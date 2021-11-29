В суете будней сохранить главное

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Если Господь — ведущий
У отмечающего в этом году 240-летний юбилей села Прасковея в Буденновском церковном округе Георгиевской епархии два небесных покровителя: великомученица Параскева Пятница и благоверный великий князь Александр Невский. Объяснение этому кроется в протяженной истории бывшего до 1911 года уездным центром селения, в котором сейчас живут 11 тысяч человек. Как считают ученые, топоним «Прасковея» восходит к имени Параскевы, но почему село оказалось так наименовано, однозначного ответа у историков нет. К революции оно подошло с тремя действовавшими храмами и еще одним возводившимся. Первой в Прасковее в 1787 году поставили Покровскую церковь, второй в 1851-м — Вознесенскую. Александро-Невский храм построили в 1911 году как церковный мемориал памяти героев Русско-японской войны. Увы, ни одна из тех церквей до нас не дошла. Сейчас в Прасковее два храма: переделанный после войны из обычного сельского домика Вознесенский и новый красавец Александро-Невский — ныне вторая кафедра правящего архиерея Георгиевской епархии епископа Гедеона. Их общины фактически составляют единый приход во главе с протоиереем Димитрием Морозовым. Обозреватель «Журнала Московской Патриархии» провел день с настоятелем и делится впечатлениями с читателями. PDF-версия.
29 ноября 2021 г. 15:00
Просвети ум мой светом святого Евангелия Твоего
Забота о развитии просветительского служения Церкви, включающего в себя катехизацию и религиозное образование, стала одной из основных первосвятительских задач Святейшего Патриарха Кирилла. В этом году исполняется десять лет с того момента, как Священным Синодом был утвержден документ о катехизическом служении в Русской Православной Церкви (журнал Священного Синода № 152 от 27 декабря 2011 года). Евангельские встречи на приходах, где люди совместно читают и изучают Священное Писание, лежат в основе современной катехизации. Какие могут быть формы этих встреч и чем должно быть наполнено их содержание, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
25 ноября 2021 г. 17:00
Карельский как родной
Сегодня, когда продолжается вымирание сел и деревень, а вместе с ними из нашей жизни уходят культура и язык малых народов, находятся настойчиво этому сопротивляющиеся энтузиасты. В их числе и настоятель прихода Введения во Храм Пресвятой Богородицы Бежецкой епархии протоиерей Димитрий Лихачев, который вместе с неравнодушными людьми в селе Ко`злово Спировского района старается сохранить духовные и культурные ценности тверских карелов. Как ему удалось использовать гранты для восстановления собора, почему карельский язык многие годы был предан забвению, в чем особенности духовного окормления карелов и есть ли перспективы у этого села, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
16 ноября 2021 г. 16:00
Александро-Невский храм Ижевска: святыня города оружейников
В 2023 году Александро-Невский собор города Ижевска отпразднует двухсотлетний юбилей. Брат-близнец уничтоженного большевиками кронштадтского Андреевского собора, он уцелел в безбожные годы, хотя был осквернен, разграблен и обезображен: большевики снесли купол и барабан под ним, а также часть колокольни. В храме продавали мороженое и «крутили» кино. Но, к счастью, по молитвам верующих ижевчан в 1990-х годах началось его восстановление. Подробности возрождения храма, как строится приходская жизнь и какие задачи планируется решить к юбилею, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
21 июня 2021 г. 17:30
Если хочешь — угостись
На стойке в приходском кафе Александро-Невского храма Московского государственного университета международных отношений — грифельная доска с написанным мелом слоганом: «Если можешь — угости, если хочешь — угостись!» Рядом — ящик для пожертвований. Любой желающий может «подвесить» кофе или чашку чая с булочкой, неимущий или просто оказавшийся в кафе без денег прохожий — воспользоваться милостыней и подкрепиться. Ничего необычного, скажете вы: и в церковных, и вообще во многих общедоступных заведениях с общепитовскими функциями это давно стало обыденностью. И будете, в общем, правы. Но особая деликатность и ненавязчивое постоянство, с которыми принципы приходской солидарности здесь претворяются в жизнь, мгновенно улучшают настроение даже у человека, случайно зашедшего с улицы не в настроении. На Александро-Невском приходе подобный стиль общения универсален: здесь редко кто-то кого-то заставляет, при этом совокупность совместных дел, направленных на проповедь, миссию и социальное служение, исчисляется несколькими десятками. PDF-версия.
11 мая 2021 г. 13:00
В храме святого Ильи Пророка в Лемешево молитвенно отметили 25-летие возрождения приходской жизни
13 сентября, в храме святого Ильи Пророка в Лемешево (Подольское благочиние) епископ Видновский, викарий Московской (областной) епархии возглавил торжественное богослужение, приуроченное к двадцатипятилетию возрождения прихода.
