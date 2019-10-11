Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике

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Статьи на тему
музеи
Студенты раскрывают шедевры
Кафедра реставрации темперной живописи факультета церковных художеств ПСТГУ давно и плодотворно сотрудничает с Московским государственным объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ). Уже несколько лет самые талантливые студенты-старшекурсники выполняют здесь свои дипломные работы (подробно о некоторых из них мы рассказывали в материале «Иконы Рождества Богородицы и Введения: опыт реставрации студентами-дипломниками», см.: ЖМП. 2013. № 9). Два года назад МГОМЗ решил доверить начинающим специалистам пять икон из своей коллекции. И реставрация двух из них привела к подлинным сенсациям. PDF-версия
11 октября 2019 г. 09:59
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.
29 августа 2019 г. 16:59
Иконы личного благочестия: образы святых, сопровождавшие человека от рождения до смерти, в Царицыных палатах Звенигородского музея
В выставочном зале «Царицыны палаты» Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, расположенном в Саввино-Сторожевском монастыре, открылась выставка «Иконы личного благочестия» - масштабный совместный проект музея и Собрания русских икон Фонда Андрея Первозванного (ФАП). В течение года с лишним здесь будут экспонироваться свыше полусотни иконописных памятников, подавляющее большинство которых представлено публике впервые.
19 апреля 2019 г. 17:50
С чердака Митрополичьих палат — в выставочный зал
История коллекции старинных икон с чердака Митрополичьих палат в древнем Ярославле — это удивительный, поистине детективный сюжет. В нем оказались густо перемешаны и кровавая революция 1917-го, и самоотверженность музейных работников, и репрессии 1930-х годов, и длительный архивный поиск, и бои Гражданской войны, и впечатляющий результат многолетней реставрации подчас руинированных живописных памятников. После кропотливых восстановительных процедур 36 больших образов из иконостасов ярославских храмов, многие из которых сами давно стерты с лица земли, сейчас впервые экспонируются в Государственном Историческом музее — на одной из самых престижных площадок российской столицы. PDF-версия
19 апреля 2019 г. 16:50
На международной научно-практической конференции в Изборске и в Печорах обсудили настоящее и будущее православных приходов на селе
В адрес двухдневного форума «Сельские храмы. Незабытое», организованного Государственным музеем-заповедником «Изборск», направили приветствия митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры РФ Владимир Мединский. На пленарных заседаниях 19 и 20 марта выступили настоятели сельских приходов, изучающие культурно-историческое наследие храмов искусствоведы и реставраторы, профессиональные историки и краеведы из числа мирян.
22 марта 2019 г. 14:50
Икона из Деисусного чина изборской Сергиевской церкви будет представлена в постоянной экспозиции Музея истории города Печоры
Эта святыня XVI века — единственная уцелевшая подлинная икона из Деисусного чина храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в старинном русском городе-крепости. В музейный фонд (в тот момент — Псковского государственного музея-заповедника, на балансе которого находилась изборская церковь) она помещена в 1983г., после чего ее в течение нескольких лет реставрировали в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина Академии художеств СССР.
21 марта 2019 г. 17:50
На поклонение всех христиан
В Древней Руси Каргопольем именовали все Поонежье — от озера Лаче до Белого моря. Сейчас это земли трех районов Архангельской области — Каргопольского, Онежского и, частично, Плесецкого. Уникальному наследию восточнохристианского искусства этого края посвящена выставка в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели». Как уже сообщал "Церковный Вестник", здесь демонстрируются полторы сотни икон и произведений полихромной деревянной скульптуры из храмового убранства. PDF-версия
8 февраля 2019 г. 10:40
Воскресшие имена
Музей новомучеников в Лиховом переулке — еще одно звено в ряду мемориалов, восстанавливающих память о пострадавших за веру Музей памяти новомучеников и исповедников Российских в Московском епархиальном доме открыт уже больше года. За это время с его экспозицией, включающей в себя около 100 мемориальных экспонатов, познакомилось около четырех тысяч человек. Люди оставляют благодарности в книге отзывов, присылают в музей уникальную историческую информацию, просят дополнить экспозицию новыми именами. Чем и как живет сегодня музей, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
30 января 2019 г. 13:39
Династия под цифровым увеличением
В городской усадьбе Струйских-Белавиных-Варенцовых, расположенной в столице на углу Токмакова и Гороховского переулков, новоселье. Отныне здесь на постоянной основе разместится экспозиция раритетов, связанных с семьей Романовых. Ее собрал московский коллекционер Александр Ренжин. PDF-версия
21 декабря 2018 г. 15:50
Новости
Шляпа летняя, принадлежала великой княжне Татьяне. Фирма "W. Bertrand". Санкт-Петербург, 1913. Соломка, бархат, шелк. Государственный Эрмитаж
13 ноября 2019 г. 21:35
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Дети Николая Александровича и Александры Федоровны: повседневный мир будущих царственных страстотерпцев на выставке в Московском государственном объединенном музее-заповеднике

