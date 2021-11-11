«Введение в арамеистику и сирологию»

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На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, открывая встречу, заметил, что Святейший Патриарх с особым вниманием относится к православной миссии в Китае. Будучи в 2013 году с визитом в этой стране, Его Святейшество не только встретился и помолился с соотечественниками и православными китайцами в храмах Пекина, Харбина и Шанхая, но и продуктивно пообщался с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Именно по благословению Святейшего Патриарха в 2011 году было открыто Китайское Патриаршее подворье. PDF-версия.
11 ноября 2021 г. 16:00
Иерей Иоанн Нефедов: «Сохранить преемственность традиции богослужебного книгоиздания»
Обеспечение православных священно- и церковнослужителей богослужебными книгами — так иерей Иоанн Нефедов обозначает задачу возглавляемого им Отдела богослужебных книг Издательства Московской Патриархии. Почему нельзя сокращать традиционный Служебник, как вносится правка в богослужебные тексты, как правильно относиться к акафистам и какие инновации появились в издании богослужебной литературы, священник рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
18 июня 2021 г. 14:30
Митрополит Калужский и Боровский Климент. «Я здесь так покоен духом, что лучшего и желать не следует»
Вышел в свет 4-й том «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Презентация книги состоялась в Издательском совете Русской Православной Церкви при участии епископа Балашихинского Николая, главного редактора Издательства Московской Патриархии. Книга освещает основные события жизни святителя с августа 1866 года до января 1878 года. Председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал «Журналу Московской Патриархии» о том, что нового он открыл для себя о святителе Феофане, работая над этим томом. PDF-версия.
9 января 2021 г. 12:40
Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища
Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.
8 февраля 2020 г. 12:35
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.
3 января 2020 г. 15:45
Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве
Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасской мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.
2 октября 2019 г. 09:40
В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных
Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).
18 сентября 2019 г. 19:35
Перезагрузка стеллажей
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.
21 августа 2019 г. 12:10
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ЖМП № 5 май 2023 / 23 мая 2023 г. 16:30
«Введение в арамеистику и сирологию»
10 марта 2023 года в Центре Императорского православного палестинского общества в Москве прошла презентация серии книг «Корпус христианских текстов и исследований» Центра изучения патристики и христианской древности при Московской духовной академии. Соорганизаторами мероприятия выступили Московская духовная академия, ИППО и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского. Идея «Корпуса христианских текстов и исследований» как Приложения (Supplementum) к журналу МДА «Библия и христианская древность» заключается в подготовке ориентированного на русскоязычного читателя издания текстов отцов и христианских писателей Церкви. Данный проект предполагает работу с рукописями оригинального текста, который сопровождается переводом, вводной статьей (исследованием), комментарием, индексами и словарем терминов с использованием всего имеющегося на данный момент научного отечественного и зарубежного исследовательского материала. Среди представленных работ было исследование кандидата филологических наук Армана Егишевича Акопяна «Введение в арамеистику и сирологию», выпущенное в свет издательством Московской духовной академии в серии «Современные переводы и исследования». «Журнал Московской Патриархии» попросил автора рассказать о его книге. PDF-версия.
Давайте начнем с основ: что такое арамеистика и сирология?
Арамеистика в узком значении термина — изучение арамейского языка и созданной на нем богатейшей литературы. Письменная традиция этого языка насчитывает три тысячелетия, и на протяжении столь длительного периода он проявил себя в форме более десятка литературных стандартов, использовавших различные разновидности арамейского письма, восходящего к финикийскому. Более тысячелетия арамейский был lingua franca Ближнего Востока, то есть языком межнационального общения, а также культовым языком нескольких религий: иудаизма, христианства, мандеизма, манихейства, многочисленных языческих и гностических верований. Многие считают арамейский мертвым языком, языком древних эзотерических текстов и даже сверхъестественных сущностей, но он жив и поныне в виде многочисленных новоарамейских диалектов.
