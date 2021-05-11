Александро-Невский храм Ижевска: святыня города оружейников

В 2023 году Александро-Невский собор города Ижевска отпразднует двухсотлетний юбилей. Брат-близнец уничтоженного большевиками кронштадтского Андреевского собора, он уцелел в безбожные годы, хотя был осквернен, разграблен и обезображен: большевики снесли купол и барабан под ним, а также часть колокольни. В храме продавали мороженое и «крутили» кино. Но, к счастью, по молитвам верующих ижевчан в 1990-х годах началось его восстановление. Подробности возрождения храма, как строится приходская жизнь и какие задачи планируется решить к юбилею, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Я хочу помочь

Александро-Невский собор Ижевска вошел в историю не только как двойник Андреевского собора, но и тем, что внимание его строительству уделял лично император Александр I (см. справку). Царь жертвовал на ижевский храм свои личные средства. Он также настоял на том, чтобы запроектированный гранитный пол (а именно такой был в кронштадтском храме) заменили на менее дорогой — чугунный. Благо этот металл в избытке производился ­Иже­вским металлургическим заводом (ныне ПАО «Ижсталь»). Спустя год после освящения храма император посетил Ижевск (тогда — рабочий поселок) и выступил перед народом, стоя на паперти собора. До наших дней уцелела чугунная плита, на которой стоял самодержец.

«Я обнаружил ее в 1993 году на паперти под слоем земли, штукатурки и брусчатки, — рассказывает настоятель собора, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин (а тогда — священник Виктор Костенков). — Ее размеры меня впечатлили: полтора на два с половиной метра. Сейчас на этой плите могут постоять все желающие, она находится под звонницей собора».

В советские годы собор служил кинотеатром. Его вернули Церкви только в 1990 году. По словам митрополита Викторина, это решение приняли не сразу. Несмотря на то, что инициативная группа православных верующих обивала пороги высоких кабинетов и писала письма во все инстанции, коммунистическое лобби в правительстве Республики Удмуртия настаивало на превращении кинотеатра в концертный зал. Там даже планировалось установить орган. В 1993 году на Ижевскую и Удмуртскую кафедру был назначен архиепископ Николай (Шкрумко; позднее митрополит). Старожилам запомнились проникновенные службы владыки, особенно чин прощения в Прощеное воскресенье. В этот день в соборе, вмещавшем до трех тысяч человек, буквально яблоку негде было упасть, и мит­рополит у каждого просил прощения. А потом произносил трогательную проповедь, слова которой надолго оставались в памяти.

«Владыка Николай поручил в кратчайшие сроки восстановить Александровский собор. Это был 1993 год», — вспоминает митрополит Викторин. Такая оперативность объяснялась тем, что в 1990-х в Удмуртию хлынула волна протестантских проповедников, которые собирали для выступлений целые стадионы. При этом в то время в городе было открыто лишь два православных храма: небольшой Троицкий собор и крошечная деревянная Успенская церковь, оба вмещавшие от силы человек триста.

«С первых дней моего нового назначения я молитвенно обращался за помощью к святому благоверному князю Александру Невскому. Из Троицкого храма Ижевска мы принесли большую, в человеческий рост, икону князя, выполненную на железном листе, поставили ее в храме в отдельно выгороженном молитвенном помещении, и я каждое утро служил перед ней молебны, — продолжает архиерей. — Помощь не заставила себя ждать, она приходила и с добровольными помощниками, и в ­строительных материалах, и в средствах. Я помню, как на стройку приходили самые разные люди и со словами "я хочу помочь" брались за любую работу. Они убирали мусор, вручную разгружали машины кирпичей, а потом, встав в живую цепь на строительных лесах, подавали эти кирпичи строителям на высоту 30 метров. Многие из них месяцами не получали пенсию и заработную плату на своем рабочем месте, но готовы были безвозмездно восстанавливать храмы».

Помощь пришла и в лице надежных сотрудников, на которых можно было во всем положиться. Одна из них — Антонина Андреевна Машковцева (ныне покойная), которая не пропускала ни одного молебна святому князю и безвозмездно выполняла несколько послушаний одновременно: старосты, бухгалтера и казначея. Свою трудовую деятельность она начала с двенадцати лет на Ижевском оружейном заводе (во время войны шила подсумки для патронов) и проработала там всю жизнь. Выйдя на пенсию, одной из первых пришла в восстанавливающийся храм. «И конечно, у нас с ней все получалось. Мы радовались каждому даже маленькому успеху. Однажды утром, когда я пришел в храм, рабочие сообщили, что у них закончился цемент. А у меня не было средств, чтобы его купить, — вспоминает владыка. — Мы, как всегда, отслужили утренний молебен. После этого один из рабочих сказал, что на улице меня дожидается какой-то человек. Оказалось, он пришел пожертвовать некую сумму на строительство собора. На эти средства мы и купили недостающий цемент». За три года Александро-Невский собор, состоящий из верхнего и нижнего храмов, был восстановлен и расписан. Однако из-за недостатка средств частично утратил аутентичность.

