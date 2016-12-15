Пути развития современного церковного пения

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СОБРАЛ СВЫШЕ ШЕСТИ СОТЕН ДЕЛЕГАТОВ

Напомним: предыдущий аналогичный форум прошел три года назад. За это время Церковно-общественному совету при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения удалось сделать выводы как о недостатках организации съезда 2016, так и о том, что именно в первую очередь хотят обсудить и услышать представители профессионального сообщества клирошан. Два рабочих дня регенты и певчие провели в интереснейших дискуссиях и напряженном обмене опытом. А увенчала событие Божественная литургия, состоявшаяся 26 ­октября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. PDF-версия

Начальный тон: без тенденции к занижению!

В этот раз делегатский корпус возрос почти вчетверо по сравнению с первым съездом. Однако Церковно-общественному совету удалось разместить участников (причем не только в гостинице Паломнического центра мос­ковского Патриархата, но и еще в одном большом отеле), обеспечить питанием всех гостей и не допустить очередей на сжатых во времени кофе-брейках. При этом совет — по сути, общественная организация, у которой нет ни собственного штата, ни бюджета. И сам по себе уплачиваемый делегатами регистрационный взнос (довольно скромный, хотя бы с учетом обычной стоимости проживания в столичных гостиницах) не спас бы оргкомитет, если бы не самоотверженность и не полное погружение в процесс его немногочисленных членов. Четко сработала и команда православных волонтеров, без которой также ничего не получилось бы.

В отличие от первого съезда организаторы отказались от проведения параллельных тематических секций на разных площадках. В результате двухдневная программа вместила в себя вереницу из пяти пленарных заседаний, которую разнообразили два замечательных концерта — сводного хора трех московских коллективов под управлением Алексея Пузакова, Варвары Волковой и Александра Майорова и хора Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции под руководством Даниила Григорьева. Можно спорить, какой из вариантов оптимальнее: принцип параллельных секций позволяет выбирать заседания по интересам, зато на идущих друг за другом пленарных заседаниях можно при желании услышать всех докладчиков. Показалось, что «пленарки» компоновались весьма разнородно, без объединяющего каждую из них тематического стержня. Даже последнее заседание, тон которому задал председатель Общества любителей знаменного пения имени святителя Иова Глеб Печенкин, включило вроде бы мало связанные с древнерусской певческой традицией доклады о парижской эпохе представителей знаменитой династии церковных музыкантов Кедровых и о месте болгарского распева в истории и современности клиросного обихода.

Тем не менее умных, интересных и, главное, практически полезных сообщений оказалось великое множество. Перечислим лишь некоторые из них, не оставленные без внимания практически никем из присутствовавших в зале.

С интересом аудитория выслушала редактора Издательства Московской Патриархии священника Иоанна Нефедова, поведавшего о серии перспективных проектов по выпуску полного круга богослужебных книг гражданским шрифтом и об их «первой ласточке» — новом издании Миней (речь идет не о переиздании версии 1988 года, а именно о томах с заново перенабранными текстами). Для максимального учета замечаний, предложений, корректировок и сообщений об ошибках в прежних изданиях в социальной сети «ВКонтакте» открыта общедоступная группа, которая так и называется — «Зеленые Минеи». В нее отец Иоанн и предложил вступать всем желающим. Регент столичного храма Трех святителей на Кулишках Евгений Кустовский посетовал на критическое состояние современного богослужебного нотопечатания. По его словам, появилось множество бесплатных интернет-ресурсов, предлагающих скачивать клиросные партитуры. Но качество продукта там оставляет желать лучшего.

Регент майкопского Воскресенского храма доктор искусствоведения Светлана Хватова призвала церковное сообщество шире задействовать ресурс светских музыкальных учебных заведений для подготовки регентов: «Сейчас при массе бюджетных мест там недобор. При этом любой вуз может включить в образовательную программу 500-часовые курсы по специальным дисциплинам, в число которых вполне могут входить управление церковным хором, клиросное служение, церковный Устав и т. д. Ведь что такое сегодня хоровик на селе? Днем это педагог в детском саду или в школе, вечером — художественный руководитель хорового коллектива, в выходные дни — регент в храме! Комбинированная подготовка дирижера-хоровика на руку и государству, и Церкви — только надо помогать друг другу!»

