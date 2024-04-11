Протодиакон Владимир Ганаба

24.07.1934–26.11.2023

26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба. PDF-версия.

Протодиакон Владимир родился 24 июля 1934 года в селе Белополь Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области на Украине. Будущий протодиакон воспитывался глубоко верующими родителями: отец был церковным старостой сельского храма, а мать пела на клиросе.

В 1952 году он был принят во 2-й класс Одесской духовной семинарии, которую окончил в 1955 году. Пятнадцатого мая 1955 года рукоположен во диакона митрополитом Серафимом (Лукьяновым; † 1959) в Свято-Успенском мужском монастыре города Одессы. Первым местом его служения был кладбищенский Димитриевский храм города Одессы.

В 1956 году отец Владимир поступил в Ленинградскую духовную академию. С 1959 по 1960 год являлся клириком Успенского храма города Жданова (ныне Мариуполь) Донецкой области.

В 1962 году диакон Владимир Ганаба окончил Ленинградскую духовную академию и получил направление в город Петрозаводск, где служил четыре года. В 1996 году был переведен в Богородский собор города Вологды. С 1971 года являлся клириком Успенского собора в Пензе. С 1986 по 1989 год протодиакон Владимир нес послушание личного секретаря архиепископа Курского и Белгородского Ювеналия (Тарасова; † 2013).

В 1992 году отец Владимир был переведен в Троицкий собор города Подольска, где ревностно служил вплоть до 2020 года, когда по причине тяжелого недуга уже не мог полноценно совершать диаконское служение.

За усердное служение протодиакон Владимир Ганаба был удостоен многих церковных наград.

В 2014 году в издательстве «Русский раритет» была издана книга, рассказывающая об этом выдающемся священнослужителе: «Путь жизни — путь веры: к 80-летию протодиакона Владимира Ганабы». В ней, в частности, содержится рассказ о том, как власти Петрозаводска хотели избавиться от молодого, истово служащего диакона, да еще и происходившего из религиозной семьи (отец, будучи старостой, не допустил закрытия храма). Наконец вызвал отца Владимира уполномоченный и стал обвинять в том, что тот ходит на кладбище служить панихиды, а также произносит в храме неподобающие проповеди. Получив разъяснение, что ни первое, ни второе не полагается делать диаконам, чиновник достал из папки еще один исписанный лист бумаги. «Здесь написано, — сообщил он, — что вы в храме подняли высоко книгу над головой и сказали: "Господи, избавь нас от тирании!"». — «Да у нас в богослужебном языке и слова такого нет!» — воскликнул отец Владимир, а сам подумал: интересно, как этот очередной вымысел появился на свет? Возможно, тайный информатор видел, как диакон держит Евангелие и говорит прокимен «Господи, воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти нас!» Вот и исказил факты в угоду власти... После каждого зачитанного им обвинения «обличитель» делал попытку взять жертву на испуг: он решительно требовал положить ему на стол справку о регистрации. Но что значило отдать ему справку? Потерять место здесь и не иметь возможности служить где-либо! То есть отправил бы отца Владимира и всю его семью чиновник-атеист на все четыре стороны! «Я на протяжении всего этого мучительно неприятного разговора ни разу не дрогнул. Сказал только в самом конце с твердостью в голосе: "Вызывайте сюда церковный совет и послушайте людей, подтвердит ли кто-то из них понаписанное тут"», — вспоминал отец диакон. И задание дискредитировать его во что бы то ни стало и лишить места не удалось. Он продолжал служить.

Все, кто знал отца Владимира и молился вместе с ним за богослужениями, отмечали его уникальную манеру служения, чтения и возношения богослужебных молитвословий. Даже не знающие церковнославянского языка люди проникались глубоким содержанием священных текстов. Не только духовенство и прихожане собора, но и все. Кто на жизненном пути встречал отца Владимира, навсегда запомнят его как чуткого и тактичного человека, ревностного служителя алтаря Господня, доброго и мудрого христианина.

Да упокоит Господь душу усопшего протодиакона Владимира и простит ему всякое согрешение вольное и невольное и подаст ему Царствие Небесное!

Протоиерей Петр Иванов