Так, верхний храм до революции соединялся с нижним двумя лестничными маршами. Но при восстановлении пожарные запретили ими пользоваться без установки системы вентиляции и дополнительных выходов. Из экономии пришлось отказаться от обеих лестниц и сделать в нижний храм вход с улицы. Митрополит Викторин считает, что это нарушает исторический вид здания, и мечтает вернуть лестничные ­марши храму. Кроме того, собор в целом требует капитального ремонта и реконструкции внутреннего убранства. В частности, для возвращения аутентичного вида нужно убрать лепнину, сделанную в 1990-е годы. Все вместе это требует значительных затрат. Другая проб­лема в том, что собор внесен в реестр памятников федерального значения, поэтому для реконструкции нужны всевозможные согласования и опять же дополнительные расходы. «В 2023 году Ижевская епархия будет отмечать 200-летие Александро-Невского собора, и мы очень надеемся на поддержку государства и частных жертвователей в решении всех этих вопросов», — говорит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

В год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя в Александро-Невском соборе по-особенному отметят его память. В День города 12 июня на Божественную литургию в соборе соберутся все рукоположенные в нем священники, а таких более пятидесяти человек.

А накануне вечером на традиционном выступ­лении Большого хорового собора на ступенях храма лучшие творческие коллективы Удмуртии исполнят кантату «Александр Невский» композитора Сергея Прокофьева.

Реки воды живой

Как и в большинстве храмов Ижевской епархии, в Александро-Невском соборе сегодня полным ходом идет приходская жизнь, включающая в себя просветительское, социальное и миссионерское служение. У прихода есть помощники, которые все делают для того, чтобы воплотить планы в жизнь, — это братство святого благоверного князя Александра Невского, общество трезвости, а также удмуртский приход храма Николая Чудотворца, который располагается на территории собора.

«Активисты братства святого благоверного князя Александра Невского, вступить в которое может любой человек, достигший 18 лет, распространяют Евангелие, миссионерские листовки и буклеты об истинном, богословском значении церковных праздников, совершаемых таинств, — говорит председатель братства священник Димитрий Сырчин, — а также консультируют на приходах тех, кто еще только начинает свой путь в Церкви и кого сразу можно узнать по вопросам: какой иконе лучше поставить свечу в той или иной ситуации? где и когда совершается исповедь? когда освещают вербу?».

Со временем прихожане и юные члены братства созрели для получения богословских знаний и обратились к отцу Димитрию с просьбой о проведении занятий по изучению Священного Писания и основ веры. Занятия проводились на приходе и были очень популярны. В связи с пандемией преподаватели перешли на дистанционный формат обучения, и аудитория слушателей неожиданно выросла в три раза.

Кроме того, братство участвует в организации и проведении однодневных и многодневных крестных ходов на территории епархии. «Во время крестного хода мы следим за порядком в пешей колонне, координируем движение по автомобильным дорогам, несем хоругви и иконы, обеспечиваем людей питьевой водой», — говорит активист братства Константин. А еще молодые люди регулярно выезжают в сельские приходы, где помогают настоятелям в благо­устройстве храмов и решении хозяйственных вопросов. В частности, это храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Июльское, Трех Святителей в микрорайоне Воложка, Архангела Михаила в селе Иж-Забегалово и другие.

«Мужчины делают тяжелую работу, — продолжает Константин. — Например, в Воложке мы спилили деревья на территории храма, чтобы освободить место для детской площадки, в Киясово кололи дрова, где-то выполняли строительные работы. У девушек работа проще, но не менее ответственная: они моют окна, чистят подсвечники. Мне нравятся такие поездки, потому что, с одной стороны, они нас сплачивают и у тебя появляются новые друзья, а с другой стороны, новые знания и впечатления расширяют кругозор. Общение со священником в непринужденной обстановке помогает ответить на важные для тебя вопросы. Например, в одной из поездок мы говорили о том, как правильно относиться к неудачам». По словам Константина, уже многие священники знают о молодых людях из братства Александра Невского, которые готовы им помочь в решении хозяйственных проблем. И хотя состав помощников время от времени обновляется, этот «маховик добрых дел» уже не остановить.

