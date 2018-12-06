Небесная покровительница Петербурга

К 30-летию канонизации блаженной Ксении Петербургской

Петербуржцы называют несколько небесных покровителей своего города. Но блаженную Ксению они выделяют особо, именуя ее «небесным губернатором» Петербурга. Ее могила на Смоленском кладбище — одна из главных святынь Северной столицы. 6 июня исполнилось 30 лет, как блаженная Ксения была прославлена Русской Церковью как блаженная. PDF-версия.

Смоленское кладбище на Васильевском острове, где покоится блаженная Ксения Петербургская, найти не трудно. Идешь по Камской улице вдоль речки Смоленки, и ближе к кладбищу то и дело попадаются указатели «К Ксении». Заходишь в старинные ворота, и сквозь листву небесной голубизной проступает Смоленская церковь. Напротив нее — снова указатель, что к Ксении надо идти налево по аллее. Вскоре уже виднеется и часовня над могилой святой. Вокруг часовни обычно много людей, кто-то ставит свечи и молится уже на улице, немало молящихся и внутри. Прийти и поклониться святой можно с восьми утра до семи вечера в любой день недели. Глядя на неубывающий поток паломников, трудно себе представить, что 40 лет назад часовня над могилой Ксении Петербургской была закрыта для посещения, обнесена забором и использовалась то под склад кладбищенского хозяйственного инвентаря, то под сапожную мастерскую, а само имя святой было под запретом. Ни о какой канонизации тогда не могло идти и речи.

Сад общего пользования

Блаженная Ксения скончалась предположительно в конце ХVIII — начале XIX века, и сразу после похорон ее могила на Смоленском кладбище стала местом многочисленного паломничества. Предание гласит, что могильный холм пришлось насыпать несколько раз, поскольку люди постоянно брали землю, почитая ее как святыню. Позже на месте холма была положена каменная плита, которую паломники также умудрились разбить и разобрать по кусочкам. Во второй половине XIX века над могилой Ксении была поставлена небольшая часовня из ­песчаника. Но она оказалась не очень ­прочной, и ее пришлось перестроить. В 1904 году возвели уже каменную часовню.

После революции территория Смоленского кладбища постоянно сокращалась и неоднократно ставился вопрос о его сносе. На месте захоронений планировали открыть «сад общего пользования». Речь даже шла об уничтожении часовни. В местный райком партии приходили гневные письма особо активных коммунистов: с раннего утра и до позднего вечера в часовне и рядом с ней происходят молебны, там бойко торгуют свечами, принимают «заявки» на панихиды. Пора, дескать, прикрыть этот очаг мракобесия. Часовня чудом устояла, но в 1940 году ее все-таки закрыли для посещения вместе со Смоленским храмом. В 1947 году их снова открыли. А в 1962-м на волне хрущевской борьбы с религией часовню повторно закрывают и отдают под скульптурную мастерскую. Окончательно возвращена Русской Церкви она будет лишь в 1985 году.

Помощь будущего Патриарха

Протоиерей Виктор Московский стал насто­ятелем Смоленского прихода в 1987 году по благословению митрополита Алексия (Ридигера), будущего Святейшего Патриарха. Он рассказывает, что ситуация вокруг часовни блаженной Ксении стала меняться с того момента, когда в 1986 году митрополит Алексий возглавил Петербургскую и Новгородскую епархии. И одним из первых его деяний было освящение чудом уцелевшей часовни блаженной Ксении на Смоленском кладбище.

«Я прослужил в Никольском соборе 16 лет, — вспоминает отец Виктор. — На праздник Рождества Иоанна Предтечи в 1987 году Литургию в нашем соборе совершал митрополит Алексий. Как и все священнослужители, я после службы подошел к нему под благословение, и он меня неожиданно спросил: "Отец Виктор, как вы смотрите на то, что вас переведут на другой приход?" Я ответил, что мне будет тяжело переходить на другое место, поскольку я здесь привык. "Ну ладно, я просто спросил на всякий случай", — услышал я от владыки. Но через несколько минут он меня снова подзывает: "А все-таки?.." И я сказал, что если это нужно, то я человек послушания». Так, 1 сентября 1987 года началось служение отца Виктора в Смоленском храме.

Священник показывает старинные фотографии Смоленского храма, часовни и рассказывает, что в начале ХХ века этот приход был одним из наиболее обширных и богатых в Петербурге. На территории кладбища стояло три храма (один из них — Троицкий — был полностью разобран в годы советской власти, а другой — Воскресенский — закрыт и осквернен), шесть часовен (уцелела лишь Ксеньина), несколько учреждений для помощи бедным, больным, убогим, среди которых был Дом трудолюбия для бедных женщин, богадельня для вдов и сирот духовенства, заштатных священнослужителей, церковноприходская школа, епархиальный приют для детей воинов, погибших в Русско-японскую войну. Весь этот комплекс был разорен после революции. Когда отец Виктор стал настоятелем Смоленского храма, приходская жизнь едва теплилась, в штате было всего два священника, людей на службы приходило мало. Средств на возрождение прихода и реставрацию храма не было. Возвращенная общине часовня Блаженной Ксении также требовала больших восстановительных работ: штукатурка обваливалась, стены отсырели до черноты, главки нет. Могила святой чудом не была поругана.

