Иконы личного благочестия: образы святых, сопровождавшие человека от рождения до смерти, в Царицыных палатах Звенигородского музея

В выставочном зале «Царицыны палаты» Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, расположенном в Саввино-Сторожевском монастыре, открылась выставка «Иконы личного благочестия» - масштабный совместный проект музея и Собрания русских икон Фонда Андрея Первозванного (ФАП). В течение года с лишним здесь будут экспонироваться свыше полусотни иконописных памятников, подавляющее большинство которых представлено публике впервые.

«В государственных музеях при рассказе об иконах традиционно главное место уделяется художественным особенностям. Мы же хотели показать икону как живого спутника верующего человека, сопровождавшего его от рождения до смерти», - говорит хранитель Собрания русских икон ФАП Елена Тихомирова. Тематически экспозиция разделена на пять залов: появление человека на свет; мир взрослого христианина с его вступлением в самостоятельную жизнь, участием в военных походах, общественными, гражданскими и профессиональными связями; паломничество и связанные с ним святыни; земная кончина; ремесло иконописца. Многие иконы впервые за все время их бытования удалось при подготовке к выставке отреставрировать, благодаря чему открылись любопытнейшие надписи на оборотной стороне. Кстати, пространственно экспозиция организована таким замечательным образом, что оборотные стороны большинства икон доступны взору посетителей. Иногда это просто авторская гравировка, иной раз — слова благословения. В редких случаях они помогают существенно уточнить историю создания иконы. Так, например, на оборотной стороне принадлежавшей представителю древнего дворянского рода Бестужевых-Рюминых Николаю Васильевичу иконы свт. Николая после реставрации удалось прочитать: «Сей образ свт. Николая Чудотворца написан по мерке сына моего, родившегося 3 декабря 1872г. в 6 часов 45 минут пополудни, г. Тула». Еще на одной иконе 1896 года, где святитель Николай изображен вместе со святой мученицей царицей Александрой, сохранилась владельческая надпись: «написана в мастерской Ивана Парилова по заказу крестьянина Сумитина из деревни Сумарокова для хранения в собственном доме». По дате видно: заказ приурочен к коронации венценосной четы, молитвы небесным патронам которой благочестивые верующие считали своим христианским долгом. В соседнем зале — довольно редкий памятник кисти того же Парилова — икона, преподнесенная им, как следует из надписи, собственному отпрыску: «Подарено сыну Александру от Ивана и Анфисы Париловых по случаю начала жизни в собственном доме».

Подробный рассказ о выставке читайте в одном из ближайших номеров "Журнала Московской Патриархии".