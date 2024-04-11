Схиархимандрит Варсонофий (Радута)

01.09.1938 – 08.01.2024

8 января 2024 года на 86-м году ­жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута). PDF-версия.

Схиархимандрит Варсонофий (в миру Виктор Николаевич Радута) родился 1 сентября 1938 года в селе Николаевка Кировоградского района Кировоградской области Украины в крестьянской семье у верующих родителей — Николая Ва­сильевича и Татьяны Семеновны. После окончания в 1954 году средней школы три года работал столяром в колхозе в селе Николаевка. В 1957 году Виктор был призван в ряды Советской армии, но в связи с открывшимся заболеванием был комиссован с инвалидностью III группы. Физический недуг укрепил юношу в желании посвятить всю жизнь, сколько бы она ни продлилась, служению Богу.

Посещая богослужения во Введенском кафедральном соборе города Кировограда, Виктор познакомился с игуменом Мисаилом (будущим схиархимандритом Серафимом [Томиным; † 2013]), который был келейником Кировоградского митрополита Нестора (Анисимова; † 1962).

Виктор переехал в Оренбург и был пострижен игуменом Мисаилом в рясофор 13 февраля 1967 года. Инок стал петь в хоре Никольского кафедрального собора и трудился сторожем и дворником в Оренбургском епархиальном управлении. С 1970 по 1977 год он исполнял обязанности заведующего епархиальным церковным складом.

Восемнадцатого июля 1977 года игумен Мисаил совершил постриг инока Виктора в мантийного монаха с наречением имени в честь мученика Викторина.

Двадцать первого июля 1977 года митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь; † 1999) в Никольском кафедральном соборе Оренбурга рукоположил монаха Викторина в сан иеродиакона, а 24 июля состоялась пресвитерская хиротония. С августа 1977 года по март 1988 года иеромонах Викторин состоял в клире Никольского кафедрального собора.

Пятнадцатого марта 1988 года иеромонах Викторин был назначен настоятелем Всехсвятской церкви города Бузулука, в которой он прослужил семь лет. Ко дню Святой Пасхи 1987 года был награжден наперсным крестом, а 28 марта 1993 года возведен в сан игумена. Двадцать пятого октября 1994 года стал настоятелем Покровского храма в селе Студенцы Саракташского района, в котором и остался служить до конца своих дней.

В конце 1990-х годов здание Покровского храма отремонтировали. Решением оренбургских властей церкви в 1991 году был присвоен статус исторического памятника. Покровскую церковь восстанавливали всем миром.

Долгое время образовавшаяся здесь иноческая община состояла из двух иноков, одной монахини и игумена Викторина. Летом сюда приезжали трудиться до ста человек, зимой около тридцати. Церковная сельскохозяйственная земля составляла более трехсот гектаров. Все эти годы игумен Викторин созидал обитель, которую можно было назвать кораблем спасения для страждущих душ. Сотни людей получили здесь не только кров над головой, но и возможность вернуться в общество, в котором когда-то они были на грани отчаяния. Каждую зиму в Студенцы направлялись десятки бездомных людей. Отогреваясь и получая молитвенную поддержку отца Викторина, они возвращались обновленными, помня его духовные наставления.

В 2000 году за обустройство Покровского храма и трудовой общины игумен Викторин был удостоен Патриаршей награды — наперсного креста с украшениями, а 21 мая 2005 года возведен в сан архимандрита. Символично, что архиерей возложил на главу архимандрита Викторина митру самого владыки Леонтия, скончавшегося в 1999 году. Позже она была передана в церковный музей Обители милосердия поселка Саракташ.

В 2011 году ко дню Святой Пасхи за жертвенное служение Святой Церкви архимандрит Викторин был награжден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом правом служения Литургии с отверстыми вратами до Херувимской песни, а в 2016 году — по «Отче наш».

Определением митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого; † 2023) от 20 декабря 2019 года архимандрит Викторин был назначен духовником Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ.

Двадцать шестого августа 2022 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Студенцы Саракташского района игумен Варнава (Соколов), наместник Димитриевского мужского монастыря города Оренбурга, совершил постриг архимандрита Викторина в великую схиму с наречением имени в честь преподобного Варсонофия Великого. Подвиг великого ангельского образа стал закономерным итогом духовного возрастания схиархимандрита Варсонофия, в силу возраста все более отдалявшегося от хозяйственных забот и углуб­лявшегося в молитвенное делание.

Поскольку Покровский приход в Студенцах был преобразован в подворье Свято-Димитриевского Оренбургского мужского монастыря, схиархимандрит Варсонофий 15 августа 2022 года был назначен его почетным настоятелем.

Несмотря на умножившиеся телесные болезни и немощи, схиархимандрит Варсонофий до самой своей кончины 8 января 2024 года усердствовал в молитвах о своих духовных чадах, Оренбургской земле и обо всем мире. Всю свою жизнь отец Варсонофий обратил в жертвенное служение людям и молитвенное предстояние пред Богом. Множество людей исполнены благодарности ему за помощь в исправлении жизненного пути, исцеленные сердца, за его святые молитвы.

Да упокоит Господь верного раба Своего в селениях праведных!

Иерей Леонид Кудрячов