Если Господь — ведущий

КАК ЧТУТ ПАМЯТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ В СТАВРОПОЛЬЕ

У отмечающего в этом году 240-летний юбилей села Прасковея в Буденновском церковном округе Георгиевской епархии два небесных покровителя: великомученица Параскева Пятница и благоверный великий князь Александр Нев­ский. Объяснение этому кроется в протяженной истории бывшего до 1911 года уездным центром селения, в котором сейчас живут 11 тысяч человек. Как считают ученые, топоним «Прасковея» восходит к имени Параскевы, но почему село оказалось так наименовано, однозначного ответа у историков нет. К революции оно подошло с тремя действовавшими храмами и еще одним возводившимся. Первой в Прасковее в 1787 году поставили Покровскую церковь, второй в 1851-м — Вознесенскую. Александро-Невский храм построили в 1911 году как церковный мемориал памяти героев Русско-­японской войны.

Увы, ни одна из тех церквей до нас не дошла. Сейчас в Прасковее два храма: переделанный после войны из обычного сельского домика Вознесенский и новый красавец Александро-Невский — ныне вторая кафедра правящего архиерея Георгиевской епархии епископа Гедеона. Их общины фактически составляют единый приход во главе с протоиереем Димитрием Морозовым. Обозреватель «Журнала Московской Патриархии» провел день с настоятелем и делится впечатлениями с читателями. PDF-версия.

7:35 Отец Димитрий выезжает из своего дома в Буденновске. Дорога до Александро-Невского храма в центре Прасковеи занимает десять минут, но за это время мы успеваем пересечь проходящую по речке Куме границу между разными частями света. «Живу в Европе, служу в Азии», — улыбается пастырь, а в ответ на мой вопрос, как из Вознесенского прихода в Прасковее выделился Александро-Нев­ский и не сопровождалось ли это болезненными процессами, отвечает: «Община фактически перешла из одного храма в другой. В Прасковее я единственный священник, так что ни трений, ни недопонимания между старым и новым приходами не возникло. В Вознесенской церкви сейчас служу редко — пару-тройку раз в месяц».

Открытая ровно 75 лет назад по специальному разрешению советской власти поначалу в статусе молитвенного дома, Вознесенская церковь стоит немного на отшибе, на улице Кочубея. Долгие десятилетия она несла важнейшую миссию поддержания православной духовности в Прасковее, а еще стала вместилищем старинных икон, которые удалось спасти из трех разоренных и снесенных большевиками церквей. Но прихожане последние годы в ней не помещались.

— Когда Александро-Невский храм строился, мы с дочерью несли послушание по акции «Именной кирпич», — вспоминает встретившаяся у ворот храма прихожанка Наталья Шеина. — В течение дня надписывали на кирпичах имена жертвователей и заносили наверх, а утром строители укладывали их в стену. Теперь я по памяти примерно могу сказать, какой из участков храма кем построен. Так, возводя церковь всем миром, мы постепенно втянулись в активную приходскую жизнь, а потом отец Димитрий привлек нас к формированию убранства. Теперь храм стал для нас родным домом, без него мы своей жизни не мыслим.

8:00 Тем временем у ограды тормозят несколько машин, из которых выходят статные бравые молодцы в униформе. Седьмое сентября — день памяти святого апостола Варфоломея, царским указом Александра III определенного небесным покровителем Терского казачьего войска. На праздничный молебен с акафистом в Александро-Невский храм съехались и прасковейские казаки. Правда, глядя на их строй, вспоминается знаменитая суворовская фраза о числе и умении: даже на полноценное отделение он тянет с большой натяжкой.

