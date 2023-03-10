Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год

Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.

И обращаясь к страницам истории разных ее периодов, видишь, что Господь исполнял прошения молящихся. На расстоянии десятилетий это особенно явственно открывается нашему взору. Так было и в жизни подвижника веры и благочестия, выдающегося иерарха и носителя церковных традиций митрополита Гурия (Егорова), чьими трудами совершались первые шаги в возрождении Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и в служении иноков Оптиной пустыни, которые, вступив на путь монашеского делания, в искреннем горении духа всех себя без остатка и каждый по-своему посвятили служению Христу. Современная церковная действительность в ее многогранном и плодотворном развитии является продолжением тех начинаний, которые совершались людьми разных поколений, но единых в одном устремлении: вернуть веру православную на Русскую землю. В этом номере журнала мы рассказываем о Ростовской епархии, о развитии на юге России духовного образования, подготовке специалистов, готовых работать в сфере церковно-государственного взаимодействия, в области социального служения. Все это особенно важно в условиях региона, оказавшегося в непосредственной близости от военных действий, когда наипервейшей задачей является помощь беженцам, забота о раненых защитниках Родины. О том, как наши священнослужители помогают воинам, духовно поддерживают их в госпиталях, — особый подробный и внимательный разговор. Здесь много сложного, не­очевидного, что может стать полезным для тех пастырей, кто еще только вступает на стезю такого служения. Милосердие человеческое как отклик на милость Божию, проявляющееся в том числе в заботе о страждущих, социально неустроенных людях, есть дивное свидетельство того, как радуется и живет душа человеческая, услышавшая Господа и творящая добрые дела во славу Его.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Определения Священного Синода

Епархия

■Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Время быть вместе

■Дмитрий Анохин. Милосердие на Дону. В Ростовской епархии спасают бездомных, окормляют национальные диаспоры и помогают государственным вузам воспитывать теологов

■Священник Евгений Осяк. Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер

■Евгения Фоминова. Донская икона Божией Матери. Как создавался уникальный список

■Протоиерей Тимофей Фетисов. Случайных людей у нас быть не должно...

Церковь и общество

■Алексей Реутский. Душепопечение в военных госпиталях. Новая страница в больничном служении

Дата

■Игумен Филипп (Перцев). Каждый день их был полностью посвящен Богу

Богословие

■Протоиерей Валентин Асмус. О Евхаристии в службе Великого Четвертка

Страницы истории

■Дмитрий Павлов. Митрополит Гурий (Егоров) — защитник веры и исповедник ХХ века

Чтение

■Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■Иеромонах Дамаскин (Волин)

■Протоиерей Иоанн Антонов



