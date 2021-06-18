На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»

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Иерей Иоанн Нефедов: «Сохранить преемственность традиции богослужебного книгоиздания»
Обеспечение православных священно- и церковнослужителей богослужебными книгами — так иерей Иоанн Нефедов обозначает задачу возглавляемого им Отдела богослужебных книг Издательства Московской Патриархии. Почему нельзя сокращать традиционный Служебник, как вносится правка в богослужебные тексты, как правильно относиться к акафистам и какие ­инновации появились в издании богослужебной литературы, священник рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
18 июня 2021 г. 14:30
Митрополит Калужский и Боровский Климент. «Я здесь так покоен духом, что лучшего и желать не следует»
Вышел в свет 4-й том «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Презентация книги состоялась в Издательском совете Русской Православной Церкви при участии епископа Балашихинского Николая, главного редактора Издательства Московской Патриархии. Книга освещает основные события жизни святителя с августа 1866 года до января 1878 года. Председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал «Журналу Московской Патриархии» о том, что нового он открыл для себя о святителе Феофане, работая над этим томом. PDF-версия.
9 января 2021 г. 12:40
Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища
Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.
8 февраля 2020 г. 12:35
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.    
3 января 2020 г. 15:45
Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве
Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасской мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.
2 октября 2019 г. 09:40
В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных
Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).
18 сентября 2019 г. 19:35
Перезагрузка стеллажей
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из ­общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.  
21 августа 2019 г. 12:10
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Уже больше 20 лет в Москве идет работа над Православной энциклопедией. Запланировано 75 томов, вышло больше половины. Этот издательский проект во многом уникален. Прежде всего тем, что это первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории Православия. Из сугубо церковного издания энциклопедия уже давно стала общегуманитарным национальным проектом. О том, как возникла идея ее создания, какие трудности и открытия готовит каждый новый том и чем еще сегодня живет Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал его создатель и руководитель Сергей Кравец. PDF-версия.  
5 июля 2019 г. 11:48
Репортажи
Митрополит Волоколамский Иларион представляет книгу Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года» на китайском языке
ЖМП № 10 октябрь 2021 /  11 ноября 2021 г. 16:00
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На Китайском Патриаршем подворье представили перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Мысли на каждый день года»

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, открывая встречу, заметил, что Святейший Патриарх с особым вниманием относится к православной миссии в Китае. Будучи в 2013 году с визитом в этой стране, Его Святейшество не только встретился и помолился с соотечественниками и православными китайцами в храмах Пекина, Харбина и Шанхая, но и продуктивно пообщался с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Именно по благословению Святейшего Патриарха в 2011 году было открыто Китайское Патриаршее подворье. PDF-версия.

«С самого начала своей деятельности Китайское подворье занималось изданием церковной литературы на китайском языке; благодаря недавно созданному Фонду поддержки христианской культуры и наследия эта издательская программа получила новый виток развития, — заметил митрополит Иларион. — И я хочу поблагодарить Фонд за многообразные усилия, направленные на поддержку христиан в Китае, на помощь чадам Русской Православной Церкви и на межправославное взаимодействие».

Книга «Мысли на каждый день года» вышла на русском языке в 2016 году, к 70-летию Святейшего. Она была подготовлена совместными трудами Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. В ее основу легли фрагменты проповедей, докладов, научных статей, интервью Святейшего Патриарха Кирилла, временной охват которых — более 35 лет его пастырского служения и богословских трудов.

Представляя китайский перевод этой книги, митрополит Иларион подчеркнул, что количество затрагиваемых Святейшим Патриархом Кириллом тем очень широко, и раскрывает он их просто, но с той глубиной, которая присуща всем его высказываниям. Это прежде всего вопросы, связанные с проблемами современного общества, сохранения христианской цивилизации, необходимости нахождения нового языка и творческих путей для проповеди христианских ценностей в современных условиях. Как удержать баланс между универсальным и национальным? Какова природа справедливости? Каким должно быть отношение Православной Церкви к государству и власти? Может ли Церковь признавать свободу без нравственной ответственности?

«Для удобства читателя мысли Его Святейшества организованы в соответствии с календарем. Эту книгу не обязательно читать подряд. Ее можно читать по одной главе в день, с тем чтобы постоянно мысль Святейшего Патриарха присутствовала в жизни читателя», — добавил архипастырь. Также он заметил, что издательский проект будет и дальше развиваться, и православные верующие Китая смогут иметь доступ к издаваемой Русской Православной Церковью литературе не только через печатные издания, но и через особый интернет-ресурс, который в скором времени будет создан.

На презентации были представлены и другие издания православной литературы на китайском языке, подготовленные Китайским Патриаршим подворьем за последнее время, в том числе «Катехизис: краткий путеводитель по православной вере» митрополита Волоколамского Илариона, Краткий иллюстрированный русско-китайский словарь православной лексики, «Православная аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со страстями» священника Павла Гумерова.

«Для меня неожиданная радость, что мою книгу перевели на китайский язык, — признался отец Павел. — Когда я ее писал, то ставил для себя задачу изложить довольно сложный материал в простой и доступной для широкого читателя форме. Есть немало людей, которым нужен так называемый литературный мостик, по которому можно перейти к серьезной богословской литературе. Перед тем как прочитать творения святых отцов, особенно "Добротолюбие" или "Лествицу" святого Иоанна Лествичника, им нужен адаптированный простой вариант, который бы ввел их в проблематику этих книг, чтобы потом они смогли сами продвигаться в изучении этой темы».

Священник пояснил, что он избрал для своей книги тему борьбы со страстями, потому что она интересна и актуальна для каждого человека. Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, ведь у любого из нас есть какая-то греховная привычка.

«Как говорит святитель Феофан Затворник, самое главное — найти свою основную страсть, потому что на ней остальные наши страсти прочно держатся, как ветки на дереве. И когда человеку удается эту свою главную проблему обнаружить и вырвать ее под корень, тогда легче справиться и с другими грехами. А самое важное — насадить в нашей душе противоположную добродетель и приобрести в ней навык, чтобы наш духовный вакуум после изгнания страсти обязательно был заполнен». 

 

Елена Алексеева
11 ноября 2021 г. 16:00
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