— Сегодня будний день, и мои казаки заняты на светской работе, — горестно разводит руками атаман Прасковейского хуторского казачьего общества подъесаул Сергей Мельников. — К примеру, начальник штаба — профессиональный адвокат, его срочно вызвали по делу. А вот другой подчиненный, фермер, — пришел на богослужение, несмотря на горячую пору в поле: доверил сбор урожая двум сыновьям, а сам сюда, в храм! К сожалению, негативные миграционные процессы у нас на Ставрополье не утихают. Квалифицированные специалисты, в том числе и из казачьих родов, снимаются с насиженных мест и уезжают туда, где их больше ценят: в столицу, на черноморское побережье. Казаки с крепкой армейской закалкой направляются служить в Вооруженные силы по контракту — в Чечню, на Дальний Восток. Еще один казак, фельдшер по специальности, переехал в Санкт-Петербург, работает на «скорой». Сейчас у меня в подчинении тридцать два казака, это вместе с казачатами. Мы ни на секунду не забываем молиться ангелу нашего храма — святому благоверному великому князю Александру Нев­скому. Думаю, сегодня для нас первостепенное значение имеют его дипломатические качества. Гибкая дальновидность Александра Невского — ценнейший пример для подражания! Я сам по натуре правдоруб, а в наши дни правду редко кто хочет слышать. Поэтому приходится учиться у святого князя искусству обходить острые углы, не поступаясь в то же время собственными святынями и отстаивая свои интересы. В общем, действуем по благословению нашего духовника отца Димитрия: «Дорогу осилит идущий, если Господь — ведущий!»

9:15 Конечно, без рядовых прихожан храм воздвигнуть и обустроить не удалось бы. Но роль крупных меценатов оказалась поистине определяющей. После богослужения обхожу здание вокруг и не устаю удивляться продуманности ландшафтного дизайна, реализация проекта которого на участке сделала бы честь иному столичному приходу. Оказалось, занимался им состоятельный меценат, ранее приобретший немалый опыт по этой части.

— А фактически стройку поддерживало единственное крупное предприятие нашего села — гремевший в прошлом на весь Советский Союз винзавод, — рассказывает отец Димитрий. — Возглавлявший его тогда Борис Пахунов однажды оказался в паломничестве в Нило-Столобенской пустыни. А мы как раз в этот момент все вместе молились, не представляя, где взять необходимые для оплаты проекта храма полмиллиона рублей. И вот возвращается наш будущий благотворитель из паломничества и изъявляет желание профинансировать проектные работы. Втянулись в дело — потихоньку и стройка началась, а там уж останавливаться нельзя было. Иконостас и все остальное убранство, конечно, стало уже нашей заботой, делом общины.

10:00 К началу рабочего дня в дом причта потихоньку подтягиваются трудницы учрежденного приходом сестричества во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы. Тут я узнаю, что Наталья Шеина, с которой мы познакомились раньше, у них старшая сестра. Под ее началом — дюжина селянок, а духовник сестричества — сам отец Димитрий. Поставлял их в сестры милосердия в день памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы 10 ноября 2017 года правящий архиерей — епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. «У нас не хватает сестер с медицинским образованием, поэтому мы решили сосредоточиться на делах христианского милосердия в его классическом смысле», — объясняет Наталья Федоровна. Сестры организуют благотворительные обеды, помогают односельчанам-инвалидам, опекают районный детдом (в пандемию активность на этом направлении немного поутихла, но совсем не прервалась) и навещают престарелых прихожан — одиноких либо из-за болезни редко покидающих дом. Важный нюанс: собственной статьи расходов на эти виды деятельности в приходском бюджете не предусмотрено, они полностью финансируются самими сестрами. Их отдельное послушание — дежурство в храме в качестве приходского консультанта.

— Самый запомнившийся случай? — морщит лоб Галина Буданова, череда которой на дежурство как раз сейчас и вместе с которой мы возвращаемся под сень храма. — Да вот, пожалуй, заметила, как молодая женщина тихо плачет перед одной из икон. Поинтересовалась, что случилось. Оказалось, тяжелое осложнение беременности. Давай, тут же говорю ей, помолимся от всего сердца перед Феодоровским образом да перед «Скоропослушницей»! Вместе встали на колени, стали просить о милости и заступничестве Владычицу. Через некоторое время читаю сообщение на телефоне: родилась здоровая девочка. Потом родители ее у нас крестили…

Разумеется, все дежурные проходили положенные миссионерские курсы, изучали катехизис. «Но главное в приходском консультировании — подлинная любовь, — замечает отец Димитрий. — Она все подскажет и во всем поможет».

11:15 Сегодня небольшая группа сестер, закупив в магазине нехитрые гостинцы, по плану навещает двух подопечных. Сначала наш путь лежит к пенсионерке Любови Алексинцевой. Воспитавшая троих детей, давно разъехавшихся по разным городам, и несколько лет назад схоронившая мужа, Любовь Игнатьевна приглашает нас в «залу» и долго не отпускает — видно, что ей гораздо ценнее общение, а не скромный презент в пакете. Через дорогу от дома Алексинцевой — часовня-киворий (символическое обозначение места бывшего алтаря) на месте Покровской церкви. Вторая подобная часовня — там, где до революции освящали Александро-Невский храм (к ней непосредственно примыкает участок крупного сельхозпредприятия, поэтому воссоздать церковь по родному адресу не получилось).

