В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных

Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).

Новые номинации — совместное детище Патриаршей литературной премии и проекта «Новая библиотека» Издательского Совета. «В отличие от звания лауреата Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла, эти награды вручаются не в совокупности за писательский труд, а за конкретные книги, которые к тому же должны быть изданы в течение 2018-2019 годов, - подчеркнул Высокопреосвященный Климент. - Их обладатели получат и денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей каждый». Победителей первых двух из названных выше номинаций наградят во время торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в мае будущего года, а обладателя премии им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии собираются чествовать в День семьи, любви и верности 8 июля.

Лауреатам Патриаршей литературной премии, как и прежде, вручат по 300 тыс. руб. В остальном регламент и формула определения номинантов и лауреатов изменений не претерпят. До 1 марта принимаются заявки на включение в лонг-лист претендентов. Затем на формальное соответствие премиальным критериям их рассмотрит Палата попечителей, а отобранные кандидатуры передаст в Экспертный совет. Тот, в свою очередь, вынесет предложения по шорт-листу на заседание Совета попечителей, который возглавляет Святейший Патриарх Кирилл. Включенные в шорт-лист претенденты официально считаются номинантами; начиная с сезона-2019 те из них, кто не получает премию, удостаиваются Патриаршего знака «За вклад в развитие русской литературы». Сами же лауреаты (по правилам их может быть от одного до трех) избираются тайным голосованием в ходе финальной торжественной церемонии премиального сезона всеми членами Палаты попечителей.

Справка. Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели Поместных Православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе Московского Патриархата, епархиальные архиереи, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения, а также редакции литературных журналов и организации писателей.