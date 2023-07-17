«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
История переменчива, но крепкой десницей ведет Господь Cвоих верных, вслед за псалмопевцем обращающихся к Нему со словами: Ты — надежда моя (Пс. 70, 5).
17 июля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
И во Гробе до времени пребывает, и во ад снисходит освободить узников, и в рай открывает путь благоразумному разбойнику, и на Престоле с Богом Отцом и Святым Духом царствует Воскресший Христос. Чада Святой Церкви, молитвенно трудившиеся во Святую Четыредесятницу и с сугубым духовным сосредоточением прошедшие путь Страстной седмицы, в ликовании торжествуют Пасху Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4 мая 2023 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Переживая годину испытаний, люди с особым трепетом обращаются с молитвой ко Всевышнему, испрашивая помощи, заступления, укрепления, мужества.  
10 апреля 2023 г. 15:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
От Момского улуса в Якутии до Куала-Лумпура, столицы Малайзии, тысячи километров, и между эвенами и малайзийцами, казалось бы, нет ничего общего. Однако и в Арктике, и в Юго-Восточной Азии совершают служение миссионеры Русской Православной Церкви. 
10 марта 2023 г. 15:30
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь вступаем в Великий пост, когда на призыв к покаянию, прозвучавший в дни Богоявления, христиане откликаются своими поступками.  
2 февраля 2023 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Дорогие читатели, мы вступаем в новый, 2023 год! Редакция «Журнала Московской Патриархии» продолжит публикации на актуальные темы церковной жизни.
26 декабря 2022 г. 14:30
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Заканчивается 2022 год, который изменил очень многое в жизни каждого человека и всего нашего общества. 
2 декабря 2022 г. 15:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии за 2022 год
Святейший Патриарх Кирилл, размышляя о священническом призвании, отмечал, что пастырский долг подразумевает необходимость вернуть Богу тот дар, который каждый священник получил от Него, будучи призванным к своему служению.
8 ноября 2022 г. 16:30
Новости
26 июля 2023 г. 12:00
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«Журнал Московской Патриархии» возобновил оцифровку архивных номеров журнала

На сайте нашего издания www.jmp.ru несколько лет назад были выложены сканы «Журнала Московской Патриархии» за 1943-1954 годы. 

В настоящее время мы возобновляем процесс постепенного размещения на нашем ресурсе архивных номеров нашего издания за последующие годы с тем, чтобы официальный орган Русской Православной Церкви был доступен пользователям сети, прежде всего, исследователям церковной истории, за все время своего существования.

В ближайшее время будут доступны архивные номера журнала за1955-1958, 1961 и 1968 годы. Новые сканы нашего издания будут доступны на www.jmp.ru  в разделе «Архив».

 

26 июля 2023 г. 12:00
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Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального­ собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.    
24 июля 2023 г. 16:00
Наше правило — не отказывать никому
Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Основанная 120 лет назад как небольшая лечебница с богадельней, сегодня она представляет собой многопрофильный медицинский центр, в традиции которого уход за неизлечимыми больными. Последние несколько лет больница приобрела особую значимость для общества и Церкви: в период пандемии коронавируса ее врачи круглосуточно работали в «красной зоне», а сейчас регулярно оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. О прошлом и настоящем церковной клиники, ее миссии и служении «Журналу Московской Патриархии» рассказал Алексей Заров, главный врач и директор больницы святителя Алексия. PDF-версия.    
21 июля 2023 г. 15:00
Молитвенное правило священника
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рубрику статьей, знакомящей читателей с ответами известных и уважаемых духовников на острые и актуальные вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Палитра мнений, отражающих разные аспекты молитвенного правила, позволяет учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с вопросами, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями Русской Православной Церкви. Все наши читатели-священнослужители могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
19 июля 2023 г. 15:15
Протоиерей Вадим Суворов: «Задача духовной школы — воспитать будущих пастырей, способных пойти в мир и привести его к Богу»
Духовная семинария — особое образовательное учреждение. Помимо традиционных для высшей школы предметов, воспитанники изучают богословские дисциплины, обогащаются опытом наставников и участвуют в богослужениях. За триста лет, которые минули со времени основания центра богословского образования в Коломне, многое в России поменялось. Изменилась и Коломенская духовная семинария: ее название, местоположение, условия обучения студентов. Как духовной школе спустя три века своего исторического бытия удается оставаться верной традиции, но при этом современным и стремительно развивающимся учебным заведением Русской Православной Церкви, «Журналу Московской Патриархии» рассказал ректор Коломенской духовной семинарии протоиерей Вадим Суворов. PDF-версия.
28 июня 2023 г. 15:00
Подвиг смиренного воина Христова
Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)В судьбе архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова) отразилась трагическая и полная противоречий история Русской Православной Церкви первой половины ХХ века. Выбрав для себя непростой путь миссионерского служения, архиепископ Авраамий противостоял живоцерковникам-обновленцам на Вятской кафедре, поддерживал осужденных священнослужителей, всеми силами стремился сохранить духовную жизнь во вверенных ему епархиях, сопротивлялся закрытию последнего храма в городе Глазове. Это был скромный, но мужественный и преданный Богу и Церкви пастырь, прошедший тюрьмы, ссылки и лагеря, жизнь и служение которого являются примером подвига исповедничества в истории Русской Православной Церкви. PDF-версия.
26 июня 2023 г. 15:00