Руководитель анапской студии церковного пения «Камертон» Мария Осадчая отметила важную тему предотвращения ухода подростков из Церкви. Молодежный состав этого коллектива стал подлинным лабораторией успешных практических наработок. «Это межприходской проект, в котором участвуют учащиеся и выпускники разных воскресных школ, — рассказала Мария Владимировна. — Чтобы понять, почему подростки покидают Церковь, мы провели несколько доверительных бесед с ребятами. По их итогам выявили три аспекта: психофизиологический (мутация голоса), общинный (отсутствие вовлеченности в приходскую жизнь) и социальный (недостаточная социализация). Внутри студии попробовали найти конкретные решения всех проблем. Так, мальчиков и девочек, у которых голос мутирует, привлекли к пению иссоном. Выяснилось, что вокально и по тесситуре это настолько удобно, что ни один человек не ушел из хора! В 2016 году стали подключать ребят к социальному служению в рамках проекта "Милосердие на всех голосах звучит одинаково". По благословению епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста хор записал несколько благотворительных роликов и разместил их на православной интернет-платформе. Хористы почувствовали значимость своего дела, на себе ощутили, как важно творить добро. Что касается недостаточной социализации, справиться с ней помогли поющие в хоре ребята с инвалидностью. Общение с ними — это и развитие социальных связей внутри коллектива, и его укрепление, и общее развитие. Кое-кто из хористов за время занятий в студии покрестился, живет насыщенной церковной жизнью».

Крещендо: от читка к хоровому сольфеджио

Съезд в целом посвящался памяти выдающегося отечественного композитора и дирижера Павла Чеснокова, 75-летие со дня земной кончины которого отмечалось в нынешнем году. Поэтому и в докладах, и в концертах сводного хора, а главное, в песнопениях Божественной литургии 26 октября наследие Чеснокова оказалось отражено весьма полно.

Но, конечно, мастер-классы — по прежнему фирменная «фишка» регентских съездов. Организаторы исправили самый, пожалуй, очевидный недостаток первого международного съезда, когда аудитория в зале пассивно наблюдала, как маэстро проводит мастер-класс со специально приглашенным посторонним коллективом. Работать самому и приятнее, и интереснее, и полезнее! Что, собственно, и подтвердили блестящее выступления протоиерея Димитрия Болгарского из Киева, протодиакона Александра Кедрова из Парижа и Владимира Красовского из Сан-Франциско.

Ответственный секретарь Церковно-общественного совета Варвара Волкова посвятила занятие традиции читка в современной певческой практике. К сожалению, трактовка этого термина в последние годы также размывается, что отнюдь не способствует взаимопониманию специалистов. Варвара Андреевна придерживается его узкого классического значения — то есть такой организации записанного нотами обиходного или гармонизированного аранжировщиком песнопения, при которой на каждый пропеваемый слог приходится или одна (в большинстве случаев), или две (в случаях смыслового или логического ударения) доли. Такие вариации ритмического рисунка, как пунктир, ферматы, синкопы, в классическом читке практически исключены. «Во-первых, подобное исполнение даже огромным сводным детским хором позволяет добиться ясного произношения слов, и молящиеся прекрасно понимают все тексты песнопений, — считает Волкова. — Во-вторых, как ни парадоксально, это сокращает общее время песнопений. Певчие не устают, что в детском хоре немаловажно».

Фортиссимо: домашнее задание от Предстоятеля

К уже успевшим прижиться традициям, несмотря на микроскопическую историю регентских съездов, следует отнести и сессии обсуждений, неизменно вызывающие огромный интерес. Организаторы придерживаются порядка, который можно порекомендовать и устроителям иных общецерковных собраний: после каждого из заседаний на сцену приглашаются все спикеры, которым ведущий поочередно адресует поступившие вопросы (они принимаются исключительно в письменном виде). Такая система позволяет избежать нервной толкотни у микрофонов в зале, повторения тем, побочных и маловажных обсуждений. Хотя, конечно, без сверхнаивных записок не обошлось: «Позволять ли певчим петь сидя? Многие жалуются на усталость после рабочего дня!»

Еще одна записка тоже дала повод поиронизировать над собой: «Как преодолеть сложности во взаимоотношениях с бухгалтером (примеч.: при авторитете бухгалтера)?». «Функционалы регента и певчего с одной стороны и бухгалтера и казначея с другой следует разнести», — считает председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. По неписаной традиции выносить на широкое обсуждение вопросы оплаты труда клирошан до сих пор было не принято. В былые времена певчие в этом плане относились к одним из самых благополучных приходских сотрудников. Но сегодня ситуация изменилась, и, видимо, сигналов с мест стало так много, что даже Предстоятель уделил заметное внимание этой теме в своем слове на первом заседании съезда.

