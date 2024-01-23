Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

УКОРЕНЕННОСТЬ И УКРЕПЛЕННОСТЬ

Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия. Имея мудрого и самоотверженного Предстоятеля, архипастыри и пастыри, монашествующие и миряне, внимая наставлениям и назидаясь примером Святейшего Владыки и Отца, продолжают с усердием участвовать в развитии церковной жизни, стремясь каждый внести вклад по мере сил своих. В этом номере мы рассказываем о торжествах в связи с Патриаршей памятной датой, публикуем Приветственный адрес Его Святейшеству от лица членов Священного Синода.

Международные Рождественские образовательные чтения, прошедшие в этом году в 32-й раз, объединяют священнослужителей и педагогов, трудящихся в сфере духовно-нравственного просвещения и воспитания. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на закрытии чтений содержит глубокий анализ переживаемого современным миром ценностного кризиса и дает не только церковным людям, не только школе, но и всему нашему обществу верные ориентиры в созидании народного бытия на основе заповедей Божиих, в духе любви и добра. Одной из важнейших задач в этом контексте является поиск новых форм приобщения людей всех возрастов к изучению Священного Писания. Мы в связи с этим предлагаем читателям информацию о реализации Патриаршей программы изучения Биб­лии и о деятельности в различных епархиях учебных евангельских групп.

Знание Слова Божия неотделимо от святоотеческого наследия, которым столь богата Святая Церковь. В связи с 1375-летием преставления преподобного Иоанна Лествичника протоиерей Валентин Асмус обращается к житию и к важнейшему творению святого — «Лествице», доказывая ее непреходящее значение для верующего сердца в любую историческую эпоху. Огромную ценность представляют для нас творения отечественных святых. Митрополит Калужский и Боровский Климент делится своими соображениями в связи с завершением издания летописи жизни святителя Феофана Затворника и указывает на основные достижения уникального проекта — издания еще и полного собрания творений святого.

Все новые и новые поколения приходят служить у Алтаря Господня. Какие трудности или сложности предстают перед молодыми священнослужителями, укорененными в вере продолжателями древней церковной традиции и в то же время людьми XXI столетия? Об этом материал портала «Пастырь».

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■ Определения Священного Синода

■ Торжества по случаю пятнадцатилетия Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с пятнадцатилетием интронизации

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXХII Международных Рождественских образовательных чтений

Дата

■ Митрополит Калужский и Боровский Климент. Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие

Богословие

■ Протоиерей Валентин Асмус. «Вышеестественный и равноангельский отец отцов». К 1375-летию со дня преставления преподобного Иоанна Лествичника († 30.03.649)



Православие в мире

■ Диакон Александр Черепенин. Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний. Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III об Ассирийской Церкви Востока и ее связях с Россией

Миссия и катехизация

■ Алексей Реутский. «Исследуйте Писания». Патриаршая программа изучения Библии на приходах: первые итоги

■ Алексей Реутский. Евангельские группы сегодня: опыт епархий

Пастырь

■ Молодой настоятель. С чего начать и каких ошибок не допустить

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Архиепископ Анатолий (Кузнецов)

■ Архимандрит Илия (Рейзмир)

■ Схиархимандрит Варсонофий (Радута)

■ Протодиакон Владимир Ганаба