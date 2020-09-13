Если хочешь — угостись

ТАЙНАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА, ПРАВОСЛАВНОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА ПРИ МГИМО

На стойке в приходском кафе Александро-Невского храма Московского государственного университета международных отношений — грифельная доска с написанным мелом слоганом: «Если можешь — угости, если хочешь — угостись!» Рядом — ящик для пожертвований. Любой желающий может «подвесить» кофе или чашку чая с булочкой, неимущий или просто оказавшийся в кафе без денег прохожий — воспользоваться милостыней и подкрепиться. Ничего необычного, скажете вы: и в церковных, и вообще во многих общедоступных заведениях с общепитовскими функциями это давно стало обыденностью. И будете, в общем, правы. Но особая деликатность и ненавязчивое постоянство, с которыми принципы приходской солидарности здесь претворяются в жизнь, мгновенно улучшают настроение даже у человека, случайно зашедшего с улицы не в настроении. На Александро-Невском приходе подобный стиль общения универсален: здесь редко кто-то кого-то заставляет, при этом совокупность совместных дел, направленных на проповедь, миссию и социальное служение, исчисляется несколькими десятками. PDF-версия.

Услышат каждого

В разгар обычного буднего дня небольшой спортзал в цокольном этаже храма не пустует: здесь тренируется средняя группа борцовской секции. На отдающем краткие отрывистые команды тренере Юрии Сушенкове — спортивная форма с символикой движения «Стратилат».

«Его в 1999 году при Даниловом монастыре организовал энтузиаст Федор Тишков, — объясняет Юрий Владимирович, дав ребятам очередное задание и продолжая внимательно наблюдать за его выполнением в спаррингах. — Сейчас у "Стратилата" много филиалов — в Крыму, в Волгоградской области, в подмосковных Электроуглях и в Дзержинском. Здесь приход поначалу поручил нам организовать в рамках военно-спортивного клуба "Александрова Застава" обычную борцовскую секцию: был такой, что называется, общественный запрос. Когда желающих стало много (сейчас у нас три полноценные возрастные группы, причем занимаются и мальчишки, и девчонки), мы избрали конкретное спортивное направление: бразильское джиу-джитсу. Это единоборство с минимальным, но четко сформулированным ограничением в правилах. В России оно достаточно развито: два-три раза в месяц наши воспитанники обязательно участвуют в соревнованиях».

Юрию, прихожанину московского храма святителя Николая в Кленниках, я задаю немного провокационный вопрос: где бразильское джиу-джитсу и где Православие, и вообще какое все это имеет отношение к небесному покровителю храма на улице Лобачевского? «А кем был Александр Невский? — немного обижается собеседник. — Воином и защитником земли Русской! А как у нас сегодня воспитываются будущие защитники: дома — мамами, в школе — тоже в основном женщинами. Поэтому прихожане попросили нас организовать воспитание в подростках мужественности».

Проходя по приходским коридорам вечером, можно, разумеется, обнаружить и более традиционные, привычные по меркам мегаполиса формы общения верующих. Ежемесячно проводятся занятия детского киноклуба, юрист Александр Ефимович каждую субботу перед всенощным бдением бесплатно консультирует прихожан по имущественным, семейным, арбитражным и жилищным вопросам. Вообще социально-приходские проекты тут не ограничивают жесткими рамками, требуется лишь, чтобы их задачи и формы реализации соответствовали духу христианской любви и взаимовыручки, а их кураторы были верующими православными людьми и при этом подлинными профессионалами. Какие-то начинания (например, постижение светского и дипломатического этикета) после завершения полного курса обучения не закрепились. Другие же стали мощными точками роста, вокруг которых в свою очередь сформировались небольшие активные общины прихожан.

Бо́льшая их доля связана с окормлением людей с физическими недугами. Четыре года назад при Александро-Невском храме открылся филиал учрежденного Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению московского общества по работе с глухими и слабослышащими «Десница». «Целевая аудитория здешней общины — инвалиды по слуху, социально не слишком успешные люди, большинство из которых миновали пик собственной жизненной активности. Для них участие в богослужении, совместная молитва — своего рода психотерапия, — говорит сотрудник "Десницы" диакон Павел Афанасьев. — В эту работу вовлечены примерно полсотни слабослышащих, в постоянной приходской жизни участвует с десяток. Для глухих цифры солидные: это весьма требовательный социум, для галочки ходить никуда не будут. Поэтому с недавних пор мы вдвое увеличили частоту Литургии с сурдопереводом: теперь она совершается дважды в месяц. Деятельность филиала объединила на приходе пламенных энтузиастов — профессиональных сурдопереводчиков: семейную чету Андрея и Нину Андрейкиных, Анну Сысоеву. Позднее возникло и мини-сообщество слышащих добровольцев — очень молодых людей, но уже состоявшихся профессиональных специалистов-сурдопереводчиков, а одна из волонтеров, Алена Забелина, даже связала жизнь со слабослышащим прихожанином».