Александре 22 года, она студентка Глазовского пединститута и тоже активно участвует в деятельности братства. «Иногда священники приглашают нас помочь в реконструкции и консервации сельских храмов, потому что средств восстановить их пока нет, — рассказывает девушка. — И благодаря нашей работе на проблему возрождения святынь обращают внимание местные жители и тоже подключаются к общему делу. Это очень радостно видеть. Значит, наш труд кому-то нужен и не пропадет даром».

Активисты братства принимают участие и в развлекательно-просветительских мероприятиях. Так, в 2019 году взяли на себя инициативу организовать и провести традиционный межрегиональный молодежный фестиваль «Реки воды живой» — одно из ярких событий в епархиальной жизни, в котором участвует и молодежь из соседних епархий. Написали сценарий, до мелочей продумали каждый день трехдневного мероприятия и самостоятельно обустроили для фестиваля территорию бывшего детского лагеря «Юбилейный».

«Лагерь много лет был заброшен. Сказать, что было много работы, — ничего не сказать. Требовалось скосить траву, избавиться от мусора, провести электричество и вставить окна, помыть все, не оставив и пылинки, — вспоминает отец Димитрий. — На это ушло несколько недель». И судя по восторженным отзывам в соцсетях, ребята со своей работой справились. А некоторые участники фестиваля писали в блогах, что неизгладимое впечатление на них произвела ночная Литургия, совершённая в походном храме в день памяти крестителя Руси князя Владимира.

Общество трезвости

При храме Александра Невского создано общество трезвости. Вот рассказ Владимира, который находится в устойчивой ремиссии уже 17 лет.

«Я начал пить в 15 лет и не мог справиться с собой долгие годы. Что только ни делал — и лечился, и подшивался — ничто не помогало. Одна знакомая посоветовала обратиться к верующим людям. Это оказались протестанты. Я стал ходить на их собрания, и в какой-то момент мне это помогло, я бросил пить. В то время я особо не различал, чем Православие отличается от протестантизма, хотя был крещен. Однако на душе было неспокойно, что-то меня у них не устраивало, но что — объяснить я не мог. Однажды мне попалась в руки книжка о преподобном Серафиме Саровском. Читая ее, я задумался о том, что вот же наша родная вера, а я почему-то хожу к протестантам. Я стал интересоваться, есть ли у нас в городе православные общины, где помогают алкозависимым. И вот я уже 17 лет прихожанин Александро-Невского храма. Каждую неделю по субботам все вместе мы читаем акафист перед иконой Божией Матери "Неупиваемая Чаша" и Священное Писание с толкованием святителя Феофана Затворника. На эти встречи собирается около тридцати человек, среди которых немало и родственников алкозависимых. Я также прихожу на собрания общества, где мы занимаемся по методу Шичко, который помогает разрушить вредные стереотипы, мешающие бросить пить. Есть у нас еще и группа взаимопомощи».

Одно из ежегодных мероприятий общества трезвости — это крестный ход из Ижевска в село Кельчино (здесь находится реабилитационный центр для алкозависимых), который проходит 18 мая. В нем участвует до трехсот человек. По пути молитвенное шествие обязательно останавливается в Воткинске, у могилы новомучеников протоиерея Николая Чернышева и его дочери Варвары. Отец Николай до революции возглавлял в Воткинске трезвенническое движение и ревностно боролся с повальным пьянством. Его очень любили горожане. Когда за батюшкой пришли красногвардейцы, то его дочь Варвара обхватила отца руками и не давала его увести. Так вместе они и пошли на свою голгофу. Обоих расстреляли в конце 1918 года. Александро-Невское общество трезвости участвовало в подготовке документов к их прославлению.

«Победившие недуг посещают с лекциями о трезвом образе жизни школы, вузы и трудовые коллективы, — рассказывает руководитель общества Николай Январский. — На наших встречах со школьниками я стараюсь объяснить детям, что они тоже могут помочь спасти своих родителей от пьянства. И действительно, дети часто находят такие проникновенные слова, что родители приходят к нам и стараются победить свою тяжкую болезнь. За тридцать лет к нам в храм за помощью обратилось около тысячи человек, а исцелившихся из них около 60–70 процентов».

Удмуртская община

Александровский приход известен в епархии еще и тем, что на его территории находится храм святителя Николая Мирликийского, который закреплен за удмуртской общиной и где все богослужения идут на удмуртском языке. Эти богослужения стали возможны тринадцать лет назад — после перевода на удмуртский язык протодиаконом Михаилом Атамановым основных богослужебных текстов1. По словам настоятеля Петропавловского прихода г. Ижевска Павла Григорьева, который окормляет удмуртскую общину, пожилые прихожанки специально ездили в Москву к Патриарху Алексию II за благословением молиться на родном языке.

