Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви… при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
Всего более века назад начались гонения на Церковь, и мы с благоговейным усердием исследуем стояние в вере подвижников совсем не отдаленного прошлого и духовно назидаемся их верностью Христовой истине, мужественным исполнением своего долга перед Господом и народом Божиим. Свидетельства ХХ века — житие святого праведного Алексия Мечёва, благочестивые труды архиепископа Авраамия (Дернова) — являют нашему взору смиренных возделывателей нивы церковной, в суровых обстоятельствах безжалостных преследований утешавшихся древним и верным для любой эпохи наставлением: Если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь (1 Пет. 3, 14). Именно тогда, в годы безвременья, вопреки замыслам гонителей закладывались основы нынешнего всеохватного возрождения церковной жизни.
Два года назад была образована Московская митрополия, состоящая из пяти епархий. Патриарший наместник митрополит Крутицкий и Коломенский Павел рассказывает в своем интервью о том, как по благословению Святейшего Патриарха всесторонне развиваются различные направления церковного служения в Подмосковье. Читатель узнает также об истории и современной жизни Коломенской духовной семинарии, об участии священников Подмосковья в духовном окормлении участников специальной военной операции.
Церковь Христова умножалась и умножается.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Татарстанскую митрополию
■ Определения Священного Синода
Епархия
■ Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. Видеть образ Божий в каждом
Церковь и общество
■ Протиерей Марк Ермолаев. Долг пастыря — укрепить бойца в вере
Духовное образование
■Протоиерей Вадим Суворов. Задача духовной школы — воспитать будущих пастырей, способных пойти в мир и привести его к Богу
Дата
■ Елена Алексеева. Носите тяготы друг друга К 100-летию со дня преставления святого праведного Алексия Мечёва
■ Иеромонах Афанасий (Дерюгин) . Мечёвцы
■ Алексей Беглов. Пастырский подвиг праведного Алексия
Православие в мире
■ Митрополит Абрахам Мар Стефанос. Мы во многом единодушны. О диалоге и взаимодействии Русской Церкви с христианами Индии
Страницы истории
■ Глеб Кочин. Подвиг смиренного воина Христова. Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)
Выставочный гид
■ Елена Алексеева. «С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...». Иконы, киоты и лампады в стиле модерн впервые собраны в одном музейном проекте
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Николай Шорохов
■ Протоиерей Валерий Швецов
9 июня 2023 г. 13:00