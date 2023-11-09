Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала

Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.

Владыка Николай собрал коллектив редакции во главе с ответственным редактором издания протоиереем Петром Ивановым в зале заседаний и сердечно поздравил всех со значительной датой, особо отметив вклад каждого члена коллектива в общее дело на благо нашей Церкви.

Всем участникам встречи были вручены архиерейские грамоты «За усердные труды во славу Божию» и подарки. Владыка Николай выразил надежду, что журнал будет и дальше развиваться и расширять свою аудиторию.

Встреча завершилась общим фото владыки Николая и коллектива редакции «Журнала Московской Патриархии».