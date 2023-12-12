Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7)



Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.

В жизни Русской Православной Церкви мы видим пример такого неустанного и мужественного духовного делания в служении нашего Первосвятителя, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, настойчиво и последовательно наставляющего нас в вере и благочестии. «Да помогает всем нам Господь возрастать в вере, добродетели, чистоте ума и сердца. Пусть Господь сопутствует нам Своей милостью, которую Он являет нам в ответ на нашу молитву, в том числе когда жизненный путь наш становится непростым, исполненным соблазнов и трудностей. Но с Господом мы способны победить все», — сказал Святейший Владыка после богослужения в Троицком храме Коломны 15 октября 2023 года. В этом номере также хроника служения нашего Предстоятеля и журналы очередного заседания Священного Синода, принявшего ряд важнейших решений по устроению церковной жизни. Мы публикуем доклад Его Святейшества на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, посвященный рассмотрению связи древней православной монашеской традиции с трудами насельников и насельниц современных обителей. В ноябрьском номере есть и другие материалы, так или иначе связанные с данной темой. Это статья, посвященная истории скита Параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры, братия которого подверглась гонениям со стороны безбожной власти, и рассказ о древней истории и восстановлении Спасо-Евфросиниевской обители, основанной великой подвижницей преподобной Евфросинией Полоцкой, блаженному преставлению которой исполнилось 850 лет. Православие в Беларуси — тема этого журнала. Интервью Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина и архиепископа Гродненского и Волковысского Антония ярко и содержательно повествуют о сложном, но в итоге благоуспешном и плодотворном пути возрождения церковной жизни на западных рубежах Святой Руси. Господь снисходит до узников, не пренебрегает ими, слышит их стенания, чтобы впавшие в грех смогли измениться, получить освобождение через приобщение к праведности. Священник приходит в тюрьму, чтобы помочь желающим вступить на путь духовного бодрствования. О том, как это происходит на практике, — заключительная статья.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительский визит в Кубанскую митрополию

■ Определения Священного Синода

■ Богослужение, молитва, послушание, трезвение, духовное чтение — фундамент монастырской жизни. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■ Наречение и хиротония архимандрита Феодосия (Нестерова), клирика Архангельской епархии, во епископа Ноябрьского, викария Салехардской епархии



Епархия

■ Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Мы все происходим от купели князя Владимира

■ Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. В единстве с Русской Православной Церковью



Дата

■ Елена Алексеева. Преподобная Евфросиния Полоцкая — княжна, игумения, просветительница

■ Иеромонах Памфил (Осокин). К 165-летию основания скита параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «От церковного служения никогда не откажусь»



Пастырь

■ Жить с Богом в сердце своем. О развитии священника в его служении



Миссия и катехизация

■ Алексей Реутский. Вера должна быть осознанной

■ Алексей Реутский. Православное образование для осужденных: практика, формы и методы



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Митрополит Вениамин (Зарицкий)