Ядром приходской работы с зависимыми стало общество трезвости «Гадарин». «Мы не работаем с людьми в активной фазе употребления сильнодействующих веществ, — рассказывает духовник общества священник Феодор Романенко. — Здешняя аудитория — церковные люди с созависимостью (родные или близкие зависимых) и бывшие наркоманы и алкоголики. Но рядом работу ведут еще две структуры сходного профиля: "Наро-Нон. Квартал на Ленинском" и "Верный выбор". Первая — не наше детище, ее мы, по сути, приютили. Они работают по светской методике "12 шагов", и мы, признаться, долго раздумывали, прежде чем начать с ними сотрудничать. Но эта деятельность востребована, в том числе у нас на приходе, и мы решили попробовать организовать занятия нескольких групп фактически в пилотном режиме, чтобы потом, возможно, вывести их на более высокий уровень. "Верный выбор" — авторский проект одной из наших прихожанок; в формате семейных вечеров проводятся семинары по психологии зависимостей и избавлению от них. Это работа штучная, но уже есть результат: один из прихожан, Александр Давиденко, избавился от пагубы и влился в полноценную здоровую жизнь».

Не проходите МГИМО

Идею сооружения православного храма на улице Лобачевского жители ближайших столичных районов Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского высказали еще в середине 1990-х годов. Тогда задворки Парка Олимпийской деревни, высаженного к Олимпиаде-80, представляли собой полузапущенный заросший массив, требовавший благоустройства и хозяйского пригляда. Но намерение возвести церковь во имя святого мученика Виктора утонуло в бумажной волоките, и пришлось ждать, пока за ­предварительно зарезервированный землеотвод не возьмется образовавшаяся в МГИМО православная община.

«В 2005 году православные члены профессорско-преподавательской корпорации университета вместе с несколькими единомышленниками-студентами обратились к ректору МГИМО Анатолию Торкунову с просьбой о содействии в организации общины в стенах вуза, — вспоминает настоятель Александро-Невского храма протоиерей Игорь Фомин. — Тот назначил старостой общины декана факультета международной журналистики Ярослава Скворцова и предложил испросить благословения тогдашнего Патриарха Алексия II на строительство университетского храма. На встрече с Предстоятелем инициаторы создания храма предложили посвятить его празднику Покрова, потому что именно в этот день, 14 октября, в 1944 году возглавлявший тогда советское правительство Вячеслав Молотов подписал указ об открытии института международных отношений. Но Пат­риарх крайне мудро и дальновидно благословил посвятить будущую церковь святому воину и дипломату — благоверному князю Александру Невскому. В 2009 году патриаршим указом меня поставили во главе общины и благословили приступать к строительству».

Вторым поистине промыслительным решением, признается отец Игорь, ему видится сооружение храма не в статусе классической домовой церкви на территории МГИМО, а на общедоступном участке по улице Лобачевского. «Поначалу мне казалось логичным и оправданным строительство храма именно для преподавателей и студентов за проходной, — вспоминает отец Игорь. — Но со временем я убедился, что настоящее решение оказалось продиктовано волей Божией. Вместе со Скворцовым мы обивали пороги множества кабинетов высоких начальников, а с мертвой точки ситуация все не сдвигалась. Помогла только Программа возведения новых храмов в столице. Тогда-то в Юго-­Западном административном округе вспомнили про зарезервированное под строительство церкви место на улице Лобачевского, и как нельзя кстати пришлась подготовительная деятельность православной общины МГИМО».

