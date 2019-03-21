На международной научно-практической конференции в Изборске и в Печорах обсудили настоящее и будущее православных приходов на селе

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Статьи на тему
музеи
Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры
Эта святыня XVI века — единственная уцелевшая подлинная икона из Деисусного чина храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в старинном русском городе-крепости. В музейный фонд (в тот момент — Псковского государственного музея-заповедника, на балансе которого находилась изборская церковь) она помещена в 1983г., после чего ее в течение нескольких лет реставрировали в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина Академии художеств СССР.
21 марта 2019 г. 17:50
На поклонение всех христиан
В Древней Руси Каргопольем именовали все Поонежье — от озера Лаче до Белого моря. Сейчас это земли трех районов Архангельской области — Каргопольского, Онежского и, частично, Плесецкого. Уникальному наследию восточнохристианского искусства этого края посвящена выставка в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели». Как уже сообщал "Церковный Вестник", здесь демонстрируются полторы сотни икон и произведений полихромной деревянной скульптуры из храмового убранства. PDF-версия
8 февраля 2019 г. 10:40
Воскресшие имена
Музей новомучеников в Лиховом переулке — еще одно звено в ряду мемориалов, восстанавливающих память о пострадавших за веру Музей памяти новомучеников и исповедников Российских в Московском епархиальном доме открыт уже больше года. За это время с его экспозицией, включающей в себя около 100 мемориальных экспонатов, познакомилось около четырех тысяч человек. Люди оставляют благодарности в книге отзывов, присылают в музей уникальную историческую информацию, просят дополнить экспозицию новыми именами. Чем и как живет сегодня музей, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
30 января 2019 г. 13:39
Династия под цифровым увеличением
В городской усадьбе Струйских-Белавиных-Варенцовых, расположенной в столице на углу Токмакова и Гороховского переулков, новоселье. Отныне здесь на постоянной основе разместится экспозиция раритетов, связанных с семьей Романовых. Ее собрал московский коллекционер Александр Ренжин. PDF-версия
21 декабря 2018 г. 15:50
«Православная Русь» меняет облик
После нескольких сезонов проекта «Россия - моя история», увенчавшихся открытием одноименного исторического парка на ВДНХ и его аналогов в 19 субъектах РФ, выставка-форум «Православная Русь» в очередной раз кардинально обновила имидж. Творческий коллектив организаторов при общей координации Патриаршего совета по культуре замахнулся на беспрецедентный проект: под крышей Центрального выставочного зала «Манеж» собрана 281 живописная работа из 50 провинциальных музеев России, многие из которых прежде не только ни разу не были в столице - вообще не покидали родные стены.
5 ноября 2018 г. 22:18
Иконы стиля
Собранная ведущим научным сотрудником музея Натальей Комашко экспозиция беспрецедентна не только в силу того, что демонстрируемые здесь святыни находятся в частных коллекциях и выставляются на публике крайне редко. Многие из них вернулись в Россию совсем недавно и после тщательного изучения музейными работниками только вводятся в научный оборот. Кроме того, представленные вместе, в логическом ряду, они дают ясное представление об эволюции иконописного творчества знаменитых мастеров. PDF-версия
1 марта 2018 г. 17:00
Соловецкое соло
Видавшая виды чешская стальная «птичка» Л-410 после получасового прогрева двух моторов, натужно подвывая двигателями, отрывается от полосы и берет курс на северо-запад. Условное багажное отделение — тут же, в салоне. Страховочной сеткой прикрыты несколько баулов и коробки с вермишелью. Владельцы этого сокровища — пятеро соловчан в иноческих одеяниях. Полностью заполнены и остальные кресла: кроме меня тут пара паломников-архангелогородцев, местная жительница интеллигентной внешности и неопределенного возраста инженер-проектировщик с ноутбуком под мышкой. Вообще-то на борту есть и 11-е пассажирское место, но здесь оно предназначено для штурмана. Через полчаса полета над Онежским заливом тот привстает и, напряженно всматриваясь в сереющую даль, принимается оживленно жестикулировать вместе с сидящими впереди пилотами. Вскоре воздушное судно тормозит у сарая с гордой, еще явно советской, вывеской «Аэропорт».
25 августа 2017 г. 15:30
Когда не склонялась Русь
Как уже сообщал "Церковный Вестник", на ВДНХ открылся Исторический парк "Россия - моя история". Предлагаем вашему вниманию репортаж из его павильона, опубликованный во 2-м, февральском номере "Журнала Московской Патриархии".
11 марта 2016 г. 18:30
Припасы садового горна
В Новом Иерусалиме полностью завершена реализация проекта комплексной научной реставрации Воскресенского монастыря. Предварившие ее семь лет работы Ново-Иерусалимской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук подарили ученым тысячи ценнейших находок. Разумеется, они представляют собой не только научный интерес. Своеобразная пилотная версия музейной экспозиции уже оборудована в помещении Солодовых (Кузнечных) палат прямо в монастыре. Когда после реставрационных работ территория обители будет приведена в порядок, здесь заработает общедоступная выставка.
25 января 2016 г. 18:10
Репортажи
Выступает игумен Хрисанф (Липилин)
22 марта 2019 г. 14:50
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На международной научно-практической конференции в Изборске и в Печорах обсудили настоящее и будущее православных приходов на селе

В адрес двухдневного форума «Сельские храмы. Незабытое», организованного Государственным музеем-заповедником «Изборск», направили приветствия митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры РФ Владимир Мединский. На пленарных заседаниях 19 и 20 марта выступили настоятели сельских приходов, изучающие культурно-историческое наследие храмов искусствоведы и реставраторы, профессиональные историки и краеведы из числа мирян.

