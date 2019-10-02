Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища

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Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве
Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасской мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.
2 октября 2019 г. 09:40
В юбилейный сезон Патриаршая литературная премия расширит круг награжденных
Будущей весной лауреатов Патриаршей литературной премии им. свв. равноапп. Мефодия и Кирилла определят уже в десятый раз. Как сообщил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, нынешний премиальный сезон отличается дополнительными специальными номинациями: им. Федора Достоевского (за лучшее художественное произведение), им. Сергея Аксакова (за лучшее произведение для молодежи и подростков), им. свв. равноапп. кнн. Петра и Февронии (за лучшее произведение на семейную тему).
18 сентября 2019 г. 19:35
Перезагрузка стеллажей
Синодальная библиотека, носящая имя Патриарха Алексия II, вступила в эпоху непростых, но давно назревших и остро необходимых преобразований. Решением Священного Синода от 28 декабря прошлого года (журнал No 137) это учреждение приписано к Учебному комитету Русской Православный Церкви. Полгода спустя, 30 мая 2019 года, Синод ( журнал No 62) поставил во главе библиотеки клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого, назначив его заместителем председателя Учебного комитета. Параллельно разрабатываются уставные изменения Синодальной библиотеки и формируются предложения по ее бюджету, который (скорее всего, со следующего финансового года) предполагается пополнять из ­общецерковных средств. PDF-версия
13 сентября 2019 г. 15:59
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.  
21 августа 2019 г. 12:10
Сергей Кравец: «Мы делаем энциклопедию силами всего православного мира»
Уже больше 20 лет в Москве идет работа над Православной энциклопедией. Запланировано 75 томов, вышло больше половины. Этот издательский проект во многом уникален. Прежде всего тем, что это первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории Православия. Из сугубо церковного издания энциклопедия уже давно стала общегуманитарным национальным проектом. О том, как возникла идея ее создания, какие трудности и открытия готовит каждый новый том и чем еще сегодня живет Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал его создатель и руководитель Сергей Кравец. PDF-версия.  
5 июля 2019 г. 11:48
Гриф одобрения
Сегодня православную литературу печатают как церковные, так и светские издательства. Но если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня большинство книг получают «зеленый свет» на распространение в церковных лавках при храмах и монастырях, но есть и те, которым в этом отказывают. Что необходимо знать о требованиях экспертов и нюансах рецензирования, как избежать грубых ошибок и серьезных замечаний при подготовке рукописи, разбиралась корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
21 июня 2019 г. 15:45
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Шаг к добру и свету — Христу
Отмечая День православной книги, мы вновь говорим о роли литературы в жизни человека. Что такое книга? Учитель, как мы не раз читали в школьных учебниках? Друг? Советчик? Что делает книгу православной? Об этом рассуждает митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
13 марта 2019 г. 15:10
В Издательском совете обсудили проблемы распространения православной литературы
В канун Нового года в Издательском совете Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, издатели и представители Российской книжной палаты обсудили вопросы продвижения духовной литературы на книжном рынке. Среди проблем были выделены недостаточный контроль за ассортиметом в церковных лавках и слабая информированость читателя о новых книгах. Журнал Московской Патриархии и раньше обсуждал эту тему, но теперь она получила новое звучание. 
28 декабря 2018 г. 20:50
Новости
Автор монографии Михаил Денисов
8 февраля 2020 г. 12:35
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Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища

Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.

Издание состоит из трех больших частей. Первая содержит историографию самого кладбища. Вторая описывает историю кладбищенской церкви свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии начиная с деревянной, 1773 года освящения (под руководством Василия Баженова целиком перенесенной из Новинского либо из Новоспасского – по разным сведениям – монастыря) и каменного храма, воздвигнутого семейством московского купца Ивана Кожевникова в 1821г. Третья содержит собственно некрополь – краткие биографические сведения, портреты захоронных лиц и фотоснимки могил. В электронной версии издания содержится также указатель упоминаемых в монографии церквей Московской епархии.

