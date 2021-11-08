К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»

Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.

Приобретенный во второй половине 1990-х годов опыт помог мне создать полноценное книжное издательство в Новосибирской епархии

В середине 1960 годов мой зять (муж старшей сестры), ныне заштатный протоиерей Борис Демушкин, закончил Полиграфический институт и поступил в Московскую духовную семинарию, где преподавали глава Издательского отдела епископ Питирим (Нечаев; впоследствии митрополит) и его заместитель священник Анатолий Просвирнин (в будущем архимандрит Иннокентий). После моей демобилизации из армии через отца Бориса, которого привлекали к корректуре готовых текстов (штатных корректоров в Издательском отделе не хватало), состоялось и мое знакомство с ними. Вскоре я тоже стал трудиться внештатным корректором, а с созданием Богословского отдела в октябре 1976 года вошел в штат и начал работать референтом под руководством отца Анатолия. Мы ютились в тесных комнатенках в подсобных помещениях Успенского собора Новодевичьего монастыря, но коллектив подобрался прекрасный, дружный и квалифицированный: так, научным руководителем редакции работал Павел Уржумцев, ответственным секретарем — Вячеслав Овсянников. Первой моей публикацией в «Журнале Московской Патриархии» стал некролог о протоиерее Александре Ветелеве — маститом настоятеле Знаменского храма в Переславской слободе, вводную лекцию которого я слушал, поступив в первый класс Московской духовной семинарии.

Отношения с советской властью тогда стали мягче. Помимо подготовки к печати так называемых Русских Миней с использованием богатейшего архива святителя Афанасия Ковровского, собравшего сведения о всех прославленных для местного почитания святых Русской Церкви, нам удавалось издавать Канонники, Требник, «Настольную книгу священнослужителя», но цензура была жесточайшая. В богословских вопросах назначенные Советом по делам религий цензоры разбирались плохо и, как правило, оставляли в текстах даже поминовения семей российских императоров (не будучи вполне уверенными, богослужебная это цитата или слова автора). Но в журнале у меня из проповеди однажды вычеркнули фразу «Церковь дает человеку верные идеалы».

Так в редакции я трудился до 1986 года, когда возвратился в братию Троице-Сергиевой лавры, а потом был переведен в Данилов монастырь г. Москвы. Вернулся в издательство девять лет спустя, когда распоряжением Патриарха Алексия II был отозван с Новосибирской кафедры, чтобы спасать терпевшую бедствие организацию. Признаться, я не предполагал масштабов катастрофы. Приехав на Погодинскую улицу, обнаружил, что уволились все, кроме бухгалтеров, шоферов, поваров и десятка редакторов. Собрав последних, услышал первый вопрос: «Когда зарплата?» — «Вы думаете, я приехал с золотых приисков? — развел руками в ответ. — Зарплату надо заработать...»

В производственном плане стоял единственный календарь — и тот у нас «увели», издав на одном из московских приходов. «Журнал Московской Патриархии» перед моим назначением девять месяцев не выходил — а ведь издательство несло обязательства перед подписчиками! Но милостью Божией удалось постепенно выправить ситуацию. За полгода посредством сдвоенных, строенных выпусков это отставание мы ликвидировали. Поддержал Никита Михалков, с помощью средств своего фонда посодействовав изданию к юбилейному 2000 году Библии в бархатном переплете. Пришел в штат Евгений Полищук, прекрасно справлявшийся с поставленными задачами как редактор и церковный писатель. Главным шагом, позволившим переломить негативные тенденции в издательстве, стало создание редакции богослужебных книг, работа которой сразу же интенсивно началась по двум направлениям: издания для совершения церковных служб и для домашнего чтения. Кроме того, в магазине на Погодинской улице мы организовали реализацию продукции многочисленных малых издательств, открывшихся на приходах. Стали сотрудничать с Чеховским полиграфическим комбинатом. А на качественно новый уровень Патриарший церковный календарь, «Журнал Московской Патриархии» и другие издания вывело сотрудничество с Художественно-производственным предприятием «Софрино», которое в то время обзавелось современным полиграфическим оборудованием.

Бесценный опыт второй половины 1990 годов сильно помог мне, когда я вернулся на Новосибирскую кафедру и должен был организовать там полноценное епархиальное книжное издательство. «Журнал Московской Патриархии» я всегда читаю, что и своим клирикам делать советую. Сердечно поздравляю редакцию с круглой датой и желаю новых интересных публикаций!

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон

(в штате Издательского отдела Московской Патриархии - с 1976 года, с 1983 по 1986 год - первый заместитель главного редактора, в 1995 - 2000 годах - главный редактор)

«Журнал Московской Патриархии» был и остается авторитетным источником информации о различных сферах церковной жизни