Билет на балет... и в жизнь

Колоссальный импульс приходской жизни придает работа с воспитанниками Дмитровского детского дома. Его контингент — дети с физическими недостатками — попал в сферу интересов протоиерея Игоря Фомина еще в 2000-е годы, когда тот служил в Казанском соборе на Красной площади. Теперь развернута обширная деятельность со множеством начинаний: от паломнических поездок воспитанников и выпускников детдома в Александро-Невский храм до опеки над конкретными детьми молодежным клубом «Дерзновение». «Однажды в интернете я случайно увидела, как одна девочка из этого детдома рассказывала в интервью, что ее сокровенное желание — научиться бальным танцам, — вспоминает о зарождении еще одной необычной инициативы Оксана Терещенко. — Попробовали организовать занятия балетом для особенных детей, и дело пошло! Теперь та девочка уже выросла, детдом покинула, но занятия любимым делом продолжает. А регулярные уроки в балетном классе Дмитровского детдома ведет профессиональный преподаватель».

Постепенно в орбиту приходского социального служения вовлекались и другие учреждения. Сейчас только на регулярной основе ­Александро-Невский храм помогает подмосковному Хитровщинскому дому милосердия, приютской сети социальной реабилитации «Дом трудолюбия Ной», территориальному центру социального обеспечения района Проспект Вернадского и детскому инклюзивному центру «Моя планета». Ежемесячно активисты ездят с миссионерско-духовными визитами в 6-ю столичную детскую инфекционную больницу в районе «Вод­ного стадиона». «С отцом Игорем я познакомилась на подмосковном кладбище "Ракитки", где похоронен мой муж и недалеко от которого я живу. Там находится приписная к Казанскому собору кладбищенская церковь, — говорит ответственная за эту работу пенсионерка Валентина Плющук. — В первую очередь мы опекаем детей, не выходящих из больничных палат годами,— отказников с хроническими недугами, сирот или тех, у кого проблемные родители. Я думаю, что нам самим эти поездки, быть может, нужнее, чем детям. Достаточно сказать, что маленькие пациенты научились... себя укачивать, сами себе мурлыкают колыбельные. Обычные вопросы, к которым тем не менее невозможно привыкнуть, при знакомстве с детьми постарше: ты будешь моей мамой? а кто из вас меня заберет домой?.. В ходе этой деятельности я постепенно вошла в общину отца Игоря, стала прихожанкой Александро-Невского храма, а дальняя дорога от дома меня не смущает».

И женщинам-педагогам на приходе есть куда приложить усилия. Уже четыре года преподаватель частной практики, ныне аспирантка Общецерковной аспирантуры и докторантуры Елизавета Козлякова ведет для детей курсы английского языка, опираясь на тексты Библии. «Обычно в учебниках грамматика излагается на основе народных сказок или ­традиционных историй из жизни королей. Мы заменили фольк­лор молитвословиями для детей и биб­лейскими сюжетами, упор в которых делаем на традиционные евангельские символы. Так, изучая тексты о Всемирном потопе, дети усваивают слова "земля", "дождь", "корабль", "голубь". По окончании четырехгодичного курса выпускники сдают итоговый кембриджский экзамен», — говорит Елизавета Константиновна. В нынешнем формате занятия проходят дважды в неделю: один раз онлайн и один раз очно. Для учащихся воскресной школы плата составляет 1,5 тысячи рублей в месяц, для других детей — несколько больше. «Популярность наших курсов резко возросла, но при всем желании обучить всю Москву мы не в состоянии», — объясняет эту меру Козлякова.

Успех этого начинания побудил Наталью Бабкину запустить курс немецкого языка на основе библейской лексики. «Немного неожиданно записались в основном прихожане, перешагнувшие сорокалетний рубеж, — говорит Наталья Владимировна. — В основу методики легли книги на немецком языке по иконографии, библейские цитаты и параллельные двуязычные издания митрополита (ныне Святейшего Патриарха) Кирилла и священника Даниила Сысоева».

Поющий приход, или Куда заказан вход женщинам

На церковной территории встречаюсь с настоятелем, который торопится на заседание евангельского кружка. Пока протискиваемся сквозь лабиринт хитроумно составленных вагончиков (в прошлом строительных бытовок), меж которыми притулились специальные емкости для приема одежды, обуви, хозтоваров и иных, предназначенных для малоимущих полезных вещей, интересуюсь у отца Игоря: нет ли желания снести этот шанхай?! Конечно, утвердительно кивает тот головой, вот только найдем 250 миллионов рублей. Оказывается, на этом самом месте запланировано возведение приходского дома. Ведь для размещения всех служб и проектов необходимы помещения. «Так что пока довольствуемся имеющимся», — объясняет священник.

