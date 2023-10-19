Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

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Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
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26 июля 2023 г. 12:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4 мая 2023 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.  
10 апреля 2023 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 
10 марта 2023 г. 15:30
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь вступаем в Великий пост, когда на призыв к покаянию, прозвучавший в дни Богоявления, христиане откликаются своими поступками.  
2 февраля 2023 г. 13:00
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Расскажу, и многое увидишь

Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.

Исторические публикации на этот раз обращают нас к трагическим временам патриаршего служения святителя Тихона. В наши дни ведется работа по систематизации и изданию творческого наследия выдающегося миссионера и проповедника, члена Поместного Собора 1917–1918 годов священномученика Иоанна Восторгова († 1918). Мы, в частности, рассказываем о сборнике его проповедей, обращенных к молодежи и звучащих, несмотря на временное отстояние, исключительно современно. По особому стечению обстоятельств архив святого дошел до нас в удивительной полноте. Однако этого нельзя сказать об общем корпусе источников, связанных с церковной жизнью в годы гонений. Подвижническую миссию сбора и сохранения документов взял на себя приснопамятный Михаил Ефимович Губонин, не убоявшийся преследований и доведший свой труд, известный как «Акты Святейшего Патриарха Тихона», до завершения.

Служение Церкви предполагает ее открытость в отношениях со всем обществом. О своем опыте стратегического видения и ведения «диалога со всеми» рассказывает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда. Однако есть и уникальные практики собеседования, обусловленные и спецификой возраста адресата, и его интеллектуальными возможностями. Об этом материал о встречах священнослужителей Подольской епархии со старшеклассниками, а также статья об уникальном опыте иерея Иоанна Бакушкина, своими трудами доказывающего, что нет в мире сердца, которое не могла бы согреть благодать Христова, приумножающаяся в каждом, делающем шаг к познанию Бога.


СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха  Кирилла
■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Первосвятительский визит в Петропавловскую епархию
■ Патриарший визит в  Костромскую митрополию
■ Наречение и хиротония архимандрита Вениамина (Рудого) во епископа Талгарского, викария Астанайской епархии
■ Наречение и хиротония архимандрита Вианора (Иванова) во епископа Уральского и Атырауского

Интервью
■ Владимир Легойда: «Все мои хобби стали моими профессиями»

Миссия и катехизация
■ Священник Николай  Богатов. Помочь молодому человеку найти свой путь. Проект «Диалог со священником»

Летопись святости
■ Елена Алексеева. Спасительное благовестие новомученика
■ Священномученик Иоанн Восторгов. Слово в Неделю святых праотец

Страницы истории
■ Протоиерей Владимир Воробьев. Михаил Ефимович Губонин — верный свидетель церковной истории ХХ века

Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Не лечить, не спасать, а вести ко Христу.
Опыт окормления детей и взрослых с ментальными проблемами в психоневрологическом интернате

 Чтение
■ Татьяна Медведева. Светлана Кекова: «Человек, творящий словом»
■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память
■ Митрополит Даниил (Нусиро)


9 ноября 2023 г. 14:00
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