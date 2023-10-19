Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Расскажу, и многое увидишь
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
Исторические публикации на этот раз обращают нас к трагическим временам патриаршего служения святителя Тихона. В наши дни ведется работа по систематизации и изданию творческого наследия выдающегося миссионера и проповедника, члена Поместного Собора 1917–1918 годов священномученика Иоанна Восторгова († 1918). Мы, в частности, рассказываем о сборнике его проповедей, обращенных к молодежи и звучащих, несмотря на временное отстояние, исключительно современно. По особому стечению обстоятельств архив святого дошел до нас в удивительной полноте. Однако этого нельзя сказать об общем корпусе источников, связанных с церковной жизнью в годы гонений. Подвижническую миссию сбора и сохранения документов взял на себя приснопамятный Михаил Ефимович Губонин, не убоявшийся преследований и доведший свой труд, известный как «Акты Святейшего Патриарха Тихона», до завершения.
Служение Церкви предполагает ее открытость в отношениях со всем обществом. О своем опыте стратегического видения и ведения «диалога со всеми» рассказывает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда. Однако есть и уникальные практики собеседования, обусловленные и спецификой возраста адресата, и его интеллектуальными возможностями. Об этом материал о встречах священнослужителей Подольской епархии со старшеклассниками, а также статья об уникальном опыте иерея Иоанна Бакушкина, своими трудами доказывающего, что нет в мире сердца, которое не могла бы согреть благодать Христова, приумножающаяся в каждом, делающем шаг к познанию Бога.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Первосвятительский визит в Петропавловскую епархию
■ Патриарший визит в Костромскую митрополию
■ Наречение и хиротония архимандрита Вениамина (Рудого) во епископа Талгарского, викария Астанайской епархии
■ Наречение и хиротония архимандрита Вианора (Иванова) во епископа Уральского и Атырауского
Интервью
■ Владимир Легойда: «Все мои хобби стали моими профессиями»
Миссия и катехизация
■ Священник Николай Богатов. Помочь молодому человеку найти свой путь. Проект «Диалог со священником»
Летопись святости
■ Елена Алексеева. Спасительное благовестие новомученика
■ Священномученик Иоанн Восторгов. Слово в Неделю святых праотец
Страницы истории
■ Протоиерей Владимир Воробьев. Михаил Ефимович Губонин — верный свидетель церковной истории ХХ века
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Не лечить, не спасать, а вести ко Христу.
Опыт окормления детей и взрослых с ментальными проблемами в психоневрологическом интернате
Чтение
■ Татьяна Медведева. Светлана Кекова: «Человек, творящий словом»
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Митрополит Даниил (Нусиро)
9 ноября 2023 г. 14:00