Некоторым начинаниям, впрочем, повезло с местом обитания. Евангельский кружок размещается в светлом и теплом помещении трапезной (где люди усаживаются на лавках вовсе не за круглым, а за длинным столом). Удивительно, но здесь он организован по... гендерному (или, если хотите, по половому) принципу! Нет, нет, на этот раз участники — отнюдь не представительницы прекрасного пола, да и называется мероприятие «Мужской клуб». Невысокий господин солидного возраста смело сыпал цитатами из святоотеческого наследия, а его товарищи, включаясь в обсуждение, просили отца Игоря разрешить возникавшие сомнения. В такой увлекательной дискуссии незаметно пролетели полчаса, и я упросил одного из присутствующих выйти в коридор, чтобы тот объяснил мне, что тут, собственно, происходит.

Оказывается, на еженедельных заседаниях «Мужского клуба» подробно разбирается тот или иной отрывок из Апостола. В частности, мой собеседник Павел Коновалов, дипломированный мостостроитель, на сегодня приготовил разбор второй части шестой главы Послания апостола Павла к Ефессянам. «На самом деле мы тут далеко не все даже с высшим образованием, — не давая мне опомниться, рассказывал Коновалов. — А вот я, к примеру, даже не прихожанин этого храма: живу на "Соколе", а регулярно посещаю Преображенскую церковь в селе Нагорье Пере­славского района Ярославской области. Многие из членов "Мужского клуба" постоянно алтарничают, но до этих занятий, к примеру, плохо знали и понимали чинопоследование утрени. Второй год мы изучаем Апостол. Это поистине благотворно. Когда бы я еще открыл эту книгу, а при подготовке к заседанию хочешь не хочешь, а прочитаешь! А когда это продолжается от недели к неделе, Священное Писание таинственным образом входит в повседневность. Я бы назвал это тонким воцерковлением, в ходе которого ощущаешь себя частью Церкви».

Ну а поскольку мужчины изучали Писание, женщинам в это время ничего не оставалось, кроме как приступить к пению. «В середине далеких 1980-х годов вместе с будущим священником Игорем Фоминым я оказалась на деревенском приходе в селе Алексине под Можайском, — вспоминает регент будничного хора Александро-Невского храма Оксана Жук. — Тамошний настоятель всех, кто имел хотя бы отдаленное представление о богослужении и музыке, ставил на клирос. Это оказалось очень плодотворной практикой! Во-первых, на клиросе поневоле начнешь разбираться в Уставе. Во-вторых, активное участие в богослужении приближает к Церкви даже черствую душу, не говоря уж о симпатизирующих Православию людях. И когда отец Игорь возглавил собственный приход, он поставил перед регентами задачу сформировать приходской хор».

Хористы понемногу за богослужением осваивали соборное пение, и со временем из них выкристаллизовалась группа наиболее пре­успевших в этом прихожан. Вернее, прихожанок, потому что подавляющее большинство из них — женщины. Вот и сейчас они готовятся к заупокойному вечернему богослужению, а я пока разговариваю с регентом. Третьекурсница факультета международных отношений МГИМО Ву Нан отзывается на имя Надя. Она этническая вьетнамка, а родилась в Санкт-Петербурге, там в шестнадцатилетнем возрасте и крестилась.

«Пришлось сделать это тайно: домашние относились к моему решению настороженно, — вспоминает девушка. — Когда поступила в МГИМО, вопрос с выбором храма решился сам собой. Хотя музыке я не училась, на занятиях в народном хоре быстро поняла, что это мое. Сильно поспособствовала этому свекровь отца Игоря Наталья Леонидовна, с которой мы по воскресеньям участвовали в чтениях акафистов нараспев».

Дворик Невского, или Откуда что берется

Слушал эти рассказы я с некоторым недоверием. Наверняка, думалось, у прихода есть ­какой-то тайный меценат, который обеспечивает процветание и благоденствие. И в итоге этого благодетеля (вернее, благодетельницу) я нашел. Впрочем, обо всем по порядку.

Воскресным утром малая Никольская церковь на территории Александро-Невского храма заполнена подрастающим поколением — мальчиками и девочками, юношами и девушками. Так называемая детская Литургия по нынешним временам не редкость, но мало где она совершается еженедельно. «В каждой участвует около двух десятков ребят. Как обычно, они поют на клиросе (причем на четыре голоса), алтарничают, читают за богослужением. Самых активных привлекаем и ко всенощному бдению, — рассказывает ответственный организатор, своего рода "творческий администратор" этой работы Светлана Писаревская. — После богослужения собираемся вместе, хвалим усердных, разбираем ошибки и сообща делаем выводы. Подмечаю у них не только воодушевление, но и неподдельную любовь. Как-то обходится у них без излишней ревности: если к чтению подключается новичок, стараются обиду не показывать, даже если кому-то приходится вне очереди "отдохнуть"». Своеобразной квинтэссенцией этой подготовки становится детский крестный ход на праздник Входа Господня в Иерусалим, собирающий не только учащихся воскресной школы, но и две сотни ребят со всей округи.

