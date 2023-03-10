Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.
И обращаясь к страницам истории разных ее периодов, видишь, что Господь исполнял прошения молящихся. На расстоянии десятилетий это особенно явственно открывается нашему взору. Так было и в жизни подвижника веры и благочестия, выдающегося иерарха и носителя церковных традиций митрополита Гурия (Егорова), чьими трудами совершались первые шаги в возрождении Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и в служении иноков Оптиной пустыни, которые, вступив на путь монашеского делания, в искреннем горении духа всех себя без остатка и каждый по-своему посвятили служению Христу. Современная церковная действительность в ее многогранном и плодотворном развитии является продолжением тех начинаний, которые совершались людьми разных поколений, но единых в одном устремлении: вернуть веру православную на Русскую землю. В этом номере журнала мы рассказываем о Ростовской епархии, о развитии на юге России духовного образования, подготовке специалистов, готовых работать в сфере церковно-государственного взаимодействия, в области социального служения. Все это особенно важно в условиях региона, оказавшегося в непосредственной близости от военных действий, когда наипервейшей задачей является помощь беженцам, забота о раненых защитниках Родины. О том, как наши священнослужители помогают воинам, духовно поддерживают их в госпиталях, — особый подробный и внимательный разговор. Здесь много сложного, неочевидного, что может стать полезным для тех пастырей, кто еще только вступает на стезю такого служения. Милосердие человеческое как отклик на милость Божию, проявляющееся в том числе в заботе о страждущих, социально неустроенных людях, есть дивное свидетельство того, как радуется и живет душа человеческая, услышавшая Господа и творящая добрые дела во славу Его.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■Определения Священного Синода
Епархия
■Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Время быть вместе
■Дмитрий Анохин. Милосердие на Дону. В Ростовской епархии спасают бездомных, окормляют национальные диаспоры и помогают государственным вузам воспитывать теологов
■Священник Евгений Осяк. Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер
■Евгения Фоминова. Донская икона Божией Матери. Как создавался уникальный список
■Протоиерей Тимофей Фетисов. Случайных людей у нас быть не должно...
Церковь и общество
■Алексей Реутский. Душепопечение в военных госпиталях. Новая страница в больничном служении
Дата
■Игумен Филипп (Перцев). Каждый день их был полностью посвящен Богу
Богословие
■Протоиерей Валентин Асмус. О Евхаристии в службе Великого Четвертка
Страницы истории
■Дмитрий Павлов. Митрополит Гурий (Егоров) — защитник веры и исповедник ХХ века
Чтение
■Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■Иеромонах Дамаскин (Волин)
■Протоиерей Иоанн Антонов
10 апреля 2023 г. 15:00