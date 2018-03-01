«Православная Русь» меняет облик

ЭКСПОЗИЦИЯ XVII ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА ДЕМОНСТРИРУЕТ ШЕДЕВРЫ ИЗ ПОЛУСОТНИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

После нескольких сезонов проекта «Россия - моя история», увенчавшихся открытием одноименного исторического парка на ВДНХ и его аналогов в 19 субъектах РФ, выставка-форум «Православная Русь» в очередной раз кардинально обновила имидж. Творческий коллектив организаторов при общей координации Патриаршего совета по культуре замахнулся на беспрецедентный проект: под крышей Центрального выставочного зала «Манеж» собрана 281 живописная работа из 50 провинциальных музеев России, многие из которых прежде не только ни разу не были в столице - вообще не покидали родные стены.

Несмотря на перезагрузку формата, выставка-форум продолжает придерживаться установившихся за годы ее творческой «биографии» добрых традиций. Помимо обширной деловой и образовательной программы из шести десятков мероприятий (полностью с ней можно познакомиться на веб-сайте выставки), это принесение одной из чудотворных икон Божией Матери для молитвенного поклонения верующих. На этот раз место на специальном аналое в аванзале занял образ «Умиление» из Успенского Псково-Печерского монастыря, по преданию написанный в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. В Псково-Печерскую обитель его в XVI веке принесли местные купцы, после чего образ прославился как защитник северо-западных российских рубежей (во время Ливонской войны войска Стефана Батория пять месяцев осаждали псковскую крепость и 30 раз тщетно пытались взять ее штурмом, а в 1812 году ввиду угрозы взятия города Наполеоном 7 октября с иконой был совершен крестный ход, после чего враг отошел, а русская армия освободила Полоцк).

Еще одна ставшая традиционной компонента «Православной Руси» - организованное московским правительством групповое посещение Манежа столичными школьниками. На этот раз к школьникам присоединились группы ветеранов и пенсионеров. Само экспозиционное пространство Манежа специально к выставке, озаглавленной организаторами «Сокровища музеев России», пришлось немного видоизменить. Здесь установлены современнейшие системы климат-контроля, разработанные для музеев с художественными коллекциями живописи. Многие картины, кстати, пришлось реставрировать прямо в Манеже, а некоторые, требующие более длительных и серьезных восстановительных процедур, попадут в руки специалистов профильных институтов Министерства культуры уже после окончания выставки.

И все же не широчайшая география задействованных провинциальных музеев (общая протяженность маршрутов по сбору произведений составила 145040 км) и даже не рекордный для бесплатной выставки в центре столицы ансамбль авторов - авторитетнейших живописцев (Нестеров, Айвазовский, Верещагин, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Коровин, Левитан, Репин, Серов, Врубель, Кустодиев, Тропинин, Грабарь, Дейнека, Кончаловский - далеко не полный список имен, каждое из которых достойно персональной выставки в этих интерьерах) можно назвать главным достоинством проекта. Выставка «Сокровища российских музеев» очень скоротечна. Даже в Санкт-Петербург, в отличие от цифровых экспозиций проекта «Россия - моя история», она не поедет: очень сложно и дорого. Поэтому именно сейчас в Манеже посетителям предоставляется первая (и, увы, скорее всего, последняя) возможность насладиться всеми этими шедеврами сразу, когда они, дополняя друг друга, формируют у зрителя цельное представление о развитии отечественного изобразительного искусства. Поэтому самой высокой оценки достоин сделавший это возможным титанический труд приглашенных кураторов - генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и представителя Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Анны Пахомовой.

Архитектор Алексей Подкидышев предложил планировочное решение в виде круговой анфилады из восьми залов, двигаясь по которой, посетители словно получают наглядный экспресс-курс истории русской живописи. Уникальные иконы XVII столетия сменяют парсуны и портреты (дворянские, мещанские, крестьянские) XVIII века, классические пейзажи Брюллова, Венецианова, Сороки уступают место картинам знаменитых передвижников. Два соседних зала рубежа XIX-XX веков и начала прошлого столетия, оставляя зрителя в рамках фигуративного искусства, знакомят с представителями новаторских тогда течений «Голубая роза» и «Бубновый валет». В финале - как широко, так и малоизвестные работы довоенного соцреализма и мастеров 1960-80-х годов. Центральный зал устроители назвали «Россия»: здесь собраны своеобразные живописные «визитные карточки» всех 39 регионов страны, чьи музеи прислали холсты из своих фондов в столицу.

Организаторы проекта уже заявили, что в последующие два года проект «Православной Руси» в подобном формате будет продолжен: сначала - экспозицией о русском искусстве, а затем - о западноевропейском.

Справка

Выставка «Сокровища музеев России» открыта до 25 ноября с 11 до 22 час. Адрес: Москва, Манежная пл., 1. Тел. для справок 8 800 555-1263

Говорят участники проекта

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон:

Уже несколько лет идет сотрудничество на уровне комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви и музейного сообщества при Патриаршем совете по культуре и Министерстве культуры. Как вы знаете, в Манеже каждый год проходят очень интересные экспозиции. Четыре из них были посвящены периодам русской истории, начиная от древних времен и заканчивая нашими днями. И, конечно же, мы понимали, что нельзя снижать уровень, должно быть нечто действительно очень интересное.

Директор Астраханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина Ирина Перова:

Это, безусловно, один из крупнейших и значительнейших проектов современной российской культуры. Нынешняя выставка в Манеже наглядно демонстрирует, что и в российской провинции, порой за тысячи километров от Москвы и Петербурга, есть свои художественные сокровищницы.

На этой выставке мы представляем настоящие жемчужины Астраханской картинной галереи. Это, например, такие картины, как «За Волгой» Михаила Нестерова, которое Догадин приобрел непосредственно у автора в 1916 году после долгой переписки, «Сенокос» Льва Каменева, «Гроза идет» Аполлинария Васнецова.

В целом мы очень признательны устроителям проекта за возможность представить шедевры Астраханской галереи на выставке в столице. И надеемся, что, увидев эту небольшую, но безусловно яркую часть нашего собрания, многие зрители впоследствии приедут в Астрахань и обязательно посетят картинную галерею им. П.М Догадина.

Директор Омской картинной галереи им. Врубеля Фарида Буреева:

Из нашего музея представлены 12 полотен, среди которых работы Врубеля, Репина, Зубовского. Всегда отрадно, когда возникают такие интересные межмузейные связи и проекты, которые объединяют не только наше музейное сообщество, но и дают всем людям увидеть удивительное и многогранное культурное богатство нашей страны.

Директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков:

Мы с огромной радостью принимаем участие в этой выставке. От нас представлены картины таких выдающихся художников, как Б.М. Кустодиев и В.А. Серов. Последние, кстати, были выставлены и на знаменитой выставке Серова в Третьяковке, которая побила рекорды посещаемости.

Впервые музеи из регионов вместе представляют свои коллекции, и не где-нибудь, а в Манеже в Москве. Наш музей сотрудничает и с Третьяковкой, и с Русским музеем, но чтобы собрать вместе 50 музеев из 50 городов – это на моей памяти впервые. Организаторам проекта надо сказать огромное спасибо.