Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

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В истории нашей Церкви есть даты, имеющие особенное значение и потому находящие живой отклик в сердцах людей. Мысленно обращаясь к событиям минувшего, мы часто заново их оцениваем, извлекаем уроки для созидания достойного настоящего и будущего, различаем смыслы, ранее ускользавшие от нашего внимания или казавшиеся неочевидными.

Именно в таком ракурсе мы рассматриваем судьбоносные свершения 1943 года, когда в разгар Великой Отечественной войны состоялась встреча Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Старогородского) с руководителем нашего государства И. В. Сталиным. Лидер страны осознавал огромную духовную и патриотическую роль Русской Православной Церкви, и после долгих лет жестоких гонений по его указанию наконец были решены многие насущные вопросы существования Церкви в Советском Союзе: из мест заключения были выпущены репрессированные архиереи; соборно был избран Патриарх Московский и всея Руси, стали вновь открываться храмы, возродилось духовное образование и издательская деятельность.

Восемьдесят лет назад началось регулярное издание «Журнала Московской Патриархии» — официального печатного органа нашей Церкви. Сегодня, в условиях религиозной и информационной свободы, нам трудно в полноте представить всю значимость свершившегося: в атеистическом государстве, длительное время пытавшемся окончательно уничтожить православную веру, появилось периодическое издание, имевшее тираж 15 тысяч экземпляров и говорившее со своими читателями о Христе и Его учении, об истории и современной жизни Церкви.

Для граждан, привыкших в то время читать между строк, а также стремившихся, преодолевая цензурные препятствия, получать богословские, церковно-исторические и культурологические знания, осмысливать прошлое и настоящее родной страны сквозь призму онтологически неотделимой от нее православной веры, журнал стал долгожданным и желанным источником информации, причем не засекреченной и в значительной степени доступной.

Просматривая сегодня подшивки «Журнала Московской Патриархии», являющегося также и официальной хроникой Русской Православной Церкви, мы с благодарностью вспоминаем о трудах наших предшественников — Первосвятителей, архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян, которые своим самоотверженным служением и подвигом веры приближали время церковного возрождения.

Сердечно поздравляя вас с памятной датой в истории этого уникального журнала, желаю и впредь правдиво и убедительно свидетельствовать миру о жизни и служении нашей Церкви, о непреходящей красоте и истине Православия.

Да пребудет со всеми Вами благословение Господне.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