Второй подопечный на сегодня — единственный из числа прихожан ветеран Великой Отечественной войны Виктор Голосов. В доме, смотрящем на мутный после ночного осеннего ливня ручей Красный Лог, Виктор Федорович встречает нас горькой жалобой: купившие соседний дом переселенцы затеяли стройку и стену нового здания расположили прямо по границе участка, а вдобавок собираются воздвигнуть шестиметровый забор! Любому житейскому горю от всего сердца посочувствуют сестры, и кажется, от их добрых слов сам пасмурный сентябрьский день становится теплее…

12:35 — Не получается пока у сестричества начать работу с трудными подростками, — сетует отец Димитрий, когда мы снова пересекаем границу Европы и Азии и возвращаемся в Буденновск. — В Прасковее две школы и училище, и мы хотели помочь учебным заведениям справиться с самыми буйными ребятами. Руки, если честно, пока не доходят. Хотел привлечь к сестричеству женщин из Буденновска, но с горожанками оказалось сложнее, чем с селянками…

Машина тормозит на территории бывшего Мамай-Маджарского Воскресенского монастыря, действовавшего в окрестностях города Святой Крест с 1884 по 1920-е годы (сейчас это территория современного Буденновска).

Двадцать шесть лет назад это место стало кровоточащей раной на теле России, с репортажей отсюда в течение нескольких дней начинались все новостные выпуски и подборки. Захваченную в июне 1995-го боевиками-басаевцами городскую больницу в свое время построили на месте старинной мужской обители. Основные корпуса лечебницы уже давно не здесь (новую клинику для жителей Буденновска возвело после теракта московское правительство), по прежнему адресу располагается лишь больничная лаборатория. В полдень напоминающая парк обширная территория практически пустует, и только к Скорбященскому мемориальному храму нет-нет да пройдет человек. На Аллее памяти — несколько могил силовиков и врачей, чьи жизни оборвали в июне 1995-го бандиты.

— Казалось бы, логично передать землю Церкви. Но монастырские храмы до нас не дошли, в отличие от единственного келейного корпуса. Потребовать вернуть его законодательство нам не позволяет, а иные способы разрешения ситуации, увы, к взаимоприемлемому исходу пока не приводят, — объясняет священник.

16:00 Начинается учебный день в Детском православном развивающем центре имени святого страстотерпца цесаревича Алексия. Это еще одно важнейшее начинание Александро-Невского прихода. Зародилось оно четыре года назад, когда стараниями благотворителей на прихрамовом земельном участке вырос дом причта. Его площади позволили начать занятия для малышей из православных семей по подготовке к школе в двух возрастных группах — для тех, кто пойдет в первый класс через два года и через год (полную двухлетнюю программу проходить не обязательно, можно поступать сразу на старшую ступень).

— Поначалу давали объявления по детским садам. Но односельчане быстро раскусили наш «продукт», и с тех пор с рекламными задачами успешно справляется сарафанное радио, — рассказывает завуч центра Варвара Марченко.

В пользу того, что этот педагогический проект успешно состоялся, свидетельствует простейший анализ роста его популярности в Прасковее. В обеих параллелях — на старшей и младшей ступенях обучения — в 2021/2022 учебном году занимаются около полусотни ребят, каждый из которых приходит в центр дважды в неделю на четыре урока. Несмотря на сильно выросший за четыре года размер платы для родителей, недостатка в желающих нет (как правило, уже к началу лета свободных мест в группах следующего учебного года не остается).

— Кадры тщательно подбирал сам отец Димитрий, — продолжает Варвара Владимировна, преподающая два предмета — ОПК и окружающий мир. — Оба основных наших педагога, которые ведут в каждой из групп главные дисциплины — чтение, математику, логику, развитие мелкой моторики руки, — опытнейшие преподаватели начальных классов. Учитель высшей категории Галина Плаксина — победитель Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», отличник народного просвещения, имеет 36-летний стаж работы с детьми; Надежда Юркова десять лет отдала программам дошкольной подготовки в детском саду. Два десятка лет отработала музыкальным руководителем детского сада наш педагог Елена Романенко. Предварительным отсевом желающих мы не занимаемся, вступительные испытания не проводим. Только после первого занятия в сентябре спрашиваем: в следующий раз к нам придете? Пока все отвечают утвердительно...

