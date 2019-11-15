Великое наследие Петрока Малого

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД ОСВЯЩЕННАЯ ПРИ ВАСИЛИИ III 62-МЕТРОВАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОЛОМЕНСКОМ БЫЛА ВНЕСЕНА В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Даже далеким от истории православного зодчества людям прекрасно известен этот архитектурный памятник, словно парящий над широкой излучиной Москвы-реки в Коломенском. Давно ставший визитной карточкой не только Московского государственного объединенного музея-заповедника, но и всего юга российской столицы, 41-метровый двухъярусный восьмигранный шатер поражает воображение даже сегодня. В течение почти 500 лет своей истории «Коломенская свеча» была церковью при летнем государевом дворе и обычным приходским храмом, являла верующим великую святыню – Державный образ Пречистой Владычицы – и служила декорациями нескольких вошедших в золотой фонд советской классики кинолент. Ровно четверть века назад – 17 декабря 1994 года – ее внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальную реализованную заявку на новый стиль в зодчестве и ландшафтной архитектуре. Еще годом ранее здесь было создано Патриаршее подворье. С того момента Вознесенский храм совместно используется музеем и Церковью.

25 лет назад храм Вознесения Господня стал на тот момент всего седьмым по счету памятником на территории России и вторым в Москве (после архитектурного ансамбля Кремля и Красной площади), удостоившимся самостоятельной строчки в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, сейчас в России таких объектов тоже немного – ровно три десятка.

Отчего же именно этой церкви оказали столь высокую честь? Оказывается, она интересна далеко не только как впечатляющее творение инженерной мысли или как веха отечественной историографии, зафиксировавшая обет старевшего Великого князя Василия III, который молил Господа даровать ему наследника. В Воскресенской летописи, вошедшей в Лицевой летописный свод, современник (и, скорее всего, свидетель) Великого освящения церкви 3 сентября 1532 года Митрополитом всея Руси Даниилом отметил: «...поставиша храм, какого не было на Руси». «Дело в том, что это застывший в камне скачок в понимании и осмыслении отечественного храмового зодчества, - объясняет заместитель руководителя столичного Департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. – Если прежде при строительстве крестово-купольных храмов наши предки ориентировались исключительно на византийские образцы, то в XVI веке, с активным участием фряжских мастеров в гражданском и церковном строительстве, эти мотивы стали интенсивно дополняться и обогащаться западными идеями. Как считают историки архитектуры, дальнейшее развитие русского храмостроительства во многом происходило именно под влиянием этого своеобычного синтеза, со временем сформировавшего особую традицию в нашей архитектуре. Именно в этом в первую очередь и заключается уникальность Вознесенского храма в Коломенском как творения архитектурного гения».

Прямых письменных свидетельств о персональном авторстве проекта не сохранилось. Однако и непрерывно устойчивые устные предания, и детали архитектурного почерка, и сопоставление многочисленных косвенных исторических данных давным-давно уверили ученых в мысли, что это работа ломбардийца Пьетро Аннибале. Он приехал в Россию весной 1528 года и после Коломенского с успехом трудился на таких вошедших в историю Московии сооружениях, как Воскресенская церковь в Московском Кремле (1532-1539), земляные крепости в Себеже (1534-1535) и Пронске (1536), каменные укрепления Китай-города (1535-1538). Как теперь очевидно, это венец и высшая точка предварившего коломенский проект 70-летнего сотрудничества итальянских архитекторов, русских строителей и их заказчиков, в историю которого вошли столь впечатляющие объекты, как, например, Кремлевская стена и Грановитая палата. Что же поразило летописца, посчитавшего возможным упомянуть в официальной хронике, что такого храма прежде не было на Руси? Во-первых, сама архитектура Вознесенской церкви о многом напоминала, но ничего не повторяла. Но главное – ни на йоту не нарушая канона в зодчестве даже по строжайшим уложениям допетровской эпохи, она «перешагивала» устоявшиеся представления о неизменной обязательности трех полукруглых апсид, пяти больших глав и общих полукруглых форм. Далее, храм, представляющий собой в плане равноконечный крест, опоясывает широкая двухуровневая крытая галерея с верхним гульбищем, позволявшим совершать крестный ход не спускаясь на землю. Этот элемент в Коломенском – также хронологически первый в русском церковном зодчестве: прежде не считалось возможным выносить любые пристройки на восточный фасад перед алтарем. И, конечно, шатер. Самодостаточно гармоничный, деликатно украшенный белокаменными «бусами» алмазной огранки и буквально песенно устремленный ввысь, он сам по себе вдохновил многие поколения зодчих на работу именно с шатровыми церквами. В этом ряду можно назвать множество всемирно признанных шедевров – например, собор Покрова на Рву на Красной площади. Но именно Вознесенский храм в Коломенском служит всем им точкой отсчета. Бывший до самого конца XVI столетия официально признанным высочайшим сооружением на Руси, он, кстати, в ряду себе подобных до сих пор остается непревзойденным по совокупному объему постройки (чем мы обязаны стечению двух обстоятельств: в великокняжеских резиденциях шатровых церквей на Руси больше не строили, а вскоре – как раз в начале XVII века – их и вовсе запретили возводить на столетие с лишним).

