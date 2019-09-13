В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных

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Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из ­общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.  
21 августа 2019 г. 12:10
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Уже больше 20 лет в Москве идет работа над Православной энциклопедией. Запланировано 75 томов, вышло больше половины. Этот издательский проект во многом уникален. Прежде всего тем, что это первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории Православия. Из сугубо церковного издания энциклопедия уже давно стала общегуманитарным национальным проектом. О том, как возникла идея ее создания, какие трудности и открытия готовит каждый новый том и чем еще сегодня живет Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал его создатель и руководитель Сергей Кравец. PDF-версия.  
5 июля 2019 г. 11:48
Гриф одобрения
Сегодня православную литературу печатают как церковные, так и светские издательства. Но если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня большинство книг получают «зеленый свет» на распространение в церковных лавках при храмах и монастырях, но есть и те, которым в этом отказывают. Что необходимо знать о требованиях экспертов и нюансах рецензирования, как избежать грубых ошибок и серьезных замечаний при подготовке рукописи, разбиралась корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
21 июня 2019 г. 15:45
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
13 марта 2019 г. 15:10
В Издательском совете обсудили проблемы распространения православной литературы
В канун Нового года в Издательском совете Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, издатели и представители Российской книжной палаты обсудили вопросы продвижения духовной литературы на книжном рынке. Среди проблем были выделены недостаточный контроль за ассортиметом в церковных лавках и слабая информированость читателя о новых книгах. Журнал Московской Патриархии и раньше обсуждал эту тему, но теперь она получила новое звучание. 
28 декабря 2018 г. 20:50
Что Христос мальчику Арсению сказал
В этой книге раскрывается путь к обретению святости, путь подвига и самоотверженной любви. Ее текст подготовили сестры монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), которых преподобный духовно окормлял в течение 28 лет, на основе его писем, устных свидетельств и, конечно, личного общения. Некоторые описываемые события ранее упоминались в «Словах» преподобного: старец Паисий не ограничивался сухим поучением, но всегда приводил примеры из собственной жизни. Теперь те разрозненные эпизоды выстраиваются в стройное повествование.
10 июля 2018 г. 12:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. ПДФ версия
24 мая 2018 г. 16:00
Новости
Лауреаты и номинанты сезона-2019
18 сентября 2019 г. 19:35
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В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных

Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).

Новые номинации — совместное детище Патриаршей литературной премии и проекта «Новая библиотека» Издательского Совета. «В отличие от звания лауреата Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла, эти награды вручаются не в совокупности за писательский труд, а за конкретные книги, которые к тому же должны быть изданы в течение 2018-2019 годов, - подчеркнул Высокопреосвященный Климент. - Их обладатели получат и денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей каждый». Победителей первых двух из названных выше номинаций наградят во время торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в мае будущего года, а обладателя премии им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии собираются чествовать в День семьи, любви и верности 8 июля.

Лауреатам Патриаршей литературной премии, как и прежде, вручат по 300 тыс. руб. В остальном регламент и формула определения номинантов и лауреатов изменений не претерпят. До 1 марта принимаются заявки на включение в лонг-лист претендентов. Затем на формальное соответствие премиальным критериям их рассмотрит Палата попечителей, а отобранные кандидатуры передаст в Экспертный совет. Тот, в свою очередь, вынесет предложения по шорт-листу на заседание Совета попечителей, который возглавляет Святейший Патриарх Кирилл. Включенные в шорт-лист претенденты официально считаются номинантами; начиная с сезона-2019 те из них, кто не получает премию, удостаиваются Патриаршего знака «За вклад в развитие русской литературы». Сами же лауреаты (по правилам их может быть от одного до трех) избираются тайным голосованием в ходе финальной торжественной церемонии премиального сезона всеми членами Палаты попечителей.

Справка. Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели Поместных Православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе Московского Патриархата, епархиальные архиереи, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения, а также редакции литературных журналов и организации писателей.

18 сентября 2019 г. 19:35
Ключевые слова: литература, награждение
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