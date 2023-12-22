Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

РАДОСТЬ ВОПРЕКИ

Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.

Важнейшими вопросами, к которым обращался Святейший Владыка в период, отраженный в данном номере, стали значение семьи как ничем не заменимого фундамента существования народа, а также мировоззренческие основания Русского мира как цивилизационного явления, укорененного в духовных и культурных ценностях Православия. Когда внешняя информационная среда непрестанно колеблема тревожно-унылыми посылами, Глава нашей Церкви говорит с миром о самом важном, о том, как жить по правде Божией, и глубокие богословские прозрения Первосвятителя исполняют нас радостью и укрепляют.

Есть и исторический опыт, который подбадривает нас. Вихрь безбожия, казалось, навеки обратил в руины все, что связано с памятью о преподобном Серафиме Саровском. Но нет! Не зря святой всех призывал ликовать о Воскресении Христовом! О том, как, с одной стороны, нелегко, а с другой — доступно силам верующих возрождать святыни и одновременно самим духовно возрастать, повествуют интервью настоятельницы Серафимо-Дивеевской обители игумении Сергии (Конковой), записи бесед с сестрами монастыря, а также статья, посвященная реставрации уникального и по архитектуре, и по внутреннему убранству собора в Арзамасе, что неподалеку. Церковь, как щедрая мать, питает своих чад неисчерпаемым духовным богатством. Девятнадцатый век стал временем споров о том, так ли учат будущих пастырей. Научные исследования и отзывы современников показывают, что не все в полной мере удалось сделать для реформы богословского образования. Однако пример святого праведного Иоанна Кронштадтского показывает, что сердце, исполненное веры и горячего желания служить Богу, в любых обстоятельствах насыщается Словом Божиим, услаждается мудростью святых и мужает в стремлении служить Святой Церкви.

Так было, и так будет. Рождество Христово и новое лето благости Божией. И радости нашей никто не отнимет у нас, пусть она и многому вопреки.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора

■ Наречение и хиротония архимандрита Никандра (Пилишина) во епископа Наро- Фоминского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

■ Наречение и хиротония архимандрита Пантелеимона (Бердникова), клирика Хабаровской епархии, во епископа Бикинского, викария Хабаровской епархии

Дата

■ Игумения Сергия (Конкова): «С верой в Бога можно сделать и невозможное»

Монастыри и монашество. XXI век

■ Артем Погосов. Дивеево в лицах. Праздники и будни Серафимовых сестер

Храмоздатель

■ Надежда Муравьева Жемчужина древнего Арзамаса Храм, возведенный в честь победы над Наполеоном, пережил грандиозную реставрацию

Духовное образование

■ Наталия Сухова. Пастырское богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского

Пастырь

■ Призываемый Богом (Евр. 5, 4)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Леонид Ролдугин