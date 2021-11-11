«Введение в арамеистику и сирологию»

10 марта 2023 года в Центре Императорского православного палестинского общества в Москве прошла презентация серии книг «Корпус христианских текстов и исследований» Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии. Соорганизаторами мероприятия выступили Московская духовная академия, ИППО и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского. Идея «Корпуса христианских текстов и исследований» как Приложения (Supplementum) к журналу МДА «Библия и христианская древность» заключается в подготовке ориентированного на русскоязычного читателя издания текстов отцов и христианских писателей Церкви. Данный проект предполагает работу с рукописями оригинального текста, который сопровождается переводом, вводной статьей (исследованием), комментарием, индексами и словарем терминов с использованием всего имеющегося на данный момент научного отечественного и зарубежного исследовательского материала. Среди представленных работ было исследование кандидата филологических наук Армана Егишевича Акопяна «Введение в арамеистику и сирологию», выпущенное в свет издательством Московской духовной академии в серии «Современные переводы и исследования». «Журнал Московской Патриархии» попросил автора рассказать о его книге. PDF-версия.

Давайте начнем с основ: что такое арамеистика и сирология?

Арамеистика в узком значении термина — изучение арамейского языка и созданной на нем богатейшей литературы. Письменная традиция этого языка насчитывает три тысячелетия, и на протяжении столь длительного периода он проявил себя в форме более десятка литературных стандартов, использовавших различные разновидности арамейского письма, восходящего к финикийскому. Более тысячелетия арамейский был lingua franca Ближнего Востока, то есть языком межнационального общения, а также культовым языком нескольких религий: иудаизма, христианства, мандеизма, манихейства, многочисленных языческих и гностических верований. Многие считают арамейский мертвым языком, языком древних эзотерических текстов и даже сверхъестественных сущностей, но он жив и поныне в виде многочисленных новоарамейских диалектов.

Арамеистика зародилась в недрах гебраистики и библеистики, поскольку изначально интерес к арамейскому языку был обусловлен тем, что на нем написаны некоторые разделы Ветхого Завета и существенная часть корпуса иудейских текстов.

В более широком смысле арамеистика включает в себя изучение истории, религии и культуры арамеев, семитского народа, родственного евреям. Эта часть арамеистики сформировалась после того, как окончательно отделилась от гебраистики и библеистики. Существенным толчком к ее развитию послужили, среди прочего, относящиеся к древним арамеям археологические находки конца XIX века.

Сирология по сути является разделом арамеистики, изучающим язык и культурное наследие арамеев-христиан, известных как «сирийцы» (не путать с современными сирийцами — жителями Сирии). Переход на новое самоназвание обычно объясняют тем, что в раннехристианский период произошло отождествление понятий «арамей» и «язычник». Соответственно, литературный стандарт, выработанный арамеями-христианами на основе диалекта Эдессы, стал известен как «сирийский язык» (или «сирский» в терминологической традиции царской России), хотя он очень близок современным ему другим арамейским литературным стандартам, в частности языку Вавилонского Талмуда и мандейской литературы. Несмотря на очевидную связь между арамеистикой и сирологией, последняя является самостоятельной научной дисциплиной не в последнюю очередь благодаря тому, что литература на сирийском языке превосходит по объему все написанное на остальных разновидностях арамейского языка, вместе взятых.

Здесь не лишне упомянуть ассирологию — дисциплину, изучающую все, что относится к Древней Ассирии и Вавилонии. Существует большое количество тем, находящихся на стыке арамеистики и ассирологии, связь же последней с сирологией гораздо более опосредованная.

Как зародилась идея написания книги?

В середине 1990-х годов я читал на факультете востоковедения Ереванского государственного университета курс «Введение в геб­раистику» для студентов, изучавших иврит. Предполагалось, что лекции будут в итоге объединены в учебное пособие под тем же названием; эта идея, к сожалению, остается нереализованной по сей день. В 2005 году в Ереване на армянском языке был издан мой учебник «Классический сирийский язык», и этот язык был включен в учебный курс магистратуры. Естественным образом возникла необходимость в разработке учебного плана и по введению в сирологию. Таковая обуславливалась богатыми и разнообразными культурными и религиозными взаимосвязями, существовавшими со времен раннего Средневековья между армянами и сирийцами. Основой для «Введения в арамеистику и сирологию» послужил очерк истории сирийского языка, который я написал для вышеупомянутого учебника и который содержал много материала, относящегося к арамеистике. Работа над книгой началась летом 2006 года и продлилась более семи лет. Армянский оригинал вышел в свет в 2015 году, а спустя два года американское издательство Gorgias Press, специализирующееся на востоковедческой академической литературы, выпустило книгу в английском переводе. В 2018 году в том же издательстве вышел английский перевод и моего «Классического сирийского языка».

