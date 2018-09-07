Город Кашин и его святая княгиня

Тверская земля в октябре и в начале декабря отмечает сразу две значимые даты в своей истории — 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет преставления его супруги — святой благоверной княгини Анны Кашинской. Муж и жена и после смерти остались неразрывно связаными в восприятии потомков. К ним обращаются (как и к святым благоверным Петру и Февронии) за помощью в устроении семьи. Они являются небесными покровителями Твери и Кашина. В городе, где княгиня Анна Кашинская провела последний год своей жизни, побывал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия. Протоиерей Димитрий Кунченко, Кашинский благочинный, сегодня служит настоятелем Вознесенского собора города Кашина, где покоятся мощи святой княгини Анны Кашинской. А 18 с лишним лет назад, когда он еще служил в городе Зубцове и духовник спросил его, не хочет ли он поменять место жительства, отец Димитрий засомневался. Но духовник был тверд: надо ехать в Кашин. «Я ни разу там не был». — «Вот и побываешь».

Сегодня отец Димитрий говорит, что город стал ему родным: «Это особенный, таинственный город, здесь все по-своему идет. Здесь и время более размеренно течет, чем в других маленьких городах российской провинции. И мироощущение здесь свое». Он уверен, что Кашин всегда будет оставаться одним из духовных центров России, каким он и был многие века. Неслучайно с ХVI века архиепископы именуются Тверскими и Кашинскими. С городом связаны имена таких святых, как Макарий Калязинский, Савва Вишерский, Дорофея Кашинская, Ефрем Перекомский.

Но, конечно же, Кашин в первую очередь для многих связан с именем святой княгини Анны, хотя она прожила здесь только последний год своей жизни. После мученической кончины в 1318 году в Орде ее мужа великого князя Михаила Тверского княгиня проживет еще 50 лет. Ей предстоит перенести гибель двух сыновей и внука от рук ордынских татар, после чего она примет монашеский постриг с именем София. Перед самой смертью, в схиме, к ней снова вернется данное при рождении имя Анна.

В Кашин княгиня переехала жить из Твери, когда ей было глубоко за 80 лет, по приглашению своего младшего сына — кашинского князя Василия Михайловича. В Кашине для своей матери он построил небольшой монастырь, где она и почила 15 (по н. ст.) октября 1368 года и была похоронена в Успенском соборе.

Кто нас охраняет?

«После ее кончины о благочестивой княгине практически забудут почти на 250 лет, — говорит отец Димитрий. — Память о ней угаснет вместе с родом кашинских удельных князей, подпавших под власть Москвы. Ее гробница обветшает, и через 200 лет уже мало кто будет помнить, чьи останки здесь покоятся. И тем удивительнее будет ее прославление».

Когда в Смутное время в 1606–1611 годах поляки и литовцы жгли и опустошали русские города и три раза подступали к Кашину, то всякий раз уходили, не причинив ему вреда. В это же время город чудесным образом спасся, не выгорев во время сильного пожара, который быстро прекратился. И кашинцы стали задумываться, какая же чудесная сила охраняет их. По преданию, тяжко болящему пономарю Успенского собора Герасиму княгиня явилась во сне и исцелила его. Были и другие исцеления. Эти события всколыхнули город. Могилу Анны привели в порядок. Началось местное почитание ее останков как чудотворных мощей. В 1649 году на Поместном Соборе, который возглавлял Пат-риарх Никон, благоверная княгиня была причислена к лику святых.

Отец Димитрий рассказывает, что святая не оставляла свой город и во время Великой Отечественной войны. «В Кашине не было немцев, хотя поблизости шли тяжелые бои. Есть свидетельство, как часовой, охраняя железнодорожный мост через Волгу, как-то в сумерках увидел приближающуюся к нему со стороны Кашина женщину. “Стой! Кто идет?”, — крикнул он. В ответ услышал: “А ты кто?”. — “Я мост охраняю”. — “А я город охраняю”. У кашинцев и сегодня особые отношения с их святой. Даже те, кто и не ходят в храм и считают себя неверующими, имя Анны Кашинской воспринимают как что-то родное. А у местных верующих ни одно дело не обходится без того, чтобы не обратиться к святой княгине». По его словам, некоторые начинают день с того, что заходят в храм, прикладываются к ее мощам, что-то говорят ей. Кто-то в обеденный перерыв приходит. «Она по-прежнему живет с нами, ходит по городу. У людей такое ощущение, что она существует здесь и сейчас. Как будто и не прошло с ее преставления 650 лет. И от этого как-то спокойно на душе», — говорит священник.

День семьи, любви и верности по-кашински

Свою небесную покровительницу кашинцы традиционно поминают 25 июня. Тогда же отмечается и День города. С утра по центральным улицам проходит крестный ход с мощами святой от Вознесенского собора к Воскресенскому, где служится Божественная литургия.

