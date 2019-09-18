Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве

Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасском мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.

Как известно, высшее духовное водительство над казачеством ровно десять лет назад лично принял на себя Предстоятель. Смысл и фактическое наполнение этого руководства раскрывает обширная историческая справка, написанная председателем профильного синодального комитета митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Кроме Высокопреосвященного Кирилла, о новинке подробно рассказали выступившие на презентации главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай, руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.