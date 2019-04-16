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13 сентября 2020 г. 20:26
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В храме святого Ильи Пророка в Лемешево молитвенно отметили 25-летие возрождения приходской жизни

13 сентября, в храме святого Ильи Пророка в Лемешево (Подольское благочиние) епископ Видновский, викарий Московской (областной) епархии возглавил торжественное богослужение, приуроченное к двадцатипятилетию возрождения прихода. Его Преосвященству сослужили благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев, настоятель храма протоиерей Петр Дынников, иеромонах Сергий Александров и другие клирики Подольского благочиния. По завершении богослужения епископ Тихон прочитал молитву священномученику Александру Агафонникову, который в 1930 -х годах служил в Ильинском этом храме и был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне, а также молитву священномученикам Подольским.

 В своем слове к прихожанам владыка выразил радость по поводу того, что по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, ему вновь выпала возможность служить Божественную литургию в Ильинском храме села Лемешево: «Год назад я уже служил у отца Петра, радуясь, что усилиями общины, сердечным стремлением батюшки Ильинский храм возрожден и находится в хорошем состоянии. Если у человека не болит сердце о своем деле, то он не очень хороший хозяин. А здесь отец Петр болеет и душой и телом и за храм, и за паству, которую дал ему Бог».

Владыка Тихон также наградил почетными грамотами от Московской (областной) епархии прихожан Ильинского храма, которые потрудились над его возрождением и благоукрашением. Ведь известно, что отцу Петру Ильинский храм достался сильно руинированным. Однако священнику удалось собрать вокруг храма общину из инициативных людей, подавляющее большинство которых только пришли к вере. Они сумели не только возродить святыню, но и построить рядом еще и крестильный храм в честь священномученика Александра Агафонникова. По словам отца Петра, сделать это удалось именно молитвами святого Александра.

Прихожане Ильинского храма глубоко почитают священномученика и молятся ему о своих близких. Так, София однажды придя в этот храм «просто поставить свечку», после общения с отцом Петром стала его прихожанкой, хотя никак этого от себя не ожидала. Восемь лет назад после тяжелой утраты и болезни она лишилась зрения. Врачи помочь ей не смогли, но молитвенная жизнь принесла ей радость и утешение. «Моего близкого человека, которого я потеряла, звали Александр. И у меня много друзей с таким же именем. И я рада, что Господь так устроил, что я могу молиться за них священномученику Александру». София выучила наизусть утреннее и вечернее правило (за исключением двух самых длинных молитв), но правило перед причастием она читает вместе с мамой. Отец Петр предложил Софии петь в хоре и она с радостью освоила это искусство (конечно, с помощью других прихожан). «Когда я пришла к вере, мои жизненные ценности и ориентиры кардинально изменились. Теперь я уповаю на Бога, доверяю Ему и ничего не боюсь. Я знаю, Господь не оставит. Некоторые люди удивляются, как мы с мамой живем на две пенсии. Вы не поверите, но когда нам что-то нужно, все это приходит само чудесным образом», - говорит София.

Крестильный храм в честь священномученика Александра Агафонникова планируется освятить в 2021 году в день мученической кончины святого, 14 октября.

 

 

13 сентября 2020 г. 20:26
Ключевые слова: юбилей
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