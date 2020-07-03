Как глаголица стала кириллицей

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
музеи
Иконы места
Исстари в память о совершенном паломничестве веру­ющие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
3 июля 2020 г. 11:00
Меж двумя престолами
Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к.и.н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.
19 июня 2020 г. 14:00
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
К Святкам ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки православного искусства,порадовали экспозициями практически на любой вкус — выстроенными как академически, таки по современной интерактивной методике. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них стоит обратить особое внимание. PDF-версия
24 января 2020 г. 10:00
В благословение и молитвенное памятование
Памятники иконописи, сопровождавшие православного человека в обыденной жизни, современные исследователи часто называют иконами личного благочестия. Этому, до сих пор малоизу­ченному разделу русского религиозного искусства посвящена масштабная выставка «В благословение и молитвенное памятование» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, подготовленная хранителем Собрания русских икон при Фонде Андрея Первозванного (ФАП) Еленой Тихомировой. В Царицыных палатах музейного выставочного комплекса в Саввино-Сторожевском мужском ставропигиальном монастыре представлено свыше полутора сотен икон из фондов музея и коллекции ФАП, две трети из которых впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
27 декабря 2019 г. 13:59
Великое наследие Петрока Малого
Даже далеким от истории православного зодчества людям прекрасно известен этот архитектурный памятник, словно парящий над широкой излучиной Москвы-реки в Коломенском. Давно ставший визитной карточкой не только Московского государственного объединенного музея-заповедника, но и всего юга российской столицы, 41-метровый двухъярусный восьмигранный шатер поражает воображение даже сегодня. В течение почти 500 лет своей истории «Коломенская свеча» была церковью при летнем государевом дворе и обычным приходским храмом, являла верующим великую святыню – Державный образ Пречистой Владычицы – и служила декорациями нескольких вошедших в золотой фонд советской классики кинолент. Ровно четверть века назад – 17 декабря 1994 года – ее внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальную реализованную заявку на новый стиль в зодчестве и ландшафтной архитектуре. Еще годом ранее здесь было создано Патриаршее подворье. С того момента Вознесенский храм совместно используется музеем и Церковью.
17 декабря 2019 г. 13:59
Лазурь Дионисия вне опасности
В России, помимо Богородице-Рождественского собора Ферапонтова монастыря, больше нет памятника, в котором практически в полном объеме сохранились бы авторские фрески начала XVI века. Кроме того, это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Вологодской области. Предметами охраны здесь признаны целостная гармоничность всего архитектурного ансамбля и человеческий гений иконописца Дионисия, создавшего уникальный комплекс монументальной живописи на стенах собора. В течение трех десятков лет ученые изучали состояние средневековых фресок и теперь оценивают их сохранность оптимистически. PDF-версия
15 ноября 2019 г. 16:59
Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
Сегодня, 13 ноября, в залах Сытного двора в Коломенском открылась выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей» – историко-мемориальный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем и Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ). Экспозиция знакомит с повседневным миром наследника-цесаревича и великих княжон: системой их воспитания и обучения, дневниковыми записями, взаимными подарками и поздравлениями, окружавшими их предметами и деталями личного обихода. Она посвящена 125-летнему юбилею бракосочетания Николая Александровича с принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской 14 ноября (ст.ст.) 1894 года и хронологически охватывает бытование семьи последнего государя от рождения первенца Ольги до пребывания венценосных узников в тобольской ссылке.
13 ноября 2019 г. 21:35
Студенты раскрывают шедевры
Кафедра реставрации темперной живописи факультета церковных художеств ПСТГУ давно и плодотворно сотрудничает с Московским государственным объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ). Уже несколько лет самые талантливые студенты-старшекурсники выполняют здесь свои дипломные работы (подробно о некоторых из них мы рассказывали в материале «Иконы Рождества Богородицы и Введения: опыт реставрации студентами-дипломниками», см.: ЖМП. 2013. № 9). Два года назад МГОМЗ решил доверить начинающим специалистам пять икон из своей коллекции. И реставрация двух из них привела к подлинным сенсациям. PDF-версия
11 октября 2019 г. 09:59
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.
29 августа 2019 г. 16:59
Репортажи
Л. 35 об. Пророк Авдий. Бумага, чернила, темпера
31 июля 2020 г. 12:00
версия для печати версия для печати

Как глаголица стала кириллицей

ПРЕМЬЕРА "ТОЛКОВЫХ ПРОРОКОВ" В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.

«Мамырев – довольно примечательная историческая личность, - рассказывает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея им. Андрея Рублева Лариса Алехина. – Достаточно сказать, что это единственный из дьяков XV века, упомянутый в летописи в связи со своим погребением. Упокоился он, кстати, в Троице-Сергиевом монастыре на весьма почетном месте – у стен Троицкого собора напротив могилы прп. Никона Радонежского. Но уже в XVII столетии его захоронение считалось утраченным. При жизни же он считался одним из самых деятельных чиновников великокняжеского аппарата Ивана III. Дважды по поручению государя он отстраивал после пожаров Владимир. Однажды, когда великий князь отлучался в военный поход, Мамырев исполнял обязанности соуправителя Москвы. Ведал он и государственной казной».

Премьерный показ памятника – вторая выставка в рамках совместного проекта музея и Российской государственной библиотеки по популяризации старинной книжной коллекции Московской духовной академии. Он посвящен семивековому юбилею со дня рождения ученика Преподобного Сергия преподобного Андроника Московского – основателя Спасо-Андроникова монастыря, в стенах которого, как известно, пребывает музей. Стоит отметить, что древнее книжное собрание Троице-Сергиевой лавры в свое время оказалось в фондах Троицкой семинарии, которыми позднее по праву преемства стала заведовать Московская духовная академия. После национализации это собрание оказалось в Государственной библиотеке им. Ленина.

