Город Кашин и его святая княгиня

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Спортивные достижения молодых московских приходов демонстрируют на Гоголевском бульваре
Вчера, 6 сентября, в центре российской столицы открылась фотовыставка под открытым небом «Дружим со спортом», посвященная социальному служению новых московских приходов. Здесь представлены 34 фотоработы - по паре от каждого из 17 победителей недавно завершившегося конкурса, где приняли участие представители трех десятков приходов.
7 сентября 2018 г. 22:18
Берег левый, берег правый
17 июня в г.Тутаев состоится традиционный правобережный крестный ход с древней чудотворной иконой Всемилостивого Спаса, пребывающей в городском Воскресенском соборе. Крестный ход с этой иконой бывает два раза в году — на правом и на левому берегу Волги. Причем правый крестный ход совпадает с семнадцатидневным Казанским, который уже начался в Ярославской митрополии. Тутаевский крестный ход собирает прихожан не только Воскресенского храма и жителей Тутаева, но и многих паломников из других городов. ПДФ версия
15 июня 2018 г. 12:20
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶ почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.
21 февраля 2018 г. 10:21
Протоиерей Николай Важнов: Усердный в молитве священник никогда не будет оставлен
Настоятель храма святителя Николая в Кленниках и духовник московских священников протоиерей Николай Важнов вспоминает о своих первых наставниках и рассказывает, чем сегодня живет легендарная мечевская община и какие проблемы особо волнуют столичных пастырей. PDF-версия.
6 января 2018 г. 14:30
Жить помогает любовь
У Ильинского прихода в деревне Лемешево Подольского благочиния теперь есть второй храм — в честь священномученика Александра Агафонникова, который служил в Ильинском храме в советское время и был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Когда храм в середине 90-х передали Церкви, новому настоятелю протоиерею Петру Дынникову пришлось поднимать его из руин. А затем прихожане решили построить рядом еще один храм — в честь священномученика Александра. И вот спустя 80 лет в нем прошла первая служба. В этот же день на фасадах обоих храмов открыли памятные доски священномученику Александру. ПДФ-версия
18 декабря 2017 г. 13:45
В храме в честь сщмч.Александра Агафонникова в дер.Лемешево прошла первая Божественная Литургия
14 октября, в праздник Покрова Божией Матери в дер.Лемешево Подольского района состоялась первая Литургия в храме, построенном в память о священномученике Александре Агафонникове. Литургию совершил протоиерей Петр Дынников, настоятель храма Ильи Пророка (XVII в.), в котором с 1933 по 1937 годы служил священномученик (подробнее о жизни прихода читайте в № 11 ЖМП).
15 октября 2017 г. 13:10
В исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове рассказали как найти дополнительное финансирование для приходов
В Москве в исторической резиденции Московских Митрополитов в Черкизове состоялся семинар для московских приходов «Как найти дополнительное финансирование?». Организаторы мероприятия поставили перед собой сразу несколько задач: познакомить участников семинара с основами социального проектирования, фандрайзинга и народного финансирования. А также ознакомить с особенностями юридического и информационного сопровождения приходских проектов и бухгалтерской отчетностью.
19 апреля 2016 г. 13:15
Под покровом священномученика Алексея Сибирского
Оставить столицу и уехать с женой и тремя детьми служить на глухой сельский приход — это означает начать жизнь с нуля. У настоятеля трех сельских храмов Спировского района Тверской области иерея Димитрия Лихачева ушло несколько лет, чтобы завоевать доверие сельских прихожан, в чьей памяти всё еще жив образ служившего здесь 80 лет назад новомученика. О своих ошибках и удачах, о характерной разнице в духовной жизни городского и сельского прихожанина и о том, как привить молодежи уважение и память о новомучениках, священник рассказал корреспонденту ЖМП.
12 ноября 2014 г. 14:41
Пастырь строгого режима
Ущелье между горами Кавказа, по дну которого протекает река Баксан, украшает каменный, с большим крестом православный Георгиевский храм города Тырныауза. Этот некогда процветавший моногород — районный центр Эльбрусского района Кабардино-Балкарии — настоятель храма иеромонах Игорь (Васильев) считает одним из форпостов христианства в отдаленном уголке России. В интервью «Журналу Московской Патриархии» священник рассказал, как в их храме проходят будни и праздники, как он освящал высочайшую вершину Европы Эльбрус и при каких обстоятельствах постриг в монахи страшного разбойника и бандита, отсидевшего десять лет в колонии за многочисленные убийства.
