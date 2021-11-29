В суете будней сохранить главное

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ВЕЛИКОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩИНАХ: ЦЕЛИ И СМЫСЛЫ СОВМЕСТНОГО ДЕЛАНИЯ ПАСТЫРЕЙ И ПАСТВЫ

Во время Великого поста от священнослужителей и мирян требуется особое напряжение сил — как душевных, так и физических. Как, не за­бы­вая о делах повседневных, не впасть в суету, уделяя главное внимание Святой Четыредесятнице? О важных аспектах созидания приходской жизни в это спасительное время «Журнал Московской Патриархии» поговорил со священнослужителями. PDF-версия.

Литургия Преждеосвященных Даров: утром или вечером?

Согласно богослужебному уставу, Литургия Преждеосвященных Даров совершается вечером, что отвечает порядку совершения самой вечерни, входящей в состав богослужения, а также согласуется с возможностями современного человека, в дневное время обремененного работой и прочими обязательствами. «Литургический опыт, который получает верующий при участии в Литургии Григория Двоеслова, особенный. Мы обязательно должны дать возможность нашим прихожанам пережить его. Кроме того, перенос чинопоследования вечерни на положенное ей время суток позволяет точнее воспринять это богослужение», — замечает епископ Волгодонский и Сальский Антоний.

В некоторых удаленных от пределов Отечества епархиях Русской Церкви (например, в Сурожской, объединяющей приходы Великобритании и Ирландии) православных храмов немного. Поэтому прихожанам, как правило, требуется время и силы на дорогу, чтобы успеть к началу богослужения. Потому вечернее время совершения Литургии Преждеосвященных Даров для людей может оказаться наиболее подходящим. «В Успенском кафед­ральном соборе Лондона за последние годы уже сложилась традиция совершения Литургии Преждеосвященных Даров в вечернее время, которая была принята прихожанами с радостью, — рассказывает секретарь Сурожской епархии иерей Димитрий Недоступенко. — Несколько последних лет Преждеосвященные Литургии в нашем храме совершались еженедельно: по средам — в вечернее время, по пятницам — утром. В условиях столичного мегаполиса практика совершения Литургии Преждеосвященных Даров в вечернее время вполне оправданна. Такое расписание позволяет практически всем хотя бы один раз за пост поучаствовать в службе».

Совершение Литургии святителя Григория Двоеслова в некоторых местах практикуется и утром, если в этом есть необходимость или же это предусмотрено местной традицией, как, например, в соборе в честь Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия царствования Дома Романовых в Санкт-Петербурге. «В нашем храме Литургия Преждеосвященных Даров совершается только в вечернее время во все дни, когда она предусмотрена Уставом. Есть лишь два исключения, когда мы переносим это богослужение на утро. Первое — наш престольный праздник, день празднования Феодоровской иконы Божией Матери (27 марта), если он выпадает на будние дни, по причине участия в нем гостей (клириков и прихожан других храмов), которым неудобно приехать в храм вечером, ведь многие живут или служат далеко, — объясняет настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. — Второе исключение — Великая Среда. В этот день вечером совершается утреня Великого Четверга».

Для обоснования упомянутой практики совершения Литургии Преждеосвященных Даров священник приводит несколько аргументов, в частности богословско-литургический, согласно которому данное богослужение начинается вечером, потому что сопряжено с уставной вечерней (которая, в свою очередь, в древности совершалась исключительно вечером). Соображения аскетического толка в данном случае связаны с продолжительной подготовкой христианина к принятию Святых Даров. Однако важно помнить, что меру строгости евхаристического поста каждый определяет по силам, согласовывая данный вопрос с духовником. «Молящихся и причастников на вечерней Литургии Преждеосвященных Даров бывает значительно больше. Прихожанам полюбились эти вечерние службы. Мне лично, как человеку, работающему все седмичные дни в синодальном учреждении, вечерние Преждеосвященные подарили возможность не выпадать из великопостного духовного настроя в течение всей Четыредесятницы, как бывало прежде, когда участие в собственно великопостных службах большей частью ограничивалось у меня первой седмицей, а потом уже Страстной, — поясняет настоятель столичного храма в честь Воскресения Словущего на Успенском Вражке заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрофорный протоиерей Николай Балашов. — И по свидетельствам прихожан, рабочий день, прошедший в бодрственном ожидании предстоящей встречи со Христом в Святом Приобщении, — это очень важный духовный опыт. Все-таки евхаристический пост, проведенный главным образом ночью в постели, — это не то же самое, что пост, сочетаемый с исполнением ежедневных обязанностей».

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие святой Марии Египетской: на каком языке и в какой редакции?

В разных епархиях, монастырях и храмах существуют свои уникальные традиции устроения этих богослужений. «Богослужения в Успенском кафедральном соборе совершаются по-церковнославянски и на английском. Это распространяется и на чтение Великого канона преподобного Андрея Критского, песни которого также звучат попеременно на двух языках. Наши прихожа­­не — представители различных народов, но одна вера и понятный каждому богослужебный язык снимают барьеры и помогают обрести молит-ву», — считает секретарь Сурожской епархии иерей Димитрий Недоступенко.

