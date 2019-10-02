Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища

Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.

Издание состоит из трех больших частей. Первая содержит историографию самого кладбища. Вторая описывает историю кладбищенской церкви свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии начиная с деревянной, 1773 года освящения (под руководством Василия Баженова целиком перенесенной из Новинского либо из Новоспасского – по разным сведениям – монастыря) и каменного храма, воздвигнутого семейством московского купца Ивана Кожевникова в 1821г. Третья содержит собственно некрополь – краткие биографические сведения, портреты захоронных лиц и фотоснимки могил. В электронной версии издания содержится также указатель упоминаемых в монографии церквей Московской епархии.

«Мне удалось собрать сведения о 205 захороненных начиная с 1771 года и вплоть до инициатора сооружения храма во имя прп. Андрея Рублева в городке художников на Верхней Масловке Андрея Горского (+ 2015), - рассказал «Церковному Вестнику» автор монографии. – Это клирики кладбищенского храма и члены их семей, церковнослужители, жена и дочь священномученика Василия Смирнова, сам ктитор купец Иван Кожевников, храмоздатели, а также монахи и монахини, скончавшиеся во время пребывания в так называемом «приюте для иногородних» (где останавливались командированные для сбора податей насельники). Похоронены здесь, кроме того, церковные архитекторы Васильев и Веригин, профессора Московской духовной академии братья Алексей и Дмитрий Введенский, художник и иконописец Семен Никифоров, два чиновника Московской духовной консистории, несколько преподавателей и студентов располагавшейся поблизости Московской семинарии и достаточно много рабочих Московской синодальной типографии на Никольской улице, компактно селившихся в Бутырской слободе. Насчитывало кладбище и несколько семейных некрополей – к примеру, Кастальских-Грузовых (в роду которых были известные московские священнослужители), Соловьевых, Апостольских».

До наших дней дошло всего 35 надгробий, принадлежность которых уверенно атрибутируется. Причем старинные могилы уничтожались вплоть до самых последних лет. Так, автор книги рассказывает, что еще в прошлом десятилетии кладбищенской администрации удалось фактически снести захоронение регента Чудовского монастыря Петра Сахарова: «Несмотря на то, что местный священник нашел жертвователей, готовых за 300 тысяч рублей сохранить надгробие с памятником, инициаторы переноса, видимо, нашли более щедрых «спонсоров». Сведения по 170 захоронениям – результат кропотливых архивных изысканий, в том числе исследований дореволюционных метрических книг пяти располагавшихся по соседству церквей: Пимена Великого в Новых Воротниках, Казанской и Тихвинской в Сущеве, Рождества Богородицы в Бутырской слободе и Никольской в Новой слободе».

Справка. Миусское – одно из старейших и самых маленьких (общая площадь 5 га) московских кладбищ. Располагается на Сущевском валу. Основано 9 апреля 1771г., в 1800г. временно закрыто, с 1821 по 1934гг. вновь было открыто для захоронений. До середины XIXв. Называлось Дмитровским. В новейшей истории – два прискорбных факта массового вандализма: осенью 1994г. разграблено свыше сотни могил, в ночь с 13 на 14 сентября 2002г. повреждено свыше четырех сотен надгробий.