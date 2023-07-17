«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала

На сайте нашего издания www.jmp.ru несколько лет назад были выложены сканы «Журнала Московской Патриархии» за 1943-1954 годы.

В настоящее время мы возобновляем процесс постепенного размещения на нашем ресурсе архивных номеров нашего издания за последующие годы с тем, чтобы официальный орган Русской Православной Церкви был доступен пользователям сети, прежде всего, исследователям церковной истории, за все время своего существования.

В ближайшее время будут доступны архивные номера журнала за1955-1958, 1961 и 1968 годы. Новые сканы нашего издания будут доступны на www.jmp.ru в разделе «Архив».