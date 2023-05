Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

В любую историческую эпоху жизнь православного христианина неразрывно связана с переживанием радости Воскресения Спасителя. Каковы бы ни были беды и горести, страхи и испытания, Господь поддерживает Своих чад в хранении веры, дает мужество и укрепляет в молитве. В этом номере журнала мы рассказываем о том, как в годы гонений праздновали Пасху оказавшиеся узниками на Соловках и в сопредельных лагерях подвижники веры ХХ века, причисленные впоследствии к лику святых. Вспоминаем и о прошедшем сто лет назад позорном «обновленческом соборе», перед вызовами и угрозами которого устояла ведомая Патриархом Тихоном Русская Церковь. История поучительная; она наглядно показывает тем, кто в наши дни унижает Православие и попирает его святыни, что вратам ада (Мф. 16, 18) не достоит одолеть последователей Христовых.

В разных обстоятельствах встречают чада Русской Православной Церкви «праздников праздник». У каждого своя «Пасха таинственная». Защитники Отечества в боевых условиях приветствуют друг друга жизнеутверждающим пасхальным приветствием. О том, как священнослужители духовно окормляют наших воинов, повествует интервью с военным капелланом протоиереем Димитрием Василенковым. Славят Христа-Жизнодавца и на далеком Русском Севере, где усилиями епархиального духовенства и столичных миссионеров возрождается церковная жизнь, некогда столь богатая древними традициями.

Воскресение Христово — это всегда провозвестие Истины. Неслучайно стихиры праздника настойчиво повторяют «проповедите учеником», «проповедите апостолом». Не раз бывало так, что пасхальность русского Православия своим духовным целованием производила столь сильное впечатление на людей другой культуры, что они коренным образом изменяли свою жизнь, вступая на путь просветительства. Так стало и с американкой Изабель Хэпгуд, по благословению праведного Иоанна Кронштадтского и святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, осуществившей перевод на английский язык православного Служебника, который используется Православными Церквами до сего дня. Christ is risen from the Dead!

Христос воскресе!

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Страницы истории

■ Иеромонах Афанасий (Дерюгин). Великая сила веры Христовой. Как праздновали Пасху в Соловецком лагере

Церковь и общество

■ Дмитрий Анохин. На войне как на войне. Протоиерей Димитрий Василенков: «Нельзя победить внешнего врага, не уничтожив зло внутри себя»

Миссия и катехизация

■ Алексей Реутский. От Холмогор до Колы тридцать три Николы. 25 лет миссионерскому служению на Русском Севере

Духовное наследие

■ Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Поучение новопоставленному иерею

Дата

■ Священник Сергий Иванов. Начало поражения обновленцев было положено в Москве. Крах попытки уничтожить Русскую Православную Церковь в 1920-е годы

Пастырь

■ Да поживут по воле Твоей. Нужно ли венчать малоцерковных супругов

Духовное образование

■ Александр Черепенин. Понять русскую душу через молитву. Как появился английский перевод православного богослужения

Чтение

■ Арман Акопян. «Введение в арамеистику и сирологию»

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Епископ Феофилакт (Моисеев)

■ Протоиерей Александр Карягин

■ Протоиерей Борис Глебов