Перезагрузка стеллажей

СИНОДАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА ПОРОГЕ РЕФОРМ

Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из ­общецерковных средств. PDF-версия

Меняемся, чтобы обмениваться

Упомянутые синодальные решения эти шаги объясняют необходимостью использовать потенциал библиотеки в сфере духовного образования. Это, безусловно, так, хотя немногие неспециалисты понимают, что конкретно имеется в виду. Конечно, в Церкви уже давно нет духовных школ без строго соответствующих материально-техническим параметрам учебных библиотек (иначе семинарии, академии и университеты просто-напросто не получили бы ни конфессионального представления, ни аттестации по линии Рособрнадзора). Но фонды именно в учебных библиотеках необходимо очень быстро заменять: устаревают учебные планы, меняются в рамках стандарта программы обучения по тем или иным дисциплинам, да и сами стандарты в наш век претерпевают колоссальные изменения (причем по инициативе как светских властей, так и церковного священноначалия). На одних лишь собственных фондах никакой, даже самой богатой и обширной, академической библиотеке далеко не уехать. А динамично меняющееся законодательство в области охраны авторских прав серьезно ограничивает возможности даже внутриведомственного библиотечного обмена.

«Если вы хотите выдать читателю электронную копию документа из собственных фондов, в том числе дистанционно по определенному протоколу удаленного доступа, вы обязаны закрыть (заблокировать) бумажный аналог. Аналогично, если бумажный документ на руках или им кто-то пользуется в читальном зале, электронную версию выдавать нельзя. Сделано это для защиты не только авторских прав, но и интересов книгоиздателей — чтобы нельзя было безгранично наращивать число параллельно находящихся в пользовании электронных версий библиотечных книг, — объясняет директор Синодальной библиотеки протоиерей Александр Троицкий. — Посмотрим на эту ситуацию применительно к учебникам, рекомендованным по дисциплинам, которые изучаются сейчас в семинариях. Допустим, в одной из библиотек в наличии есть сотня учебников по какому-то предмету, половина из которых в нынешнем семестре не используется. Библиотекарь спокойно блокирует их и дистанционно выдает электронные копии другой духовной школе; та, в свою очередь, — третьей, и так далее. Законодательство не нарушается: бумажный документ блокирован. Но при этом доступность библиотечного фонда заметно повышается. Разумеется, так можно делать, только если документы не защищены авторскими правами — то есть либо с момента земной кончины последнего из авторов минуло 70 лет, либо весь авторский коллектив безвозмездно отказался от своих прав в пользу Церкви в лице той или иной духовной школы либо библиотеки».

Конечно, не скрывает собеседник, подобный механизм еще нуждается в юридической доработке. С этой целью Синодальная библиотека пригласила войти в новое профессиональное сообщество духовные школы столичного региона: Московскую духовную академию, Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, оба университета (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный и Российский православный имени Иоанна Богослова) и четыре семинарии — Коломенскую, Сретенскую, Перервинскую и Николо-Угрешскую. Сейчас механизм создания этой библиотечной ассоциации уже запущен, а в перспективе его, возможно, удастся распространить и на другие территории Русской Православной Церкви.

Приобретаешь книгу — приобретаешь проблемы

О библиотечном фонде редких и уникальных книг можно говорить часами. В нотном собрании можно увидеть изданные в 1760-е годы партитуры церковных песнопений — самые возрастные в ряду себе подобных в России. В составе коллекции Патриарха Пимена — уникальные ноты с автографами знаменитых композиторов и регентов прошлого века Кастальского, Озерова, Локтева, протоиерея Бориса Писарева. Подлинно золотой фонд составляют личные библиотеки священномученика архиепископа Дамиана (Воскресенского) и его сына архиепископа Михаила (Воскресенского), а также размещенное в отдельном «славянском» зале собрание академика Никиты Толстого. В составе собрания архимандрита Бориса (Холчева; † 1971) — редкие издания религиозных философов с автографами священника Павла Флоренского и Николая Бердяева; в коллекции бывшего Патриаршим Экзархом в Западной Европе мит­рополита Николая (Еремина; † 1985) — дореволюционные книги с автографами митрополита Макария (Булгакова). Есть раритеты и среди старопечатных книг — к примеру, знаменитая иллюстрированная московская «Лествица» 1647 года с полистовой записью, свидетельствующей о принадлежности экземпляра преподобному Елеазару Анзерскому († 1656). Здесь же хранится так называемый Пат­риарший экземпляр Лицевого летописного свода. Его выпустило эксклюзивным тиражом в 30 экземпляров издательство «Актион» в виде специально созданного для этой цели 18-томника с полным набором оригинальных иллюстраций из рукописного прообраза. «В свободную продажу издатель выставлял комплект за 140 тыс. евро, — замечает отец Александр. — Между прочим, полного аналога нет нигде: рукописные оригиналы в разных, более или менее разрозненных вариациях есть только в четырех собраниях обеих российских столиц».

