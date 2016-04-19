В храме в честь сщмч.Александра Агафонникова в дер.Лемешево прошла первая Божественная Литургия

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери в дер.Лемешево Подольского района состоялась первая Литургия в храме, построенном в память о священномученике Александре Агафонникове. Литургию совершил протоиерей Петр Дынников, настоятель храма Ильи Пророка (XVII в.), в котором с 1933 по 1937 годы служил священномученик. Александровский храм построен на средства прихожан и благотворителей на месте дома, где жил отец Александр до того дня, как его арестовали, а через месяц - 14 октября 1937 года - расстреляли на Бутовском полигоне. На обоих храмах - Ильинском и Александровском в этот же день были открыты памятные доски. А на колокольне Ильинского храма к столетию со дня начала гонений на Русскую Православную Церковь, появится Благовест с надписью, что он отлит в год 80 -летия кончины священномученика (подробнее о жизни прихода читайте в № 11 ЖМП).

Если на приходе не равнодушны к теме новомучеников, то в немалой степени в этом заслуга настоятеля. Свою любовь к сщмч.Александру отец Петр Дынников сумел привить и прихожанам. Проблема была в том, что о новомученике почти ничего не было известно. И тогда воодушевленные проповедями настоятеля, прихожанки Ильинского храма Раиса Приходько и Светлана Якимова отправились в Киров, чтобы найти в архивах биографические данные о сщмч.Александре Агафонникове. Это было 17 лет назад.

«В архиве удивились- зачем нам это, пришлось объяснить, что мы строим храм, посвященный сщмч. Александру. Информации было не много, но нам все помогали и удалось собрать хотя бы первые сведения о нем. Имеющиеся у него сведения о семье Агафонниковых прислал их родственник из Вологды Владимир Кордюков. А потом мне удалось познакомиться с сыном отца Александра, который жил в Томске. Нне смотря на преклонный возраст, ему было 84 года, Ерминингельд Александрович помнил многие подробности из жизни о.Александра. Он даже нашел возможность приехать к нам в Ильинский храм», - рассказала корреспонденту ЖМП Раиса Приходько.

По словам прихожанки Ольги Никитиной для прихода было очень важно прославления сщмч.Александра в лике святых. «Потому что его подвиг, его канонизация - это часть нашей жизни, -говорит она. - Для меня лично он как отец, брат, старший товарищ. Мы, конечно, молимся многим святым, но есть те, кто тебе ближе. Идя на смерть, он хорошо понимал, что скоро соединится с Христом, он хотел этого всю жизнь и ради этого жил. Страшно жить без Бога, а соединиться со Христом не страшно».

И то что на месте, где жил священномученик, теперь стоит храм совершенно оправдано считает певчий Ильинского храма Александр. «В приходе у нас самые разные люди, -говорит он, - но все единодушно обращаются к сщмч. Александру с молитвенной поддержкой. Потому что нам нужен человек, который поможет укрепить веру, сделать искренней нашу молитву. Как правило, такими людьми становятся святые, что жили на нашей земле, рядом с нами, пусть мы и разделены с ними временным отрезком в 80 лет. Это не так много. Мы молимся ему и каждый чувствует его помощь и поддержку. И поэтому он делает ближе людей, которые приходят в этот храм. А самое главное- его молитвами мы становимся ближе к Богу».

В своей проповеди на Литургии протоиерей Петр Дынников кратко напомнил житие священномученика. Он говорил очень проникновенно и тепло, как о живом, близком человеке, который только что вышел на улицу. «В нашей общине представлено 14 национальностей,- отметил священник. - Это люди разных политических взглядов и социального положения. Но нас всех объединил Христос, нас объединил подвиг священномученика Александра, который отдал за Христа свою жизнь. И мы сегодня с благодарностью вспоминая его подвиг, молимся Пречистой Владычице под покровом которого находитесь и вы мои дорогие прихожане. Это место свято и под сводами этого храма мы будем регулярно совершать Божественную литургию». Он отметил, что братья отца Александра - Николай и Василий тоже приняли мученическую кончину за Христа в том же 1937 году.После Божественной Литургии состоялся крестный ход и праздничный концерт.

Освящение нового храма планируется через год. Храм посвященный сщмч.Александру Агафонникову в дер.Лемешево Подольского района — второй на Подольской земле. Первый был освящен в 2009 году, в Подольске по адресу ул. Почтовая, д. 8.