Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
музеи
Святыня как путеводитель
Обычай посещать святые места в Православии известен с глубокой древности, и Русь не исключение. Впрочем, очень долго поклонение вселенским христианским святыням оставалось у наших предков уделом избранных – людей или очень богатых, или принадлежавших к военной либо дипломатической элите. И даже в этих сравнительно узких кругах побывать, к примеру, в Палестине считалось невероятным везением и знаком особой Божией милости. Лаконичная экспозиция в зале временных выставок Музея им. Андрея Рублева предлагает вниманию посетителей связанные с дальними странствиями святыни более позднего Нового времени, когда паломничество стало осознаваться как неотъемлемый атрибут культуры верующего человека.
27 августа 2020 г. 11:22
Преображение в Кижах
На онежском острове Кижи отреставрирована Преображенская церковь – уникальный 37-метровый деревянный храм с 22 главами, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника, целиком занимающего сейчас всю островную территорию, это поистине эпохальное событие. Ведь сами проектные и производственные работы на насчитывающем 306-летнюю историю памятнике заняли без малого два десятилетия. Ровно 40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. А богослужения тут не совершались и вовсе с 1937 года.
18 августа 2020 г. 14:00
Как глаголица стала кириллицей
Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.
31 июля 2020 г. 12:00
Иконы места
Исстари в память о совершенном паломничестве веру­ющие христиане старались увезти с собой местную святыню — икону, посвященную небесному покровителю монастыря или прославившему эту точку на карте событию. После отмены крепостного права, когда паломничество на Руси приобрело массовый характер, возникла целая индустрия сравнительно дешевых раздаточных образков. Но темой давнего собирательства московского художника Николая Паниткова стала не продукция поточного производства, а более древние святыни — паломнические реликвии, создававшиеся иконописцами по единичным заказам или крайне ограниченным тиражом. Семь десятков самых интересных и редких из них, датирующихся в основном XVIII столетием, представлены на персональной выставке коллекционера «Дорогами Святой Руси» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Ни один из иконописных памятников не подписан автором, и все без исключения они впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
3 июля 2020 г. 11:00
Меж двумя престолами
Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к.и.н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.
19 июня 2020 г. 14:00
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
К Святкам ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки православного искусства,порадовали экспозициями практически на любой вкус — выстроенными как академически, таки по современной интерактивной методике. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них стоит обратить особое внимание. PDF-версия
24 января 2020 г. 10:00
В благословение и молитвенное памятование
Памятники иконописи, сопровождавшие православного человека в обыденной жизни, современные исследователи часто называют иконами личного благочестия. Этому, до сих пор малоизу­ченному разделу русского религиозного искусства посвящена масштабная выставка «В благословение и молитвенное памятование» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, подготовленная хранителем Собрания русских икон при Фонде Андрея Первозванного (ФАП) Еленой Тихомировой. В Царицыных палатах музейного выставочного комплекса в Саввино-Сторожевском мужском ставропигиальном монастыре представлено свыше полутора сотен икон из фондов музея и коллекции ФАП, две трети из которых впервые вводятся в научный оборот. PDF-версия
27 декабря 2019 г. 13:59
Великое наследие Петрока Малого
Даже далеким от истории православного зодчества людям прекрасно известен этот архитектурный памятник, словно парящий над широкой излучиной Москвы-реки в Коломенском. Давно ставший визитной карточкой не только Московского государственного объединенного музея-заповедника, но и всего юга российской столицы, 41-метровый двухъярусный восьмигранный шатер поражает воображение даже сегодня. В течение почти 500 лет своей истории «Коломенская свеча» была церковью при летнем государевом дворе и обычным приходским храмом, являла верующим великую святыню – Державный образ Пречистой Владычицы – и служила декорациями нескольких вошедших в золотой фонд советской классики кинолент. Ровно четверть века назад – 17 декабря 1994 года – ее внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальную реализованную заявку на новый стиль в зодчестве и ландшафтной архитектуре. Еще годом ранее здесь было создано Патриаршее подворье. С того момента Вознесенский храм совместно используется музеем и Церковью.
17 декабря 2019 г. 13:59
Лазурь Дионисия вне опасности
В России, помимо Богородице-Рождественского собора Ферапонтова монастыря, больше нет памятника, в котором практически в полном объеме сохранились бы авторские фрески начала XVI века. Кроме того, это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Вологодской области. Предметами охраны здесь признаны целостная гармоничность всего архитектурного ансамбля и человеческий гений иконописца Дионисия, создавшего уникальный комплекс монументальной живописи на стенах собора. В течение трех десятков лет ученые изучали состояние средневековых фресок и теперь оценивают их сохранность оптимистически. PDF-версия
15 ноября 2019 г. 16:59
Репортажи
В экспозиции
18 сентября 2020 г. 14:20
версия для печати версия для печати

Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени

КОГДА "КАНОНИЗИРОВАЛИ" ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА И ЗАЧЕМ АНГЕЛ АПОКАЛИПСИСА "ДВИГАЛ" РУКОЙ

К 80-летию гибели архитектурного ансамбля Троицкого Макарьева монастыря в затопленном при создании Угличского водохранилища городе Калязине Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева преподнес поистине царский подарок ценителям и знатокам православного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция, которая представляет и сами сохраненные фрагменты стенописи соборного храма обители, и подробно рассказывает об истории их спасения и растянувшейся на несколько поколений реставрации.