13 сентября 2020 г. 20:26
На линии огня
Летом риск пожара особенно высок. Справедливо это не только в отношении гражданских сооружений, но и монастырей, приходских храмов, любых церковных строений. Как снизить вероятность ЧП? Как правильно эксплуатировать свои объекты, чтобы инспекторы Госпожнадзора не выписывали штрафы общинам?
16 апреля 2019 г.
Священник Александр Волохань: Для человека важно молиться на родном языке
Его не всегда можно застать дома, в Тронхейме. Половину месяца он проводит в поездках по Северной и Центральной Норвегии, спеша к своей пастве в разбросанные по стране православные общины. Используя все доступные виды транспорта, он несет людям слово Божье и радость соединения во Христе. Востребованность в богослужениях так высока, что его прихожане порой приезжают на службу, преодолев 300-400 километров. Каковы особенности служения в Норвегии, где совершаются службы при дефиците православных храмов, какое место в жизни прихожан-норвежцев занимает православная вера, настоятель прихода преподобной княгини Анны Новгородской священник Александр Волохань рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
18 марта 2019 г. 16:07
Небесная покровительница Петербурга
Петербуржцы называют несколько небесных покровителей своего города. Но блаженную Ксению они выделяют особо, именуя ее «небесным губернатором» Петербурга. Ее могила на Смоленском кладбище — одна из главных святынь Северной столицы. 6 июня исполнилось 30 лет, как блаженная Ксения была прославлена Русской Церковью как блаженная. PDF-версия.
6 февраля 2019 г. 13:45
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ЖМП № 4 апрель 2022 / 11 апреля 2022 г. 18:00
В суете будней сохранить главное
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ВЕЛИКОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩИНАХ: ЦЕЛИ И СМЫСЛЫ СОВМЕСТНОГО ДЕЛАНИЯ ПАСТЫРЕЙ И ПАСТВЫ
Во время Великого поста от священнослужителей и мирян требуется особое напряжение сил — как душевных, так и физических. Как, не забывая о делах повседневных, не впасть в суету, уделяя главное внимание Святой Четыредесятнице? О важных аспектах созидания приходской жизни в это спасительное время «Журнал Московской Патриархии» поговорил со священнослужителями. PDF-версия.
Литургия Преждеосвященных Даров: утром или вечером?
Согласно богослужебному уставу, Литургия Преждеосвященных Даров совершается вечером, что отвечает порядку совершения самой вечерни, входящей в состав богослужения, а также согласуется с возможностями современного человека, в дневное время обремененного работой и прочими обязательствами. «Литургический опыт, который получает верующий при участии в Литургии Григория Двоеслова, особенный. Мы обязательно должны дать возможность нашим прихожанам пережить его. Кроме того, перенос чинопоследования вечерни на положенное ей время суток позволяет точнее воспринять это богослужение», — замечает епископ Волгодонский и Сальский Антоний.
В некоторых удаленных от пределов Отечества епархиях Русской Церкви (например, в Сурожской, объединяющей приходы Великобритании и Ирландии) православных храмов немного. Поэтому прихожанам, как правило, требуется время и силы на дорогу, чтобы успеть к началу богослужения. Потому вечернее время совершения Литургии Преждеосвященных Даров для людей может оказаться наиболее подходящим. «В Успенском кафедральном соборе Лондона за последние годы уже сложилась традиция совершения Литургии Преждеосвященных Даров в вечернее время, которая была принята прихожанами с радостью, — рассказывает секретарь Сурожской епархии иерей Димитрий Недоступенко. — Несколько последних лет Преждеосвященные Литургии в нашем храме совершались еженедельно: по средам — в вечернее время, по пятницам — утром. В условиях столичного мегаполиса практика совершения Литургии Преждеосвященных Даров в вечернее время вполне оправданна. Такое расписание позволяет практически всем хотя бы один раз за пост поучаствовать в службе».
Совершение Литургии святителя Григория Двоеслова в некоторых местах практикуется и утром, если в этом есть необходимость или же это предусмотрено местной традицией, как, например, в соборе в честь Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия царствования Дома Романовых в Санкт-Петербурге. «В нашем храме Литургия Преждеосвященных Даров совершается только в вечернее время во все дни, когда она предусмотрена Уставом. Есть лишь два исключения, когда мы переносим это богослужение на утро. Первое — наш престольный праздник, день празднования Феодоровской иконы Божией Матери (27 марта), если он выпадает на будние дни, по причине участия в нем гостей (клириков и прихожан других храмов), которым неудобно приехать в храм вечером, ведь многие живут или служат далеко, — объясняет настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. — Второе исключение — Великая Среда. В этот день вечером совершается утреня Великого Четверга».
