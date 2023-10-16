Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»

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ЖМП
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
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10 апреля 2023 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 
10 марта 2023 г. 15:30
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь вступаем в Великий пост, когда на призыв к покаянию, прозвучавший в дни Богоявления, христиане откликаются своими поступками.  
2 февраля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.
26 декабря 2022 г. 14:30
Новости
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ЖМП № 9 сентябрь 2023 /  19 октября 2023 г.
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Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

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В истории нашей Церкви есть даты, имеющие особенное значение и потому находящие живой отклик в сердцах людей. Мысленно обращаясь к событиям минувшего, мы часто заново их оцениваем, извлекаем уроки для созидания достойного настоящего и будущего, различаем смыслы, ранее ускользавшие от нашего внимания или казавшиеся неочевидными.

Именно в таком ракурсе мы рассматриваем судьбоносные свершения 1943 года, когда в разгар Великой Отечественной войны состоялась встреча Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Старогородского) с руководителем нашего государства И. В. Сталиным. Лидер страны осознавал огромную духовную и патриотическую роль Русской Православной Церкви, и после долгих лет жестоких гонений по его указанию наконец были решены многие насущные вопросы существования Церкви в Советском Союзе: из мест заключения были выпущены репрессированные архиереи; соборно был избран Патриарх Московский и всея Руси, стали вновь открываться храмы, возродилось духовное образование и издательская деятельность.

Восемьдесят лет назад началось регулярное издание «Журнала Московской Патриархии» — официального печатного органа нашей Церкви. Сегодня, в условиях религиозной и информационной свободы, нам трудно в полноте представить всю значимость свершившегося: в атеистическом государстве, длительное время пытавшемся окончательно уничтожить православную веру, появилось периодическое издание, имевшее тираж 15 тысяч экземпляров и говорившее со своими читателями о Христе и Его учении, об истории и современной жизни Церкви.

Для граждан, привыкших в то время читать между строк, а также стремившихся, преодолевая цензурные препятствия, получать богословские, церковно-исторические и культурологические знания, осмысливать прошлое и настоящее  родной страны сквозь призму онтологически неотделимой от нее православной веры, журнал стал долгожданным и желанным источником информации, причем не засекреченной и в значительной степени доступной.

Просматривая сегодня подшивки «Журнала Московской Патриархии», являющегося также и официальной хроникой Русской Православной Церкви, мы с благодарностью вспоминаем о трудах наших предшественников — Первосвятителей, архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян, которые своим самоотверженным служением и подвигом веры приближали время церковного возрождения.

Сердечно поздравляя вас с памятной датой в истории этого  уникального  журнала, желаю и впредь правдиво и убедительно свидетельствовать миру о жизни и служении нашей Церкви, о непреходящей красоте и истине Православия.

Да пребудет со всеми Вами благословение Господне.

                                                                                                         ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

19 октября 2023 г.
Ключевые слова: Патриарх Кирилл
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