Само по себе рождение этой экспозиции, впервые демонстрирующей широкой публике дошедшие до нас фрески из росписи Троицкого собора, не лишено драматических коллизий. «Впервые подобную выставку планировали еще в 1940 году. Именно тогда государственная комиссия принимала результаты работы у экспедиции Академии архитектуры, при которой в то время работал наш музей, в составе 21 сотрудника, – рассказывает директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева. – Параллельно готовилась и подробная монография. Но всем тем планам помешала война. Потом фрески Калязинского монастыря попали в Донской монастырь, после чего основную часть коллекции (103 единицы) передали в наши фонды, а остальное распределили между Третьяковкой, Русским музеем, Центральным музеем им. Андрея Рублева, Калязинским музеем и Строгановским училищем. Затем в 1950-е годы началась кропотливая научная реставрация, которая продолжается ныне и займет еще долгие годы. На сегодня из 126 снятых в 1940 году фрагментов стенописи отреставрированы девятнадцать. Возможно, из этой экспозиции какие-то памятники мы поэтапно будем отправлять на реставрацию, а их места займут возвращенные к жизни шедевры».

Трудившейся по заказу Волгостроя НКВД СССР экспедиции под руководством Павла Юкина предоставили два с небольшим месяца зимы 1939-1940 годов. В течение этого времени ученые должны были снять со стен 120 кв.м фресок. Реально же в тяжелейших погодных условиях (в тридцатиградусные морозы в строительные уровни приходилось заливать спирт – вода моментально застывала) «эвакуировать» удалось 185 кв.м. В Трапезной церкви монастыря их монтировали на так называемый паркетаж (материал на основе гипса, держащийся на реечном каркасе), а затем по льду перевезли в Богоявленский храм в незатопленной Зареченской части города. «Тут же началась первая реставрация (оговорюсь – первая в советское время, потому что прежде живопись восстанавливали в 1904 – 1905 годы): специалисты бригады Юкина, снимая сделанные перед демонтажем наклейки, укрепляли трещины, делали вставки в местах утрат и промывали поверхность», – говорит куратор выставки Зоя Золотницкая.

Стремясь в срок сдать работу комиссии, художники экспедиции невольно желали придать фрескам, изъятым из «материнских» интерьеров, изобразительную законченность, чтобы те воспринимались цельными произведениями. В первую очередь именно этим обстоятельством объясняется довольно смелое (особенно по довоенным меркам) использование тонировок и «дописываний» утраченных фрагментов. Некоторые «переосмысленные» подобным образом фрагменты росписи давали обильную пищу для размышлений исследователям следующих поколений. Так, только теперь окончательно выяснилось, что одна из верхних конечностей ангела в апокалиптическом цикле с 1940 года занимает положение, отличное от первозданного. При недавней реставрации историческая справедливость восторжествовала: руку «вернули» на место.

Впрочем, многие тайны стенописи Троицкого собора только предстоит разгадать. Так, в апокалиптическом фресковом цикле у двух ростовых фигур угадывается портретное сходство с царственном четой: государем Алексеем Михайловичем и государыней Марией Ильиничной. Подписей ни у той, ни у другой фигуры нет, зато их главы окружают нимбы. Несмотря на это, советская искусствоведческая традиция прочно отождествляла их с венценосными ктиторами обители из рода Романовых. Справедливо или нет – возможно, выяснят лишь будущие поколения исследователей.

Экспозиция открыта во внутренней анфиладе музея по адресу Москва, Воздвиженка, 5/25
ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"

18 сентября 2020 г. 14:20
Также читайте:
музеи
Святыня как путеводитель
Преображение в Кижах
Как глаголица стала кириллицей
Иконы места
Меж двумя престолами
Современные иконы и ретрофото Валаама, образы земной кончины и обряд венчания глазами историков
В благословение и молитвенное памятование
Великое наследие Петрока Малого
Лазурь Дионисия вне опасности
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
В храме святого Ильи Пророка в Лемешево молитвенно отметили 25-летие возрождения приходской жизни
13 сентября, в храме святого Ильи Пророка в Лемешево (Подольское благочиние) епископ Видновский, викарий Московской (областной) епархии возглавил торжественное богослужение, приуроченное к двадцатипятилетию возрождения прихода.   
13 сентября 2020 г. 20:26
На острове Большой Шантар в Охотском море впервые совершили Божественную литургию
На острове Большой Шантар, находящемся в акватории Охотского моря впервые отслужили Божественную литургию. Это самый крупный из 17 остров архипелага, добраться куда можно только на морском катере в течение двух дней или на вертолете. В 2012 году по инициативе известного путешественника и священника Федора Конюхова на острове была построена и освящена часовня в честь святителя Николая Мирликийского. Именно в ней и состоялись две Божественных Литургии, которые отслужил руководитель миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний (Медведенко). 
8 сентября 2020 г. 15:01
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских
Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».
26 августа 2020 г. 23:15