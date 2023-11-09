Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала

© Журнал Московской Патриархии
и Церковный вестник, 2007-2015
www.jmp.ru — Журнал Московской Патриархии в PDF
www.tserkov.info — старая версия сайта, 2002-2008
и Церковный вестник, 2007-2015
www.jmp.ru — Журнал Московской Патриархии в PDF
www.tserkov.info — старая версия сайта, 2002-2008
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©Студия Никола, концепция дизайна, 2007
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©Студия Никола, концепция дизайна, 2007
Правила использования материалов
valid XHTML 1.0 Strict | valid CSS level 2.1 | valid RSS 2.0