Перезагрузка стеллажей

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Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.
21 августа 2019 г. 12:10
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Уже больше 20 лет в Москве идет работа над Православной энциклопедией. Запланировано 75 томов, вышло больше половины. Этот издательский проект во многом уникален. Прежде всего тем, что это первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории Православия. Из сугубо церковного издания энциклопедия уже давно стала общегуманитарным национальным проектом. О том, как возникла идея ее создания, какие трудности и открытия готовит каждый новый том и чем еще сегодня живет Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал его создатель и руководитель Сергей Кравец. PDF-версия.
5 июля 2019 г. 11:48
Гриф одобрения
Сегодня православную литературу печатают как церковные, так и светские издательства. Но если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня большинство книг получают «зеленый свет» на распространение в церковных лавках при храмах и монастырях, но есть и те, которым в этом отказывают. Что необходимо знать о требованиях экспертов и нюансах рецензирования, как избежать грубых ошибок и серьезных замечаний при подготовке рукописи, разбиралась корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
21 июня 2019 г. 15:45
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.
10 апреля 2019 г. 13:58
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. PDF-версия.
13 марта 2019 г. 15:10
В Издательском совете обсудили проблемы распространения православной литературы
В канун Нового года в Издательском совете Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, издатели и представители Российской книжной палаты обсудили вопросы продвижения духовной литературы на книжном рынке. Среди проблем были выделены недостаточный контроль за ассортиметом в церковных лавках и слабая информированость читателя о новых книгах. Журнал Московской Патриархии и раньше обсуждал эту тему, но теперь она получила новое звучание.
28 декабря 2018 г. 20:50
Что Христос мальчику Арсению сказал
В этой книге раскрывается путь к обретению святости, путь подвига и самоотверженной любви. Ее текст подготовили сестры монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), которых преподобный духовно окормлял в течение 28 лет, на основе его писем, устных свидетельств и, конечно, личного общения. Некоторые описываемые события ранее упоминались в «Словах» преподобного: старец Паисий не ограничивался сухим поучением, но всегда приводил примеры из собственной жизни. Теперь те разрозненные эпизоды выстраиваются в стройное повествование.
10 июля 2018 г. 12:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. ПДФ версия
24 мая 2018 г. 16:00
В Издательском совете Русской Церкви поговорили о конкуренции между гаджетом и книгой за детские душии
В Издательском совете Русской Православной Церкви состоялся круглый стол «Книга и чтение в детской и подростковой среде». Обсудить эту тему, которая вызвала живой интерес, собрались писатели, педагоги, журналисты и духовенство.
29 апреля 2018 г. 14:45
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ЖМП № 6 июнь 2019 / 13 сентября 2019 г. 15:59
Перезагрузка стеллажей
СИНОДАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА ПОРОГЕ РЕФОРМ
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из общецерковных средств. PDF-версия
Меняемся, чтобы обмениваться
13 сентября 2019 г. 15:59
Ключевые слова: архив, литература, Москва, Патриарх Алексий II, православная книга, семинария
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Традиционные религии России объединяются в защите здоровой семьи
Вчера, 10 сентября, в Императорском православном Палестинском обществе (ИППО) под эгидой Межрелигиозного совета России (МСР) состоялась конференция «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге». С инициативой ее проведения выступил председатель ИППО, председатель Попечительского комитета МСР Сергей Степашин, а Святейший Патриарх Кирилл благословил это начинание.
11 сентября 2019 г. 20:35
Зодчий станет дирижером
Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия
6 сентября 2019 г. 09:59
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий». Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Гимны Богу, соединяющие века
В июльском номере мы начали рассказ об акафистах, одном из самых востребованных среди верующих жанре церковных песнопений. Неудивительно, что общее число акафистов уже превысило две тысячи оригинальных текстов, ведь они пишутся сегодня на 14 языках. Каждую неделю в мире появляется два-три новых гимна. Кто составил самый первый сборник акафистов на Руси? Есть ли канонические нарушения в столь любимом у нас акафисте «Слава Богу за всё»? Что делается для создания «золотого фонда» акафистов? На эти и другие вопросы отвечает участник рабочей группы по кодификации акафистов Издательского Совета Русской Православной Церкви, клирик Саратовской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.
2 сентября 2019 г. 08:40
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.
29 августа 2019 г. 16:59