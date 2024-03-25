Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7) Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.
15 декабря 2023 г. 13:00
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.
12 декабря 2023 г. 17:00
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.    
24 ноября 2023 г. 12:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
9 ноября 2023 г. 14:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯПризыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.Как многое об этом напоминает!
16 октября 2023 г. 14:00
Новости
Храм равноапостольного великого князя Владимира в Тушине (Покровском-Стрешневе) г.Москвы
ЖМП № 4 апрель 2024 /  26 апреля 2024 г. 18:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

КАЖДОМУ ДАЕТСЯ
Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.

В этом неизменно убеждаемся мы, внимательно вчитываясь в хронику служения Предстоятеля Русской Православной Церкви. Она раскрывает пытливому взору поистине бескрайние горизонты неутомимой и плодотворной первосвятительской деятельности, охватывающей общецерковный и общегосударственный уровни: управление Московской митрополией, обращение к вопросам развития церковной жизни в разных регионах, вовлеченность в интенсивный межрелигиозный диалог. Многие стороны церковного управления для широкой общественности оказываются не очень известными, а между тем богаты замечательными достижениями. Об этом рассказывает наш материал, посвященный 15-летию Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. Интервью архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора повествует о том, как труды российских миссионеров прошлых веков в конце вселенной утвердили Святое Православие, духовно питающее нынешних жителей Камчатки, людей XXI века.

Продолжается Святая Четыредесятница — время сугубых трудов молитвы, покаяния и доброделания, когда от каждого требуется особое усердие. Об этом, опираясь на святоотеческое наследие в понимании Священного Писания, увлекательно пишет наш постоянный автор Петр Малков.

Для человека церковного, особенно в нашем Отечестве, невозможно движение в будущее без памятования о подвиге святых, а также о скорбях и молитвах подвижников благочестия ХХ века. В интервью архимандрита Дамаскина (Орловского) с трогательной глубиной повествуется о том, как этот выдающийся церковный историк посвятил жизнь изучению страданий новомучеников и исповедников Церкви Русской. А статья игумении Сергии (Ежиковой) раскрывает, для большинства читателей впервые, трагический и исполненный тяжких испытаний жизненный путь архиепископа Даниила (Троицкого), брата священномученика Илариона.

Столь разнообразное на первый взгляд содержание очередного номера журнала объединено одной мыслью — блаженны исполняющие слово Божие (ср. Лк. 11, 28). А возможность такая дается каждому.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха  Кирилла

■Наречение и хиротония архимандрита Владимира (Бирюкова), клирика Новосибирской епархии, во епископа Каинского и Барабинского

■Определения Священного Синода

■Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет.

Богословие

■ Петр Малков. Царство Небесное силою берется (Мф. 11, 12) Древнецерковные святоотеческие толкования

Миссия и катехизация

■ Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Православие на краю земли

Дата

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). Подвиг мучеников в следовании за Христом

Подвиг благочестия

■ Игумения Сергия (Ежикова). Я готов по капле отдать всю свою кровь за Христа моего… Жизнь и исповеднический подвиг архиепископа Даниила (Троицкого). К 90-летию преставления

■ Речь архимандрита Даниила (Троицкого), произнесенная им при наречении во епископа Болховского, викария Орловской епархии, в храме Патриаршего подворья 13 апреля ст. ст. 1921 года

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Дни творения в работах иконописцев и художников

 Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Епископ Иринарх (Грезин)

26 апреля 2024 г. 18:00
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие
В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений.  В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-­редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.    
15 апреля 2024 г. 17:00
Протодиакон Владимир Ганаба
24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.    
11 апреля 2024 г. 16:10
Схиархимандрит Варсонофий (Радута)
01.09.1938 – 08.01.2024  8 января 2024 года на 86-м году ­жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).  
11 апреля 2024 г. 16:00
Архимандрит Илия (Рейзмир)
25.05.1944 –09.01.2024 9 января на 80-м году жизни отошел ко Господу один из старейших насельников Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илия (Рейзмир).    
11 апреля 2024 г. 15:50
Архиепископ Анатолий (Кузнецов)
28.05.1930–26.01.2024 26 января 2024 года на 94-м году жизни преставился ко Господу старейший архиерей Русской Православной Церкви архиепископ Анатолий (Кузнецов).    
11 апреля 2024 г. 15:40