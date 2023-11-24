«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров

«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.

В этом году журнал празднует 80-летие возобновления своего выхода. И полным ходом идут оцифровка и размещение на нашем ресурсе архивных номеров нашего издания. К архиву были добавлены сканы за 1962-й, 1969-й, а также 1971-1975-й годы. Примечательно, что №10 ЖМП за 1973-й год вышел к 30-летию возобновления выхода журнала, и главного редактора, Преосвященного Питирима, архиепископа Волоколамского, поздравил с круглой датой на страницах официального издания Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Пимен.

На сайте нашего издания www.jmp.ru в разделе «Архив» теперь доступны сканы архивных номеров с 1943-го по 1975-й годы.

Новые оцифрованные номера будут постепенно добавляться в раздел «Архив», о чем мы будем своевременно информировать наших подписчиков.







