Берег левый, берег правый

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Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
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Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в деревне Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
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В храме в честь сщмч.Александра Агафонникова в дер.Лемешево прошла первая Божественная Литургия
14 октября, в праздник Покрова Божией Матери в дер.Лемешево Подольского района состоялась первая Литургия в храме, построенном в память о священномученике Александре Агафонникове. Литургию совершил протоиерей Петр Дынников, настоятель храма Ильи Пророка (XVII в.), в котором с 1933 по 1937 годы служил священномученик (подробнее о жизни прихода читайте в № 11 ЖМП).
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В исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове рассказали как найти дополнительное финансирование для приходов
В Москве в исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове состоялся семинар для московских приходов «Как найти дополнительное финансирование?». Организаторы мероприятия поставили перед собой сразу несколько задач: познакомить участников семинара с основами социального проектирования, фандрайзинга и народного финансирования. А также ознакомить с особенностями юридического и информационного сопровождения приходских проектов и бухгалтерской отчетностью.
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Под покровом священномученика Алексея Сибирского
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16 декабря 2013 г. 13:50
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ЖМП № 6 июнь 2018 / 15 июня 2018 г. 12:20
Берег левый, берег правый
17 июня в г.Тутаев состоится традиционный правобережный крестный ход с древней чудотворной иконой Всемилостивого Спаса, пребывающей в городском Воскресенском соборе. Крестный ход с этой иконой бывает два раза в году — на правом и на левому берегу Волги. Причем правый крестный ход совпадает с семнадцатидневным Казанским, который уже начался в Ярославской митрополии. Тутаевский крестный ход собирает прихожан не только Воскресенского храма и жителей Тутаева, но и многих паломников из других городов.Об особеностях этого крестного хода нам рассказал настоятель Воскресенского собора протоиерей Василий Мозяков.ПДФ версия
У Тутаевского крестного хода есть как минимум три особенности.
«Первая в том, что в течение каждого лета у нас совершается два крестных хода с иконой Всемилостивого Спаса. Сначала по правой (Борисоглебской), затем по левой (Романовской) стороне Волги, так как река рассекает наш город на две части (до революции это было два города — Борисоглебск и Романов. — Примеч. ред.). Вторая особенность в том, что Борисоглебский крестный ход совпадает с 17-дневным крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери, который начинается в Ярославле, доходит до Рыбинска по левой стороне Волги и обратно идет по правой», — говорит настоятель Воскресенского собора протоиерей Василий Мозяков. Третье его отличие от других известных крестных ходов в том, что у Борисоглебского — «плавающая» дата, и люди путают не только день его проведения, но и не могут сказать, по какой стороне Волги он проходит.
Три рейса вместо одного
На самом деле, крестный ход по Борисоглебской стороне совершается в 10-е воскресенье по Пасхе и приурочен ко дню возвращения иконы Всемилостивого Спаса из Ростова Великого в Тутаев. В этом году он состоится 17 июня и, как всегда, начнется после Литургии в Воскресенском соборе. Его участники обходят весь город, посещая два храма (в честь священномученика Вениамина и Благовещения Пресвятой Богородицы) и социальные учреждения — центр социального обслуживания «Милосердие», центральную районную больницу, Дом-интернат для ветеранов войны и труда, а также Тутаевскую православную школу. Везде совершаются молебны о здравии. Обычно в этом крестном ходе участвует около полутора тысяч человек.
А крестный ход по Романовской (левой) стороне совершается в последнее воскресенье перед праздником Илии Пророка и также относится к событиям общегородского масштаба. На этот раз крестоходцы переправляются с иконой на пароме на левый берег, где обходят с молитвой все храмы, посещая могилу известного духовника Павла Груздева. «Когда-то для переправы парому было достаточно одного рейса, — вспоминает отец Василий, — теперь нужно три». Численность крестоходцев растет с каждым годом, например, в 2017 году, по оценке организаторов, в нем участвовало свыше 2600 человек.
Возглавляет оба молитвенных шествия икона Всемилостивого Спаса, которая вместе с носилками весит около полутонны. Поэтому ее несут от 30 до 40 мужчин. На оба крестных хода люди приезжают не только из Ярославля, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, из Центральной России, Украины и даже из Финляндии (Подробнее об организации пеших крестных ходов см. ЖМП №5 2018).
Владимир Гриднев, старший по организации тутаевских крестных ходов, участвует в них уже 27 лет. Рассказывает, что тут можно встретить представителей всех поколений — «от мала до велика». Нести носилки со святыней доверяют только мужчинам. Главный критерий — физическая сила. Если кто-то устает, его сменяют другие.
«Когда наша процессия идет по улицам, прохожие обычно с любопытством останавливаются, и мы приглашаем их к общей молитве и хоть немного пройти с нами, — продолжает отец Василий. — А на следующий год подходят и благодарят: “Батюшка, в прошлом году вы нас пригласили, мы с детьми маленькими гуляли, но прошли немного с вами до поворота. Нам очень понравилось, поэтому на этот раз хотим пройти весь маршрут”. Это не удивительно. Когда крестный ход становится для человека чем-то родным, близким, когда он чувствует, какую радость приносит душе совместная молитва, то уже по-другому к ней и относится».
Примечательно, что с прошлого года каждый тутаевский крестный ход сопровождает колокольный звон, хотя прежде использовались била. Колокольную звонницу пожертвовали два тутаевских колокольных завода братьев Шуваловых. Тем, кто приезжает в Тутаев на крестный ход издалека, отец Василий советует остановиться в Ярославле, где большой выбор гостиниц. В их числе — вместительная недорогая епархиальная паломническая гостиница. Доехать от Ярославля до Тутаева на маршрутке или автобусе можно за 40 мин. «К сожалению, в Тутаеве только две небольшие гостиницы, и люди бронируют в них номера за год до крестного хода, — поясняет священник. — Но если кто-то готов к спартанским условиям и у них с собой туристические коврики, мы можем разместить их в галерее Воскресенского храма, где обычно у нас располагаются участники Казанского крестного хода».
