Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
9 ноября 2023 г. 14:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯПризыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.Как многое об этом напоминает!
16 октября 2023 г. 14:00
«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала
На сайте нашего издания www.jmp.ru несколько лет назад были выложены сканы «Журнала Московской Патриархии» за 1943-1954 годы. 
26 июля 2023 г. 12:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4 мая 2023 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.  
10 апреля 2023 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 
10 марта 2023 г. 15:30
Новости
Награждение коллектива редакции "Журнала Московской Патриархии" с 80-летием возобновления выпуска издания
24 ноября 2023 г. 12:00
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Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала

Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.

Владыка Николай собрал коллектив редакции во главе с ответственным редактором издания протоиереем Петром Ивановым в зале заседаний и сердечно поздравил всех со значительной датой, особо отметив вклад каждого члена коллектива в общее дело на благо нашей Церкви.

Всем участникам встречи были вручены архиерейские грамоты «За усердные труды во славу Божию» и подарки. Владыка Николай выразил надежду, что журнал будет и дальше развиваться и расширять свою аудиторию.

Встреча завершилась общим фото владыки Николая и коллектива редакции «Журнала Московской Патриархии».

24 ноября 2023 г. 12:00
Ключевые слова: редакционные новости
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