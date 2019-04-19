Иконы личного благочестия: образы святых, сопровождавшие человека от рождения до смерти, в Царицыных палатах Звенигородского музея

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Статьи на тему
музеи
С чердака Митрополичьих палат — в выставочный зал
История коллекции старинных икон с чердака Митрополичьих палат в древнем Ярославле — это удивительный, поистине детективный сюжет. В нем оказались густо перемешаны и кровавая революция 1917-го, и самоотверженность музейных работников, и репрессии 1930-х годов, и длительный архивный поиск, и бои Гражданской войны, и впечатляющий результат многолетней реставрации подчас руинированных живописных памятников. После кропотливых восстановительных процедур 36 больших образов из иконостасов ярославских храмов, многие из которых сами давно стерты с лица земли, сейчас впервые экспонируются в Государственном Историческом музее — на одной из самых престижных площадок российской столицы. PDF-версия
19 апреля 2019 г. 16:50
На международной научно-практической конференции в Изборске и в Печорах обсудили настоящее и будущее православных приходов на селе
В адрес двухдневного форума «Сельские храмы. Незабытое», организованного Государственным музеем-заповедником «Изборск», направили приветствия митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры РФ Владимир Мединский. На пленарных заседаниях 19 и 20 марта выступили настоятели сельских приходов, изучающие культурно-историческое наследие храмов искусствоведы и реставраторы, профессиональные историки и краеведы из числа мирян.
22 марта 2019 г. 14:50
Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры
Эта святыня XVI века — единственная уцелевшая подлинная икона из Деисусного чина храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в старинном русском городе-крепости. В музейный фонд (в тот момент — Псковского государственного музея-заповедника, на балансе которого находилась изборская церковь) она помещена в 1983г., после чего ее в течение нескольких лет реставрировали в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина Академии художеств СССР.
21 марта 2019 г. 17:50
На поклонение всех христиан
В Древней Руси Каргопольем именовали все Поонежье — от озера Лаче до Белого моря. Сейчас это земли трех районов Архангельской области — Каргопольского, Онежского и, частично, Плесецкого. Уникальному наследию восточнохристианского искусства этого края посвящена выставка в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели». Как уже сообщал "Церковный Вестник", здесь демонстрируются полторы сотни икон и произведений полихромной деревянной скульптуры из храмового убранства. PDF-версия
8 февраля 2019 г. 10:40
Воскресшие имена
Музей новомучеников в Лиховом переулке — еще одно звено в ряду мемориалов, восстанавливающих память о пострадавших за веру Музей памяти новомучеников и исповедников Российских в Московском епархиальном доме открыт уже больше года. За это время с его экспозицией, включающей в себя около 100 мемориальных экспонатов, познакомилось около четырех тысяч человек. Люди оставляют благодарности в книге отзывов, присылают в музей уникальную историческую информацию, просят дополнить экспозицию новыми именами. Чем и как живет сегодня музей, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
30 января 2019 г. 13:39
Династия под цифровым увеличением
В городской усадьбе Струйских-Белавиных-Варенцовых, расположенной в столице на углу Токмакова и Гороховского переулков, новоселье. Отныне здесь на постоянной основе разместится экспозиция раритетов, связанных с семьей Романовых. Ее собрал московский коллекционер Александр Ренжин. PDF-версия
21 декабря 2018 г. 15:50
«Православная Русь» меняет облик
После нескольких сезонов проекта «Россия - моя история», увенчавшихся открытием одноименного исторического парка на ВДНХ и его аналогов в 19 субъектах РФ, выставка-форум «Православная Русь» в очередной раз кардинально обновила имидж. Творческий коллектив организаторов при общей координации Патриаршего совета по культуре замахнулся на беспрецедентный проект: под крышей Центрального выставочного зала «Манеж» собрана 281 живописная работа из 50 провинциальных музеев России, многие из которых прежде не только ни разу не были в столице - вообще не покидали родные стены.
5 ноября 2018 г. 22:18
Иконы стиля
Собранная ведущим научным сотрудником музея Натальей Комашко экспозиция беспрецедентна не только в силу того, что демонстрируемые здесь святыни находятся в частных коллекциях и выставляются на публике крайне редко. Многие из них вернулись в Россию совсем недавно и после тщательного изучения музейными работниками только вводятся в научный оборот. Кроме того, представленные вместе, в логическом ряду, они дают ясное представление об эволюции иконописного творчества знаменитых мастеров. PDF-версия
1 марта 2018 г. 17:00
Соловецкое соло
Видавшая виды чешская стальная «птичка» Л-410 после получасового прогрева двух моторов, натужно подвывая двигателями, отрывается от полосы и берет курс на северо-запад. Условное багажное отделение — тут же, в салоне. Страховочной сеткой прикрыты несколько баулов и коробки с вермишелью. Владельцы этого сокровища — пятеро соловчан в иноческих одеяниях. Полностью заполнены и остальные кресла: кроме меня тут пара паломников-архангелогородцев, местная жительница интеллигентной внешности и неопределенного возраста инженер-проектировщик с ноутбуком под мышкой. Вообще-то на борту есть и 11-е пассажирское место, но здесь оно предназначено для штурмана. Через полчаса полета над Онежским заливом тот привстает и, напряженно всматриваясь в сереющую даль, принимается оживленно жестикулировать вместе с сидящими впереди пилотами. Вскоре воздушное судно тормозит у сарая с гордой, еще явно советской, вывеской «Аэропорт».
25 августа 2017 г. 15:30
Новости
Положение во гроб. 1824
19 апреля 2019 г. 17:50
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Иконы личного благочестия: образы святых, сопровождавшие человека от рождения до смерти, в Царицыных палатах Звенигородского музея

