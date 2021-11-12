Просвети ум мой светом святого Евангелия Твоего

БИБЛЕЙСКИЕ ВСТРЕЧИ: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Забота о развитии просветительского служения Церкви, включающего в себя катехизацию и религиозное образование, стала одной из основных первосвятительских задач Святейшего Патриарха Кирилла. В этом году исполняется десять лет с того момента, как Священным Синодом был утвержден документ о катехизическом служении в Русской Православной Церкви (журнал Священного Синода № 152 от 27 декабря 2011 года). Евангельские встречи на приходах, где люди совместно читают и изучают Священное Писание, лежат в основе современной катехизации. Какие могут быть формы этих встреч и чем должно быть наполнено их содержание, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

«Общение» — слово из Нового Завета

Евангельские встречи в московском храме Ризоположения в Леонове проходят уже больше восьми лет. Существует несколько групп, которые занимаются по разным дням и отличаются принципами ведения. Как объясняет настоятель храма протоиерей Андрей Рахновский, трое из шести священников прихода — сам отец Андрей, протоиерей Андрей Тимофеев и иерей Анд­рей Выдрин — преподают на кафедре биб­леистики Московской духовной академии, поэтому есть потенциал для разнообразных Библейских встреч. Кто-то из священников ведет занятия по Ветхому Завету, кто-то — по Новому.

— В понедельник и в среду у нас проходят встречи лекционно-семинарского характера: ведущий читает на определенную тему доклад, а затем собравшиеся задают вопросы, — рассказывает отец Андрей. — Мы зовем всех, но, как правило, приходят люди от сорока и старше. И, кстати, не только наши прихожане, но также верующие из других храмов. А вот в пятницу у нас идут занятия в ином формате. Это уже не лекция, а беседа, в которой все присутствующие принимают участие, каждый может высказаться. И на эти встречи приходят в основном молодые люди.

Обычно мы берем для обсуждения главу из Евангелия, которая будет читаться на ближайшем богослужении. При этом мы можем далеко уходить в сторону от евангельского текста в своих рассуждениях. Но это дает возможность понять: а как в нашей жизни отражается эта евангельская мысль? Пусть мы не всегда последовательны в своих высказываниях, пусть у нас бывает в огороде — бузина, а в Киеве — дядька, но это создает необходимую живость и превращает занятие в общение. А «общение» — это как раз новозаветное слово, обозначающее единство христиан, когда они собираются вместе, молятся, разделяют свою веру, общаются друг с другом.

Отец Андрей пятнадцать лет преподает Новый Завет в Московской духовной академии и в Сретенской семинарии (ныне академии), и, как он сам признается, его сложно удивить новыми трактовками евангельских сюжетов, но вот его прихожанам нет-нет да и удается в этом смысле порадовать своего настоятеля.

— Нам было принципиально важно, чтобы в этой группе все собравшиеся не только слушали, но и активно высказывались и задавали вопросы. Я как преподаватель знаю: качество моей работы проверяется тем, насколько студенты могут не только грамотно, развернуто отвечать, но и формулировать вопросы. По ним ты понимаешь, насколько ребята усвоили новый материал, услышали ли они то, что ты хотел до них донести, и вообще, в правильном ли направлении идет обучение. Хочу сказать, что за годы занятий те, кто постоянно ходит на наши Евангельские встречи, весьма продвинулись в восприятии новозаветных текстов. Некоторые взялись изучать греческий и еврейский языки, чтобы лучше понимать Священное Писание.

В формате диалога

Первую Евангельскую группу отец Андрей Рахновский создал, еще служа в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве. Вспоминает, что инициатива исходила не от него. Однажды к нему подошли две девушки и сообщили, что они хотят собираться молодежным кругом и изучать Священное Писание. Сначала приходили три-четыре человека, а затем до полсотни стали собираться. Получилось уже мощное учебное объединение. Когда отца Андрея направили служить в Леоново, он не стал переводить за собой эту группу.

— Зачем уводить людей из прихода? Это уже вовсе не созидательная деятельность. И потом, для меня как для настоятеля делом чести было с нуля создать что-то подобное на новом приходе. Начиналось все туго — поначалу приходило не больше шести человек, и так в течение нескольких лет. Но мы продолжали давать объявления на всевозможных приходских ресурсах, я постоянно напоминал о наших Евангельских беседах во время проповеди. И потихоньку мы стали прирастать людьми. Но эти встречи до сих пор «пульсирующего» характера: то пять человек на занятии, то человек тридцать набьется, что еле помещаемся в комнате, и кому-то приходится стоять у стенки.

