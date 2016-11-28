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Интервью
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296. 
18 ноября 2016 г. 13:40
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
Новые статьи
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Актуально
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
Ключевые слова: образование, Рождественские чтения
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут ­юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
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Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
Ключевые слова: Сирия, Сирия
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
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История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Ключевые слова: дети, Предстоятель, Патриарх Кирилл
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
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Культура
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
Ключевые слова: образование, история, выставка
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
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У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
У Патриаршей литературной премии появится еще одна номинация
Ключевые слова: искусство и Церковь, кино
Включить авторов сценариев к художественным фильмам в число номинантов  на Патриаршую литературную премию предложил митрополит Калужский и Боровский Климент на круглом столе, посвященном теме христианства в современном кинематографе и литературе.     
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На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
На телеканале «Спас» покажут новый документальный фильм о святынях Московского Кремля
Ключевые слова: Церковь и общество, архитектура, история, Кремль, Москва
Лента, каждая из десяти серий которых длится 26 минут, впервые за всю постсоветскую эпоху в жанре увлекательной видеоэкскурсии повествует о сердце России — его соборах и башнях, памятниках церковного зодчества и хранящихся в их ризницах великих святынях христианского мира. Если же учесть, что в прежнюю эпоху на Центральном телевидении само упоминание о возможности христианской проповеди исключалось по определению, фильм «Святыни Кремля» без преувеличения можно назвать беспрецедентным проектом.
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Новости
Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых
31.01.2017 13:13
Участники Рождественских Чтений обменялись опытом реабилитации наркозависимых
Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий
29.01.2017 17:59
Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий
ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России
29.01.2017 16:01
ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
27.01.2017 17:00
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
27.01.2017 16:30
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
26.01.2017 19:45
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
24.01.2017 22:08
Причины русских революций обсудили в Высоко-Петровском монастыре
13.01.2017 14:19
Каталог русских икон XVI-XIX века из Синайского монастыря представили в Москве
21.12.2016 17:00
«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
12.12.2016 10:15
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
02.12.2016 16:10
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
01.12.2016 00:30
В Москве открылся Международный съезд регентов и певчих
15.11.2016
Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №11 за 2016 год
14.11.2016
Игумен Киприан (Ященко): «Наша задача – выловить в мутной воде золотые песчинки»
11.11.2016 13:10
Опубликованы документы в помощь организаторам церковной работы с сиротами и престарелыми
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