Доклад игумена Успенского Псково-Печерского монастыря Хрисанфа (Липилина) «Второе Отечество старца Симеона» был посвящен полуторавековому юбилею со дня рождения одного из старцов обители — преподобного Симеона (Желнина; + 1960), родившегося 1 марта 1869 года в деревне Яковлевского Островского уезда. Оратор раскрыл взаимосвязь малой родины подвижника на Псковщине, его духовных пенатов в монастыре и Отечества небесного как триединого ключа, питающего посредством благодати Святого Духа телесные и душевные силы иеромонаха Вассиана (с 1927 г. — схииеромонаха Симеона), в течение 33 лет несшего крест духовника братии и мирян. Настоятель изборского Никольского собора священник Димитрий Федоров в своем сообщении подробно описал историю православных церквей старинной русской крепости, издавна известной как «Дом Николы». Кандидат искусствоведения старший научный сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Наталья Толмачева отдала дань памяти еще одной круглой дате, приходящейся на этот год — вековому юбилею со дня кончины академика архитектуры и автора проекта Спаса-на-Крови Альфреда Парланда, который возвел в том числе множество сельских церквей. В выставочном зале музея-заповедника торжественно открылась выставка «Сельские храмы России», состоящая из копийных фиксаций руинированных церквей, выполненных в мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (подробный рассказ о выставке читайте в одном из ближайших номеров «Журнала Московской Патриархии»).

На второй день работа конференции продолжилась в Печорском филиале государственного музея-заповедника. Здесь открылись две выставки. В экспозиции первой, под названием «У родных святынь», представлены фотодокументы из фондов музея истории Печор и из семейных архивов печорцев — пейзажи погостов Тайлово, Пулья, Залесье, Изборск; портреты священнослужителей и членов их семей и прихожан; групповое фото участников проходивших в Печорах I Русской выставки в Эстонии (1931) и II съезда Русского студенческого христианского движения в Прибалтике (1929). Вторая выставка, подготовленная давним исследователем истории архитектуры православных церквей Эстонии преподавателем народного искусства и антропологии Эстонской художественной академии Яанусом Платтом, посвящена русским старообрядцам этой страны, их церквам и моленным. Заведующая научно-проектным отделом Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры (Псков) Мария Лисенкова рассказала аудитории о реестре руинированных и аварийных архитектурных памятниках религиозного назначения, составленном государственными служащими совместно с древлехранителем Псковской епархии. По словам Марии Александровны, сейчас из 325 объектов культурного наследия религиозного назначения на территории области руинированы полсотни. «Впрочем, это не окончательная цифра: еще пять памятников пока не включены в реестр, поскольку исследовательская работа по ним продолжается», - заметила выступающая. Собравшиеся услышали сообщения о прошлом и будущем Преображенского прихода в с. Вершилово (Чкаловский р-н Нижегородской обл.), Троицкого прихода в дер. Озерец (Торопецкий р-н Тверской обл.), Тихвинского прихода в с. Канищево (бывший Холмский уезд Псковской губернии).

Конференцию предполагается сделать традиционной.

КОММЕНТАРИЙ

Митрополит Псковский и Порховский ТИХОН: «Сельский храм — капля Родины»

- Место проведения конференции выбрано неслучайно. Здесь, на псково-изборской земле, никогда не закрывались храмы и монастыри, даже в трудное время не прекращались молитвы за наше Отечество. Сельский храм — частица Родины, которая хранит лучшие духовные традиции наших предков и передает их из поколения в поколение. Верность православным традициям является залогом благополучия и процветания нашего общества.

22 марта 2019 г. 14:50
Ключевые слова: выставка, община
Также читайте:
музеи
Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры
На поклонение всех христиан
Воскресшие имена
Династия под цифровым увеличением
«Православная Русь» меняет облик
Иконы стиля
Соловецкое соло
Когда не склонялась Русь
Припасы садового горна
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В фойе Московского епархиального дома открылась выставка черно-белых фотографий Сергея Пронина, ставшая одним из результатов масштабного совместного проекта Православного Свято-Тихоновского богословского института и Лаборатории социологии религии ПСТГУ. Здесь представлены свыше восьми десятков работ, сделанных за два года в ходе экспедиций по приходам малых (населением менее 50 тыс. чел.) городов России.
18 апреля 2019 г. 18:50
На линии огня
Летом риск пожара особенно высок. Справедливо это не только в отношении гражданских сооружений, но и монастырей, приходских храмов, любых церковных строений. Как снизить вероятность ЧП? Как правильно эксплуатировать свои объекты, чтобы инспекторы Госпожнадзора не выписывали штрафы общинам?
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Капеллан дальнего плавания
Слово «капеллан» перестало быть чужеродным для нашего уха, но в массовом сознании прочно ассоциируется с представителями военного флотского духовенства. Меж тем это лишь одно из его значений. Традиции капелланского служения предполагают духовную помощь не только военным, но и гражданским морякам. В морских державах, где эта деятельность не прерывалась, она опирается на богатейшие традиции. В современной же России служба гражданских капелланов представлена в виде единственной точки на карте — в морском порту Новороссийск. PDF-версия
12 апреля 2019 г. 12:50
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций). 
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58