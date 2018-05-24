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10 июля 2018 г. 12:00
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Что Христос мальчику Арсению сказал

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА, ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСКОГО, 2-Е ИЗДАНИЕ. – М.: «ОРФОГРАФ», 2017. – 592 С. С ИЛ.

В этой книге раскрывается путь к обретению святости, путь подвига и самоотверженной любви. Ее текст подготовили сестры монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), которых преподобный духовно окормлял в течение 28 лет, на основе его писем, устных свидетельств и, конечно, личного общения. Некоторые описываемые события ранее упоминались в «Словах» преподобного: старец Паисий не ограничивался сухим поучением, но всегда приводил примеры из собственной жизни. Теперь те разрозненные эпизоды выстраиваются в стройное повествование.

Можно ли одним словом ответить на вопрос: «Что делал старец Паисий для того, чтобы стать тем, кем он стал?» «Да, –  отвечают сестры,  – можно просто и бесконечно повторять за преподобным одно-единственное слово: «Любовь, любовь, любовь». Преподобный жил в ХХ веке, почти в тех же самых реалиях, что и мы сегодня (телефон, телевизор, самолеты…), и «вызовы времени», конечно, не обошли его стороной.

Арсению – так звали будущего старца до пострига – было пятнадцать лет, когда с ним решил серьезно поговорить сосед Костас. Тот пересказал теорию Дарвина, а о Христе сказал, что Тот был просто хорошим человеком. Сразу после разговора с Костасом Арсений побежал в церковь святой Варвары. На душе – самое тяжелое состояние на грани отчаяния. Делая земные поклоны, он со всей силой души и детской простоты начал просить Христа: «Христе мой, если Ты есть, явись мне!». Он делал поклоны очень долго. Был жаркий летний день, одежда была насквозь мокрой от пота. Арсений совершенно выбился из сил, но никакого явления и даже малого знака не было.

«Тогда, совсем выдохшись, Арсений сел на пол и стал рассуждать: «Ну, хорошо. Костас сказал, что Христос был самым добрым, самым справедливым Человеком. Своей  проповедью задел интересы фарисеев, которые распяли Его из зависти. Но раз Христос был таким добрым, раз плохие люди из зависти Его убили, то ради Этого Человека стоит сделать многое и даже умереть. А рай мне никакой не нужен, да мне и вообще ничего не нужно, кроме Него Самого!»

Как только Арсений принял этот помысел – ему явился Христос. Он явился, окруженный обильным светом, залившим всю церковь, и сказал: «Я есмь Воскресение и Жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Христос произносил эти слова, а Арсений одновременно читал их в открытом Евангелии, которое Христос держал в руках. Необыкновенно сильное пламя любви вспыхнуло в сердце мальчика. «Ну что, Костас! Давай теперь поговорим: есть Бог или Его нет!» - не переставал он повторять.

Преподобный Паисий родился в 1924 году в Каппадокии. Имя Арсений получил от святого Арсения Каппадокийского, который его крестил и предсказал монашеское будущее. Затем семья переезжает в город Коницу, где Арсений вырос и получил профессию плотника. В 1945 году он был призван в действующую армию, где три с половиной года служил радистом. В то время в Греции шла гражданская война. После окончания войны он хотел начать монашескую жизнь, но решил, что сначала необходимо помочь семье. Два года, не покладая рук, работал в Конице плотником, и накопил младшей сестре приданое. И только после этого ушел на Афон, в монастырь Эсфигмен. Там он был пострижен в рясофор с именем Аверкий, а через три года – в малую схиму с именем Паисий.

Его жизнь насыщена событиями, встречами и даже… приключениями. Так, еще в юности, во время войны, Арсений проявил себя как невероятно смелый и мужественный человек, готовый жизнь отдать не только за друзей, но даже и за врагов.

На какой странице ни откроете эту книгу, читать ее свободно и интересно. Погружение во внутренний мир повествования происходит мгновенно, а готовые цитаты встречаются чуть ли не в каждом абзаце. Завершу одной из них. Рассказывая о своей жизни в монастыре Эсфигмен на Афоне, преподобный отмечал, что отправной точкой  помыслов и действий монахов была священная святоотеческая формула: ««Ты видел брата своего? Значит, ты видел Самого Христа». Отцы постоянно старались ничем не опечалить Христа. Поэтому они постоянно жили в состоянии духовного торжества. Они жили в раю».

 

 

10 июля 2018 г. 12:00
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