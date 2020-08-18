Святыня как путеводитель

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Статьи на тему
музеи
Преображение в Кижах
На онежском острове Кижи отреставрирована Преображенская церковь – уникальный 37-метровый деревянный храм с 22 главами, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника, целиком занимающего сейчас всю островную территорию, это поистине эпохальное событие. Ведь сами проектные и производственные работы на насчитывающем 306-летнюю историю памятнике заняли без малого два десятилетия. Ровно 40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. А богослужения тут не совершались и вовсе с 1937 года.
18 августа 2020 г. 14:00
Как глаголица стала кириллицей
Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.
31 июля 2020 г. 12:00
Иконы места
Исстари в память о совершенном паломничестве веру­ющие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
3 июля 2020 г. 11:00
Меж двумя престолами
Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к.и.н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.
19 июня 2020 г. 14:00
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
К Святкам ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки православного искусства,порадовали экспозициями практически на любой вкус — выстроенными как академически, таки по современной интерактивной методике. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них стоит обратить особое внимание. PDF-версия
24 января 2020 г. 10:00
В благословение и молитвенное памятование
Памятники иконописи, сопровождавшие православного человека в обыденной жизни, современные исследователи часто называют иконами личного благочестия. Этому, до сих пор малоизу­ченному разделу русского религиозного искусства посвящена масштабная выставка «В благословение и молитвенное памятование» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, подготовленная хранителем Собрания русских икон при Фонде Андрея Первозванного (ФАП) Еленой Тихомировой. В Царицыных палатах музейного выставочного комплекса в Саввино-Сторожевском мужском ставропигиальном монастыре представлено свыше полутора сотен икон из фондов музея и коллекции ФАП, две трети из которых впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
27 декабря 2019 г. 13:59
Великое наследие Петрока Малого
Даже далеким от истории православного зодчества людям прекрасно известен этот архитектурный памятник, словно парящий над широкой излучиной Москвы-реки в Коломенском. Давно ставший визитной карточкой не только Московского государственного объединенного музея-заповедника, но и всего юга российской столицы, 41-метровый двухъярусный восьмигранный шатер поражает воображение даже сегодня. В течение почти 500 лет своей истории «Коломенская свеча» была церковью при летнем государевом дворе и обычным приходским храмом, являла верующим великую святыню – Державный образ Пречистой Владычицы – и служила декорациями нескольких вошедших в золотой фонд советской классики кинолент. Ровно четверть века назад – 17 декабря 1994 года – ее внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальную реализованную заявку на новый стиль в зодчестве и ландшафтной архитектуре. Еще годом ранее здесь было создано Патриаршее подворье. С того момента Вознесенский храм совместно используется музеем и Церковью.
17 декабря 2019 г. 13:59
Лазурь Дионисия вне опасности
В России, помимо Богородице-Рождественского собора Ферапонтова монастыря, больше нет памятника, в котором практически в полном объеме сохранились бы авторские фрески начала XVI века. Кроме того, это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Вологодской области. Предметами охраны здесь признаны целостная гармоничность всего архитектурного ансамбля и человеческий гений иконописца Дионисия, создавшего уникальный комплекс монументальной живописи на стенах собора. В течение трех десятков лет ученые изучали состояние средневековых фресок и теперь оценивают их сохранность оптимистически. PDF-версия
15 ноября 2019 г. 16:59
Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
Сегодня, 13 ноября, в залах Сытного двора в Коломенском открылась выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей» – историко-мемориальный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем и Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ). Экспозиция знакомит с повседневным миром наследника-цесаревича и великих княжон: системой их воспитания и обучения, дневниковыми записями, взаимными подарками и поздравлениями, окружавшими их предметами и деталями личного обихода. Она посвящена 125-летнему юбилею бракосочетания Николая Александровича с принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской 14 ноября (ст.ст.) 1894 года и хронологически охватывает бытование семьи последнего государя от рождения первенца Ольги до пребывания венценосных узников в тобольской ссылке.
13 ноября 2019 г. 21:35
Репортажи
Фото ЦМиАР
27 августа 2020 г. 11:22
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Святыня как путеводитель

ХРИСТИАНСКИЕ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ НА ВЫСТАВКЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Обычай посещать святые места в Православии известен с глубокой древности, и Русь не исключение. Впрочем, очень долго поклонение вселенским христианским святыням оставалось у наших предков уделом избранных – людей или очень богатых, или принадлежавших к военной либо дипломатической элите. И даже в этих сравнительно узких кругах побывать, к примеру, в Палестине считалось невероятным везением и знаком особой Божией милости. Лаконичная экспозиция в зале временных выставок Музея им. Андрея Рублева предлагает вниманию посетителей связанные с дальними странствиями святыни более позднего Нового времени, когда паломничество стало осознаваться как неотъемлемый атрибут культуры верующего человека.