Когда отец Андрей со своими прихожанами пробовали организовать самые первые Евангельские встречи, у них не было на примете никаких особых методик, как именно их надо проводить. Кто-то им посоветовал прочитать отрывок Писания, потом посидеть в тишине и подумать всем вместе. Попробовали. Не пошло. Почувствовали в этом какую-то искусственность. Потому предпочли более естественный формат: прочитали, обсудили.

— Я считаю, что какие-то методики для таких бесед не стоит выдумывать. Формат диалога, когда удается своими вопросами навести слушателя на правильные ответы, — это уже очень хорошо. Больше зависит от того, захочет ли человек сам ежедневно изучать Писание. Евангелие требует ежедневного чтения и размышления, чтобы проникнуться его духом. И об этом говорится в утренних молитвах: «...отверзи моя уста поучатися словесем Твоим». Это про чтение Евангелия сказано. Как и в вечерних молитвах: «...просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего». То есть утреннее и вечернее молитвенное правило предполагают, что мы в течение дня читали Писание. Тогда мы привносим в свою жизнь живую связь между молитвой и Евангелием. Потому что молитва — это наше обращение к Богу, а Евангелие — Божие слово к нам. И когда человек находится в таком вот процессе общения с Господом, действительно ум его меняется, и он о многих вещах начинает уже рассуждать в свете своей православной веры. Но бывает и так, что не все воцерковляются через чтение Писания. Люди приходят к нам на Евангельские встречи, а в храме они не появляются. Для меня это загадка, как такое может быть.

Тот самый Эраст из Коринфа

Размышляя о том, насколько нам, современным людям, опираясь на огромный корпус того, что уже изучено и истолковано, легче вникать в тексты Священного Писания, отец Андрей делится поразившим его фактом:

— Вот ты изучаешь современные исследования по библеистике, которые привлекают лингвистику, археологию, историю и очень обос­нованно приходят к каким-то выводам. И вдруг ты читаешь святого отца, который сказал то же самое, но много веков назад и дошел до этого не за счет больших знаний, а благодаря духовной просвещенности и близости к той культуре. Это не значит, что труды современных ученых бесполезны. Это значит, что мы теперь можем слова святых отцов для людей сомневающихся подкрепить объективными знаниями и показать, почему древние подвижники были правы. Мы, к примеру, читаем у апостола Павла в Послании к Римлянам о некоем Эрасте (Рим. 16, 23), городском казнохранителе (казначее). Мы верим Павлу, что такая личность была, раз он ему передает привет, что это был благочестивый христианин. Но когда археологи во время расчистки каменного мощения городского театра в Коринфе находят часть плиты с надписью, что это мощение уложил Эраст на собственные средства, мы радуемся: как здорово, что в ХХ веке нашли эту плиту Эраста. Мы верим сказанному в Писании, но теперь у нас есть этому еще и археологическое подтверждение.

Как же нам воспользоваться сегодняшними знаниями, чтобы как можно глубже проникнуть в евангельский текст? Протоиерей Андрей Рахновский напоминает о правиле первого, второго, третьего лица, которое может помочь в толковании Писания.

— Известно грамматическое распределение по лицам: первое лицо — я, мы; второе — ты, вы; третье лицо — он, она, оно, они. Как этот принцип применять в трактовке новозаветного текста? Начинаем с третьего лица: мы исследуем, как слова Христа могли звучать для людей того времени, для третьих лиц. Дальше переходим к первому лицу: разбираемся, что эти слова могут значить для меня и для моих современников, какой новый смысл эти тексты могут обрести и как могут помочь переосмыслить те явления, которые мы переживаем в нашей жизни. И потом идет переход ко второму лицу. Пытаемся понять, как знания о той эпохе могут претворяться в моей жизни, что я могу сказать об этом другим.

«...Где двое или трое собраны во имя Мое»

Священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма в Троицке — наукограде в Новой Москве, уже больше тридцати лет ведет Евангельские группы. Застал еще время на излете советской эпохи, когда верующие подпольно собирались на дому, чтобы вместе помолиться и почитать Новый Завет.

