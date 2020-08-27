Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени

КОГДА "КАНОНИЗИРОВАЛИ" ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА И ЗАЧЕМ АНГЕЛ АПОКАЛИПСИСА "ДВИГАЛ" РУКОЙ

К 80-летию гибели архитектурного ансамбля Троицкого Макарьева монастыря в затопленном при создании Угличского водохранилища городе Калязине Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева преподнес поистине царский подарок ценителям и знатокам православного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция, которая представляет и сами сохраненные фрагменты стенописи соборного храма обители, и подробно рассказывает об истории их спасения и растянувшейся на несколько поколений реставрации.

Само по себе рождение этой экспозиции, впервые демонстрирующей широкой публике дошедшие до нас фрески из росписи Троицкого собора, не лишено драматических коллизий. «Впервые подобную выставку планировали еще в 1940 году. Именно тогда государственная комиссия принимала результаты работы у экспедиции Академии архитектуры, при которой в то время работал наш музей, в составе 21 сотрудника, – рассказывает директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева. – Параллельно готовилась и подробная монография. Но всем тем планам помешала война. Потом фрески Калязинского монастыря попали в Донской монастырь, после чего основную часть коллекции (103 единицы) передали в наши фонды, а остальное распределили между Третьяковкой, Русским музеем, Центральным музеем им. Андрея Рублева, Калязинским музеем и Строгановским училищем. Затем в 1950-е годы началась кропотливая научная реставрация, которая продолжается ныне и займет еще долгие годы. На сегодня из 126 снятых в 1940 году фрагментов стенописи отреставрированы девятнадцать. Возможно, из этой экспозиции какие-то памятники мы поэтапно будем отправлять на реставрацию, а их места займут возвращенные к жизни шедевры».

Трудившейся по заказу Волгостроя НКВД СССР экспедиции под руководством Павла Юкина предоставили два с небольшим месяца зимы 1939-1940 годов. В течение этого времени ученые должны были снять со стен 120 кв.м фресок. Реально же в тяжелейших погодных условиях (в тридцатиградусные морозы в строительные уровни приходилось заливать спирт – вода моментально застывала) «эвакуировать» удалось 185 кв.м. В Трапезной церкви монастыря их монтировали на так называемый паркетаж (материал на основе гипса, держащийся на реечном каркасе), а затем по льду перевезли в Богоявленский храм в незатопленной Зареченской части города. «Тут же началась первая реставрация (оговорюсь – первая в советское время, потому что прежде живопись восстанавливали в 1904 – 1905 годы): специалисты бригады Юкина, снимая сделанные перед демонтажем наклейки, укрепляли трещины, делали вставки в местах утрат и промывали поверхность», – говорит куратор выставки Зоя Золотницкая.

Стремясь в срок сдать работу комиссии, художники экспедиции невольно желали придать фрескам, изъятым из «материнских» интерьеров, изобразительную законченность, чтобы те воспринимались цельными произведениями. В первую очередь именно этим обстоятельством объясняется довольно смелое (особенно по довоенным меркам) использование тонировок и «дописываний» утраченных фрагментов. Некоторые «переосмысленные» подобным образом фрагменты росписи давали обильную пищу для размышлений исследователям следующих поколений. Так, только теперь окончательно выяснилось, что одна из верхних конечностей ангела в апокалиптическом цикле с 1940 года занимает положение, отличное от первозданного. При недавней реставрации историческая справедливость восторжествовала: руку «вернули» на место.

Впрочем, многие тайны стенописи Троицкого собора только предстоит разгадать. Так, в апокалиптическом фресковом цикле у двух ростовых фигур угадывается портретное сходство с царственном четой: государем Алексеем Михайловичем и государыней Марией Ильиничной. Подписей ни у той, ни у другой фигуры нет, зато их главы окружают нимбы. Несмотря на это, советская искусствоведческая традиция прочно отождествляла их с венценосными ктиторами обители из рода Романовых. Справедливо или нет – возможно, выяснят лишь будущие поколения исследователей.

Экспозиция открыта во внутренней анфиладе музея по адресу Москва, Воздвиженка, 5/25

ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"