«Я был благодарен митрополиту Алексию, что, назначив меня на этот приход, он мне всячески помогал, — замечает отец Виктор. — ­Благословлял к нам служить священников, штат увеличился до семи клириков. Помню также, ­звонит в час ночи: "Митрополит Алексий, благословите. Я нашел людей, которые смогут помочь стройматерилами для восстановления часовни". Находил и мастеров-реставраторов, и строителей». Священник замечает, что часовню возрождали всем миром. Люди приходили после работы, организовывали воскресники, помогали выносить мусор из часовни, приводить в порядок территорию вокруг — так им хотелось побыстрее увидеть «дом Ксении» в былом величии. «Ведь уже шли разговоры о возможной ее канонизации», — напоминает отец Виктор.

Часовню отремонтировали, владыка Алексий ее освятил, но уполномоченный по делам религии по-прежнему запрещал совершать в ней панихиды. «Владыка Алексий мне тогда сказал: "Ничего не бойтесь, пишите, звоните во все светские инстанции"», — вспоминает священник. В результате уполномоченный разрешил пускать людей в часовню, а позже в ней начались и богослужения.

Долгожданная канонизация

Жизнь Смоленского прихода, можно сказать, началась заново после 6 июня 1988 года, когда на юбилейном Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, блаженная Ксения Петербургская была прославлена святой.

«Для тысяч и тысяч людей она давно уже была святой, — отмечает отец Виктор. — С детства помню, с 50-х годов, как в храме на панихиде во многих записочках "Об упокоении" первыми писались приснопамятный Иоанн Кронштадтский и блаженная Ксения Петербургская. Мы все очень ждали ее канонизации. После очередного заседания Синода владыка Алексий приезжал к нам и говорил: "На 80 % можно полагать, что вопрос решен". А позже: "Уже на 95 %". Надо сказать, что в те годы торжественно прославить запрещаемую и поносимую безбожной властью подвижницу было настоящим мужеством и проявлением глубокой веры».

Отец Виктор до сих пор с волнением вспоминает тот день, когда после канонизации блаженной Ксении митрополит Алексий и многие другие члены Поместного Собора приехали в Смоленский храм и вместе с тысячами веру­ющих впервые отпраздновали прославление святой. «Владыка Алексий отслужил молебен в храме, и крестным ходом все направились к часовне. Помню, столько людей собралось, что не было видно могил, а одни сияющие лица и горящие свечи. Последний раз мы пропели блаженной Ксении "Вечную память", а потом ей уже был совершен молебен как святой».

Музей святой

А как сегодня чтится память этой святой не только в ее родном городе, но и за его пределами! В Петербурге открыта в ее честь первая в России церковная больница. Действуют храм-часовня блаженной в Шушарах, домовый храм Святой Ксении в Стрельне, в психоневрологическом интернате № 2, и храм-часовня при 40-й больнице в Сестрорецке. Сегодня на Лахтинской улице на Петроградской стороне, где Ксения жила со своим мужем, возведен храм в ее честь.

Храмы, посвященные святой блаженной Ксении, есть по всей России, в Белоруссии и на Украине, а также в Европе, Америке и Канаде. Отец Виктор уточняет: «Помимо часовни Блаженной Ксении, нам удалось отреставрировать Смоленский храм, один из старинных в Санкт-Петербурге, с уникальными росписями. В его южном приделе был устроен первый в России престол во имя святой блаженной Ксении. И это знаменательно, поскольку предание гласит, что святая участвовала в строительстве этого храма, поднося по ночам кирпичи».

С особым теплом отец Виктор рассказывает о Музее блаженной Ксении, который открылся полгода назад в Смоленском приходе. Основу его экспозиции составляют картины известного петербургского художника Александра Простева. Это — целый цикл из почти 40 работ, посвященных разным периодам жизни Ксении. Помимо удивительного живописного образа святой, художник с исторической точностью воссоздает Петербург того времени, бытовые обстоятельства, в которых жила Ксения. Художник также сделал к каждой картине расширенные подписи. Переходя от одной картины к другой, мысленно переносишься в XVIII век, на улицы молодой столицы, по которым странствовала блаженная.

В музее воссоздан камзол Ксениного мужа, в котором она по преданию ходила после его смерти. Также тут представлены мемориальные вещи — крест с гробницы святой, который во время реставрации был заменен на более новый; кирпич из исторической кладки и кусочек мраморной плиты от старого надгробия. Музей только создается, поэтому его экспозиция продолжает формироваться.

Сегодня клирики и прихожане Смоленского прихода окормляют храм Святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана при 31-й городской больнице, служат в тюремном храме на территории исправительно-трудовой колонии № 6 в Обухове, шефствуют над 40-м детским домом. Они уверены, что дела милосердия должны стать неотъемлемой частью почитания блаженной Ксении.