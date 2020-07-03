Как глаголица стала кириллицей

ПРЕМЬЕРА "ТОЛКОВЫХ ПРОРОКОВ" В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.

«Мамырев – довольно примечательная историческая личность, - рассказывает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея им. Андрея Рублева Лариса Алехина. – Достаточно сказать, что это единственный из дьяков XV века, упомянутый в летописи в связи со своим погребением. Упокоился он, кстати, в Троице-Сергиевом монастыре на весьма почетном месте – у стен Троицкого собора напротив могилы прп. Никона Радонежского. Но уже в XVII столетии его захоронение считалось утраченным. При жизни же он считался одним из самых деятельных чиновников великокняжеского аппарата Ивана III. Дважды по поручению государя он отстраивал после пожаров Владимир. Однажды, когда великий князь отлучался в военный поход, Мамырев исполнял обязанности соуправителя Москвы. Ведал он и государственной казной».

Премьерный показ памятника – вторая выставка в рамках совместного проекта музея и Российской государственной библиотеки по популяризации старинной книжной коллекции Московской духовной академии. Он посвящен семивековому юбилею со дня рождения ученика Преподобного Сергия преподобного Андроника Московского – основателя Спасо-Андроникова монастыря, в стенах которого, как известно, пребывает музей. Стоит отметить, что древнее книжное собрание Троице-Сергиевой лавры в свое время оказалось в фондах Троицкой семинарии, которыми позднее по праву преемства стала заведовать Московская духовная академия. После национализации это собрание оказалось в Государственной библиотеке им. Ленина.

Рукопись снабжена 16 большими лицевыми миниатюрами – по числу представленных в книге библейских текстов. Как можно предположить, исполнял их большой ансамбль авторов в составе не менее шести художников. По стилю и манере исполнения миниатюры делятся на две большие группы. На десяти иллюстрациях рисунок слегка подсвечен, одеяния большей частью незатонированы. Шесть других выполнены жидко разведенной темперой с преобладанием красных, лазоревых и вишневых оттенков. Подобная цветовая гамма встречается в росписях тех лет соборов Московского Кремля, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей, где работала артель Дионисия.

«В разной стилистике выполнены и заставки – не менее примечательные и интересные иллюстративные элементы, – продолжает Лариса Алехина. – Здесь представлен и неовизантийский орнамент, и модный тогда балканский. Книгу пророка Даниила предваряет заставка с квартетом выходящих из моря зверей, олицетворяющих четыре древних царства – практически самостоятельная иллюстрация, что чрезвычайно редко для того времени. Изящные растительные аканты флорентийских рукописей XV столетия на синем фоне напоминает заставка книги пророка Иеремии. На витрине в экспозиции вы видите памятник, раскрытый на начале книги пророка Авдия. Ее заставка восходит вообще к немецкой гравюре того же века с изображением Пречистой Девы с играющими на виоле и лютне ангелами». По словам Алехиной, такое разнообразие изобразительных приемов красноречиво свидетельствует о том, что кремлевские мастера тех лет были прекрасно знакомы и с наследием своих предков, и с работами современных им «коллег» из самых разных уголков Старого Света.

Впервые на славянский язык «Толковые пророки» перевели на рубеже IX – Х веков в Болгарии. Все последующие известные на Руси списки этой книги восходили к новгородской рукописи 1047 года (созданной для сына Ярослава Мудрого – новгородского князя Владимира) – вообще самой ранней из датированных кириллических книг, о которых мы знаем. «К сожалению, до нас она не дошла. Но известен комментарий писца, некогда работавшего с этой книгой: «Писано из куриловицы», - говорит Алехина. - Фраза немного загадочная. Современные ученые склоняются к мысли, что речь идет об азбуке, созданной святым равноапостольным Кириллом, которую мы называем глаголицей. В частности, есть несколько родственных рукописных памятников, где заглавные буквы исполнены киноварью на глаголице, в то время как сам текст написан более привычной средневековым русским писцам кириллицей. А здесь на поземе лицевой миниатюры, иллюстрирующей книгу пророка Авдия, можно видеть не траву и не растительный орнамент, а словно рассыпанные по земле буквы. Хорошо заметно, что некоторые из них относятся к кириллице, другие – к глаголице». Возможно, заключает эксперт, это отголосок того факта, что книжникам XV века история с тем, как глаголица стала кириллицей, была широко известна, и они проиллюстрировали ее столь изящным образом.

Выставка открыта до 23 августа в зале одного памятника. Вход свободный (экспозиция работает по сеансам). Адрес: Москва, Андроньевская пл., 10