«Мне удалось собрать сведения о 205 захороненных начиная с 1771 года и вплоть до инициатора сооружения храма во имя прп. Андрея Рублева в городке художников на Верхней Масловке Андрея Горского (+ 2015), - рассказал «Церковному Вестнику» автор монографии. – Это клирики кладбищенского храма и члены их семей, церковнослужители, жена и дочь священномученика Василия Смирнова, сам ктитор купец Иван Кожевников, храмоздатели, а также монахи и монахини, скончавшиеся во время пребывания в так называемом «приюте для иногородних» (где останавливались командированные для сбора податей насельники). Похоронены здесь, кроме того, церковные архитекторы Васильев и Веригин, профессора Московской духовной академии братья Алексей и Дмитрий Введенский, художник и иконописец Семен Никифоров, два чиновника Московской духовной консистории, несколько преподавателей и студентов располагавшейся поблизости Московской семинарии и достаточно много рабочих Московской синодальной типографии на Никольской улице, компактно селившихся в Бутырской слободе. Насчитывало кладбище и несколько семейных некрополей – к примеру, Кастальских-Грузовых (в роду которых были известные московские священнослужители), Соловьевых, Апостольских».

До наших дней дошло всего 35 надгробий, принадлежность которых уверенно атрибутируется. Причем старинные могилы уничтожались вплоть до самых последних лет. Так, автор книги рассказывает, что еще в прошлом десятилетии кладбищенской администрации удалось фактически снести захоронение регента Чудовского монастыря Петра Сахарова: «Несмотря на то, что местный священник нашел жертвователей, готовых за 300 тысяч рублей сохранить надгробие с памятником, инициаторы переноса, видимо, нашли более щедрых «спонсоров». Сведения по 170 захоронениям – результат кропотливых архивных изысканий, в том числе исследований дореволюционных метрических книг пяти располагавшихся по соседству церквей: Пимена Великого в Новых Воротниках, Казанской и Тихвинской в Сущеве, Рождества Богородицы в Бутырской слободе и Никольской в Новой слободе».

Справка. Миусское – одно из старейших и самых маленьких (общая площадь 5 га) московских кладбищ. Располагается на Сущевском валу. Основано 9 апреля 1771г., в 1800г. временно закрыто, с 1821 по 1934гг. вновь было открыто для захоронений. До середины XIXв. Называлось Дмитровским. В новейшей истории – два прискорбных факта массового вандализма: осенью 1994г. разграблено свыше сотни могил, в ночь с 13 на 14 сентября 2002г. повреждено свыше четырех сотен надгробий.

 

8 февраля 2020 г. 12:35
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Новые статьи
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00
В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов
В России сегодня 3245 аварийных и руинированных храмов. Таковы данные реестра, составленном Патриаршим советом по культуре (ПСК) на основании информации, полученной из 110 епархий. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, состоявшемся на XXVIII Рождественских чтениях сообщила руководитель отдела культурного наследия ПСК Светлана Анохина. 
31 января 2020 г. 17:56
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
Минувшей осенью Министерство просвещения России опубликовало для общественного обсуждения новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Как следовало из текста проекта на федеральном портале «Нормативные правовые акты», из школьного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предполагалось исключить все четыре конфессиональных модуля, оставив лишь два — основы светской этики и основы мировых религиозных культур. Как это соотносится с методической разработкой государственными органами целой новой предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России, к чему готовиться родителям будущих четвероклассников и не пропадут ли втуне методические наработки по преподаванию основ православной культуры в средней школе, «Журнал Московской Патриархии» узнал у председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. PDF-версия.  
31 января 2020 г. 12:00
В мае 2020 года состоится I Всероссийский форум православных экскурсоводов
В мае этого года состоится I Всероссийский форум экскурсоводов, чья профессиональная деятельность связана с экскурсиями на объектах культурного наследия, относящихся к памятникам Русской Православной Церкви. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, прошедшем в рамках XXVIII Рождественских чтений, рассказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
28 января 2020 г. 23:30
Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных
В ОВЦС состоялась секция  XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи  душевнобольным и делились случаями из практики.
27 января 2020 г. 18:50