Какова предыстория русского перевода?

За семь лет до издания моего учебника сирийского языка в США, то есть в 2011 году, его русский перевод вышел в Москве в издательстве «АСТ-Пресс». Ключевую роль в этом проекте сыграл один из ведущих российских арамеистов и исследователей библейских текстов, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Леонид Грилихес. Он же подвинул меня к созданию русской версии «Введения» и стал фактически ее первым редактором. При его посредничестве с издательством МДА был подписан контракт об издании русского перевода и проведена немалая редакторская работа, однако из-за возникших финансовых трудностей издательская деятельность Академии была резко сокращена, что сделало издание подобной объемной книги весьма проблематичным. Идея получила вторую жизнь в начале прошлого года по инициативе доцента МДА диакона Сергия Кожухова, с которым я познакомился благодаря тому же отцу Леониду, а затем к проекту подключился директор издательства МДА Дмитрий Серов. На протяжении всего прошлого года мы очень плодотворно поработали, и в итоге в конце года книга была издана в редактируемой отцом Сергием серии «Корпус христианских текстов и исследований».

Можете ли вы дать представление о структуре и содержании книги?

Книга содержит 27 разделов, освещающих различные аспекты арамеистики и сирологии, такие как история и религия арамеев, распространение среди них христианства и конфессиональное дробление сирийцев, их письменные и переводческие традиции, различные аспекты сирийской культуры (теология, философия, медицина, историография, система образования и т. д.). Большое внимание уделено сирийской патристике — корпусу текстов сирийских «отцов Церкви» (Ефрема Сирина, Исаака Ниневийского, Афраата и других), благодаря которому сирийский язык после древнегреческого и латинского считается третьим по значимости языком раннехристианской мысли и включен в учебные планы не только востоковедческих, но и богословских учебных программ. Особо хочу отметить два крупных раздела: «Арамейский язык и его мир», где описаны древние и средневековые разновидности арамейского языка и ассоциированные с ними разнообразные этнические, политические, культурные и религиозные реалии, и «Коммерческая и миссионерская деятельность сирийцев», который освещает не имевшее себе равных миссионерское рвение сирийцев на огромной территории от Месопотамии до Китая. Подробно представлены взаимоотношения этого небольшого, но наделенного мощным духовным зарядом народа с различными державами и империями — от Ассирии и Вавилонии до Советского Союза, их жизнь сегодня и связанные с конфессиональной раздробленностью проблемы самоидентификации. Отдельные разделы посвящены современному состоянию классического сирийского языка и новоарамейским диалектам. Книга завершается разделом о зарождении и становлении современных арамеистики и сирологии; кстати, специально для русского перевода я дополнил этот раздел главой об истории и нынешнем состоянии этих дисциплин в России. Книга содержит большое количество иллюстраций, карт и таблиц и снабжена подробным алфавитным указателем.

Удалось ли включить в книгу все, что задумывалось?

К сожалению, нет. Ненаписанным остался планировавшийся обзорный очерк грамматики арамейского языка, а также задуманная в качестве приложения хрестоматия текстов арамеоязычной литературы от эпиграфических надписей древних арамейских царей до поэзии на новоарамейских диалектах; хрестоматия вывела бы объем книги за технологически приемлемые пределы, и от нее пришлось отказаться. Надеюсь, что в будущем хрестоматию можно будет издать отдельной книгой, и именно по-русски, поскольку работа в этом направлении была проделана большая. В качестве приложения в книгу была включена статья известного немецкого арамеиста Клауса Бейера, содержащая детальную периодизацию истории арамейского языка.

Кому адресована ваша книга?

Книга имеет пропедевтический характер и задумывалась как учебное пособие для студентов факультетов востоковедения, истории, филологии, культурологии, религиоведения, студентов богословских учебных заведений. Она, несомненно, будет интересна и полезна священнослужителям различных конфессий и, конечно же, широчайшему кругу интересующихся христианским Востоком и Ближним Востоком в целом.

Это ваша последняя работа?

Нет, в 2021 году в Ереване был издан еще один мой учебник, «Арамейский язык Иисуса и демонов», посвященный арамейскому языку новозаветного периода. Немецкое академическое издание De Gruyter заинтересовалось его изданием в переводе на английский; надеюсь, что это произойдет до конца нынешнего года. В продолжение сложившейся традиции буду рад увидеть книгу вышедшей и в русском переводе, если российские издательства тоже проявят к ней интерес.