В выставочном зале «Царицыны палаты» Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, расположенном в Саввино-Сторожевском монастыре, открылась выставка «Иконы личного благочестия» - масштабный совместный проект музея и Собрания русских икон Фонда Андрея Первозванного (ФАП). В течение года с лишним здесь будут экспонироваться свыше полусотни иконописных памятников, подавляющее большинство которых представлено публике впервые.

«В государственных музеях при рассказе об иконах традиционно главное место уделяется художественным особенностям. Мы же хотели показать икону как живого спутника верующего человека, сопровождавшего его от рождения до смерти», - говорит хранитель Собрания русских икон ФАП Елена Тихомирова. Тематически экспозиция разделена на пять залов: появление человека на свет; мир взрослого христианина с его вступлением в самостоятельную жизнь, участием в военных походах, общественными, гражданскими и профессиональными связями; паломничество и связанные с ним святыни; земная кончина; ремесло иконописца. Многие иконы впервые за все время их бытования удалось при подготовке к выставке отреставрировать, благодаря чему открылись любопытнейшие надписи на оборотной стороне. Кстати, пространственно экспозиция организована таким замечательным образом, что оборотные стороны большинства икон доступны взору посетителей. Иногда это просто авторская гравировка, иной раз — слова благословения. В редких случаях они помогают существенно уточнить историю создания иконы. Так, например, на оборотной стороне принадлежавшей представителю древнего дворянского рода Бестужевых-Рюминых Николаю Васильевичу иконы свт. Николая после реставрации удалось прочитать: «Сей образ свт. Николая Чудотворца написан по мерке сына моего, родившегося 3 декабря 1872г. в 6 часов 45 минут пополудни, г. Тула». Еще на одной иконе 1896 года, где святитель Николай изображен вместе со святой мученицей царицей Александрой, сохранилась владельческая надпись: «написана в мастерской Ивана Парилова по заказу крестьянина Сумитина из деревни Сумарокова для хранения в собственном доме». По дате видно: заказ приурочен к коронации венценосной четы, молитвы небесным патронам которой благочестивые верующие считали своим христианским долгом. В соседнем зале — довольно редкий памятник кисти того же Парилова — икона, преподнесенная им, как следует из надписи, собственному отпрыску: «Подарено сыну Александру от Ивана и Анфисы Париловых по случаю начала жизни в собственном доме».

Подробный рассказ о выставке читайте в одном из ближайших номеров "Журнала Московской Патриархии".

19 апреля 2019 г. 17:50
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музеи
С чердака Митрополичьих палат — в выставочный зал
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Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры
На поклонение всех христиан
Воскресшие имена
Династия под цифровым увеличением
«Православная Русь» меняет облик
Иконы стиля
Соловецкое соло
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Летом риск пожара особенно высок. Справедливо это не только в отношении гражданских сооружений, но и монастырей, приходских храмов, любых церковных строений. Как снизить вероятность ЧП? Как правильно эксплуатировать свои объекты, чтобы инспекторы Госпожнадзора не выписывали штрафы общинам?
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Слово «капеллан» перестало быть чужеродным для нашего уха, но в массовом сознании прочно ассоциируется с представителями военного флотского духовенства. Меж тем это лишь одно из его значений. Традиции капелланского служения предполагают духовную помощь не только военным, но и гражданским морякам. В морских державах, где эта деятельность не прерывалась, она опирается на богатейшие традиции. В современной же России служба гражданских капелланов представлена в виде единственной точки на карте — в морском порту Новороссийск. PDF-версия
12 апреля 2019 г. 12:50
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций). 
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58