Выстроенный по географическому принципу экспозиционный ряд в первую очередь привлекает внимание иконописными и резными памятниками, происходящими с Афона и из Святой Земли. Самые разные по технике и использованным материалам, по стилю и манере исполнения, по уровню профессионализма авторов-мастеров, эти произведения дают представление о невероятно широкой гамме мемориальных реликвий, которые богомольцы привозили на Родину. «Паломничество длилось долго, странники везли собой и одежду, и пропитание, поэтому сами такие предметы – их на греческий манер называли евлогии – как правило, исполнялись легкими и небольшими по размеру, – говорит автор выставки заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений музея Жанна Белик. – Наряду с запечатленным евангельским сюжетом собственную значимость в глазах заказчиков приобретали материалы местного происхождения. Так, Гроб Господень традиционно изображали на мраморе, масличном древе или кипарисе, Святую Троицу – на дубе, Крещение – на камне-голыше из иорданских вод, Рождество Христово – на раковинах очень твердого и одновременно хрупкого перламутра».

Иногда же сам факт паломничества побуждал к созданию какой-то особенной мемориальной святыни. В начале ХХ века безвестный странник заказал московским мастерам икону Успения Божией Матери – похоже, обычную для того времени (вместе с фигурами Спасителя, двух архангелов и одиннадцати апостолов), если бы не одна деталь. В нее вставлена привезенная со Святой Земли Плащаница с ликом почившей Богородицы. Довольно точная копия (разумеется, уменьшенная) шитого образа, с которым в то время устраивали крестные ходы по Святому Граду, таким образом становилась своеобразной иконой в иконе и приобретала вторую жизнь. C одной стороны, она напоминала верующему о далеком путешествии, а с другой, оставалась объектом молитвенного почитания. Из той же серии и написанная в афонском Пантелеимоновом монастыре икона Архангела Михаила с дарственной надписью «В честь плавания на броненосце в Адриатическом море Великого князя Михаила Николаевича». Двоюродный дедушка последнего российского монарха посещал греческие земли в 1900 году в 67-летнем возрасте. И явно нетиражный, весьма высокий уровень исполнения позволяет предположить, что икону афониты преподнесли на память именно представителю императорской семьи или кому-то из его ближайшего окружения.

Не следует думать, будто подобный обычай остался в далеком прошлом. «Около десяти лет назад на Афоне вместе с редактором одной из афинских газет мы вознамерились разыскать место старой русской мельницы, где трудился Силуан Афонский. Район поисков был очерчен весьма смутно. Мы располагали лишь воспоминаниями очевидцев, что преподобный Силуан нес на себе мешки с зерном около 10-15 километров от пристани, – вспоминает московский коллекционер икон Андрей Кириков, собирающий также и связанные с земной жизнью угодников Божиих раритеты. – Изрядно поблуждав, мы обнаружили полностью заросшую просеку, по которой и вышли к разрушенной мельнице. Все деревянные постройки, изделия и механизмы оказались изъедены жучком. На камне я нашел единственную целую деталь – втулку от мельничного жернова, которую вместе со старым гвоздем для верхней одежды прихватил с собой. В скиту Буразери невероятно повезло: заказчик готовой иконы преподобного Силуана не стал ее выкупать, и ее разрешили приобрести мне. Уже дома я заказал ярославским мастерам раму, куда попросил вмонтировать втулку и гвоздь. Так иконы стала зримым напоминанием о земном послушании святого и одновременно вместилищем предметов, к которым он, возможно, прикасался».

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"

Выставка открыта до 2 октября

27 августа 2020 г. 11:22
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Как глаголица стала кириллицей
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Меж двумя престолами
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
В благословение и молитвенное памятование
Великое наследие Петрока Малого
Лазурь Дионисия вне опасности
Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
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Новые статьи
Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских
Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».
26 августа 2020 г. 23:15
Протоиерей Павел ЛЕХМУС, настоятель церквей Кижского погоста: «Главное, что на Кижах регулярно совершается Божественная литургия»
Формально приход создан и действует. Но местное население невелико и постепенно умирает. Так что в плане созидания подлинной общинной жизни можно надеяться только на представителей персонала из числа музейных работников, плотников, полицейских и спасателей.
21 августа 2020 г. 14:00
Канон и современность в Павшинской пойме
В только что сданном в эксплуатацию Николо-Андреевском храме в Павшинской пойме уже идут регулярные богослужения. Кажется, для этой церкви невозможно было подобрать место удачнее. Приняв в себя воды невеликого притока Баньки, русло Москвы-реки перед крутой излучиной на пересечении с Московской кольцевой автодорогой плавно изгибается влево. Именно тут в узкий и вытянутый пустырь между Волоколамским шоссе и москворецкой поймой коммерческий застройщик десять лет назад филигранно вписал густонаселенный жилой микрорайон. И если напротив через реку гигантский выставочный комплекс и станция метро «Мякинино» сами по себе способствовали интенсивному благоустройству прибрежной полосы, то здесь, в Павшине, «пятачок» у воды снискал устойчивую славу городских задворок.
14 августа 2020 г. 18:00
Благодарственная восписуем Ти раби Твои
Соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов в Зачатьевском женском монастыре, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.
7 августа 2020 г. 10:00
Бездомные верят в Бога и в собственные силы
В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018-2019гг. Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатх своего исследования «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.
17 июля 2020 г. 10:00