«Службы в Никольском храме бывают по выходным и праздникам. В будни читаются акафисты, в основном тоже на удмуртском. Если какие-то молитвословия еще не переведены на удмуртский, то на церковнославянском, — поясняет отец Павел. — Костяк общины составляют люди зрелого возраста, преимущественно женщины. Всего в общине около шестидесяти человек». Молодежь Никольского храма с удовольствием участвует во всех епархиальных мероприятиях, например волейбольном или шахматном турнирах, пополняя команду Александровского прихода.

Большинство прихожан Никольского храма раньше ходили в другие храмы, но здесь их всех объединила возможность молиться именно на родном языке. «В общину мы принимаем всех желающих. Например, один из наших прихожан — православный узбек Алексей (Алишер). Удмуртским он не владеет, но, по его словам, ему нравится добрая атмосфера в нашем храме. Помню еще случай, когда один мужчина простоял всю службу, а после проповеди спросил меня: "Батюшка, а служба была на удмуртском, что ли?"», — улыбается отец Павел.

Бывает, что в Никольский храм на службу приезжают автобусами из деревень, где компактно проживают удмурты. Но чаще по благословению митрополита Викторина отец Павел вместе с группой певчих сам отправляется в поездку по селам Удмуртии и служит Литургию на удмуртском в местных храмах (а местное духовенство сослужит ему), панихиды на кладбищах и молебны, исполняет различные требы. Иногда к ним присоединяется и отец Михаил Атаманов. «Сельчане искренне благодарят за эти службы, ведь не у всех есть возможность и силы выбраться в Ижевск, — продолжает священник. — А после богослужения мы беседуем на самые разные темы, и я отвечаю на все вопросы».

Эти поездки, с одной стороны, служат профилактикой деятельности нетрадиционных религиозных течений, а с другой — способом деликатного приобщения к Православию тех, для кого языческие верования тесно переплелись с культурными народными традициями.

Например, удмурты 2 августа отмечают национальный обрядовый праздник нового урожая — Виль. «Мы в нем тоже участвуем, освящаем урожай, служим молебен и благодарим Бога. И таким образом все вместе ощущаем себя частью общей православной семьи», — говорит отец Павел. О том, насколько успешна эта миссия, можно судить по такой истории. Однажды священник приехал в одно из удмуртских сел, где, несмотря на наличие православного храма, были все еще сильны языческие традиции. Увидев отца Павла, местные верующие женщины обратились к человеку, исполнявшему обязанности языческого жреца: «Давай проводить моление». На что тот пожал плечами: «Зачем я буду это делать? У нас есть отец Павел. Он сейчас по-новому уже моление проведет, по-православному».

Примечание

1 Перевод сделан протодиаконом Михаилом Атамановым, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института истории и культуры народов Приуралья Удмуртского государственного университета. Отец Михаил известен также как писатель, этнолог, фольклорист, ученый — исследователь удмуртской ономастики. За 25 лет перевел на удмуртский язык книги Священного Писания, Литургию Иоанна Златоуста, молитвослов, Канонник, Акафистник, тексты богослужебной и духовной литературы.

Храм святого благоверного князя Александра Невского был построен в поселке Ижевский (как тогда назывался Ижевск) в 1823 г. Он стал точной копией Андреевского собора в Кронштадте, в котором 53 года служил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Заводской архитектор С. Е. Дудин лишь подкорректировал чертежи архитектора А. Д. Захарова исходя из местных условий. Собор в Ижевске закрыли в 1929 г. по требованию юношеской секции Союза воинствующих безбожников и постановлению президиума Удмуртского облисполкома. С 1930 г. его здание служило детским клубом и кинотеатром «Колосс». Небольшое кладбище вокруг алтаря уничтожили. В 1990 г. здание вернули Церкви. После освящения в 1994 г. собор до 2017 г. имел статус кафедрального. В числе святынь — крест, изготовленный в 1913 г. монахами Святой Горы Афон к 300-летию Дома Романовых (в подарок Царской семье), и список чудотворной Почаевской иконы Божией Матери. В 2005 г. на территории Александро-Невского собора торжественно перезахоронен прах основателя Ижевского оружейного завода, строителя Ижевска обер-берггауптмана А. Ф. Дерябина. В 2007 г. Ижевскую и Удмуртскую епархию посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а в 2017 г. — Святейший Патриарх Кирилл. Оба патриарха служили всенощную в Александро-Невском соборе (­подробнее см.: alnevsobor.ru / o-xrame / ).