Сегодня, 13 ноября, в залах Сытного двора в Коломенском открылась выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей» – историко-мемориальный проект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем и Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ). Экспозиция знакомит с повседневным миром наследника-цесаревича и великих княжон: системой их воспитания и обучения, дневниковыми записями, взаимными подарками и поздравлениями, окружавшими их предметами и деталями личного обихода. Она посвящена 125-летнему юбилею бракосочетания Николая Александровича с принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской 14 ноября (ст.ст.) 1894 года и хронологически охватывает бытование семьи последнего государя от рождения первенца Ольги до пребывания венценосных узников в тобольской ссылке.

Галерея сделанных придворными фотографами снимков из фондов ГАРФ воспроизводит быт детей Николая II и Александры Федоровны в Царском селе, в Зимнем дворце, на отдыхе в Ливадии и в летних яхтенных переходах по Финскому заливу. Государственный Эрмитаж представил 118 предметов, подавляющее большинство из которых выставляется в Москве впервые. В основном это детали и аксессуары гардероба Александры Федоровны (в том числе специальные платья с корсетом для беременных), атрибутированные как принадлежавшие наследнику и великим княжнам игрушки и детская одежда (в том числе для новорожденных).

Выставка открыта до 16 февраля 2020г. Адрес: пр-т Андропова, 39 стр. 6. Экскурсии для сборных групп по экспозиции проводятся в выходные и праздничные дни в 15, 16 и 17 час.

13 ноября 2019 г. 21:35
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С чердака Митрополичьих палат — в выставочный зал
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12 ноября 2019 г. 16:59
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Глава Саратовской митрополии — о том, почему взял под опеку международный православный хоровой проект, с какими чувствами вспоминает 1990-е годы и при каких условиях на месте стадиона «Динамо» можно воссоздать кафед­ральный собор. PDF-версия
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На Святой Земле отметили 150 лет со дня основания Подворья Русской Духовной Миссии в Яффе (Тель-Авив)
7 ноября в Яффе (Тель-Авив) состоялись торжества, посвященные 150-летию Подворья Русской Духовной Миссии, на которые собрались сотни православных христиан из Тель-Авива, окрестных городов, многочисленные паломники. Божественную литургию возглавил Патриарший экзарх в Западной Европе, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний. 
7 ноября 2019 г. 18:20
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставке в Российском государственном архиве социально-политической истории
Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.
7 ноября 2019 г. 17:59
В очках зеленых стереотипов
Природоохранная тема в новостной повестке прибавляет веса чуть ли не еженедельно. Редкий политический лидер в наши дни позволяет себе дистанцироваться от так называемой экологичности сознания. Беда только в путанице, едва ли не повсеместно сопутствующей этому термину. Ведь экологию, почти как и счастье, в современном мире разные сообщества понимают по-своему. Это очень ярко проиллюстрировал прошедший 23 октября в российской столице V Международный форум «Религия и мир», тема которого была заявлена как «Религия и экология».
1 ноября 2019 г. 13:10