— Тогда у тебя не было почти никаких возможностей не только вдумываться в Евангелие, а хотя бы даже раздобыть и прочитать его, — вспоминает отец Антоний. — Поэтому очень драгоценной становилась такая вот возможность делиться тем, что кто-то что-то прочитал, помолился, подумал и что-то понял в новозаветном тексте. И оказывалось, что практически всегда это отличается от того, что понял ты сам. И поэтому восприятие Евангелия, таким образом, становилось гораздо более объемным и гораздо более предметным. Приходило понимание, что твой опыт, с одной стороны, уникален, а с другой — не всеобъемлющ. Какие-то моменты, на которые показывает Господь в евангельских событиях, ты сам не видел, не понимал и, может, никогда бы в жизни не догадался, о чем здесь идет речь. Но другие люди, которые вместе с тобой об этом тексте размышляли, имели другой жизненный опыт, и когда они свои мысли озвучивали, знакомый отрывок вдруг расцвечивался совершенно новыми смыслами, и для тебя самого это становится очень большой драгоценностью. Так что в духовном смысле такие занятия — это в первую очередь возможность выйти за пределы своих интеллектуальных ограничений в отношениях с Богом.

И очень часто Господь говорит тебе через то, что Он открывает другим людям. Редко кто из нас слышит глас с небес. Как правило, по-другому Господь с нами общается. А вот услышать что-то очень важное для себя от человека, который что-то понял, — это тоже совершенно потрясающий опыт. Господь не зря сказал, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть там, где люди собраны вместе, чтобы думать о Боге, вместе молиться, Господь по Своему обетованию и по Своему великому смирению приходит к ним. Если мы только согласны впустить Его, если только мы согласны действительно быть вместе во имя Его.

Отец Антоний уверен, что по-настоящему жизнеспособными бывают Евангельские группы, которые созданы по инициативе мирян, а не священников. А духовенство участвует в них не в качестве экспертов или педагогов, а как рядовые члены, поскольку в таких группах важно равное положение всех собравшихся и отсутствие учительной позиции. Ведь в такой группе необходим диалог и готовность людей вместе вдумываться в Евангелие и вместе молиться. При этом должен быть хотя бы минимальный уровень доверия друг к другу, потому что без этого трудно высказывать свои мысли, задавать вопросы, и уж тем более трудно молиться вместе.

— По моему опыту, существенно важно на Евангельских встречах молиться, — замечает отец Антоний. — Потому что по-настоящему остается жить в душе лишь то, что ты обрел в молитве. Совместная молитва — вещь абсолютно громадного значения для общей жизни христиан. Хотя бывает, что кто-то только обсуждает Евангелие без молитвы, поскольку людям трудно вместе молиться, особенно первое время, если у них еще нет этого опыта. И тем более, если люди не так давно в Церкви, им трудно молиться своими словами вообще, а вместе с другими — и подавно. Но надо этому все равно учиться.

Учиться свидетельствовать о вере

Как же прокладывать путь по евангельскому тексту, чтобы вникнуть во все смыслы? Отец ­Антоний советует заранее (лучше дома) прочитать кусок, который будет обсуждаться. Когда все соберутся, снова его прочесть, уже вслух. И подумать над ним: что для меня сегодня самое важное в нем, какое слово мне говорит Господь, что бы я выделил, чего пока не понимаю, с чем мне трудно согласиться, — и в свою очередь сказать об этом несколько слов.

— Существует серьезная проблема: мы, как правило, совершенно не умеем свидетельствовать о своей вере и о своем опыте отношений со Христом. И этому надо учиться. Вот сегодня есть фрагмент Евангелия, и тебе надо подумать, что для тебя там главное, почему этот текст меня задевает или, наоборот, не задевает, что я буду менять в своей жизни в связи с этим текстом (тоже иногда бывает очень полезно задавать себе этот вопрос). Что я вижу, что я понимаю о Христе? Это может быть вообще самое важное вопрошание. И то единственное, ради чего имеет смысл собираться не только в Евангельских группах, но и вообще в Церкви, — чтобы узнать Христа. Важно тебе самому это понять и сформулировать, потому что твое свидетельство может быть нужным и важным для другого. Это вообще для кого-то может оказаться подарком от Бога. Понимаете? В следующий раз мы будем читать следующие 10–20 стихов. Так и двигаться, чтобы весь текст был хотя бы один раз обдуман тобою, чтоб ты увидел, чтобы действительно запомнил его смыслы, мог это узнавать.