Для обоснования упомянутой практики совершения Литургии Преждеосвященных Даров священник приводит несколько аргументов, в частности богословско-литургический, согласно которому данное богослужение начинается вечером, потому что сопряжено с уставной вечерней (которая, в свою очередь, в древности совершалась исключительно вечером). Соображения аскетического толка в данном случае связаны с продолжительной подготовкой христианина к принятию Святых Даров. Однако важно помнить, что меру строгости евхаристического поста каждый определяет по силам, согласовывая данный вопрос с духовником. «Молящихся и причастников на вечерней Литургии Преждеосвященных Даров бывает значительно больше. Прихожанам полюбились эти вечерние службы. Мне лично, как человеку, работающему все седмичные дни в синодальном учреждении, вечерние Преждеосвященные подарили возможность не выпадать из великопостного духовного настроя в течение всей Четыредесятницы, как бывало прежде, когда участие в собственно великопостных службах большей частью ограничивалось у меня первой седмицей, а потом уже Страстной, — поясняет настоятель столичного храма в честь Воскресения Словущего на Успенском Вражке заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрофорный протоиерей Николай Балашов. — И по свидетельствам прихожан, рабочий день, прошедший в бодрственном ожидании предстоящей встречи со Христом в Святом Приобщении, — это очень важный духовный опыт. Все-таки евхаристический пост, проведенный главным образом ночью в постели, — это не то же самое, что пост, сочетаемый с исполнением ежедневных обязанностей».
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие святой Марии Египетской: на каком языке и в какой редакции?
В разных епархиях, монастырях и храмах существуют свои уникальные традиции устроения этих богослужений. «Богослужения в Успенском кафедральном соборе совершаются по-церковнославянски и на английском. Это распространяется и на чтение Великого канона преподобного Андрея Критского, песни которого также звучат попеременно на двух языках. Наши прихожане — представители различных народов, но одна вера и понятный каждому богослужебный язык снимают барьеры и помогают обрести молит-ву», — считает секретарь Сурожской епархии иерей Димитрий Недоступенко.
Многим верующим непросто бывает расслышать и понять смысл тех или иных стихов из Великого покаянного канона, однако дело тут не только в сложности церковнославянского языка. «Основная трудность в понимании слов Великого канона связана не с языком, а с используемыми библейскими образами, к которым прибегал преподобный Андрей. Даже при переводе текста на современный русский язык эта сложность не устраняется, преодолеть ее можно лишь личным глубоким погружением в Священное Писание», — рассуждает епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Интересной бывает и практика чтения жития преподобной Марии Египетской. «На Мариином стоянии мы читаем его, чередуя разные имеющиеся редакции от года к году. Этому способствует очень удачное, на мой взгляд, издание соответствующего последования с пятью вариантами текста, выпущенное Издательством Московской Патриархии в 2012 году. Думаю, что это полезно для прихожан», — добавляет протоиерей Николай Балашов.
Общая исповедь и таинство Елеосвящения: как часто?
Практику совершения общей исповеди в настоящее время нельзя назвать повсеместной. Если она и практикуется, то лишь в некоторых местах и при наличии веских причин. «Общая исповедь у нас бывает каждый воскресный день перед поздней Литургией в течение всего года, так как большая часть присутствующих — постоянные прихожане, и они причащаются за каждой Литургией, — говорит настоятель собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери в память царствования 300-летия Дома Романовых в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Сорокин. — Частоту и необходимость частной исповеди прихожане определяют для себя индивидуально». А вот молитвенные говения, которые практиковал среди прихожан митрополит Антоний (Блум) в лондонском Успенском кафедральном соборе, сегодня уже не совершаются, о чем свидетельствует протоиерей Димитрий Недоступенко, поскольку они полностью ассоциировались с личностью и духовной харизмой архипастыря. Возможно, этот интересный духовный опыт окажется востребован в будущем.
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему... (Иак. 5, 14–15). Так апостол говорит о важности и необходимости таинства Соборования, которое принято совершать Великим постом. Однако его частота и уставные особенности на многих приходах сильно разнятся.
«Таинство Соборования мы, как правило, совершаем дважды за Великий пост, — рассказывает председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви настоятель московского храма во имя преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов. — Храм у нас небольшой, вместить в один день всех желающих невозможно».
Иногда встречается практика совершения Соборования на Страстной седмице. «Исторически, если заглянуть в памятники литургической письменности, Соборование совершалось, например, в московском Успенском соборе в день Великого Четверга. Но перенос данной практики в наши дни мне представляется затруднительным. Более того, я уверен, что не очень разумно совершать Соборование, у которого иное целеполагание, на Страстной седмице», — продолжает отец Максим.
