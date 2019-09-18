Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве

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книги
В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных
Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).
18 сентября 2019 г. 19:35
Перезагрузка стеллажей
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из ­общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.  
21 августа 2019 г. 12:10
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Уже больше 20 лет в Москве идет работа над Православной энциклопедией. Запланировано 75 томов, вышло больше половины. Этот издательский проект во многом уникален. Прежде всего тем, что это первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории Православия. Из сугубо церковного издания энциклопедия уже давно стала общегуманитарным национальным проектом. О том, как возникла идея ее создания, какие трудности и открытия готовит каждый новый том и чем еще сегодня живет Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал его создатель и руководитель Сергей Кравец. PDF-версия.  
5 июля 2019 г. 11:48
Гриф одобрения
Сегодня православную литературу печатают как церковные, так и светские издательства. Но если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня большинство книг получают «зеленый свет» на распространение в церковных лавках при храмах и монастырях, но есть и те, которым в этом отказывают. Что необходимо знать о требованиях экспертов и нюансах рецензирования, как избежать грубых ошибок и серьезных замечаний при подготовке рукописи, разбиралась корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
21 июня 2019 г. 15:45
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
13 марта 2019 г. 15:10
В Издательском совете обсудили проблемы распространения православной литературы
В канун Нового года в Издательском совете Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, издатели и представители Российской книжной палаты обсудили вопросы продвижения духовной литературы на книжном рынке. Среди проблем были выделены недостаточный контроль за ассортиметом в церковных лавках и слабая информированость читателя о новых книгах. Журнал Московской Патриархии и раньше обсуждал эту тему, но теперь она получила новое звучание. 
28 декабря 2018 г. 20:50
Что Христос мальчику Арсению сказал
В этой книге раскрывается путь к обретению святости, путь подвига и самоотверженной любви. Ее текст подготовили сестры монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), которых преподобный духовно окормлял в течение 28 лет, на основе его писем, устных свидетельств и, конечно, личного общения. Некоторые описываемые события ранее упоминались в «Словах» преподобного: старец Паисий не ограничивался сухим поучением, но всегда приводил примеры из собственной жизни. Теперь те разрозненные эпизоды выстраиваются в стройное повествование.
10 июля 2018 г. 12:00
Новости
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2 октября 2019 г. 09:40
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Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве

Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасском мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.

Как известно, высшее духовное водительство над казачеством ровно десять лет назад лично принял на себя Предстоятель. Смысл и фактическое наполнение этого руководства раскрывает обширная историческая справка, написанная председателем профильного синодального комитета митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Кроме Высокопреосвященного Кирилла, о новинке подробно рассказали выступившие на презентации главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай, руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

2 октября 2019 г. 09:40
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книги
В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных
Перезагрузка стеллажей
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Гриф одобрения
Новый шаг в развитии богословия в России
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
В Издательском совете обсудили проблемы распространения православной литературы
Что Христос мальчику Арсению сказал
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Сирия хочет обучать молодежь в российских вузах и учить в школах русский язык
В  Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии. Участники конференции рассказали о торжественном открытии школы в Дамаске (район Барза), восстановленной на средства общественных организаций, встречах с главами религиозных общин Сирии и представителями руководства страны.
30 сентября 2019 г. 16:25
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме. Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль. PDF-версия.
25 сентября 2019 г. 11:05
Брянские сестры
Брянская епархия торжественно отметила четвертьвековой юбилей. За свою историю земли Брянщины находились под управлением и Черниговских, и Западнорусских (в составе Великого княжества Литовского), и Смоленских, и Мос­ковских, и Орловских преосвященных. Подобная кафедра в Церкви существовала и в советские годы — с 1921 по 1945 год. После юбилейных торжеств корреспондент «Журнала Московской Патриархии» навестил женские обители Брянщины — поздравил насельниц с праздником и посмотрел, в каких условиях они живут и молятся. PDF-версия
24 сентября 2019 г. 10:59
Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?
В Москве, в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялась конференция, посвященная известному московскому юродивому XIX века Ивану Яковлевичу Корейше (1783-1861). Ученые, духовенство и сотрудники службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове рассказали о его жизни и духовном подвиге в Смоленске (где прошла треть жизни праведника) и в Москве, стараясь ответить на главный вопрос — насколько этот необычный человек был близок к святости и можно ли сегодня ставить вопрос о его прославлении?  
23 сентября 2019 г. 13:01
В Российском православном университете открылась выставка «Человек на переломе»
В экспозиции представлены фрагменты из воспоминаний и дневников, фотографии, вещи, книги, периодические издания 1910–1920-х годов, а также специально подготовленные видеосюжеты, включающие видео- и фотохронику, рассказы участников и очевидцев событий 1917–1918 годов.  
20 сентября 2019 г. 17:25