«Вы подменили ребенка»
Если у вас нет возможности приехать на эти два крестных хода, посетить святыню можно и в другое время — она всегда выставлена для поклонения в Воскресенском соборе. Поэтому людской поток, текущий со своими проблемами, скорбями, бедами к тутаевскому чудотворному образу Спаса, не ослабевает. К слову, в советское время это была одна из немногих доступных для поклонения святынь, к которой приезжали со всей страны.
«Специального журнала с записью чудесной помощи по молитвам у иконы Всемилостивого Спаса у нас не ведется, но мне известен один случай, документально подтвержденный 15 лет назад», — говорит отец Василий. У одной семейной пары из Ярославля родился ребенок с пороком сердца. Требовалась срочная операция, которую должны были сделать в Москве. Но родители малыша сначала решили съездить в Тутаев к Всемилостивому Спасу. Каково же было удивление врачей, когда после повторного обследования болезнь не обнаружили. «Вы подменили ребенка. У этого совершенно здоровое сердце. Везите больного, которому нужна операция», — сказал хирург. Сегодня этот молодой человек учится в православной гимназии в Ярославле.
Икона в космосе
В Воскресенский собор любят приезжать космонавты. Эта традиция сложилась благодаря инициативе летчика-космонавта Валентины Терешковой и помощника начальника ФГБУ «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Виктора Плакиды (скончался в 2017 году). Они оба родились на Ярославской земле (в частности, Валентина Владимировна — в Тутаевском районе) и часто организовывали экскурсии в Тутаев с посещением Воскресенского собора. «Так уж сложилось, что икона Спаса на многих космонавтов производит сильное впечатление. И некоторые из них после этой поездки бывают в соборе уже несколько раз в год. Приезжают одни или целыми группами. А кто-то даже крестился и венчался здесь», — уточняет отец Василий.
Из тех, кого священник видит регулярно, — космонавты Юрий Лончаков, Антон Шкаплеров, Валерий Корзун, Алексей Леонов. Они даже попросили отца Василия сделать небольшой список с первообраза (примерно 10 ´ 10 см), который в ноябре 2014 года взял с собой на МКС Антон Шкаплеров. Этот список находился в космосе по июнь 2015 года, а потом космонавты передали его Воскресенскому собору. Сегодня его в дорогом окладе вместе с сертификатом можно увидеть рядом с первообразом.
«С этим списком связана забавная история, — рассказывает отец Василий. — Когда нам ее только привезли, одна из бабушек спросила меня, по какому случаю ей молиться. Я растерялся, — вспоминает священник. — А потом говорю ей полушутя: “Если эта икона больше полугода летала вокруг Земли, то, наверное, молиться ей нужно о благополучии воздушных путешествий”. Сказал и забыл». Буквально через полчаса отец Василий вышел из храма и увидел, как эта прихожанка уже других, таких же, как она, собрала и объясняет им: «На самолете полетим или кто полетит, к этой иконе надо идти и перед ней помолиться, чтобы все хорошо прошло». C тех пор он, когда на уроках православной культуры в школе показывает детям фильм «Космос как послушание», всегда приводит в пример историю с бабушкой: «Ребята, если кто-то вдруг вам скажет, что перед полетом надо обязательно помолиться именно той иконе, которая побывала в космосе, знайте, откуда это взялось. Но все же помните, что помолиться Богу никогда не грех».
Справка
По преданию, икону Всемилостивого Спаса написал преподобный Дионисий Глушицкий в XV в. для купола деревянного храма, один из приделов которого был назван в честь святых князей Бориса и Глеба. После того как рядом построили каменный Воскресенский собор, икону перенесли в него, а деревянный храм разобрали. Вес иконы около 250–300 кг, размеры — 298 × 276 cм2. В 1749 г. по указу святителя Арсения (Мацеевича) образ вывезли в Ростов Великий, в архиерейский дом. Сделано это было из-за того, что возле иконы в большом количестве собирались на молитву старообрядцы. Разогнать раскольников возможности не было, и оставался один способ — убрать икону. Ее вернули в Тутаев только в 1793 г. Обратно образ несли на руках. С того времени и стал проводиться правобережный крестный ход, который был запрещен большевиками в 1930-м и возобновлен в 1989 г. Крестный ход по левой стороне впервые прошел в 1888 г. и был приурочен к 900-летию Крещения Руси. Он традиционно проходит в последнее воскресенье перед праздником Илии Пророка. Этот крестный ход также был запрещен при советской власти и возобновлен в 1990 г. В соборе есть еще две древние святыни — это икона святителя Николая Чудотворца (XV в.) и деревянный крест, по преданию приплывший по Волге (изготовлен ранее XV в.). В соборе также пребывают святые мощи его старосты, исповедника Георгия Седова († 1960).
Маршрут левобережного тутаевского крестного хода:
Крестовоздвиженский собор ➔ Леонтьевская церковь ➔ остановка для молитвы у здания бывшего домового храма, который большевики превратили в тюрьму, ➔ на кладбище, у могилы отца Павла Груздева, c совершением панихиды ➔ остановка у дома, где он жил, Тихоновский храм ➔ Троицкая церковь ➔ Покровский храм ➔ Спасо-Архангельский храм ➔ Казанский храм ➔ переправа на правый берег и возвращение в Воскресенский собор, возле которого служится молебен
15 июня 2018 г. 12:20
Ключевые слова: крестный ход
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