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Интервью
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296. 
18 ноября 2016 г. 13:40
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
Новые статьи
В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Милейший город Смоленск
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Возрождение церковной жизни на Смоленщине тесно связано с именем митрополита Кирилла (ныне Святейший Патриарх Мос­ковский и всея Руси). 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был назначен на Смоленскую кафедру. В 1985 году к Смоленской епархии была присоединена территория Калининградской области. С этого времени до 2009 года титул епархиального архиерея был «Смоленский и Калининградский». ПДФ-версия.
16 ноября 2016 г. 13:16
Актуально
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
Ключевые слова: Сирия, Сирия
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
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История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Ключевые слова: дети, Предстоятель, Патриарх Кирилл
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
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Тайна послушания, доступная каждому
Тайна послушания, доступная каждому
Ключевые слова: монашество, аскетика, духовничество, монастырь, Патриарх Кирилл
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
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Культура
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
Ключевые слова: образование, история, выставка
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
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В 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» Феофана Затворника
В 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» Феофана Затворника
Ключевые слова: богословие, богословие, Феофан Затворник
В Москве состоялись X Феофановские чтения, участники которых обсудили богословское наследие святителя Феофана (Говорова) и сравнили его творчество с трудами других отцов Церкви. В рамках мероприятия митрополит Калужский и Боровский  Климент рассказал, что в 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» святителя, в которых прослеживается путь его духовного становления.
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В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
Ключевые слова: книги, православная книга
В торговом доме «Библио-Глобус» состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия». Это первая часть уже подготовленного к изданию  шеститомника о Христе.
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Новости
Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве
13.01.2017 14:19
Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
21.12.2016 17:00
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
12.12.2016 10:15
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
02.12.2016 16:10
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
01.12.2016 00:30
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
15.11.2016
Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №11 за 2016 год
14.11.2016
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
11.11.2016 13:10
Опубликованы документы в помощь организаторам церковной работы с сиротами и престарелыми
07.11.2016
Четвертый автопробег помощи бездомным «Надежда» охватит 10 городов России
31.10.2016 18:55
История заканчивается
26.10.2016 14:35
Конференция, посвященная памяти архимандрита Софрония (Сахарова), состоялась в Москве
25.10.2016 17:01
У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
20.10.2016 12:35
На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
19.10.2016 16:15
Российский духовно-культурный православный центр открыт в Париже
19.10.2016 14:30
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон новоизбранный игумен рукоположен во иеромонаха
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