7 ноября 2014 г. 11:30
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ЖМП № 10 октябрь 2018 / 19 ноября 2018 г. 15:05
Город Кашин и его святая княгиня
Тверская земля в октябре и в начале декабря отмечает сразу две значимые даты в своей истории — 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет преставления его супруги — святой благоверной княгини Анны Кашинской. Муж и жена и после смерти остались неразрывно связаными в восприятии потомков. К ним обращаются (как и к святым благоверным Петру и Февронии) за помощью в устроении семьи. Они являются небесными покровителями Твери и Кашина. В городе, где княгиня Анна Кашинская провела последний год своей жизни, побывал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
Протоиерей Димитрий Кунченко, Кашинский благочинный, сегодня служит настоятелем Вознесенского собора города Кашина, где покоятся мощи святой княгини Анны Кашинской. А 18 с лишним лет назад, когда он еще служил в городе Зубцове и духовник спросил его, не хочет ли он поменять место жительства, отец Димитрий засомневался. Но духовник был тверд: надо ехать в Кашин. «Я ни разу там не был». — «Вот и побываешь».
Сегодня отец Димитрий говорит, что город стал ему родным: «Это особенный, таинственный город, здесь все по-своему идет. Здесь и время более размеренно течет, чем в других маленьких городах российской провинции. И мироощущение здесь свое». Он уверен, что Кашин всегда будет оставаться одним из духовных центров России, каким он и был многие века. Неслучайно с ХVI века архиепископы именуются Тверскими и Кашинскими. С городом связаны имена таких святых, как Макарий Калязинский, Савва Вишерский, Дорофея Кашинская, Ефрем Перекомский.
Но, конечно же, Кашин в первую очередь для многих связан с именем святой княгини Анны, хотя она прожила здесь только последний год своей жизни. После мученической кончины в 1318 году в Орде ее мужа великого князя Михаила Тверского княгиня проживет еще 50 лет. Ей предстоит перенести гибель двух сыновей и внука от рук ордынских татар, после чего она примет монашеский постриг с именем София. Перед самой смертью, в схиме, к ней снова вернется данное при рождении имя Анна.
В Кашин княгиня переехала жить из Твери, когда ей было глубоко за 80 лет, по приглашению своего младшего сына — кашинского князя Василия Михайловича. В Кашине для своей матери он построил небольшой монастырь, где она и почила 15 (по н. ст.) октября 1368 года и была похоронена в Успенском соборе.
Кто нас охраняет?
«После ее кончины о благочестивой княгине практически забудут почти на 250 лет, — говорит отец Димитрий. — Память о ней угаснет вместе с родом кашинских удельных князей, подпавших под власть Москвы. Ее гробница обветшает, и через 200 лет уже мало кто будет помнить, чьи останки здесь покоятся. И тем удивительнее будет ее прославление».
Когда в Смутное время в 1606–1611 годах поляки и литовцы жгли и опустошали русские города и три раза подступали к Кашину, то всякий раз уходили, не причинив ему вреда. В это же время город чудесным образом спасся, не выгорев во время сильного пожара, который быстро прекратился. И кашинцы стали задумываться, какая же чудесная сила охраняет их. По преданию, тяжко болящему пономарю Успенского собора Герасиму княгиня явилась во сне и исцелила его. Были и другие исцеления. Эти события всколыхнули город. Могилу Анны привели в порядок. Началось местное почитание ее останков как чудотворных мощей. В 1649 году на Поместном Соборе, который возглавлял Пат-риарх Никон, благоверная княгиня была причислена к лику святых.
Отец Димитрий рассказывает, что святая не оставляла свой город и во время Великой Отечественной войны. «В Кашине не было немцев, хотя поблизости шли тяжелые бои. Есть свидетельство, как часовой, охраняя железнодорожный мост через Волгу, как-то в сумерках увидел приближающуюся к нему со стороны Кашина женщину. “Стой! Кто идет?”, — крикнул он. В ответ услышал: “А ты кто?”. — “Я мост охраняю”. — “А я город охраняю”. У кашинцев и сегодня особые отношения с их святой. Даже те, кто и не ходят в храм и считают себя неверующими, имя Анны Кашинской воспринимают как что-то родное. А у местных верующих ни одно дело не обходится без того, чтобы не обратиться к святой княгине». По его словам, некоторые начинают день с того, что заходят в храм, прикладываются к ее мощам, что-то говорят ей. Кто-то в обеденный перерыв приходит. «Она по-прежнему живет с нами, ходит по городу. У людей такое ощущение, что она существует здесь и сейчас. Как будто и не прошло с ее преставления 650 лет. И от этого как-то спокойно на душе», — говорит священник.
День семьи, любви и верности по-кашински
Свою небесную покровительницу кашинцы традиционно поминают 25 июня. Тогда же отмечается и День города. С утра по центральным улицам проходит крестный ход с мощами святой от Вознесенского собора к Воскресенскому, где служится Божественная литургия.
