На международной научно-практической конференции в Изборске и в Печорах обсудили настоящее и будущее православных приходов на селе

В адрес двухдневного форума «Сельские храмы. Незабытое», организованного Государственным музеем-заповедником «Изборск», направили приветствия митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры РФ Владимир Мединский. На пленарных заседаниях 19 и 20 марта выступили настоятели сельских приходов, изучающие культурно-историческое наследие храмов искусствоведы и реставраторы, профессиональные историки и краеведы из числа мирян.

Доклад игумена Успенского Псково-Печерского монастыря Хрисанфа (Липилина) «Второе Отечество старца Симеона» был посвящен полуторавековому юбилею со дня рождения одного из старцов обители — преподобного Симеона (Желнина; + 1960), родившегося 1 марта 1869 года в деревне Яковлевского Островского уезда. Оратор раскрыл взаимосвязь малой родины подвижника на Псковщине, его духовных пенатов в монастыре и Отечества небесного как триединого ключа, питающего посредством благодати Святого Духа телесные и душевные силы иеромонаха Вассиана (с 1927 г. — схииеромонаха Симеона), в течение 33 лет несшего крест духовника братии и мирян. Настоятель изборского Никольского собора священник Димитрий Федоров в своем сообщении подробно описал историю православных церквей старинной русской крепости, издавна известной как «Дом Николы». Кандидат искусствоведения старший научный сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Наталья Толмачева отдала дань памяти еще одной круглой дате, приходящейся на этот год — вековому юбилею со дня кончины академика архитектуры и автора проекта Спаса-на-Крови Альфреда Парланда, который возвел в том числе множество сельских церквей. В выставочном зале музея-заповедника торжественно открылась выставка «Сельские храмы России», состоящая из копийных фиксаций руинированных церквей, выполненных в мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (подробный рассказ о выставке читайте в одном из ближайших номеров «Журнала Московской Патриархии»).

На второй день работа конференции продолжилась в Печорском филиале государственного музея-заповедника. Здесь открылись две выставки. В экспозиции первой, под названием «У родных святынь», представлены фотодокументы из фондов музея истории Печор и из семейных архивов печорцев — пейзажи погостов Тайлово, Пулья, Залесье, Изборск; портреты священнослужителей и членов их семей и прихожан; групповое фото участников проходивших в Печорах I Русской выставки в Эстонии (1931) и II съезда Русского студенческого христианского движения в Прибалтике (1929). Вторая выставка, подготовленная давним исследователем истории архитектуры православных церквей Эстонии преподавателем народного искусства и антропологии Эстонской художественной академии Яанусом Платтом, посвящена русским старообрядцам этой страны, их церквам и моленным. Заведующая научно-проектным отделом Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры (Псков) Мария Лисенкова рассказала аудитории о реестре руинированных и аварийных архитектурных памятниках религиозного назначения, составленном государственными служащими совместно с древлехранителем Псковской епархии. По словам Марии Александровны, сейчас из 325 объектов культурного наследия религиозного назначения на территории области руинированы полсотни. «Впрочем, это не окончательная цифра: еще пять памятников пока не включены в реестр, поскольку исследовательская работа по ним продолжается», - заметила выступающая. Собравшиеся услышали сообщения о прошлом и будущем Преображенского прихода в с. Вершилово (Чкаловский р-н Нижегородской обл.), Троицкого прихода в дер. Озерец (Торопецкий р-н Тверской обл.), Тихвинского прихода в с. Канищево (бывший Холмский уезд Псковской губернии).

Конференцию предполагается сделать традиционной.

КОММЕНТАРИЙ

Митрополит Псковский и Порховский ТИХОН: «Сельский храм — капля Родины»

- Место проведения конференции выбрано неслучайно. Здесь, на псково-изборской земле, никогда не закрывались храмы и монастыри, даже в трудное время не прекращались молитвы за наше Отечество. Сельский храм — частица Родины, которая хранит лучшие духовные традиции наших предков и передает их из поколения в поколение. Верность православным традициям является залогом благополучия и процветания нашего общества.