— Но есть верующие, которые обходятся в своей жизни без Евангелия, — говорю я отцу Антонию.

— Ну какой же ты тогда христианин? Представьте, что вы влюблены. Девушка пишет вам письма, а вы их не читаете, только смотрите на ее фотографию с умным видом, иногда можете слезу пустить. И кто вы после этого? И что на самом деле происходит? Евангелие — это слово, через которое Бог с нами говорит. Это слово в муках, ценою крови донесено было до нас нашими предшественниками, теми, кто передавал из уст в уста Предание. Теми, кто записывал его на клочках папируса и прятал от римской полиции. Теми, кто его переводил, хранил, переписывал, пытался понять, объяснить и так далее. Церковь засвидетельствовала, что эта книга соответствует ее вере. Невозможно обойтись без Евангелия. Вспомните преподобного Серафима Саровского. Думаете, он просто так перечитывал каждую неделю Новый Завет и рекомендовал всем к нему приходящим делать то же самое? В сущности, христианину невозможно без этого жить, как и без полноценного участия в Евхаристии, когда ты не просто пришел, рот открыл, причастился и ушел, а когда ты понимаешь, что происходит во время Литургии. Что это Таинство благодарения и ты пришел благодарить за свою жизнь. Не может верующий обходиться без молитвы! Потому что без молитвы ничего не бывает. Отношения с Богом — это всегда диалог. Даже если в этом диалоге ты достиг таких высот, что уже можешь помолчать. И конечно же, христианство не бывает без любви к ближнему. Практической, выражающейся в конкретных вещах: ты кому-то помогаешь, кого-то прощаешь — и рядом с тобой жить становится легче, проще.

Говоря о возможном разнообразии Евангельских групп, священник подчеркивает, что в их практике существуют ограничения по количеству участников: не очень продуктивно, когда их меньше трех-четырех человек, и также сложно проводить занятия, когда слушателей больше пятнадцати, поскольку пока все выскажутся по очереди, пройдет много времени. Да и люди в таких больших группах уже с трудом понимают и слышат друг друга, поэтому разросшиеся группы лучше делить на части.

— Хотелось бы еще заметить, что Евангельская группа не обязана бесконечно собираться. У всего есть некоторый срок службы. Как святитель Василий Великий в «Беседах на Шестоднев» писал: «Не сомневайся, все имеет начало, должно иметь и конец». Вообще в жизни иногда важно задуматься: не пора ли что-то поменять? И вот не пора ли нам вообще перестать собираться или, например, встречаться теперь в другом составе? Не надо устанавливать какие-то вечные институции. Вечен только Христос и Его Церковь. А все остальное начинается, а потом кончается. Спокойнее к этому надо относиться.

Священное Писание как опора в жизни

Ректор библейского колледжа «Наследие», преподаватель Нового Завета Владимир Стрелов много лет занимается работой по совершенствованию Евангельских чтений, выпускает методические пособия по их организации, ездит по разным епархиям с мастер-классами по ведению таких групп. Рассказывая, как возник интерес к этому направлению катехизаторской деятельности, вспоминает годы своего воцерковления.

— Я тогда познакомился со священником Романом Зайцевым, который вел домашние встречи, где люди собирались и читали Священное Писание. С одной стороны, я почувствовал, что не один, что рядом со мной мои братья и сестры, а я по-настоящему в церковной общине, с другой — чтение Священного Писания стало тогда тем фундаментом, который на протяжении многих лет является основой моего стояния в вере, потому что, как у всякого человека, долго живущего в Церкви, и у меня тоже был период, когда казалось, что Бог меня не слышит. Но когда я читал Писание, я слышал Его живое слово. В этот период я ничего не мог расслышать и в словах духовника, а вот в Писании все равно что-то находил. И сейчас наряду с остальными составляющими христианской жизни — Литургией и личной молитвой — чтение Священного Писания является для меня ежедневной потребностью. В 2000 году отец Роман стал настоятелем и передал мне группу, которую вел сам. Но одно дело — когда ведет священник, и совсем другое — когда двадцатилетний парень, пусть он и учится где-то на богословском. Поначалу группа развалилась, а потом на Крутицком подворье, где тогда располагался штаб молодежного движения нашей Церкви, постепенно все как-то стало собираться. И через нашу группу на Крутицах с 2000 по 2008 год прошло уже больше ста человек. Потом я участвовал в разных собраниях по изучению Библии, был у Андрея Черняка и Ильи Яковлевича Грица, замечательного преподавателя и знатока Библии, ставшего моим учителем.

