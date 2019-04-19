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30 января 2019 г. 13:39
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Иконы стиля
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1 марта 2018 г. 17:00
Репортажи
Илл. 1. Реставрационные схемы сер. XX в. интересны и искусствоведам, и «стрельцам»
ЖМП № 8 август 2019 /  29 августа 2019 г. 16:59
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Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина

ТРИ ВЫСТАВКИ В МОСКОВСКИХ МУЗЕЯХ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.

Императорский собор Преподобного Исаакия Далматского в Коломенском

Где: Сытный двор Московского государственного объединенного музея-заповедника (пр-т Андропова, 39, стр. 6).

Когда: ежедневно, кроме понедельника, до 22 сентября. Экскурсии для сборных групп: по выходным и праздничным дням в 15, 16 и 17 час.

Стоимость: входной билет 200 руб., льготный 70 руб.

Выставочный проект, посвященный двухвековому юбилею с момента освящения закладной доски в основании Исаакиевского собора — первая широкомасштабная «выездная» экспозиция государственного музея-памятника, который действует в стенах всемирно известного петербургского храма. Музейные хранители, конечно, не могли доставить в Коломенское возведенное Огюстом Монферраном грандиозное сооружение, ставшее одним из символов имперского расцвета отечественного храмостроения. Но 137 уникальных экспонатов (на которые посетители редко обращают внимание под сенью собора) раскрывают историю предшествовавших нынешнему зданию трех церквей преподобного Исаакия Далматского и демонстрируют шедевры убранства и росписи. Последняя, как известно, была создана живописцами-корифеями середины XIX столетия — Николаем Майковым, Тимофеем Неффом и Карлом Брюлловым. Впервые в российской столице «гастролируют» мозаичные клейма Царских врат главного иконостаса и Екатерининского и Александро-Невского приделов. Москвичам предоставлена редкая возможность увидеть мозаичные работы «Тайная вечеря» и «Архангел Михаил» по живописному оригиналу Хозрое Дузи.

Но доминирует в выставочном пространстве все же тема послевоенного восстановления собора. Во время блокады в подвалах здесь было развернуто убежище для оставшихся на невских берегах ценных музейных экспонатов. ­Ленинградцы-музейщики жили здесь же, рядом, в цоколе, и продолжали сохранять их в неприспособленных по климатическим параметрам условиях. Само здание собора Господь уберег от прямого попадания авиабомб и снарядов, но осколочные следы шрапнели нанесли фасадам значительный ущерб. Эта часть экспозиции демонстрирует так называемые реставрационные схемы монументальной живописи, выполненные на рубеже 1940–1950-х годов (Илл. 1) масляными красками по фанере (в ряде случаев — на холсте). Фиксируя утраты и повреждения росписи, эти полномасштабные копии впоследствии помогали добиться точного колористического сходства с оригинальными работами Петра Басина, Федора Бруни и Николая Алексеева.

Хранители времени. Реставрация в музеях Московского Кремля

Где: Успенская звонница и Патриарший дворец (Кремль, Соборная пл.).

Когда: ежедневно, кроме четверга, до 13 октября. Экскурсии для сборных групп: по выходным и праздничным дням в 15, 16 и 17 час.

Стоимость: входной билет 500 руб., льготный 250 руб. (с экскурсией — на 400 руб. дороже).

Веб-сайт выставки: https://conservation.kreml.ru.

История кремлевских реставрационных мастерских ведет отсчет с 1963 года. За это время через руки реставраторов прошли самые древние и ценные иконы, текстильные изделия, оружие, ювелирные произведения, книги и исторические документы. В нынешней экспозиции — почти сотня памятников, возвращенных к жизни в основном за последние пять лет, большинство из них представлены публике впервые. Среди ­премьер — роскошные алмазные венцы братьев Петра и Ивана Алексеевичей (1684 и 1687 годов соответственно), Евангелие в серебряном позолоченном окладе (середина XVII века), Владимирская икона Божией Матери в украшенном драгоценными камнями окладе (конец XVI — начало XVII века), расписной деревянный горельеф «Богоматерь с Младенцем» (XVIII век), корона императрицы Анны Иоанновны (1730 год). Подлинная жемчужина этого собрания — двусторонняя икона «София Премудрость Божия — Распятие» первой половины XV века, представшая перед зрителями после кропотливой многолетней реставрации.

Новые поступления в Музей имени Андрея Рублева

Где: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Андроньевская пл., 10).

Когда: ежедневно, кроме среды, до 27 октября. Экскурсии для сборных групп: по выходным и праздничным дням в 15, 16 и 17 час. Встречи в экспозиции с куратором: 10 сентября и 8 октября в 17.30.

Стоимость: входной билет 250 руб., льготный 100 руб. (с экскурсией — на 300 руб. дороже).

Знаменитый музей на исторической территории Спасо-Андроникова монастыря устраивает подобные выставки периодически, но довольно редко — раз в 5–15 лет. В нынешней экспозиции — самые интересные из 450 памятников, пополнивших фонды с 2004 года. Подавляющее их большинство — либо уникальные и крайне редко демонстрируемые святыни, либо выставленные на публике впервые иконы, книги и изделия прикладного искусства.

«В последние годы из-за сложной финансово-экономической ситуации Министерство культуры практически не выделяет средства на закупку музейных произведений, — говорит директор ЦМиАР Михаил Миндлин. — Поэтому мы вынуждены изыскивать деньги для этого самостоятельно и, конечно, очень благодарны дарителям, передающим нам предметы из частных собраний безвозмездно».

Таких экспонатов на выставке несколько. В первую очередь это четырехстворчатый эмалевый складень. Его 10 лет назад в составе собрания из трех сотен раритетов передала вдова известнейшего московского коллекционера Глеба Покровского. «Как следует из надписи на обороте, он изготовлен в 1729 году по заказу сподвижника Петра I адмирала Ивана Головина», — говорит старший научный сотрудник отдела научных исследований и каталогизации музея Татьяна Нечаева. Из той же частной коллекции поступила икона святых благоверных князей Бориса и Глеба, созданная в 1907 году в московской старообрядческой мастерской Якова Богатенко. Серия овальных икон из праздничного чина Успенской церкви в деревне Мохенцы (Илл. 2), что в Тверской области (была закрыта в 1930-е годы и дошла до руинированного состояния, сейчас медленно восстанавливается силами местных энтузиастов и дачников), в музей попала от дочери известного московского любителя древностей Виктора Зенкова Татьяны. Перед экспонированием они прошли через руки реставраторов — студентов Московской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова. А ценнейшая коллекция из 163 изразцов, подаренная музею его экс-директором Геннадием Поповым, позволила сформировать здесь соответствующий самостоятельный раздел постоянной экспозиции.

29 августа 2019 г. 16:59
Ключевые слова: выставка, Кремль
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