Открывается дверь, входит Ирина Борисова, которая привела в центр уже второго своего ребенка. Сын Захар теперь четвероклассник, дочка Злата только что переступила порог центра (начала заниматься в старшей группе). «Во-первых, это удобно — столь качественная дошкольная подготовка в самом центре села. Во-вторых, здесь прекрасные преподаватели: к примеру, Галина Николаевна Плаксина была моей первой школьной учительницей», — объясняет мотивы своего выбора Ирина Анатольевна — сама учитель биологии, сейчас находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.

Ну а как же с инославными? Ребятам из мусульманских семей, как и воспитывающимся в атеистической среде, сходу не отказывают. Но такие родители, объясняет Варвара Владимировна, узнав об особенностях обучения, уходят сами. «Ведь мы с самого первого занятия учим ребенка правильно креститься. Слышите молитву? Перед началом и по окончании каждого учебного дня она обязательна».

«Господи, даруй нам разум и силы учиться всему доброму и расти Тебе, Боже, во славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу», — доносится из класса.

17:00 В храм после работы, забрав дочку Кристину из школы, заходит прасковейка Наталья Косякова. Кристина тоже занималась в детском развивающем центре, а сейчас учится в четвертом классе. «В школу я пошла, уже зная азбуку, могла решать примеры и задачи. Еще понравилось, что здесь дают духовные знания, они очень помогли мне в учебе. Теперь я отличница!» — не по годам зрело рассуждает девочка.

17:55 Отец Димитрий возвращается на приход с совещания, посвященного будущему возведению третьего храма в селе. Это проект не завтрашнего дня, даже до рабочей документации неизвестно, когда дойдет дело, но голова у настоятеля о нем болит уже вовсю. Одновременно у ограды тормозит машина алтарника Алексея Шетогубова — предпринимателя из Буденновска, приехавшего помогать за вечерним богослужением. «Мое служение в алтаре начиналось одновременно с воцерковлением, — вспоминает Алексей Анатольевич. — Десять лет назад я стал посещать Вознесенский храм. Как-то отец Димитрий пригласил меня в алтарь помолиться. А спустя время говорит: чего же ты без дела тут стоишь — давай помогай, надевай стихарь, и вперед! В своей повседневной жизни — и дома, и на работе — буквально физически ощущаю присутствие святого благоверного князя Александра Невского. Мы ведь все в меру своих сил искренне ему молимся — а значит, он нас слышит. Ну а как иначе?!»

Александро-Невские церкви Георгиевской епархии в прошлом и в настоящем

Сто лет назад на территории нынешней Георгиевской епархии располагалось несколько церквей, посвященных святому князю Александру Невскому, — в селах Благодарном, Новоселицком, Солдато-Александровском, Прасковея и Архангельском. Еще два храма — Вознесенский собор в городе Георгиевске и Михайло-Архангельская церковь в селе Александровском — имели Александро-Невские приделы.

До наших дней сохранился только исторический Александро-Невский храм в г. Благодарном. Остальные были разрушены в ХХ в. богоборцами.

В селе Солдато-Александровском вместо утраченного храма еще в середине 1950-х гг. появился Александро-Невский молитвенный дом. В 1975 г., несмотря на недовольство властей, он был перестроен и благоукрашен. А в 2001 г. в этом населенном пункте заложили новый большой и просторный храм во имя благоверного князя. Сегодня строительные работы там находятся на завершающей стадии.

Вместительный и красивый храм во имя святого Александра Невского был построен и в селе Александровском, освящение его состоялось 1 ноября 2018 г.

Будет восстановлен Александро-Невский престол Вознесенского собора в г. Георгиевске. Храм во имя святого князя разместится в здании Духовно-просветительского центра Георгиевской епархии, который тоже будет носить имя Александра Невского. Его сооружение близится к завершению.

Построенный в селе Прасковея новый Александро-Невский храм после создания в 2012 г. Георгиевской епархии стал второй кафедрой местного архиерея. Освящен он был 23 мая 2013 г.

При авиабазе в поселке Чкаловском близ города Буденновска и на территории в / ч № 6814 в г. Зеленокумске сегодня также действуют храмы-часовни во имя святого Александра Невского, построенные для духовного окормления военнослужащих.