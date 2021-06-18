На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, открывая встречу, заметил, что Святейший Патриарх с особым вниманием относится к православной миссии в Китае. Будучи в 2013 году с визитом в этой стране, Его Святейшество не только встретился и помолился с соотечественниками и православными китайцами в храмах Пекина, Харбина и Шанхая, но и продуктивно пообщался с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Именно по благословению Святейшего Патриарха в 2011 году было открыто Китайское Патриаршее подворье. PDF-версия.

«С самого начала своей деятельности Китайское подворье занималось изданием церковной литературы на китайском языке; благодаря недавно созданному Фонду поддержки христианской культуры и наследия эта издательская программа получила новый виток развития, — заметил митрополит Иларион. — И я хочу поблагодарить Фонд за многообразные усилия, направленные на поддержку христиан в Китае, на помощь чадам Русской Православной Церкви и на межправославное взаимодействие».

Книга «Мысли на каждый день года» вышла на русском языке в 2016 году, к 70-летию Святейшего. Она была подготовлена совместными трудами Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. В ее основу легли фрагменты проповедей, докладов, научных статей, интервью Святейшего Патриарха Кирилла, временной охват которых — более 35 лет его пастырского служения и богословских трудов.

Представляя китайский перевод этой книги, митрополит Иларион подчеркнул, что количество затрагиваемых Святейшим Патриархом Кириллом тем очень широко, и раскрывает он их просто, но с той глубиной, которая присуща всем его высказываниям. Это прежде всего вопросы, связанные с проблемами современного общества, сохранения христианской цивилизации, необходимости нахождения нового языка и творческих путей для проповеди христианских ценностей в современных условиях. Как удержать баланс между универсальным и национальным? Какова природа справедливости? Каким должно быть отношение Православной Церкви к государству и власти? Может ли Церковь признавать свободу без нравственной ответственности?

«Для удобства читателя мысли Его Святейшества организованы в соответствии с календарем. Эту книгу не обязательно читать подряд. Ее можно читать по одной главе в день, с тем чтобы постоянно мысль Святейшего Патриарха присутствовала в жизни читателя», — добавил архипастырь. Также он заметил, что издательский проект будет и дальше развиваться, и православные верующие Китая смогут иметь доступ к издаваемой Русской Православной Церковью литературе не только через печатные издания, но и через особый интернет-ресурс, который в скором времени будет создан.

На презентации были представлены и другие издания православной литературы на китайском языке, подготовленные Китайским Патриаршим подворьем за последнее время, в том числе «Катехизис: краткий путеводитель по православной вере» митрополита Волоколамского Илариона, Краткий иллюстрированный русско-китайский словарь православной лексики, «Православная аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со страстями» священника Павла Гумерова.

«Для меня неожиданная радость, что мою книгу перевели на китайский язык, — признался отец Павел. — Когда я ее писал, то ставил для себя задачу изложить довольно сложный материал в простой и доступной для широкого читателя форме. Есть немало людей, которым нужен так называемый литературный мостик, по которому можно перейти к серьезной богословской литературе. Перед тем как прочитать творения святых отцов, особенно "Добротолюбие" или "Лествицу" святого Иоанна Лествичника, им нужен адаптированный простой вариант, который бы ввел их в проблематику этих книг, чтобы потом они смогли сами продвигаться в изучении этой темы».

Священник пояснил, что он избрал для своей книги тему борьбы со страстями, потому что она интересна и актуальна для каждого человека. Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, ведь у любого из нас есть какая-то греховная привычка.

«Как говорит святитель Феофан Затворник, самое главное — найти свою основную страсть, потому что на ней остальные наши страсти прочно держатся, как ветки на дереве. И когда человеку удается эту свою главную проблему обнаружить и вырвать ее под корень, тогда легче справиться и с другими грехами. А самое важное — насадить в нашей душе противоположную добродетель и приобрести в ней навык, чтобы наш духовный вакуум после изгнания страсти обязательно был заполнен».