Рукопись снабжена 16 большими лицевыми миниатюрами – по числу представленных в книге библейских текстов. Как можно предположить, исполнял их большой ансамбль авторов в составе не менее шести художников. По стилю и манере исполнения миниатюры делятся на две большие группы. На десяти иллюстрациях рисунок слегка подсвечен, одеяния большей частью незатонированы. Шесть других выполнены жидко разведенной темперой с преобладанием красных, лазоревых и вишневых оттенков. Подобная цветовая гамма встречается в росписях тех лет соборов Московского Кремля, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей, где работала артель Дионисия.

«В разной стилистике выполнены и заставки – не менее примечательные и интересные иллюстративные элементы, – продолжает Лариса Алехина. – Здесь представлен и неовизантийский орнамент, и модный тогда балканский. Книгу пророка Даниила предваряет заставка с квартетом выходящих из моря зверей, олицетворяющих четыре древних царства – практически самостоятельная иллюстрация, что чрезвычайно редко для того времени. Изящные растительные аканты флорентийских рукописей XV столетия на синем фоне напоминает заставка книги пророка Иеремии. На витрине в экспозиции вы видите памятник, раскрытый на начале книги пророка Авдия. Ее заставка восходит вообще к немецкой гравюре того же века с изображением Пречистой Девы с играющими на виоле и лютне ангелами». По словам Алехиной, такое разнообразие изобразительных приемов красноречиво свидетельствует о том, что кремлевские мастера тех лет были прекрасно знакомы и с наследием своих предков, и с работами современных им «коллег» из самых разных уголков Старого Света.

Впервые на славянский язык «Толковые пророки» перевели на рубеже IX – Х веков в Болгарии. Все последующие известные на Руси списки этой книги восходили к новгородской рукописи 1047 года (созданной для сына Ярослава Мудрого – новгородского князя Владимира) – вообще самой ранней из датированных кириллических книг, о которых мы знаем. «К сожалению, до нас она не дошла. Но известен комментарий писца, некогда работавшего с этой книгой: «Писано из куриловицы», - говорит Алехина. - Фраза немного загадочная. Современные ученые склоняются к мысли, что речь идет об азбуке, созданной святым равноапостольным Кириллом, которую мы называем глаголицей. В частности, есть несколько родственных рукописных памятников, где заглавные буквы исполнены киноварью на глаголице, в то время как сам текст написан более привычной средневековым русским писцам кириллицей. А здесь на поземе лицевой миниатюры, иллюстрирующей книгу пророка Авдия, можно видеть не траву и не растительный орнамент, а словно рассыпанные по земле буквы. Хорошо заметно, что некоторые из них относятся к кириллице, другие – к глаголице». Возможно, заключает эксперт, это отголосок того факта, что книжникам XV века история с тем, как глаголица стала кириллицей, была широко известна, и они проиллюстрировали ее столь изящным образом.

Выставка открыта до 23 августа в зале одного памятника. Вход свободный (экспозиция работает по сеансам). Адрес: Москва, Андроньевская пл., 10

31 июля 2020 г. 12:00
Также читайте:
музеи
Иконы места
Меж двумя престолами
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
В благословение и молитвенное памятование
Великое наследие Петрока Малого
Лазурь Дионисия вне опасности
Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
Студенты раскрывают шедевры
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Бездомные верят в Бога и в собственные силы
В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018-2019гг. Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатх своего исследования «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.
17 июля 2020 г. 10:00
Дробное питание и прогулки пешком
Затяжной рабочий день, богослужения с продолжительным неподвижным стоянием на ногах плюс несбалансированное питание — все эти особенности, способные существенно ухудшить здоровье, постоянно сопровождают служение каждого священника. Как священнослужителю избежать обусловленных специфическим режимом питания профессиональных болезней, советует Олег Ольхов, известный шеф-повар и специалист по русской и монастырской кухне, который в силу своей профессии сам столкнулся с этими проблемами и научился предотвращать их последствия. PDF-версия.  
13 июля 2020 г. 13:00
Остаюсь среди христиан навсегда
В марте 2020 года в соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской в чине священноисповедника был прославлен священник Вятской губернии протоиерей Николай Флоров. Он скончался 3 июля 1933 года – в день освобождения из вятской тюрьмы. О судьбе потомственного священника и талантливого проповедника, немало потрудившегося на педагогическом поприще, стало известно случайно. Сестры обители Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Даровского района Кировской области обнаружили принадлежавшие ему бумаги на чердаке полуразрушенного здания.
10 июля 2020 г. 10:00
Молитва на краю света
Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и принадлежит Норвегии. Согласно международному праву, Россия также имеет там свои интересы, занимаясь угледобычей и научными исследованиями в сфере геологии, археологии и гляциологии. В русском поселке Баренцбург живут шахтеры, ученые и обслуживающий всю инфраструктуру персонал. Здесь есть домовый храм, часовня и небольшая община, которая по воскресеньям собирается на совместную молитву. И каждый приезд священника для них значимое событие. Настоятель прихода преподобной княгини Анны Новгородской в Тронхейме (Норвегия) священник Александр Волохань рассказал о своей недавней поездке на Шпицберген "Журналу Московской Патриархии".
8 июля 2020 г. 12:01
В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками
Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.
2 июля 2020 г. 23:00