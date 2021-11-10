Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Жизнь всего мира и каждого человека обновляется в убогой вифлеемской пещере. Событие Боговоплощения, вводящее нашу жизнь в вечность, оказывается по человеческим меркам чем-то незаметным и малозначительным. Такому изначальному парадоксу, «таинству странному и преславному» явления в мир Спасителя, посвящено все богословие праздника Рождества Христова. Но это богословие исполняется в каждый последующий момент человеческой истории, когда само по себе зарождение жизни в материнской утробе теперь оказывается освященным пришествием в мир Спасителя. Появление на этот свет человека становится не просто малозначительным физическим актом, но тем действием, которое совершил Бог, явившийся в мир. Осмысление чуда человеческой жизни в свете Рождества Христова — призвание каждого христианина. И мы должны с готовностью свидетельствовать о нашем понимании истинного смысла человеческой жизни там, где в наше время в особенности господствует взгляд на жизнь лишь как на некий биологический процесс. Очень многие люди воспринимают зарождение жизни не как дар Божий, а просто как дополнение к комфортному существованию супружеской пары. Можно запланировать свой бюджет на будущий год, приобретение автомобиля или аренду жилплощади, а можно запланировать наличие или отсутствие ребенка. Такой сугубо утилитарный подход к рождению детей, к сожалению, распространен в современном обществе. В свете Рождества Христова нам следует мужественно напоминать везде, где это оказывается возможным, о безусловной важности сохранения зачатой жизни. Для христианина это значит не просто беспокоиться о демографическом состоянии общества, но исполнять свое предназначение быть солью земли. Пусть все мы, наполнившиеся радостным светом из вифлеемской пещеры, продолжим свидетельствовать миру о христианском понимании смысла человеческой жизни.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Первосвятительское слово

■ Дорога, ведущая в Царствие Небесное



Праздник

■ Священник Михаил Желтов. Велий еси, Господи. О чине богоявленского освящения воды

■ Елена Алексеева. Встретить Новый год с молитвой в храме



Епархия

■ Митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Доверие клириков правящий архиерей заслуживает реальными делами

Приходская практика

■ Протодиакон Константин Маркович. Когда отверзается и когда затворяется. Об обычае совершения Божественной литургии при закрытых царских вратах



Пастырь

■ Нужны ли таинства нецерковным людям. Когда можно отказать в крещении и в венчании, а когда делать этого не следует

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Если Господь дал талант. Как три супруги священников нашли себя в новой области церковного служения

Летопись святости

■ Протоиерей Сергий Звонарёв, Игорь Гарькавый. Величественный образ архипастыря. Ко дню памяти священномученика Николая (Добронравова)



Страницы истории

■ Протоиерей Алексий Марченко. Кроткий страдалец из боярского рода. К истории почитания «ныробского узника» Михаила Никитича Романова



Чтение



■ Митрополит Омский и Таврический Владимир. Любовь без морализаторства. Почему Достоевский – писатель христианский

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Выставочный гид



■ Николай Георгиев. Рождество в московских музеях. Юбилеи Российской империи, Синодального хора и новогодней елки



Вечная память

■ Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий)

■ Протоиерей Леонид Лемачко