Пять лет назад, рассказывает отец Димитрий, благочиние предложило городской администрации праздновать в этот же день на городском и районном уровне День семьи, любви и верности, чтобы этот праздник освящали святые благоверные супруги Михаил Тверской и Анна Кашинская. «Как они заботились друг о друге, о своих детях — это высочайший пример семейных отношений, который может стать если уж не пособием для молодых людей, как строить жизнь, то хотя бы маяком, на который можно ориентироваться, — замечает священник. — Этот праздник у нас проходит на Соборной площади, рядом с памятником Анны Кашинской. Администрация города к этому дню выбирает в ЗАГСе пары, которые прожили в браке 10, 20, 50 лет, и молодоженов, у которых только -родились первенцы, и их чествуют, дарят подарки. В городском саду проходит замечательный концерт. Наше начинание было замечено в губернии, и в этом году праздник расширился на всю Тверскую область. В Кашин приехало более 20 супружеских пар».

В память 650-летия преставления святой княгини в городе также запланированы меропри-ятия. Состоится научно-практическая конференция «Кункинские чтения», посвященная также 100-летию Кашинского краеведческого музея. Непосредственно 15 октября, в день памяти святой княгини, в Кашине пройдут торжественные богослужения, крестный ход с мощами Анны Кашинской. Также участников и гостей торжеств ждет театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской». В дни осенних школьных каникул пройдет детская конференция, запланированы выставки детского рисунка и конкурс сочинений.

Студенты и пенсионеры на восстановлении храмов

Все 18 лет своего служения в Кашине отец Димитрий Кунченко занимается восстановлением и открытием поруганных в советское время храмов. Причем лично принимает участие во всех работах. Он убежден, что это и есть дань памяти святой княгине. Купеческий Кашин до революции был знаменит большим количеством церквей — 33 храма, 12 монастырей. К 1970 году здесь остался только один действующий храм. В Воскресенском кафедральном соборе, несколько столетий являющимся символом этого города, в советское время был открыт городской дом культуры. Собор строили в конце ХVIII века с расчетом, чтобы тогдашние семь тысяч жителей Кашина могли в нем поместиться. И сегодня он считается одним из крупнейших храмов в России. Отец Димитрий вспоминает, что передачу Церкви этого собора готовили пять лет.

«Пять лет у нас существует студенческий стройотряд при Кашинском колледже, и летом ребята нам здорово помогают в восстановлении храмов. Кроме этого, уже много лет все желающие потрудиться каждый понедельник собираются, и мы едем или идем в тот или иной восстанавливаемый храм. Каждый по мере своих возможностей что-то делает». Приходит много пенсионеров — редко когда мужчины, в основном женщины. Они и берутся за самую тяжелую работу: расчищают завалы, носят камни и кирпичи. «Очень важно, что возрождением кашинских храмов занимаются жители этого города, многие предки которых когда-то рушили эти церкви. И для них — это как акт покаяния и собственного духовного становления», — размышляет отец Димитрий.

Большим событием для кашинцев и всех жителей Тверской области также стало начавшееся в Твери возрождение Спасо-Преображенского собора, где венчались князь Михаил Тверской и княгиня Анна. Собор был снесен в 1935 году. «Это символ нашего возрождения, — считает отец Димитрий Кунченко. — Наша Тверская область когда-то входила в так называемый “красный пояс”: здесь в годы атеизма Православие буквально выкашивалось. Кашинский -район — это ведь родина “всесоюзного старосты” Михаила Калинина. Деревня Верхняя Троица, в которой он родился, в 30 км отсюда». В советское время атеистическое воспитание в области считалось образцово-показательным. Но отец Димитрий уверен, эти времена прошли и, дай Бог, навсегда.

Редакция благодарит пресс-службу правительства Тверской области за помощь в подготовке материала.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

Небесные заступники Тверской земли

Древняя Тверская земля уже более тысячи лет хранит верность Православию. Наш край известен именами более 200 святых и подвижников, монастырями и храмами. Именно здесь великая русская река Волга, появившись на свет из подземного ключа, набирает силу и становится символом нашей страны, ее государственности и духовной мощи.

2018 год в Тверской области проходит под знаком 700-летия духовного подвига святого благоверного великого князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги святой благоверной княгини Анны Кашинской. Жизнь и деяния небесных покровителей и заступников Тверской земли обращают нас к богатому духовному наследию Верхневолжья.

Благоверный князь Михаил Тверской и благоверная княгиня Анна Кашинская остались в истории нашей страны примером самоотверженного служения родной земле и своему народу, воплощением патриотизма и семейных ценностей. В годы их жизни на долю Отечества выпали тяжелые испытания. Татаро-монгольское иго и внутренние распри поставили страну на грань разрушения. Духовный и нравственный подвиг первого великого князя всея Руси Михаила Тверского показал путь, который позволил объединить русские земли, создать великое, независимое государство. Это — верность Православию, способность ставить государственные интересы выше личных и нести ответственность за судьбу Родины.