Несколько раз за свою историю храм Вознесения Господня в Коломенском поновлялся и капитально ремонтировался. Сохранились подробные данные о реставрациях 1870-х (архитектор Шохин), 1913-1916 (архитектор Засыпкин), 1920-1930 (архитектор Барановский) и 1974-1980 (архитектор Свешников) годов. Но к самым масштабным обследованиям с археологическими раскопками и последовавшей комплексной научной реставрацией специалистов побудила как раз декларация всемирного значения памятника. Именно в начале 2000-х годов московская экспедиция академического Института архитектуры сделала впечатляющие открытия, в числе которых внушительный клад средневековых серебряных монет. А реализованный в 2004-2007 годах проект реставрации архитектора Елены Скрынниковой профессиональное сообщество заслуженно удостоило самых лестных оценок.

Но время идет, конструкции стареют и ветшают. «Состояние шатра вы видите: его обязательно надо белить, - говорит генеральный директор МГОМЗ Всеволод Тимофеев. – Кроме того, ЮНЕСКО просит нас озаботиться планом управления – документом, соблюдение которого гарантирует сохранность памятника для потомков. Критической в этом смысле нам представляется антропогенная нагрузка на храм. Посудите сами: по состоянию на 15 ноября музей-заповедник «Коломенское» посетили 6 млн человек, на выставочных проектах и в постоянных экспозициях побывали свыше миллиона. Для храма - это запредельная нагрузка. Поэтому вместе с Мосгорнаследием и столичным Департаментом культуры все равно придется определить разумный баланс посещений».

По словам Всеволода Александровича, об ограничении доступа верующих в церковь и тем более о ее закрытии речи быть не может. А вот предварительная проработка нового проекта реставрации уже началась. Что этот документ в себя включит и на какие элементы будет направлен – пока говорить рано. Хотя было бы неплохо, если бы запустить его удалось в производство через четыре года, когда в Коломенском будут отмечать столетие музея, а закончить – к пятивековому юбилею храма, который придется на 2032 год.

5 загадок и тайн храма Вознесения Господня в Коломенском

Несмотря на то, что этот уникальный архитектурный памятник обследован подробнейшим образом, его стены и убранство все еще таят множество загадок как для непосвященных, так и для специалистов.

1. Искусственная восьмиметровая каменная свайная «подушка»

Храм возводили на консервативном оползневом склоне правого москворецкого берега. Мастер, привыкший к скальным основаниям северной Италии, рисковать не захотел: он заложил впечатляющий даже по сегодняшним понятиям фундамент. Дно вырытого на склоне речной террасы гигантского котлована укрепили сваями, а затем заполнили монолитным фундаментом из белокаменных глыб, скрепленных прочным раствором. Исполинское основание немного сужается кверху, имея глубину от 7,7 м на западе до 4,5 м на востоке. Огромная «подушка»-платформа объемом 4 тыс. кубометров хорошо заметна невооруженным глазом со стороны речного берега. Иногда невысокий зеленый стилобат принимают за естественный холм, но на самом деле перед нами засыпанная и засеянная травой рукотворная скала правильной формы.