Многим верующим непросто бывает расслышать и понять смысл тех или иных стихов из Великого покаянного канона, однако дело тут не только в сложности церковнославянского языка. «Основная трудность в понимании слов Великого канона связана не с языком, а с используемыми библейскими образами, к которым прибегал преподобный Андрей. Даже при переводе текста на современный русский язык эта сложность не устраняется, преодолеть ее можно лишь личным глубоким погружением в Священное Писание», — рассуждает епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Интересной бывает и практика чтения жития преподобной Марии Египетской. «На Мариином стоянии мы читаем его, чередуя разные имеющиеся редакции от года к году. Этому способствует очень удачное, на мой взгляд, издание соответствующего последования с пятью вариантами текста, выпущенное Издательством Московской Патриархии в 2012 году. Думаю, что это полезно для прихожан», — добавляет протоиерей Николай Балашов.

Общая исповедь и таинство Елеосвящения: как часто?

Практику совершения общей исповеди в настоящее время нельзя назвать повсеместной. Если она и практикуется, то лишь в некоторых местах и при наличии веских причин. «Общая исповедь у нас бывает каждый воскресный день перед поздней Литургией в течение всего года, так как большая часть присутствующих — постоянные прихожане, и они причащаются за каждой Литургией, — говорит настоятель собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери в память царствования 300-летия Дома Романовых в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Сорокин. — Частоту и необходимость частной исповеди прихожане определяют для себя индивидуально». А вот молитвенные говения, которые практиковал среди прихожан митрополит Антоний (Блум) в лондонском Успенском кафед­ральном соборе, сегодня уже не совершаются, о чем свидетельствует протоиерей Димитрий Недоступенко, поскольку они полностью ассоциировались с личностью и духовной харизмой архипастыря. Возможно, этот интересный духовный опыт окажется востребован в будущем.

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему... (Иак. 5, 14–15). Так апостол говорит о важности и необходимости таинства Соборования, которое принято совершать Великим постом. Однако его частота и уставные особенности на многих приходах сильно разнятся.

«Таинство Соборования мы, как правило, совершаем дважды за Великий пост, — рассказывает председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви настоятель московского храма во имя преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов. — Храм у нас небольшой, вместить в один день всех желающих невозможно».

Иногда встречается практика совершения Соборования на Страстной седмице. «Исторически, если заглянуть в памятники литургической письменности, Соборование совершалось, например, в московском Успенском соборе в день Великого Четверга. Но перенос данной практики в наши дни мне представляется затруднительным. Более того, я уверен, что не очень разумно совершать Соборование, у которого иное целеполагание, на Страстной седмице», — продолжает отец Максим.

В некоторых же храмах и епархиях Соборование совершается еженедельно: «Общие Соборования в нашем храме совершаются только Великим постом. Они проходят еженедельно начиная со второй недели Четыредесятницы. На Соборованиях задействован весь штат духовенства храма, на Страстной седмице в таинстве участвует еще и епархиальный архиерей», — рассказывает протоиерей Димитрий Недоступенко.

Общее служение и молитва: мессенджеры на службе у неравнодушных

Важный элемент великопостного пути, который способен подарить душе истинную радость и свет, — общее благое дело. Это может быть и совместная молитва (например, соборное чтение Евангелия или Псалтири), и помощь нуждающимся. В Волгодонской епархии социальная деятельность переместилась и в информационное пространство, на что обращает внимание правящий архиерей епископ Антоний: «Последние два года мы организуем специальную рассылку в приходских группах в мессенджерах и социальных сетях. Священнослужители отвечают за нее поочередно. В течение дня верующим предлагаются сообщения на богословские темы, цитаты святых отцов, толкования отрывков из Священного Писания и т. д. Также при необ­ходимости в этих группах объявляется сбор средств для помощи тем или иным категориям наших нуждающихся прихожан».

Интересным опытом социального служения на московском приходе щедро поделился протоиерей Николай Балашов: «Прихожане вовлекаются в жизнь общины через различные каналы коммуникации: это объявления с амвона, приходские собрания, социальные сети и мессенджеры, информация около свечного ящика. Совместное чтение и обсуждение Священного Писания, на мой взгляд, неотъемлемая часть приходской жизни, но Великий пост не вносит в нее существенных изменений, слово Божие нужно людям круглый год. Участников таких библейских чтений у нас около 35 человек, в период пандемии вынужденно пришлось перенести эту активность в онлайн-режим, из которого надеемся скоро вый­ти. Пандемия привнесла в нашу жизнь и нечто доброе — например, появилась молитвенная группа, которая размещает просьбы о молитве в чате одного из популярных мессенджеров. На сегодня в сообществе 102 участника. Модераторы группы публикуют там молитвенные тексты, а также святоотеческие поучения. Добровольцы нашей службы помощи исполняют служение милосердия, без которого также невозможна жизнь церковной общины. Круглый год мы помогаем тем, кто попал в беду или нуждается в помощи. Во время Великого поста обращаем внимание на специальные дела. Это преимущественно сбор средств, приобретение, отправка и доставка подарков к Пасхе Христовой нашим прихожанам старшего возраста, подопечным приходской службы помощи и миротворцам в Сирии и Карабахе. Не раз отправляли помощь в Донбасс. Стараемся помочь страдающим мирным жителям на Украине и беженцам оттуда. Может быть, из-за событий на Украине от некоторых других направлений придется временно отказаться. Также прихожане участвуют в организации и подготовке Пасхального фестиваля, который проходит чаще всего через неделю после праздника. Во всех наших мероприятиях участвуют прихожане храма и добровольцы приходской службы помощи, резерв которой составляет 72 человека».