Арамеистика зародилась в недрах гебраистики и библеистики, поскольку изначально интерес к арамейскому языку был обусловлен тем, что на нем написаны некоторые разделы Ветхого Завета и существенная часть корпуса иудейских текстов.
В более широком смысле арамеистика включает в себя изучение истории, религии и культуры арамеев, семитского народа, родственного евреям. Эта часть арамеистики сформировалась после того, как окончательно отделилась от гебраистики и библеистики. Существенным толчком к ее развитию послужили, среди прочего, относящиеся к древним арамеям археологические находки конца XIX века.
Сирология по сути является разделом арамеистики, изучающим язык и культурное наследие арамеев-христиан, известных как «сирийцы» (не путать с современными сирийцами — жителями Сирии). Переход на новое самоназвание обычно объясняют тем, что в раннехристианский период произошло отождествление понятий «арамей» и «язычник». Соответственно, литературный стандарт, выработанный арамеями-христианами на основе диалекта Эдессы, стал известен как «сирийский язык» (или «сирский» в терминологической традиции царской России), хотя он очень близок современным ему другим арамейским литературным стандартам, в частности языку Вавилонского Талмуда и мандейской литературы. Несмотря на очевидную связь между арамеистикой и сирологией, последняя является самостоятельной научной дисциплиной не в последнюю очередь благодаря тому, что литература на сирийском языке превосходит по объему все написанное на остальных разновидностях арамейского языка, вместе взятых.
Здесь не лишне упомянуть ассирологию — дисциплину, изучающую все, что относится к Древней Ассирии и Вавилонии. Существует большое количество тем, находящихся на стыке арамеистики и ассирологии, связь же последней с сирологией гораздо более опосредованная.
Как зародилась идея написания книги?
В середине 1990-х годов я читал на факультете востоковедения Ереванского государственного университета курс «Введение в гебраистику» для студентов, изучавших иврит. Предполагалось, что лекции будут в итоге объединены в учебное пособие под тем же названием; эта идея, к сожалению, остается нереализованной по сей день. В 2005 году в Ереване на армянском языке был издан мой учебник «Классический сирийский язык», и этот язык был включен в учебный курс магистратуры. Естественным образом возникла необходимость в разработке учебного плана и по введению в сирологию. Таковая обуславливалась богатыми и разнообразными культурными и религиозными взаимосвязями, существовавшими со времен раннего Средневековья между армянами и сирийцами. Основой для «Введения в арамеистику и сирологию» послужил очерк истории сирийского языка, который я написал для вышеупомянутого учебника и который содержал много материала, относящегося к арамеистике. Работа над книгой началась летом 2006 года и продлилась более семи лет. Армянский оригинал вышел в свет в 2015 году, а спустя два года американское издательство Gorgias Press, специализирующееся на востоковедческой академической литературы, выпустило книгу в английском переводе. В 2018 году в том же издательстве вышел английский перевод и моего «Классического сирийского языка».
Какова предыстория русского перевода?
За семь лет до издания моего учебника сирийского языка в США, то есть в 2011 году, его русский перевод вышел в Москве в издательстве «АСТ-Пресс». Ключевую роль в этом проекте сыграл один из ведущих российских арамеистов и исследователей библейских текстов, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Леонид Грилихес. Он же подвинул меня к созданию русской версии «Введения» и стал фактически ее первым редактором. При его посредничестве с издательством МДА был подписан контракт об издании русского перевода и проведена немалая редакторская работа, однако из-за возникших финансовых трудностей издательская деятельность Академии была резко сокращена, что сделало издание подобной объемной книги весьма проблематичным. Идея получила вторую жизнь в начале прошлого года по инициативе доцента МДА диакона Сергия Кожухова, с которым я познакомился благодаря тому же отцу Леониду, а затем к проекту подключился директор издательства МДА Дмитрий Серов. На протяжении всего прошлого года мы очень плодотворно поработали, и в итоге в конце года книга была издана в редактируемой отцом Сергием серии «Корпус христианских текстов и исследований».
Можете ли вы дать представление о структуре и содержании книги?