Пять лет назад, рассказывает отец Димитрий, благочиние предложило городской администрации праздновать в этот же день на городском и районном уровне День семьи, любви и верности, чтобы этот праздник освящали святые благоверные супруги Михаил Тверской и Анна Кашинская. «Как они заботились друг о друге, о своих детях — это высочайший пример семейных отношений, который может стать если уж не пособием для молодых людей, как строить жизнь, то хотя бы маяком, на который можно ориентироваться, — замечает священник. — Этот праздник у нас проходит на Соборной площади, рядом с памятником Анны Кашинской. Администрация города к этому дню выбирает в ЗАГСе пары, которые прожили в браке 10, 20, 50 лет, и молодоженов, у которых только -родились первенцы, и их чествуют, дарят подарки. В городском саду проходит замечательный концерт. Наше начинание было замечено в губернии, и в этом году праздник расширился на всю Тверскую область. В Кашин приехало более 20 супружеских пар».
В память 650-летия преставления святой княгини в городе также запланированы меропри-ятия. Состоится научно-практическая конференция «Кункинские чтения», посвященная также 100-летию Кашинского краеведческого музея. Непосредственно 15 октября, в день памяти святой княгини, в Кашине пройдут торжественные богослужения, крестный ход с мощами Анны Кашинской. Также участников и гостей торжеств ждет театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской». В дни осенних школьных каникул пройдет детская конференция, запланированы выставки детского рисунка и конкурс сочинений.
Студенты и пенсионеры на восстановлении храмов
Все 18 лет своего служения в Кашине отец Димитрий Кунченко занимается восстановлением и открытием поруганных в советское время храмов. Причем лично принимает участие во всех работах. Он убежден, что это и есть дань памяти святой княгине. Купеческий Кашин до революции был знаменит большим количеством церквей — 33 храма, 12 монастырей. К 1970 году здесь остался только один действующий храм. В Воскресенском кафедральном соборе, несколько столетий являющимся символом этого города, в советское время был открыт городской дом культуры. Собор строили в конце ХVIII века с расчетом, чтобы тогдашние семь тысяч жителей Кашина могли в нем поместиться. И сегодня он считается одним из крупнейших храмов в России. Отец Димитрий вспоминает, что передачу Церкви этого собора готовили пять лет.
«Пять лет у нас существует студенческий стройотряд при Кашинском колледже, и летом ребята нам здорово помогают в восстановлении храмов. Кроме этого, уже много лет все желающие потрудиться каждый понедельник собираются, и мы едем или идем в тот или иной восстанавливаемый храм. Каждый по мере своих возможностей что-то делает». Приходит много пенсионеров — редко когда мужчины, в основном женщины. Они и берутся за самую тяжелую работу: расчищают завалы, носят камни и кирпичи. «Очень важно, что возрождением кашинских храмов занимаются жители этого города, многие предки которых когда-то рушили эти церкви. И для них — это как акт покаяния и собственного духовного становления», — размышляет отец Димитрий.
Большим событием для кашинцев и всех жителей Тверской области также стало начавшееся в Твери возрождение Спасо-Преображенского собора, где венчались князь Михаил Тверской и княгиня Анна. Собор был снесен в 1935 году. «Это символ нашего возрождения, — считает отец Димитрий Кунченко. — Наша Тверская область когда-то входила в так называемый “красный пояс”: здесь в годы атеизма Православие буквально выкашивалось. Кашинский -район — это ведь родина “всесоюзного старосты” Михаила Калинина. Деревня Верхняя Троица, в которой он родился, в 30 км отсюда». В советское время атеистическое воспитание в области считалось образцово-показательным. Но отец Димитрий уверен, эти времена прошли и, дай Бог, навсегда.
Редакция благодарит пресс-службу правительства Тверской области за помощь в подготовке материала.
Игорь Руденя, губернатор Тверской области
Небесные заступники Тверской земли
Древняя Тверская земля уже более тысячи лет хранит верность Православию. Наш край известен именами более 200 святых и подвижников, монастырями и храмами. Именно здесь великая русская река Волга, появившись на свет из подземного ключа, набирает силу и становится символом нашей страны, ее государственности и духовной мощи.
2018 год в Тверской области проходит под знаком 700-летия духовного подвига святого благоверного великого князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги святой благоверной княгини Анны Кашинской. Жизнь и деяния небесных покровителей и заступников Тверской земли обращают нас к богатому духовному наследию Верхневолжья.
Благоверный князь Михаил Тверской и благоверная княгиня Анна Кашинская остались в истории нашей страны примером самоотверженного служения родной земле и своему народу, воплощением патриотизма и семейных ценностей. В годы их жизни на долю Отечества выпали тяжелые испытания. Татаро-монгольское иго и внутренние распри поставили страну на грань разрушения. Духовный и нравственный подвиг первого великого князя всея Руси Михаила Тверского показал путь, который позволил объединить русские земли, создать великое, независимое государство. Это — верность Православию, способность ставить государственные интересы выше личных и нести ответственность за судьбу Родины.
