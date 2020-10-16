В Музее современной истории России открылась выставка, посвященная вековому юбилею окончания Гражданской войны

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Статьи на тему
музеи
Копья вокруг копий
Справедливость тезиса «любая копия хуже оригинала» трудно оспаривать: любая копия вторична – а значит, неминуемо оказывается в тени оригинала. Однако в мире искусства есть исключения, и особенно много их там, где сотворивший оригинал художник отстоит от нас по времени на многие столетия. К такому парадоксальному выводу подводит посетителей выставка из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева «Взгляд из ХХ века. Древнерусская храмовая живопись в копиях художников советского времени», открывшаяся в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».
16 октября 2020 г. 10:50
Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени
К 80-летию гибели архитектурного ансамбля Троицкого Макарьева монастыря в затопленном при создании Угличского водохранилища городе Калязине Государственный музей архитектуры преподнес поистине царский подарок ценителям и знатокам православного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция, которая представляет и сами сохраненные фрагменты стенописи соборного храма обители, и подробно рассказывает об истории их спасения и растянувшейся на несколько поколений реставрации.
18 сентября 2020 г. 14:20
Святыня как путеводитель
Обычай посещать святые места в Православии известен с глубокой древности, и Русь не исключение. Впрочем, очень долго поклонение вселенским христианским святыням оставалось у наших предков уделом избранных – людей или очень богатых, или принадлежавших к военной либо дипломатической элите. И даже в этих сравнительно узких кругах побывать, к примеру, в Палестине считалось невероятным везением и знаком особой Божией милости. Лаконичная экспозиция в зале временных выставок Музея им. Андрея Рублева предлагает вниманию посетителей связанные с дальними странствиями святыни более позднего Нового времени, когда паломничество стало осознаваться как неотъемлемый атрибут культуры верующего человека.
27 августа 2020 г. 11:22
Преображение в Кижах
На онежском острове Кижи отреставрирована Преображенская церковь – уникальный 37-метровый деревянный храм с 22 главами, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника, целиком занимающего сейчас всю островную территорию, это поистине эпохальное событие. Ведь сами проектные и производственные работы на насчитывающем 306-летнюю историю памятнике заняли без малого два десятилетия. Ровно 40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. А богослужения тут не совершались и вовсе с 1937 года.
18 августа 2020 г. 14:00
Как глаголица стала кириллицей
Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.
31 июля 2020 г. 12:00
Иконы места
Исстари в память о совершенном паломничестве веру­ющие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
3 июля 2020 г. 11:00
Меж двумя престолами
Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к.и.н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.
19 июня 2020 г. 14:00
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
К Святкам ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки православного искусства,порадовали экспозициями практически на любой вкус — выстроенными как академически, таки по современной интерактивной методике. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них стоит обратить особое внимание. PDF-версия
24 января 2020 г. 10:00
В благословение и молитвенное памятование
Памятники иконописи, сопровождавшие православного человека в обыденной жизни, современные исследователи часто называют иконами личного благочестия. Этому, до сих пор малоизу­ченному разделу русского религиозного искусства посвящена масштабная выставка «В благословение и молитвенное памятование» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, подготовленная хранителем Собрания русских икон при Фонде Андрея Первозванного (ФАП) Еленой Тихомировой. В Царицыных палатах музейного выставочного комплекса в Саввино-Сторожевском мужском ставропигиальном монастыре представлено свыше полутора сотен икон из фондов музея и коллекции ФАП, две трети из которых впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
27 декабря 2019 г. 13:59
Новости
Георгиевское знамя лейб-гвардии Финляндского полка (копия)
4 ноября 2020 г.
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В Музее современной истории России открылась выставка, посвященная вековому юбилею окончания Гражданской войны

«ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ»: К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И РУССКОГО ИСХОДА

Где: Москва, Тверская ул., 21. Когда: до 20 декабря

В название главной выставки, подготовленной к 100-летию Русского исхода Музеем современной истории России (свои экспонаты сюда предоставили около десятка государственных учреждений культуры, а главный соорганизатор наряду с Минкультуры РФ – Благотворительный фонд актеров), взята строчка из песни-посвящения Александра Вертинского погибшим в октябре 1917 года московским юнкерам. Это не случайно: в центре предметного ряда экспозиции – мемориальные реликвии, посвященные Вертинскому и его знакомому белогвардейскому генералу Якову Слащеву (по чьей просьбе артист, кстати, исполнил упомянутую песню весной 1919 года в Одессе). «Вертинского и Слащева нельзя назвать друзьями, но Гражданская война в каком-то смысле переплела их судьбы: оба стали эмигрантами, а впоследствии – «возвращенцами», - говорит старший научный сотрудник Музея современной истории России Федор Кукин.

Среди премьер публичной экспозиции – боевое Георгиевское знамя лейб-гвардии Финляндского полка, эвакуированное из Севастополя самим Слащевым при сдаче Крыма и перевезенное им на ледоколе «Илья Муромец» в Галлиполи (Турция), а уже после окончания Великой Отечественной войны переданное потомками эмигрантов в советское посольство в Париже (копия хранящегося в фондах Центрального музея вооруженных сил оригинала, но от этого не менее ценная), и текст написанного в 1943 году Вертинским в Шанхае Вячеславу Молотову письма с просьбой о возвращении на Родину. Петербургский Казанский кафедральный собор передал для экспонирования свою историческую регалию – кормовой Андреевский флаг с линкора «Георгий Победоносец», под которым русская эскадра в 1920 году уходила на чужбину и который позднее служил завесой на Царских вратах в Александро-Невском храме в тунисской Бизерте.

Что же касается документального ряда экспозиции, он получился гармонично добротным и подчеркнуто нейтральным, без малейшего политического окраса, увы, почти всегда сопутствующего заявленной теме даже спустя столетие. Не нарушают это впечатление и отрывки из художественных фильмов «Служили два товарища», «Бег» и «Солнечный удар», демонстрируемые на выставке.

4 ноября 2020 г.
Ключевые слова: выставка, диаспора, документы
Также читайте:
музеи
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Святыня как путеводитель
Преображение в Кижах
Как глаголица стала кириллицей
Иконы места
Меж двумя престолами
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
В благословение и молитвенное памятование
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