На протяжении многих веков эти ценности служат основой, которая объединяет наш народ, помогает жителям России беречь и укреплять свою страну.

Сегодня мы всем миром воссоздаем в городе Твери Спас Златоверхий — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который был построен святым благоверным князем Михаилом Тверским и является духовным символом края.

Совместно с Тверской митрополией мы ведем в Верхневолжье работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, сохранению и популяризации богатейшего наследия региона. В честь этих двух значимых дат подготовлена большая содержательная программа торжественных мероприятий. Мы ждем на торжества гостей со всех уголков нашей необъятной страны. Все, кто приедет в город Тверь отдать дань памяти прославленным святым, смогут прикоснуться к живой истории России, получат незабываемые впечатления от обращения к духовным и культурным истокам нашего народа.

Главная площадь Твери теперь будет носить имя Михаила Тверского

Основные мероприятия, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, пройдут в Твери.

1–3 ноября состоится XII Ассамблея Русского мира, посвященная этим двум датам. В работе ассамблеи примут участие политические и общественные деятели, духовенство, издатели, ученые, писатели, дипломаты, культурологи и журналисты, представители объединений соотечественников, преподаватели вузов и учителя русских школ из разных стран мира. В ходе работы круглых столов участники обсудят темы всемирности русской литературы, подвига и святости в русской истории и культуре, религии Русского мира в диалоге культур, вопросы развития молодой русскоязычной журналистики, русского театра как оплота русской культуры.

Участники познакомятся с богатым духовным и культурным наследием Тверского края. Состоятся показы фильмов об истории региона, о жизни и деяниях святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Также запланированы выставки-ярмарки изделий народных промыслов, концертные программы, экскурсии в Тверской императорский дворец и в город-музей Торжок с посещением Всероссийского этнографического музея, Музея А. С. Пушкина.

В рамках ассамблеи состоятся церемонии награждения победителей международных конкурсов Международного пресс-клуба. Финалисты конкурсов «Со-творение», «Корреспондент Русского мира», фотоконкурса «Мой Русский мир» приедут в Тверь со всех концов света и продемонстрируют свои лучшие работы. Также пройдут выставки исторической литературы издательств Центральной России, учебной литературы по русскому языку как иностранному.

5 декабря, в день памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в Спасо-Преображенском кафед-ральном соборе, построенном в XIII веке Михаилом Тверским, будет отслужен первый молебен. Также Тверь огласит перезвон от храма к храму. Новое название — в честь Михаила Тверского — получит главная площадь города, на которой несколько лет назад был установлен памятник благоверному князю.

В этот день состоится Международная конференция Российского исторического общества, которая соберет ведущих ученых-историков и краеведов, а также студентов вузов. Пройдет церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского, святой благоверной княгини Анны Кашинской и Спасо-Преображенского кафедрального собора города Твери. Завершится этот памятный день масштабной инсценировкой «Сказа о житии святого Михаила Тверского», которая объединит на одной сцене академический хор имени Пятницкого, хор Новоспасского монастыря, губернаторский хор «Русский партес», оркестр «Российская камерата», ансамбль «Колокола России» и театр танца «Гжель».

Великий князь Михаил Тверской родился в 1272 г. Первым утвердил независимость Тверского княжения. После кончины великого князя Андрея Александровича Тверского (1304) Михаил должен был вступить на великокняжеский престол, но его племянник, Юрий Данилович Мос-ковский, оспаривал это право. Тяжба затянулась на долгие годы, усугубляясь непримири-мостью Юрия и его родственными связями с татарами (он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека). В очередной раз объявив себя великим князем, Юрий выступил против Михаила. Тот же разбил его войско в Бортеневской битве и взял в плен Юрия и Кончаку, но по своему милосердию даровал им свободу. Но Кончака, будучи в плену, скоропостижно скончалась. Юрий оклеветал Михаила перед Узбеком, сказав, что это Михаил убил Кончаку. Узбек-хан вызвал Михаила в Орду. На берегу реки Нерли Михаил прощался со своей супругой великой княгиней Анной, понимая, что едет на верную гибель, полагая душу за свой народ. Не принять вызов Узбек-хана он не мог: тот грозился в ответ разорить Тверское царство. В Орде великий князь принял мученическую смерть. Княгиня Анна умолила Юрия дозволить перевезти гроб с телом Михаила в Тверь. Тверитяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги и, сняв крышку, увидели, что останки князя не подверглись тлению. Погребение совершили в Спасо-Преображенском соборе, который был когда-то построен князем. В 1549 г. князь Михаил Тверской был канонизирован Русской Православной Церковью в лике благоверных.