В Музее современной истории России открылась выставка, посвященная вековому юбилею окончания Гражданской войны

«ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ»: К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И РУССКОГО ИСХОДА

Где: Москва, Тверская ул., 21. Когда: до 20 декабря

В название главной выставки, подготовленной к 100-летию Русского исхода Музеем современной истории России (свои экспонаты сюда предоставили около десятка государственных учреждений культуры, а главный соорганизатор наряду с Минкультуры РФ – Благотворительный фонд актеров), взята строчка из песни-посвящения Александра Вертинского погибшим в октябре 1917 года московским юнкерам. Это не случайно: в центре предметного ряда экспозиции – мемориальные реликвии, посвященные Вертинскому и его знакомому белогвардейскому генералу Якову Слащеву (по чьей просьбе артист, кстати, исполнил упомянутую песню весной 1919 года в Одессе). «Вертинского и Слащева нельзя назвать друзьями, но Гражданская война в каком-то смысле переплела их судьбы: оба стали эмигрантами, а впоследствии – «возвращенцами», - говорит старший научный сотрудник Музея современной истории России Федор Кукин.

Среди премьер публичной экспозиции – боевое Георгиевское знамя лейб-гвардии Финляндского полка, эвакуированное из Севастополя самим Слащевым при сдаче Крыма и перевезенное им на ледоколе «Илья Муромец» в Галлиполи (Турция), а уже после окончания Великой Отечественной войны переданное потомками эмигрантов в советское посольство в Париже (копия хранящегося в фондах Центрального музея вооруженных сил оригинала, но от этого не менее ценная), и текст написанного в 1943 году Вертинским в Шанхае Вячеславу Молотову письма с просьбой о возвращении на Родину. Петербургский Казанский кафедральный собор передал для экспонирования свою историческую регалию – кормовой Андреевский флаг с линкора «Георгий Победоносец», под которым русская эскадра в 1920 году уходила на чужбину и который позднее служил завесой на Царских вратах в Александро-Невском храме в тунисской Бизерте.

Что же касается документального ряда экспозиции, он получился гармонично добротным и подчеркнуто нейтральным, без малейшего политического окраса, увы, почти всегда сопутствующего заявленной теме даже спустя столетие. Не нарушают это впечатление и отрывки из художественных фильмов «Служили два товарища», «Бег» и «Солнечный удар», демонстрируемые на выставке.