Особенно памятна выдающаяся роль журнала в непростые десятилетия истории нашего Отечества, когда Церковь была ограничена внешними условиями своего существования в атеистическом государстве. Именно в этом издании читатели могли узнать о патриаршем служении и о вестях из епархий, прочитать проповеди. Существенное внимание журнал уделял миротворческой деятельности, а также роли Московского Патриархата в межхристианских и межрелигиозных отношениях. Именно эти проблемы и вопросы, искусно освещаемые официальным печатным органом Церкви, не позволили руководству Советского государства воплотить в жизнь планы по окончательному ее вытеснению из общественного пространства. В постсоветские годы именно «Журнал Московской Патриархии» задавал новый вектор информационной деятельности Церкви, освещая сферу ее социальной активности. Особенно важно, что на рубеже XX и XXI столетий на страницах издания публиковались различные материалы, посвященные катехизации, духовному воспитанию, благотворительности и социальному служению. Церковь оказывала помощь обездоленным, пострадавшим в стихийных бедствиях и локальных конфликтах — осуществляла служение, еще в недавние годы бывшее для нее недоступным. Официальный печатный орган Московского Патриархата позволял информировать широкую общественность о важности проявления деятельной веры и об открывавшихся новых перспективах церковной миссии в стремительно менявшемся мире. Эти публикации позволили многим не безразличным к чужому горю людям участвовать в служении милосердия, оказывая соотечественникам реальную помощь. Освещение «Журналом Московской Патриархии» темы социального служения стало примером высокого профессионализма для зарождавшейся системы церковных изданий и других информационных ресурсов, посвященных диаконии и волонтерскому служению.

Хочется пожелать, чтобы накопленное «Журналом Московской Патриархии» за прошедшие десятилетия бесценное наследие стало доступнее как для наших современников, так и для будущих поколений. Несомненно, этой цели послужит завершение осуществляемого редакцией процесса оцифровки и систематизации полного архива номеров издания и обеспечение его доступности для всех, кто интересуется историей, жизнью и служением Русской Православной Церкви.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий,

автор «Журнала Московской Патриархии» с 1983 года

Летопись и документальное свидетельство жизни Церкви



Просматривая подшивки «Журнала Московской Патриархии», можно проследить пройденный Русской Православной Церковью за последние 70 лет путь. Ведь ЖМП — это и летопись, и документальное свидетельство, и дайджест вечных истин. Чтение старых номеров журнала позволяет путешествовать во времени, уносясь в совсем недавнее или в очень далекое прошлое, вспоминать значимые события церковной жизни и узнавать их подробности. Например, совсем недавно исполнилось 40 лет с момента освящения здания Издательского совета с домовым храмом преподобного Иосифа Волоцкого на Погодинской улице. В репортаже ЖМП отражены все связанные с этим торжеством 22 сентября 1981 года события: и встреча Патриарха Пимена, который разрезал шелковую зеленую ленту, осмотрел помещения, совершил молебен и подарил Владимирскую икону Божией Матери; и доклад о работе Издательского отдела архиепископа Волоколамского Питирима (Нечаева), который сделал акцент на вкладе Церкви в борьбу за мир. Вникая в детали репортажа, написанного строгим официальным языком той эпохи, осознаешь всю суровость и неприглядность ограничений, тяготеющих над иерархами и священнослужителями Русской Церкви в их служении Богу и людям в годы, когда атеизм был частью государственной идеологии. На страницах «Журнала Московской Патриархии» раскрывается подвиг архипастырей и пастырей, которые несли Слово Божие и евангельские ценности в разные периоды ХХ столетия, не прекращая служения даже в эпоху тяжелых испытаний, когда Церковь в нашей стране была гонима. И — таков уж парадокс восприятия — чем глубже погружаешься в прошлое, тем интереснее читать и размышлять, как, несмотря на все препоны, людям удавалось сохранять веру и не угашать ревность о спасении во Христе. При советской власти почти не издавалась духовная литература, с трудом можно было достать даже Евангелие, а церковная проповедь преследовалась. Так что говорить о духовном просвещении в те годы можно лишь с большим допущением. А «Журнал Московской Патриархии» как официальный печатный орган Церкви был чуть ли не единственным доступным советским людям источником знаний о христианстве и церковной жизни, во многом помогавшим верующим выстоять вопреки давлению властей. Когда же оковы атеизма спали, журнал наряду с сообщениями о возрождении возвращаемых Церкви святынь наполнился публикациями о духовной жизни, столь необходимыми тогда переступавшим церковный порог людям. В ЖМП тех лет отражено поистине торжество Православия, которое переживала наша страна в последнее десятилетие прошлого века. Это еще раз подтверждает, что даже долгие годы преследований не вытравили в людях интерес к вере и духовные потребности.

Сейчас Церкви предоставлена полная свобода. И мы имеем все возможности, чтобы свидетельствовать о Христе. Давние соседи по Погодинской улице, Издательский совет и редакция ЖМП, существуя автономно, активно сотрудничают в деле духовного просвещения. Так, «Журнал Московской Патриархии» традиционно рассказывает о проектах совета — Дне православной книги, издании «Летописи жизни и трудов святителя Феофана Затворника», Патриаршей литературной премии, конкурсах «Просвещение через книгу» и «Лето Господне». Когда-нибудь станет далекой историей и наш сегодняшний день, о котором будут судить по новостным заметкам, фотографиям и публикациям в ЖМП.

Поздравляю коллектив «Журнала Московской Патриархии» с юбилеем и желаю всем его сотрудникам неоскудевающей помощи Божией в их трудах на благо Церкви и нашей Родины. Надеюсь, что в цифровую эру высокой популярности гаджетов, интернета, информационных порталов и т. п. бумажная версия ЖМП сохранится как самобытное явление и как уникальный источник достоверной информации, востребованный современным человеком.

Митрополит Калужский и Боровский Климент,

председатель Издательского совета Русской Православной Церкви