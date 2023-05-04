Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви… при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.

Всего более века назад начались гонения на Церковь, и мы с благоговейным усердием исследуем стояние в вере подвижников совсем не отдаленного прошлого и духовно назидаемся их верностью Христовой истине, мужественным исполнением своего долга перед Господом и народом Божиим. Свидетельства ХХ века — житие святого праведного Алексия Мечёва, благочестивые труды архиепископа Авраамия (Дернова) — являют нашему взору смиренных возделывателей нивы церковной, в суровых обстоятельствах безжалостных преследований утешавшихся древним и верным для любой эпохи наставлением: Если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь (1 Пет. 3, 14). Именно тогда, в годы безвременья, вопреки замыслам гонителей закладывались основы нынешнего всеохватного возрождения церковной жизни.

Два года назад была образована Московская митрополия, состоящая из пяти епархий. Патриарший наместник митрополит Крутицкий и Коломенский Павел рассказывает в своем интервью о том, как по благословению Святейшего Патриарха всесторонне развиваются различные направления церковного служения в Подмосковье. Читатель узнает также об истории и современной жизни Коломенской духовной семинарии, об участии священников Подмосковья в духовном окормлении участников специальной военной операции.

Церковь Христова умножалась и умножается.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Татарстанскую митрополию

■ Определения Священного Синода

Епархия

■ Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. Видеть образ Божий в каждом

Церковь и общество

■ Протиерей Марк Ермолаев. Долг пастыря — укрепить бойца в вере

Духовное образование

■Протоиерей Вадим Суворов. Задача духовной школы — воспитать будущих пастырей, способных пойти в мир и привести его к Богу

Дата

■ Елена Алексеева. Носите тяготы друг друга К 100-летию со дня преставления святого праведного Алексия Мечёва

■ Иеромонах Афанасий (Дерюгин) . Мечёвцы

■ Алексей Беглов. Пастырский подвиг праведного Алексия

Православие в мире

■ Митрополит Абрахам Мар Стефанос. Мы во многом единодушны. О диалоге и взаимодействии Русской Церкви с христианами Индии

Страницы истории

■ Глеб Кочин. Подвиг смиренного воина Христова. Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. «С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...». Иконы, киоты и лампады в стиле модерн впервые собраны в одном музейном проекте

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Николай Шорохов

■ Протоиерей Валерий Швецов