На протяжении многих веков эти ценности служат основой, которая объединяет наш народ, помогает жителям России беречь и укреплять свою страну.
Сегодня мы всем миром воссоздаем в городе Твери Спас Златоверхий — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который был построен святым благоверным князем Михаилом Тверским и является духовным символом края.
Совместно с Тверской митрополией мы ведем в Верхневолжье работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, сохранению и популяризации богатейшего наследия региона. В честь этих двух значимых дат подготовлена большая содержательная программа торжественных мероприятий. Мы ждем на торжества гостей со всех уголков нашей необъятной страны. Все, кто приедет в город Тверь отдать дань памяти прославленным святым, смогут прикоснуться к живой истории России, получат незабываемые впечатления от обращения к духовным и культурным истокам нашего народа.
Главная площадь Твери теперь будет носить имя Михаила Тверского
Основные мероприятия, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, пройдут в Твери.
1–3 ноября состоится XII Ассамблея Русского мира, посвященная этим двум датам. В работе ассамблеи примут участие политические и общественные деятели, духовенство, издатели, ученые, писатели, дипломаты, культурологи и журналисты, представители объединений соотечественников, преподаватели вузов и учителя русских школ из разных стран мира. В ходе работы круглых столов участники обсудят темы всемирности русской литературы, подвига и святости в русской истории и культуре, религии Русского мира в диалоге культур, вопросы развития молодой русскоязычной журналистики, русского театра как оплота русской культуры.
Участники познакомятся с богатым духовным и культурным наследием Тверского края. Состоятся показы фильмов об истории региона, о жизни и деяниях святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Также запланированы выставки-ярмарки изделий народных промыслов, концертные программы, экскурсии в Тверской императорский дворец и в город-музей Торжок с посещением Всероссийского этнографического музея, Музея А. С. Пушкина.
В рамках ассамблеи состоятся церемонии награждения победителей международных конкурсов Международного пресс-клуба. Финалисты конкурсов «Со-творение», «Корреспондент Русского мира», фотоконкурса «Мой Русский мир» приедут в Тверь со всех концов света и продемонстрируют свои лучшие работы. Также пройдут выставки исторической литературы издательств Центральной России, учебной литературы по русскому языку как иностранному.
5 декабря, в день памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в Спасо-Преображенском кафед-ральном соборе, построенном в XIII веке Михаилом Тверским, будет отслужен первый молебен. Также Тверь огласит перезвон от храма к храму. Новое название — в честь Михаила Тверского — получит главная площадь города, на которой несколько лет назад был установлен памятник благоверному князю.
В этот день состоится Международная конференция Российского исторического общества, которая соберет ведущих ученых-историков и краеведов, а также студентов вузов. Пройдет церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского, святой благоверной княгини Анны Кашинской и Спасо-Преображенского кафедрального собора города Твери. Завершится этот памятный день масштабной инсценировкой «Сказа о житии святого Михаила Тверского», которая объединит на одной сцене академический хор имени Пятницкого, хор Новоспасского монастыря, губернаторский хор «Русский партес», оркестр «Российская камерата», ансамбль «Колокола России» и театр танца «Гжель».
Великий князь Михаил Тверской родился в 1272 г. Первым утвердил независимость Тверского княжения. После кончины великого князя Андрея Александровича Тверского (1304) Михаил должен был вступить на великокняжеский престол, но его племянник, Юрий Данилович Мос-ковский, оспаривал это право. Тяжба затянулась на долгие годы, усугубляясь непримири-мостью Юрия и его родственными связями с татарами (он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека). В очередной раз объявив себя великим князем, Юрий выступил против Михаила. Тот же разбил его войско в Бортеневской битве и взял в плен Юрия и Кончаку, но по своему милосердию даровал им свободу. Но Кончака, будучи в плену, скоропостижно скончалась. Юрий оклеветал Михаила перед Узбеком, сказав, что это Михаил убил Кончаку. Узбек-хан вызвал Михаила в Орду. На берегу реки Нерли Михаил прощался со своей супругой великой княгиней Анной, понимая, что едет на верную гибель, полагая душу за свой народ. Не принять вызов Узбек-хана он не мог: тот грозился в ответ разорить Тверское царство. В Орде великий князь принял мученическую смерть. Княгиня Анна умолила Юрия дозволить перевезти гроб с телом Михаила в Тверь. Тверитяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги и, сняв крышку, увидели, что останки князя не подверглись тлению. Погребение совершили в Спасо-Преображенском соборе, который был когда-то построен князем. В 1549 г. князь Михаил Тверской был канонизирован Русской Православной Церковью в лике благоверных.
19 ноября 2018 г. 15:05
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