Несмотря на владение подобными уникумами, Синодальная библиотека в ряду себе подобных может похвастаться едва ли не самым демократичным порядком работы с читателями. Запись абсолютно свободная, без всякой очереди и дополнительных условий: хочешь поработать в читальном зале — в урочные часы место всегда к твоим услугам! И лишь немногие читатели догадываются, чего стоит подобный «либерализм» самим библиотекарям. В своем нынешнем виде библиотека появилась на свет уже в новейшее время (фонды дореволюционной библиотеки Святейшего Синода национализированы и находятся в собрании Государственного Исторического музея). Заняв два корпуса в каре Андреевского монастыря, освобожденных ведомственным НИИ, она долгое время справлялась с миссией главного церковно-информационного учреждения. Но в последние годы сил небольшого персонала — всего 10 человек — на решение даже самых что ни на есть актуальных задач стало не хватать.

Вместе с отцом Александром идем по служебному коридору одного из фондов. На пути попадаются нераспакованные ящики: свежие поступления, до которых не доходят руки. В углу — пачка разномастных изданий: на одном из московских приходов избавлялись от старого архива, предложили забрать самые ценные издания. Но на их описание и каталогизацию времени катастрофически не хватает.

«Таких историй масса, — объясняет провожатый. — У нас даже есть отдельный фонд личных собраний. Но за последние 12 лет туда почти ничего не поступало: средств на обработку и хранение архивов нет».

В условиях ощутимой нехватки средств на развитие Синодальная библиотека за свой счет новые издания последние годы практически не закупала. Но книги все равно поступали, причем по нескольким каналам. Во-первых, от издателей приходят тома новинок, грифованных профильным синодальным учреждением. Во-вторых, каждый экземпляр церковной и церковно-общественной периодики с грифом Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ направляют редакции (по крайней мере, они обязаны это делать). В-третьих, ощутимый поток формируют синодальные структуры, у которых нет собственных библиотек, — ведь новые книги так или иначе к ним поступают, а хранить их негде. Добавьте еще «помощь» Книжной палаты РФ, снабжающей Синодальную библиотеку по ее тематике «лишними» экземплярами церковно-общественных изданий, — и получатся тысячи новых единиц хранения ежегодно.

Требуется ударная каталогизация

Задача еще более насущнее — каталогизировать фонды. Из общего библиотечного фонда в две сотни тысяч экземпляров ­примерно половина не прошла этот процесс! Но даже существующий каталог недоступен интернет-пользователям. «Так получилось по нескольким объективным причинам, — объясняет собеседник. — Во-первых, этим просто никто системно не занимался. Во-вторых, чтобы выложить каталог в сеть, нужна ощутимая IT-поддержка, для которой, в свою очередь, необходимо соответствующее финансирование. Наконец, сам по себе каталог сейчас довольно разнороден. В определенный момент времени, пытаясь выдержать темп новых поступлений, мы перешли на так называемые краткие описания изданий: автор, заглавие, год издания. Потом от такой практики отказались, но массив описанных неполным образом изданий внушителен — несколько тысяч единиц. А “живут” они в том же каталоге, что и остальные, описанные вполне полноценно. И многим коллегам кажется, что, если выставить этот ансамбль на всеобщее обозрение, он тут же станет мишенью для критики».

Так или иначе, но на Андреевской набережной потихоньку копят силы для так называемой ударной каталогизации, которая займет несколько лет. Для нее, скорее всего, придется набирать некоторый штат сотрудников и создавать новые рабочие места. Параллельно придется и оцифровывать фонды. Со сканером «познакомилась» вообще ничтожная часть книг — не более нескольких сотен томов. А без этого говорить о серьезном развитии современного библиотечного дела, конечно, невозможно.

«Да и для размещения книг стало банально не хватать места, — сетует отец Александр. — Впрочем, эта проблема близка к разрешению. Под нами, в полуподвальном помещении, есть прекрасные площади для размещения библиотечных фондов, которые должны перейти в наше ведение. Вверх тоже есть куда развиваться. Предшественники из НИИ оставили нам просторный конференц-зал, сейчас практически никак не задействованный, и другие рабочие помещения». Если все их удастся освоить, на два десятка лет о нехватке места библиотека сможет забыть.

КОММЕНТАРИЙ

Протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви: "Мы призваны координировать всю библиотечную систему высших духовных учебных заведений"

Синодальная библиотека с полным правом уже может считаться историческим учреждением Русской Православной Церкви, сыгравшим важнейшую роль в период формирования церковной библиотечной системы. Сегодня она призвана стать координационным центром библиотек всех высших духовных учебных заведений. Этот статус подразумевает как качественно иную степень взаимной интеграции и коммуникации, так и ускоренный перевод информации на электронные носители вкупе с использованием современных библиотечных информационных систем. Разумеется, акцент в предстоящей работе надо будет сделать и на роли библиотеки как культурно-просветительского центра. Очень надеюсь, что уже в ближайшем учебном году мы увидим добрые примеры в этом направлении — сначала в рамках Московского региона, а затем и во всей полноте высших духовных школ.