Спрашиваю у Владимира о том, что можно посоветовать человеку, который берется вести Евангельскую группу.

— В первую очередь нужно определиться с тем, что такое будет эта группа. Некоторые воспринимают ее как дублирование воскресной проповеди священника. И ждут, что придет кто-то, наделенный статусом, и будет авторитетно толковать Писание. Но тогда это будет лекция или семинар. Лучше, если Евангельские ­группы будут построены по принципу, о котором говорил Святейший Патриарх Кирилл в одном из своих выступлений: «Я делал так — приходил и спрашивал: что вы думаете по этому отрывку?» Так развивается живое творческое отношение к слову Божию. Можно воспользоваться известным советом владыки Антония Сурожского (Блума), который предлагал после чтения отрывка из Евангелия помолчать и услышать, как этот текст в вас откликается. Потом можно начать делиться своими мыслями. И в таком случае роль ведущего скорее в том, чтобы поддерживать благоговейное отношение к чтению, собирать людей, напоминать о молитве.

Жизнь с Богом

— Конечно, — продолжает Владимир, — модератором встречи может быть и ведущий, который все делает сам, — и читает, и размышляет над текстом; но тогда он должен быть специалистом по апологетике, уметь найти ответы, которые бы удовлетворили людей, только-только приходящих в Церковь. Это тоже большой дар, когда человек может вести такие беседы. Но со временем люди взрослеют, им все же хочется самим заниматься прояснением текстов Священного Писания.

Владимир поясняет, что у ведущего Евангельских групп могут быть определенные трудности. К примеру, люди перестают ходить на встречи. И как в этом случае поступать?

— Нужно проанализировать, что я делаю не так, почему люди не приходят. Может быть, я думаю, что они все такие супермотивированные, а на самом деле им нужно просто позвонить, пригласить или создать общий чат и написать: друзья, мы вас ждем. Может быть, я просто такой невнимательный. Но в любом случае хорошо иметь знакомых, которые ведут такие же группы и которые могут тебя поддержать, сказав, что тоже сталкивались с этой ситуацией, когда люди не приходили, предпочтя нашим встречам какие-то другие дела, но все обязательно изменится, надо только набраться терпения и не бросать начатое дело.

Задача-максимум Евангельских встреч, по мнению Владимира Стрелова, — сделать так, чтобы люди, посещающие их, стали сознательными христианами.

— Без чтения Священного Писания у некоторых людей формируется не совсем правильное отношение к церковным таинствам, они могут воспринимать их как некоторую сделку с Богом. Вот я сейчас причащусь, а мне в ответ должно что-то хорошее в жизнь прийти. Таинства существуют не для этого, и чтение Писания помогает понять, что это не мы что-то делаем для Бога, а Он в ответ что-то делает для нас. Это скорее про то, что с Богом жизнь может быть наполненной, может быть другой. И вот, когда люди читают про первых христиан, как там все было устроено, им хочется, чтобы у них тоже была общинная жизнь и такая же взаимоподдержка, чтобы они могли вот так щедро и с любовью делиться всем, что у них есть, с теми, кто находится рядом, в том числе и с врагами. Но это невозможно, если ты постоянно не напоминаешь себе о таких вещах через чтение Священного Писания и не слышишь слова поддержки от других людей. Поэтому во многих группах, где читают Священное Писание, слушатели молятся друг за друга, а еще участвуют по возможности в жизни тех, кто пришел изучать Библию вместе с ними.

Информацию о том, как организовать Евангельскую группу, можно получить на веб-сайте «Экзегет.ру».

Здесь вы найдете:

● советы и опыт ведущих с многолетним стажем,

● отзывы священников и участников групп,

● вопросы для обсуждения в группе,

● методические указания в помощь начинающим,

● каталог и карту действующих групп.



Библейский колледж «Наследие» проводит подготовку ведущих Евангельских групп, с информацией об этом можно ознакомиться на веб-сайте nasledie-college.ru.