Книга содержит 27 разделов, освещающих различные аспекты арамеистики и сирологии, такие как история и религия арамеев, распространение среди них христианства и конфессиональное дробление сирийцев, их письменные и переводческие традиции, различные аспекты сирийской культуры (теология, философия, медицина, историография, система образования и т. д.). Большое внимание уделено сирийской патристике — корпусу текстов сирийских «отцов Церкви» (Ефрема Сирина, Исаака Ниневийского, Афраата и других), благодаря которому сирийский язык после древнегреческого и латинского считается третьим по значимости языком раннехристианской мысли и включен в учебные планы не только востоковедческих, но и богословских учебных программ. Особо хочу отметить два крупных раздела: «Арамейский язык и его мир», где описаны древние и средневековые разновидности арамейского языка и ассоциированные с ними разнообразные этнические, политические, культурные и религиозные реалии, и «Коммерческая и миссионерская деятельность сирийцев», который освещает не имевшее себе равных миссионерское рвение сирийцев на огромной территории от Месопотамии до Китая. Подробно представлены взаимоотношения этого небольшого, но наделенного мощным духовным зарядом народа с различными державами и империями — от Ассирии и Вавилонии до Советского Союза, их жизнь сегодня и связанные с конфессиональной раздробленностью проблемы самоидентификации. Отдельные разделы посвящены современному состоянию классического сирийского языка и новоарамейским диалектам. Книга завершается разделом о зарождении и становлении современных арамеистики и сирологии; кстати, специально для русского перевода я дополнил этот раздел главой об истории и нынешнем состоянии этих дисциплин в России. Книга содержит большое количество иллюстраций, карт и таблиц и снабжена подробным алфавитным указателем.
Удалось ли включить в книгу все, что задумывалось?
К сожалению, нет. Ненаписанным остался планировавшийся обзорный очерк грамматики арамейского языка, а также задуманная в качестве приложения хрестоматия текстов арамеоязычной литературы от эпиграфических надписей древних арамейских царей до поэзии на новоарамейских диалектах; хрестоматия вывела бы объем книги за технологически приемлемые пределы, и от нее пришлось отказаться. Надеюсь, что в будущем хрестоматию можно будет издать отдельной книгой, и именно по-русски, поскольку работа в этом направлении была проделана большая. В качестве приложения в книгу была включена статья известного немецкого арамеиста Клауса Бейера, содержащая детальную периодизацию истории арамейского языка.
Кому адресована ваша книга?
Книга имеет пропедевтический характер и задумывалась как учебное пособие для студентов факультетов востоковедения, истории, филологии, культурологии, религиоведения, студентов богословских учебных заведений. Она, несомненно, будет интересна и полезна священнослужителям различных конфессий и, конечно же, широчайшему кругу интересующихся христианским Востоком и Ближним Востоком в целом.
Это ваша последняя работа?
Нет, в 2021 году в Ереване был издан еще один мой учебник, «Арамейский язык Иисуса и демонов», посвященный арамейскому языку новозаветного периода. Немецкое академическое издание De Gruyter заинтересовалось его изданием в переводе на английский; надеюсь, что это произойдет до конца нынешнего года. В продолжение сложившейся традиции буду рад увидеть книгу вышедшей и в русском переводе, если российские издательства тоже проявят к ней интерес.
23 мая 2023 г. 16:30
Ключевые слова: арамеистика, сирология, Сирия, библеистика, патристика, переводы
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Протоиерей Борис Глебов
01.06.1936 – 28.02.2023 28 февраля 2023 года на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный клирик Спасо-Преображенского собора города Санкт-Петербурга протоиерей Борис Глебов.
18 мая 2023 г. 16:40
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13.05.1949 – 17.01.2023 17 января 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Костромской епархии, старейший преподаватель Костромской духовной семинарии митрофорный протоиерей Александр Карягин.
18 мая 2023 г. 16:30
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30.04.1949–22.03.2023 22 марта 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу епископ Феофилакт (Моисеев).
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16 мая 2023 г. 10:30