Малая церковь из легких композитных панелей, которую прихожанам помог поставить благотворительный фонд Серафима Саровского, не случайно освящена во имя святителя Николая. Как рассказывают старожилы, еще перед Олимпиадой-80 в лесопарке виднелись руины старой сельской Никольской церкви. Взорвали ее красноармейцы осенью 1941 года, когда именно здесь, на юго-западном направлении, организовывался третий, последний рубеж обороны Москвы. «В Никольской церкви нам сразу стало тесно, — вспоминает домохозяйка с улицы Лобачевского Оксана Кускова, которую я встречаю за стойкой консультанта по храму у входных дверей. — Стройка по проекту заслуженного архитектора России Андрея Анисимова однажды застопорилась, и отец Игорь предложил еженедельно служить молебны с акафистом святому благоверному князю Александру Невскому. Тогда мы поняли, как скор на помощь наш небесный патрон: средства сразу же нашлись, и подрядчики ускорили работу!»

Как раз тогда на стройплощадке в качестве представителя фирмы-генподрядчика появился Александр Кузнецов. Работал начальником объекта, а параллельно заканчивал обучение на миссионерском факультете ПСТГУ. Мечтал принять священный сан, только вот супруга относилась к этому, скажем осторожно, без излишнего одобрения. Уговорили ее только на приходе — говорят чуть загадочно, — особенно в этом преуспела «одна из наших прихожанок». Теперь священник Александр Кузнецов, признается протоиерей Игорь Фомин, — один из лучших пастырей всей Русской Православной Церкви по взаимодействию с общеобразовательными школами. В московском районе на Проспекте Вернадского он курирует от Церкви курс ОПК, организует экскурсии школьников в храмы, по возможности участвует в классных часах по программе «Имя России», обеспечивает сотрудничество священников в преподавании отдельных предметов с акцентом на духовно-нравственных проблемах. А в трех образовательных комплексах района ему удалось запустить работу библейских кружков, к которой подключились студенты и преподаватели МГИМО.

Пока мы беседовали с Оксаной Кусковой, под сень храма вошла ее начальница по приходской службе консультирования Любовь Величко. И я поймал себя на мысли, что недавно ее где-то видел, только в другом качестве... Ба, да это же хозяйка того самого «Дворика Невского» — волшебного антикризисного кафе, где усталость как рукой снимает! Там обитают потрясающе позитивные разнокалиберные кролики в смешных джентльменских костюмах, там крючки для подвешивания ручной клади к столикам выполнены в виде миниатюрных стульчиков, там бесплатный Wi-Fi и светло-салатовые стены. «О, вот цвет стен я выбирал, а все остальное — ее заслуга!» — кивнул на Любовь Васильевну спешивший мимо по делам настоятель.

А ведь всего пять лет назад здесь, в соединенных между собой строительных вагончиках, была обычная временная трапезная. Между прочим, «Дворик» работает на принципах внутреннего хозрасчета, освобождая приход от дополнительного финансового бремени. «Конечно, все это не сразу строилось, — рассказывала Величко, иногда отвлекаясь на посетителей. — К примеру, общий дизайн разработала наша прихожанка — художник, объединение трех вагончиков в единое пространство — ее идея». А, интересуюсь, откуда эксклюзивные фермерские и брендированные костромские сыры на прилавках? «Фермерские — прямые поставки, а костромскими нас снабжает сеть "Сыр и молоко", которой руководит наша прихожанка...» Ну а пара плазменных панелей над прилавком, где крупно демонстрируется все меню? Собственно, вопрос этот был риторическим, что и подтвердил не замедливший ответ: «Реализация — плод усилий одной из наших прихожанок...» Теперь вы поняли секрет успеха?

Покидая территорию храма, бросаю взгляд на доску объявлений. Между листками с расписаниями киноклуба для взрослых и извещением о концерте в следующее воскресенье — небольшое уведомление о новой инициативе: при приходе организуются курсы по вязанию крючком.



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