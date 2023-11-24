«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров

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Статьи на тему
ЖМП
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.    
24 ноября 2023 г. 12:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
9 ноября 2023 г. 14:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯПризыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.Как многое об этом напоминает!
16 октября 2023 г. 14:00
«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала
На сайте нашего издания www.jmp.ru несколько лет назад были выложены сканы «Журнала Московской Патриархии» за 1943-1954 годы. 
26 июля 2023 г. 12:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4 мая 2023 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.  
10 апреля 2023 г. 15:00
Новости
12 декабря 2023 г. 17:00
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«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров

«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.

В этом году журнал празднует 80-летие возобновления своего выхода. И полным ходом идут оцифровка и размещение на нашем ресурсе архивных номеров нашего издания. К архиву были добавлены сканы за 1962-й, 1969-й, а также 1971-1975-й годы. Примечательно, что №10 ЖМП за 1973-й год вышел к 30-летию возобновления выхода журнала, и главного редактора, Преосвященного Питирима, архиепископа Волоколамского, поздравил с круглой датой на страницах официального издания Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Пимен.

На сайте нашего издания www.jmp.ru в разделе «Архив» теперь доступны сканы архивных номеров с 1943-го по 1975-й годы.

Новые оцифрованные номера будут постепенно добавляться в раздел «Архив», о чем мы будем своевременно информировать наших подписчиков.



12 декабря 2023 г. 17:00
Ключевые слова: архив
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Помочь молодому человеку найти свой путь
Сегодня существует серьезная угроза институту семьи. Снижение уровня культуры и насаждение чуждых нашему обществу идеалов ставят под вопрос необходимость следования христианским ценностям и соблюдение многовековых нравственных норм, на которых держится наше общество и от которых зависит бытие мира в целом. Особенно сильное разрушительное воздействие эти факторы вкупе с отрицательными сторонами технического прогресса оказывают на молодое поколение, на тех, чья личность только формируется. Как противостоять этому? Как найти общий язык с молодым поколением? Как воспитать детей в традициях православной культуры? Что может объединить нас всех? Конечно, наша православная вера и Господь. О первом опыте, о том, как священно­служители начали диалог со старшеклассниками и о чем они говорят, рассказал иерей Николай Богатов, клирик Преображенского собора города Люберцы Московской области. PDF-версия.    
27 ноября 2023 г. 15:00
Митрополит Даниил (Нусиро)
05.09.1938–10.08.2023 10 августа 2023 года на 85-м году жизни отошел ко Господу Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви Митрополит Токийский и всей Японии Даниил (Нусиро).    
24 ноября 2023 г. 14:00
Спасительное благовестие новомученика
В Издательстве Московской Патриархии есть уникальный проект — книжная серия «Церковность», где печатается духовное наследие новомучеников: их богословские труды, проповеди, статьи, касающиеся различных сторон церковной жизни, письма, дневники, стихотворения — все, что связано с жизнью и церковным служением того или иного новомученика, о ком удается собрать разрозненные по архивам и частным собраниям уцелевшие сведения. В серии уже вышло двадцать три книги, четыре из которых содержат духовное наследие священномученика протоиерея Иоанна Востор­гова. Еще при жизни этого пастыря — видного церковного писателя, проповедника, миссионера — увидело свет его пятитомное собрание сочинений. Недавно удалось обнаружить большой корпус неизвестных материалов протоиерея Иоанна, которые легли в основу современного издания. В одном из томов — «Взыщите Господа!» — собраны cлова и речи священномученика, обращенные к юной пастве. О том, как возникла эта книжная серия и каких авторов она представляет, рассказывает главный редактор «Церковности» протоиерей Максим Максимов. PDF-версия.
22 ноября 2023 г. 15:00
Михаил Ефимович Губонин — верный свидетель церковной истории ХХ века
В 2025 году Русская Православная Церковь будет отмечать 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Его первосвятительское служение пришлось на самое начало кровавых гонений, воздвигнутых безбожной властью на Церковь. Враги Христовы всеми силами стремились засекретить или уничтожить документальные свидетельства как своих беззаконий, так и мужества защитников веры. Кому же было суждено противостоять этому? История знает самоотверженных тружеников, которые втайне, настойчиво и непреклонно совершали свой подвиг служения правде, не дожидаясь понуждения и не имея гарантий, что их усилия не пропадут. Таким был Михаил Ефимович Губонин, собравший огромный корпус документальных материалов, касающихся эпохи святителя Тихона. Его первый архив был изъят органами госбезопасности, но он не убоялся и смело продолжил работу, заложившую документальную основу для современных исследований по истории Русской Православной Церкви. О человеке, дело которого устояло (см. 1 Кор. 3, 14), рассказывает ректор Православного Свято-­Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, имевший духовную радость общения с М. Е. Губониным. PDF-версия.
21 ноября 2023 г. 14:00