2. Фасады красного кирпича

Наружные стены сложены вовсе не из известняковых блоков, как полагают многие привыкшие к белоснежным фасадам храма люди. Петрок Малой, как прозвали Пьетро Аннибале на Руси, выкладывал здание кирпичом. Белокаменный декор, конечно, тоже присутствовал, но лишь как праздничное дополнение к основному красному тону. Увы, всю эту красоту опалило нашествие в 1571 году крымского хана Девлет-Гирея, сжегшего соседний деревянный дворец Ивана Грозного. От жара белокаменная резьба закоптилась и частично разрушилась (отдельные ее фрагменты обнаружили в ходе археологических раскопок в начале нынешнего века), а кирпичи потемнели. С конца XVI века весь храм снаружи стали белить, не отступают от этого обычая и ныне. Кстати, белокаменные северный и южный входные порталы с фасадами красного кирпича, восстановленные в процессе реставрации в 2000-е годы, можно сегодня видеть на гульбище (см. Илл. 2).

3. Росписи в убранстве

По сохранившимся свидетельствам современников, изнутри Вознесенский храм сначала был расписан. Но климат (постоянный ветер над Москвой рекой и высокая влажность) отнюдь не способствовали хорошей сохранности красок. Уже в XVI веке они облетели, и восстанавливать их не стали. Потому храм белоснежный не только снаружи, но и внутри. По той же причине - климатической - пришлось часто менять иконостасы: всего их известно семь. Воссоздан один из исторических иконостасов (трехъярусный тябловый, полностью утраченный в советское время). А вот Царские врата при реставрации 2000-х годов выполнили по первозданному облику (оригинал хранится в фондах МГОМЗ). Аналогично им соорудили и трехъярусный тябловый иконостас (см. Илл. 3).

4. Потайная лестница

Спрятанный в капитальной стене подъем на клирос, расположенный по оси храма, вьется и далее: ступени доходят до верха первого яруса восьмерика. Оттуда можно подниматься на наклонные стены шатра, если необходимо выполнять какие-то работы на его внутренних стенах.

5. Этимасия: трехмерная икона Страшного Суда

Точно по оси храма на гульбище прямо перед алтарем располагается странный элемент – частично утраченный каменный трон, обращенный на речную пойму (Илл. 4). О его предназначении, равно как и о роли в Литургическом действе, ведутся ожесточенные споры. В позапрошлом веке практически официально считалось, что это епископское седалище и одновременно царское место. Но теперь историки склоняются к тому, что перед нами Этимасия, или «Престол уготованный» - эсхатологический фрагмент наружного убранства, подчеркивающий важную во времена Василия III роль Москвы как Третьего Рима. По мнению соавтора монографии «Церковь Вознесения в Коломенском: архитектура, археология, история» д.и.н. Леонида Беляева, резное оформление трона (высокая спинка с каннелюрами, полуциркульная конха, боковые филенки с растительным орнаментом, ножки в виде лап животных) имеют ренессансное происхождение и типологически близки тронам Богородицы на полотнах итальянских мастеров XV – XVI веков (см. Л.А. Беляев. «Церковь Вознесения Господня в Коломенском – шедевр мировой архитектуры». М.: МГОМЗ, 2019. С. 25). Некоторые верующие могли буквально полагать, что при Втором Пришествии Христос воссядет на земле на какое-то конкретное, заранее избранное место. И трон возле алтаря Вознесенского храма в «Третьем Риме» - наилучшая для этого точка! Впрочем, это пока лишь гипотезы, еще требующие обоснования и подтверждения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Храм Вознесения Господня в Коломенском мог быть заложен в 1530 г. ex voto – во исполнение обета после рождения Иоанна Васильевича (будущего царя Ивана Грозного) или еще раньше, зимой 1528/1529г., когда царственная чета совершала богомолье по монастырям и храмам страны, давая обеты о возведении церквей и оставляя для этого значительные средства. Освящение храма 3 сентября 1532 г. в присутствии государя, его супруги Елены Глинской, братьев Великого князя Георгия и Андрея Ивановичей и недавно рожденного наследника Ивана стало подлинным праздником для великокняжеского двора и Церкви.

КОММЕНТАРИЙ

Игумен Алексий (Иванов), настоятель церквей Патриаршего подворья в Коломенском: "Здесь время течет особым образом"

- Вознесенский храм – уникальное церковное сооружение. Оно постоянно (и, видимо, до скончания века) находится в динамике полёта, в динамике Вознесения. В частности, эта динамика выражается в том, что богослужение пролетает здесь, кажется, в одну минуту. Жив Вознесенский храм – жива наша столица, а значит, жива и великая Россия!