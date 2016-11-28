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Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296.
18 ноября 2016 г. 13:40
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Милейший город Смоленск
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Возрождение церковной жизни на Смоленщине тесно связано с именем митрополита Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси). 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был назначен на Смоленскую кафедру. В 1985 году к Смоленской епархии была присоединена территория Калининградской области. С этого времени до 2009 года титул епархиального архиерея был «Смоленский и Калининградский». ПДФ-версия.
16 ноября 2016 г. 13:16
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В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Московской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ. С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
В Москве состоялись X Феофановские чтения, участники которых обсудили богословское наследие святителя Феофана (Говорова) и сравнили его творчество с трудами других отцов Церкви. В рамках мероприятия митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что в 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» святителя, в которых прослеживается путь его духовного становления.
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
В торговом доме «Библио-Глобус» состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия». Это первая часть уже подготовленного к изданию шеститомника о Христе.
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