В самом деле, регент обычно в двусмысленном положении: конфликтовать с настоятелем нехорошо (да чаще всего и бессмысленно), но, если ничего не предпринимать, квалифицированные певчие просто уйдут. После весьма четких и недвусмысленных наставлений Святейшего Патриарха было бы странно, если бы соответствующий настрой не оказался отражен в резолюции съезда (к слову, принятой единогласно). Более того, задача «активно продвигать мнение о важности решения вопроса достойного социально-материального статуса регентов и певчих на приходах» стала одним из трех пунктов, встреченных делегатами дружными аплодисментами. Два других каса­ются конкретных перспективных планов по дальнейшему обмену опытом: организации летних обучающих школ (скорее всего, они пройдут в Московском регионе) и проведения Третьего международного съезда регентов и певчих, предварительно намеченного на осень 2022 года.

Церковное пение — наше богатство, которое нужно беречь и преумножать

Продолжая дело Чеснокова, Бортнянского, Кастальского, Архангельского и других видных сочинителей церковной музыки, мы призваны помнить и о том, что пение, раскрывающее красоту и духовный смысл богослужения, несет в себе мощный миссионерский потенциал. Не секрет, что музыка обладает огромной силой эмоционального воздействия на человека. Пение в храме влияет на эстетическое чувство и может оказать большое воздействие на душу слушающего человека. Церковное пение — это поистине наше богатство, которое нам нужно беречь и приумножать. А потому служение и регентов, и певчих очень важно и нуждается в системном подходе. И здесь я хотел бы остановиться на нескольких вопросах устроения певческого дела, насущность которых подтверждают и та переписка, которая ко мне поступает, и иные сигналы из разных епархий нашей Церкви.

С сожалением констатирую: хотя пение — важная и неотъемлемая часть богослужения, именно эта часть нередко оказывается на периферии внимания как правящих архиереев, так и священников, поставленных во главе приходов. Вопросы храмового строительства, духовного образования, воспитания молодежи — все это, безусловно, важно, но необходимо заботиться и о том, чтобы строй церковной службы находился в наших храмах на достойном уровне, ведь сердцевина христианской жизни — это прежде всего Божественная литургия. Только в таком случае можно говорить о правильном устроении жизни прихода.

Отношение к певчим со стороны настоятелей должно исходить из понимания важности этой формы служения. Достойная заработная плата, уважение к труду людей, потративших многие годы для получения музыкального образования, — вот основные принципы, которые необходимо полагать в основу отношения к певчим и регентам на приходе. Конечно, в разных храмах — разные возможности, в том числе материальные, но в крупных многоштатных городских приходах, где богослужения совершаются ежедневно, финансовая поддержка хора должна быть нормой.

Другое дело — небольшие сельские приходы, которые не могут позволить себе содержать регента и певчих. Но здесь правящим архиереям вместе с настоятелями следует озаботиться привлечением хотя бы одного-двух певчих, имеющих соответствующее образование и навыки, с тем чтобы церковное пение поддерживалось на достойном уровне. Даже на слабом приходе нужен как минимум один и как максимум три человека, которые могли бы профессионально петь на клиросе. Тогда и самый слабый хор станет со временем достаточно благозвучным и будет вносить достойный вклад в совершение богослужения.

Возможно, стоит подумать над тем, чтобы в епархиях и митрополиях организовывались краткосрочные курсы для тех, кто готов был бы нести певческое служение в сельских приходах. В небольших городах целесообразно создавать один хор при финансово стабильном приходе, а содержание регента возложить на все или несколько храмов благочиния. Такой хор может стать местом обучения певчих и регентов без специального образования для других приходских, в том числе сельских, храмов, а в праздничные дни при служении на приходе, где отмечается храмовый или другой чтимый праздник, этот хор может петь на соборных богослужениях.

Только тогда можно говорить о возможности развития певческой традиции и института регентства, когда отношение к регенту будет как к полноценному церковнослужителю, а не как к наемному работнику. Ведь это наш собрат или наша сестра, который вместе со священником несет важнейшее служение и без которого практически невозможно совершение Литургии так, чтобы эта служба открывала сердца людей.

Святейший Патриарх Кирилл, из первосвятительского слова на открытии съезда 24 октября