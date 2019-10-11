Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике

Сегодня, 13 ноября, в залах Сытного двора в Коломенском открылась выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей» – историко-мемориальный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем и Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ). Экспозиция знакомит с повседневным миром наследника-цесаревича и великих княжон: системой их воспитания и обучения, дневниковыми записями, взаимными подарками и поздравлениями, окружавшими их предметами и деталями личного обихода. Она посвящена 125-летнему юбилею бракосочетания Николая Александровича с принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской 14 ноября (ст.ст.) 1894 года и хронологически охватывает бытование семьи последнего государя от рождения первенца Ольги до пребывания венценосных узников в тобольской ссылке.

Галерея сделанных придворными фотографами снимков из фондов ГАРФ воспроизводит быт детей Николая II и Александры Федоровны в Царском селе, в Зимнем дворце, на отдыхе в Ливадии и в летних яхтенных переходах по Финскому заливу. Государственный Эрмитаж представил 118 предметов, подавляющее большинство из которых выставляется в Москве впервые. В основном это детали и аксессуары гардероба Александры Федоровны (в том числе специальные платья с корсетом для беременных), атрибутированные как принадлежавшие наследнику и великим княжнам игрушки и детская одежда (в том числе для новорожденных).

Выставка открыта до 16 февраля 2020г. Адрес: пр-т Андропова, 39 стр. 6. Экскурсии для сборных групп по экспозиции проводятся в выходные и праздничные дни в 15, 16 и 17 час.