафима Саровского (II степени в 2006 году, I степени в 2012 году); ордена (I степени) святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, в 2015 году.

Вся жизнь владыки Анатолия была исполнена ревностного служения у Престола Божия, заботой и попечением о духовенстве и пастве. В последние годы архиепископ Анатолий тяжело болел, но не оставлял своего молитвенного подвига. Владыка мирно почил 26 января 2024 года.

Двадцать восьмого января в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры было совершено отпевание почившего архипастыря и его погребение в историческом некрополе Московской духовной академии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отпевание совершили наместник Свято-­Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл и епископ Сурожский Матфей, временно управляющий Патриаршими приходами в США и Канаде.

Владыка Анатолий, посвятив всю свою жизнь Богу и людям, явил для многих истинный пример евангельского доброго пастыря с любящим сердцем, полагающего жизнь свою за овец (Ин. 10, 11). Почивший иерарх, стяжав дух мирен, стал для окружающих образцом скромности и евангельской простоты. Памятной страницей в истории Русской Православной Церкви навсегда останутся архипастырские труды архиепископа Анатолия, положенные им во имя проповеди Святого Евангелия, и добрый пример жертвенного служения Матери-Церкви.

Христос Спаситель да примет душу его в селения праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Вечная ему память!

Протоиерей Димитрий Недоступенко,

секретарь Сурожской епархии





СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

выразил соболезнования в связи с кончиной архиепископа Анатолия (Кузнецова):

«Со скорбью воспринял известие о кончине архиепископа Анатолия (Кузнецова) — старейшего архиерея Русской Православной Церкви.

Почивший прожил большую и насыщенную жизнь. Почти 70 лет назад он принял священный сан и приступил к служению Царю славы, которое велико и страшно и самим небесным силам (молитва Херувимской песни). Многие годы его жизни были связаны с преподаванием в родных для него Московских духовных школах, где он пользовался любовью и уважением учащихся, видевших в нем пример ревностного делателя нивы Божией и настоящего доброго пастыря, верного Церкви Христовой.

Спустя время Господь сподобил его стать преемником апостолов. Почившему архипастырю довелось возглавлять Виленскую и Уфимскую епархии, быть представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока. На всяком месте служения владыка Анатолий стремился с терпением проходить предлежащее ему поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса (Евр. 12,1–2).

Долгие годы усопший нес послушание в Сурожской епархии, где он до преклонного возраста имел попечение о созидании православной общины в Манчестере.

Начальник жизни да подаст наследие небесное (канон 2-го гласа в субботу утра) новопреставленному архиепископу Анатолию, да упокоит его душу со святыми и сотворит ему вечную и блаженную память».