Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год

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Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2021 г. 14:00
К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.
8 ноября 2021 г. 17:00
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
Издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
5 ноября 2021 г. 15:00
«Журналу Московской Патриархии» — 90
Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.
1 ноября 2021 г. 19:00
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ЖМП № 1 январь 2022 / 24 декабря 2021 г. 15:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:
Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!
Жизнь всего мира и каждого человека обновляется в убогой вифлеемской пещере. Событие Боговоплощения, вводящее нашу жизнь в вечность, оказывается по человеческим меркам чем-то незаметным и малозначительным. Такому изначальному парадоксу, «таинству странному и преславному» явления в мир Спасителя, посвящено все богословие праздника Рождества Христова. Но это богословие исполняется в каждый последующий момент человеческой истории, когда само по себе зарождение жизни в материнской утробе теперь оказывается освященным пришествием в мир Спасителя. Появление на этот свет человека становится не просто малозначительным физическим актом, но тем действием, которое совершил Бог, явившийся в мир. Осмысление чуда человеческой жизни в свете Рождества Христова — призвание каждого христианина. И мы должны с готовностью свидетельствовать о нашем понимании истинного смысла человеческой жизни там, где в наше время в особенности господствует взгляд на жизнь лишь как на некий биологический процесс. Очень многие люди воспринимают зарождение жизни не как дар Божий, а просто как дополнение к комфортному существованию супружеской пары. Можно запланировать свой бюджет на будущий год, приобретение автомобиля или аренду жилплощади, а можно запланировать наличие или отсутствие ребенка. Такой сугубо утилитарный подход к рождению детей, к сожалению, распространен в современном обществе. В свете Рождества Христова нам следует мужественно напоминать везде, где это оказывается возможным, о безусловной важности сохранения зачатой жизни. Для христианина это значит не просто беспокоиться о демографическом состоянии общества, но исполнять свое предназначение быть солью земли. Пусть все мы, наполнившиеся радостным светом из вифлеемской пещеры, продолжим свидетельствовать миру о христианском понимании смысла человеческой жизни.
■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
Первосвятительское слово
■ Дорога, ведущая в Царствие Небесное
■ Священник Михаил Желтов. Велий еси, Господи. О чине богоявленского освящения воды
■ Елена Алексеева. Встретить Новый год с молитвой в храме
■ Митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Доверие клириков правящий архиерей заслуживает реальными делами
■ Протодиакон Константин Маркович. Когда отверзается и когда затворяется. Об обычае совершения Божественной литургии при закрытых царских вратах
■ Нужны ли таинства нецерковным людям. Когда можно отказать в крещении и в венчании, а когда делать этого не следует
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Если Господь дал талант. Как три супруги священников нашли себя в новой области церковного служения
■ Протоиерей Сергий Звонарёв, Игорь Гарькавый. Величественный образ архипастыря. Ко дню памяти священномученика Николая (Добронравова)
■ Протоиерей Алексий Марченко. Кроткий страдалец из боярского рода. К истории почитания «ныробского узника» Михаила Никитича Романова
■ Книги Издательства Московской Патриархии
■ Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий)
■ Протоиерей Леонид Лемачко
24 декабря 2021 г. 15:00
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