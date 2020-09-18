Копья вокруг копий

"ОТ СЪЕДАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ ОТНЯТЬ ЛИКИ И ПАМЯТЬ..."

Справедливость тезиса «любая копия хуже оригинала» трудно оспаривать: любая копия вторична – а значит, неминуемо оказывается в тени оригинала. Однако в мире искусства есть исключения, и особенно много их там, где сотворивший оригинал художник отстоит от нас по времени на многие столетия. К такому парадоксальному выводу подводит посетителей выставка из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева «Взгляд из ХХ века. Древнерусская храмовая живопись в копиях художников советского времени», открывшаяся в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».

В экспозиции представлены 69 работ десяти советских копиистов, трудившихся в храмах Киева и Новгорода, Старой Ладоги и Ферапонтова монастыря. Название выставки символично: в нем отражена тема влияния публичного экспонирования художественных копий и их переосмысления во времени на развитие самого изучения древнерусского искусства.

Подобные большие тематические выставки – событие довольно редкое. Да и вообще копирование не в целях обучения, а как способ научной фиксации и изучения культурного наследия – прием довольно молодой, ему всего век. В России копирование появилось благодаря ленинградской художнице Дурново. Воспитанники ее школы работали в единой традиции, предполагавшей полное изучение творческого метода древнего мастера – его техники, последовательности работы, особенностей творческого почерка. Правда, сама идея тщательного воспроизведения русских древностей возникла еще в эпоху барокко – на фоне массового увлечения модным Ренессансом. Именно тогда Михаил Ломоносов, задействовав «административный ресурс», указал на необходимость с «имеющихся в церквах изображений государских иконописной и фресковою работою... снять точные копии величиною и подобием, на бумаге водяными красками». Ему же принадлежит лаконичная формулировка основной цели этой работы, вынесенная в подзаголовок статьи.

Для одних экспонентов (подавляющее большинство которых уже покинули этот мир) копирование древней живописи стало делом всей жизни и основным занятием в мире искусства. Таков, к примеру, театральный художник и графист Николай Гусев (+1997), первым в Советском Союзе начавший копировать стенопись с объемных архитектурных форм. На выставке представлены 14 его прорисей росписи Богородице-Рождественского собора в Ферапонтовом монастыре, сделанные в разные этапы комплексной научной реставрации этого выдающегося памятника в 1970-1980-е годы.

Другие мастера-копиисты известны прежде всего как реставраторы. Среди их работ особенно обращает на себя внимание беспрецедентный труд заслуженного художника Российской Федерации Александра Петровича Грекова (+2000), сумевшего в буквальном смысле из праха воссоздать росписи взорванной во время Великой Отечественной войны новгородской церкви Спаса Преображения на Ковалеве. В Москве Греков, кстати, реставрировал такие знаменитые памятники церковного зодчества, как храмы Троицы в Никитниках, Воскресения в Кадашах, Троицы в Троице-Лыкове.

Самого Александра Петровича война застала в Париже, где он учился на отделении живописи в Универсальной школе. Воевал во французском ополчении, а после Победы вернулся на Родину. Восстановлению росписи Спасского храма на Ковалеве, сделанной за месяц до Куликовской битвы в 1380 году, он отдал больше 35 лет жизни. Даже сама мысль восстановить фрески из отдельных кусочков в пятиметровых завалах, поросших к 1960-м годам бурьяном, была, конечно, дерзновенной.

В эпоху застоя Греков умудрялся постоянно прибегать к помощи волонтеров. «А равнодушным чиновникам, не спешившим выделять деньги, на совещаниях демонстрировал специально созданные копии, после чего добивался продолжения работ», – рассказывает куратор выставки хранитель фонда монументальной живописи, научный сотрудник научно-фондового отдела хранения музея им. Андрея Рублева Татьяна Жукова. Практические приемы Грекова в истории научного копирования характеризуют как «археологическую точность». На экспонируемой иконе преподобного Феодора Студита прекрасно заметны отличительные черты грековского подхода: фоновое тонирование утраченных мест оригинала, сантиметровая характерная «разрешающая способность» точного воспроизведения сохранившихся элементов ростового образа, объемное изображение загрязнений и теней от сколов.

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Выставка «Взгляд из ХХ века» открыта до 15 ноября по адресу: Москва, ул. Пречистенка, 19