В некоторых же храмах и епархиях Соборование совершается еженедельно: «Общие Соборования в нашем храме совершаются только Великим постом. Они проходят еженедельно начиная со второй недели Четыредесятницы. На Соборованиях задействован весь штат духовенства храма, на Страстной седмице в таинстве участвует еще и епархиальный архиерей», — рассказывает протоиерей Димитрий Недоступенко.
Общее служение и молитва: мессенджеры на службе у неравнодушных
Важный элемент великопостного пути, который способен подарить душе истинную радость и свет, — общее благое дело. Это может быть и совместная молитва (например, соборное чтение Евангелия или Псалтири), и помощь нуждающимся. В Волгодонской епархии социальная деятельность переместилась и в информационное пространство, на что обращает внимание правящий архиерей епископ Антоний: «Последние два года мы организуем специальную рассылку в приходских группах в мессенджерах и социальных сетях. Священнослужители отвечают за нее поочередно. В течение дня верующим предлагаются сообщения на богословские темы, цитаты святых отцов, толкования отрывков из Священного Писания и т. д. Также при необходимости в этих группах объявляется сбор средств для помощи тем или иным категориям наших нуждающихся прихожан».
Интересным опытом социального служения на московском приходе щедро поделился протоиерей Николай Балашов: «Прихожане вовлекаются в жизнь общины через различные каналы коммуникации: это объявления с амвона, приходские собрания, социальные сети и мессенджеры, информация около свечного ящика. Совместное чтение и обсуждение Священного Писания, на мой взгляд, неотъемлемая часть приходской жизни, но Великий пост не вносит в нее существенных изменений, слово Божие нужно людям круглый год. Участников таких библейских чтений у нас около 35 человек, в период пандемии вынужденно пришлось перенести эту активность в онлайн-режим, из которого надеемся скоро выйти. Пандемия привнесла в нашу жизнь и нечто доброе — например, появилась молитвенная группа, которая размещает просьбы о молитве в чате одного из популярных мессенджеров. На сегодня в сообществе 102 участника. Модераторы группы публикуют там молитвенные тексты, а также святоотеческие поучения. Добровольцы нашей службы помощи исполняют служение милосердия, без которого также невозможна жизнь церковной общины. Круглый год мы помогаем тем, кто попал в беду или нуждается в помощи. Во время Великого поста обращаем внимание на специальные дела. Это преимущественно сбор средств, приобретение, отправка и доставка подарков к Пасхе Христовой нашим прихожанам старшего возраста, подопечным приходской службы помощи и миротворцам в Сирии и Карабахе. Не раз отправляли помощь в Донбасс. Стараемся помочь страдающим мирным жителям на Украине и беженцам оттуда. Может быть, из-за событий на Украине от некоторых других направлений придется временно отказаться. Также прихожане участвуют в организации и подготовке Пасхального фестиваля, который проходит чаще всего через неделю после праздника. Во всех наших мероприятиях участвуют прихожане храма и добровольцы приходской службы помощи, резерв которой составляет 72 человека».
11 апреля 2022 г. 18:00
Ключевые слова: Великий пост, община, Великая Четыредесятница, пастырство, Литургия Преждеосвященных Даров, богослужение, святитель Григорий Двоеслов, Евхаристия, Великий Покаянный канон преподобного Андрея Критского, Мариино стояние, Соборование, исповедь, Страстная седмица, милосердие, благотворительность, пандемия, Пасха
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Небесный заступник Тюменского края
Двадцать девятого декабря 2021 года Священный Синод включил имя священника Михаила Красноцветова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (журнал № 111). Прославлению священномученика Михаила предшествовала подготовка необходимых документов и материалов, которая была предпринята несколько лет назад. Большую помощь на начальном этапе работы оказали потомки отца Михаила: его внук — настоятель Казанского собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов († 2019), правнук — настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Роттердаме (Нидерланды) протоиерей Григорий Красноцветов († 2017), правнучка — монахиня Серафима (Каменяка), предоставившие документы, фотографии и другие ценные материалы из семейного архива. Основными источниками биографических сведений о священномученике послужили воспоминания членов семьи Красноцветовых, опубликованные в книгах «За все благодарите» и «В руку Твоею жребий мой». PDF-версия.
8 апреля 2022 г. 14:00
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5 апреля 2022 г. 16:00
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4 апреля 2022 г. 14:00
Как вызвать священника к больному в стационар
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.
28 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Алексий Чаплюк
20.09.1936–06.12.2021
25 марта 2022 г. 17:30